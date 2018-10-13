Казахстан против варикоза. Исполнился год инновационной клинике в Шымкенте

На днях исполнился год Клинике флебологии и лазерной медицины доктора Мауриньша, открывшейся в казахстанском Шымкенте. В этом учреждении пациенты из стран Центральной Азии могут вылечить болезни вен и ряд других заболеваний передовыми методами, которые ранее были доступны только за пределами региона. Клиника открыта под контролем латвийского профессора Улдиса Мауриньша, который считается одним из ведущих мировых специалистов в данной сфере.

Флебология – сравнительно «молодая» отрасль медицины. Варикозное расширение вен на ногах вкупе с самыми опасными осложнениями – тромбозами и трофическими язвами, конечно же, всегда было распространенной проблемой. Первые упоминания об этой болезни можно встретить в античных источниках. Однако эффективных методов лечения заболевания не существовало вплоть до середины XIX века. В 1860 году немецкий хирург Фридрих Тренделенбург предложил первую операционную методику лечения варикоза – он стал перевязывать подкожные вены через разрез в бедре. В последующие десятилетия эту методику пытались усовершенствовать, но безуспешно – предложенные новшества только ухудшали качество операций. Лишь в 1908 году американский врач Эрнест Бэбкок смог разработать действительно менее травматичный и более эффективный метод оперирования.

Параллельно с конца XIX века развивался безоперационный метод лечения варикоза – склеротерапия. Суть метода состоит в том, что в поврежденную вену вводится вещество, склеивающее ее стенки и полностью исключающее ее из кровотока. Но по-настоящему эффективные препараты для этой процедуры были найдены только к середине XX века.

Наконец, в начале 2000-х годов был изобретен новый метод лечения варикоза с применением лазера. В ходе этой процедуры вена также «склеивается», но не с помощью препаратов, а посредством лазерной коагуляции. В отличие от старых методов лечения, предполагавших длительный постельный режим, такая процедура является амбулаторной. Более того – сразу после процедуры пациенту даже рекомендуется немного прогуляться.



Церемония открытия клиники доктора Мауриньша в Шымкенте. Сентябрь 2017 года. Кадр OtyrarTV



Однако распространение новой методики долгое время ограничивалось только самыми развитыми странами. Варикоз – заболевание, которое в большинстве случаев не угрожает жизни, не носит характера массовых инфекционных эпидемий, да и вообще вплоть до самых тяжелых стадий воспринимается как сугубо косметическая проблема. Лечение таких болезней не выносится на первоочередную повестку дня ни правительствами, ни международными организациями. Узнав о новых методах лечения, никто не стремится как можно скорее оснастить нужным оборудованием все больницы за счет бюджета и грантов. Поэтому жителям большинства постсоветских стран, в том числе Казахстана и других государств Центральной Азии, до недавних пор приходилось или довольствоваться устаревшими методами лечения варикоза, или ехать за границу.

Одним из самых популярных маршрутов таких заграничных поездок является Латвия. Именно там проживает и принимает пациентов в своей клинике один из ведущих флебологов мира Улдис Мауриньш. Клиника Мауриньша стала точкой притяжения для пациентов как из тех стран, где пока нельзя сделать лазерную операцию, так и из самых развитых государств Европы. Для последних решающим фактором является цена – в Латвии лечение на самом высоком уровне обходится намного дешевле, чем в Европе.

Однако жители Казахстана теперь могут пройти точно такое же лечение, не покидая родной страны. Более того – Казахстан теперь, как и Латвия, может принимать «медицинских туристов» как минимум из других стран Центральной Азии. Вот уже год в городе Шымкент работает местная Клиника флебологии и лазерной медицины, открытая при непосредственном участии доктора Мауриньша. Мы поговорили о развитии клиники с менеджером по развитию бизнеса Дильнозой Ирисметовой.

«Фергана.ру»: Говорят, что ваша клиника – лучшая в Центральной Азии. Это правда? В других странах региона еще нет ничего подобного? До открытия клиники в какую страну должен был ехать человек, которому хотелось бы получить лечение именно на таком уровне?

Дильноза Ирисметова: Наша клиника является наиболее передовой в Казахстане, она может предоставить пациентам самые современные лазерные методы лечения и диагностики заболеваний вен на ногах, геморроя, свища и трещин, стрессового недержания мочи, омоложения влагалища, акне и новообразований. До открытия клиники пациенты были вынуждены ездить на лазерное лечение в Россию или в Европу.



Диагностика в клинике Мауриньша. Кадр "Шымкент ТВ"



«Фергана.ру»: Что за оборудование вы используете? Этой технологии, кажется, меньше двадцати лет, она совсем новая? Как лечили подобные заболевания в прошлом поколении?

Дильноза Ирисметова: Мы были одними из первых, кто зарегистрировал эту технологию в Казахстане. На сегодня мы единственная клиника в Казахстане, оснащенная лазером последнего поколения Leonardo Dual. Такая современная техника и новые методики проведения лазерных процедур и операций дают возможность быстро и безболезненно добиться наилучших результатов. В сравнении с аппаратами предыдущего поколения, используемый нами лазерный аппарат уменьшает риск травматизма до минимума. Другие учреждения до сих пор используют традиционный хирургический метод: поврежденный участок вены вытягивается наружу с последующим удалением.

«Фергана.ру»: Какова роль клиники доктора Мауриньша в становлении вашего лечебного учреждения? Коллеги из Латвии сильно помогали вам или просто проверили, соответствуете ли вы нужным критериям?

Дильноза Ирисметова: Казахстан является первой страной, с которой Латвийский центр Вен наладил сотрудничество. По большей части причиной тому послужила высокая квалификация наших врачей, а также готовность руководства к внедрению инновационных технологий. Тесное сотрудничество с рижскими коллегами и регулярные стажировки в европейских клиниках позволяют нам делать самые сложные операции. Работа клиники флебологии и лазерной медицины доктора Мауриньша заинтересовала врачей и из других регионов Казахстана. К слову, клиника успешно прошла аттестацию на соответствие международным стандартам.

«Фергана.ру»: Сколько пациентов вы приняли за год работы? Ведется ли статистика излечиваемости или еще какая-либо статистика?

Дильноза Ирисметова: Мы провели более 300 операций по флебологии и проктологии. Средний возраст нашего пациента – 52 года, 80,3% наших пациентов – женщины. Осложнения наблюдаются в 1% случаев.



Доктор Улдис Мауриньш. Фото с сайта Venucentre.lv



«Фергана.ру»: Какие врачи у вас работают? Местные или тоже «импортные»?

Дильноза Ирисметова: У нас работают местные врачи (казахстанцы), которые прошли практику и повышение квалификации в Латвии. Также мы регулярно посещаем выставки и участвуем в конференциях. Например, в прошлом месяце наш врач-проктолог посетил Казань, в этом месяце мы с командой собираемся в Челябинск на научную конференцию.

«Фергана.ру»: Насколько проблема флебологии актуальна для населения Казахстана сегодня? Вообще болезни вен имеют какую-то «географическую» привязку (особенности климата, местные привычки)?

Дильноза Ирисметова: Для Казахстана данная болезнь стала настоящей проблемой. По проценту страдающих от варикоза Казахстан занимает третье место в мире, уступая лишь США и Великобритании, в которых от данного недуга страдают более 40% граждан. Можно сделать вывод, что во многом развитие варикоза связано с негативным влиянием современного образа жизни на здоровье человека. А среди основных причин развития заболевания выделяют:

наследственный фактор — наличие ближайших родственников, страдавших от данного недуга, автоматически относит вас к группе риска;

крайне важен пол, ведь у женщин данная болезнь обычно выявляется в период беременности и использования гормональных средств;

повышенное давление в венах, сопровождаемое пассивным образом жизни, отсутствием достаточной физической активности, избыточным весом.

«Фергана.ру»: Насколько дороги для простого гражданина ваши услуги? Кажется, ситуация примерно такова: «не дешево, но гораздо дешевле, чем если бы пациентам приходилось ехать лечиться за границу»?

Дильноза Ирисметова: Цены по сравнению с другими клиниками вполне приемлемые, а качество выполнения работы здесь высочайшее. Все верно, пройдя обследование в Казахстане, не выезжая за границу, вы сэкономите и время, и деньги.

«Фергана.ру»: Почему вы решили открыть клинику в Шымкенте, а не в Астане или Алма-Ате?

Дильноза Ирисметова: Южный Казахстан – самый густонаселённый регион страны. Ежегодно каждый пятый ребёнок рождается в Южном Казахстане. Большая часть многодетных матерей проживают именно в Шымкенте. К тому же, сюда удобно будет приезжать и гостям из ближнего зарубежья.



Кабинет в клинике доктора Мауриньша. Кадр OtyrarTV



«Фергана.ру»: Болезни вен – это, кажется, одна из тех проблем, которую многие люди считают «нормальным признаком возраста» и не обращаются за помощью к медикам, пока ситуация не дойдет до критической стадии. На каком этапе вы советовали бы пациентам к вам обращаться? Какие признаки должны заставить человека задуматься о визите к флебологу?

Дильноза Ирисметова: В современном ритме жизни сложно следить за своим здоровьем. Многие долгое время живут с варикозом и сосудистыми звездочками на ногах. Однако флебологи говорят, что заболевание не только делает ноги некрасивыми, но и представляет реальную опасность для здоровья. Последствия могут быть очень серьезными, до появления трофических язв и образования тромбов.

«Фергана.ру»: Сообщалось, что в будущем вы планируете расширять поле своей деятельности за счет гинекологии, дерматологии и эстетической медицины. Будут ли это тоже методики лазерной хирургии, или какие-то другие технологии?

Дильноза Ирисметова: Мы уже запустили лазерное интимное омоложение (лечение стрессового недержания мочи, восстановление тонуса и упругости стенок влагалища лазером). Наши новые методы лечения в реконструктивной гинекологии и эстетической медицине:

Лазерное интимное омоложение.

PRP, Platelet Rich Plasma – омоложение собственной плазмой пациента.

Гиалуроновая кислота, ботулотоксин.

Нити.

Липофиллинг.

Оперативное лечение.

Пилинги физические и химические.

Мезотерапия.

По приблизительным оценкам, около 80% медицинских учреждений Казахстана принадлежат государству. Но отдельные сферы стали исключением – например, частными являются около 70% стоматологических клиник. Стоматология – сфера, во многом схожая и с флебологией, и со всеми иными областями, перечисленными Дильнозой Ирисметовой. Позиция государственной медицины и самого пациента здесь различается разительно. С точки зрения государства, достаточно, чтобы гражданину было чем пережевывать пищу и он мог бы худо-бедно передвигаться. А человеку хочется в идеале иметь красивые зубы и ноги, или как минимум – не испытывать всех тех «мелких» неудобств, которые причиняет нездоровье в этих «маловажных» сферах. И, конечно, именно в здоровье следует каждому из нас вкладывать свои средства.

Официальный сайт клиники: Klinikaven.com

Телефоны:

+7 (7252) 606857

+7 (7252) 611711

+7 (701) 7706857



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