Мигрантская дипломатия. Посольство Киргизии в Москве превратилось в службу быстрого реагирования

Здание представительства МВД Киргизии в Москве. Фото Екатерины Иващенко, «Фергана»

Киргизские мигранты все чаще оказываются в центре внимания отечественных и российских СМИ. Во время Чемпионата мира по футболу мигрант-таксист врезался в прохожих в центре Москвы; еще один выходец из Киргизии наехал на группу земляков после стычки в кафе; уроженца Кыргызстана обвиняют в убийстве сотрудника полиции…

Сегодня в России, по официальным данным, 600 тысяч киргизских мигрантов, а по неофициальным – более миллиона. На миграционном учете, по данным посольства Кыргызстана, состоят 411 тысяч человек.

В конце прошлой недели посольство инициировало встречу с журналистами, пишущими о миграции, и юристом Валентиной Чупик. Говорили о проблемах граждан Киргизии, которые посольство вынуждено решать практически ежедневно.

В одном здании с посольством находится представительство МВД республики, и на встречу пришел полковник милиции Раим Салимов.

- Нередко люди приходят с чужими документами или не знают, что находятся в розыске. Из посольства они сразу попадают к нам, и мы начинаем решать их проблемы, — начал встречу Раим Салимов.

Валентина Чупик в ответ немедленно подняла вопрос проверок и незаконного задержания киргизских мигрантов российской полицией, потому что «это самая главная проблема, с которой сталкиваются киргизские граждане».

- Вам положение позволяет высказать российским коллегам, что их действия являются нарушением даже российских законов, - отметила юрист.

- Факты необоснованных обвинений есть, мы не отрицаем, но всегда работаем с такими случаями. Вспомните ДТП во время Чемпионата мира. Мы ночь не спали, но благодаря оперативным действиям сразу исключили версию, что наш гражданин якобы террорист, как про это писали СМИ. Что касается задержаний, то мы совместно с представителями консульского отдела выезжаем на место задержаний; я ни разу не видел, чтобы во время рейдов кого-то необоснованно задерживали, - ответил Салимов.

Однако Чупик возразила, что российским полицейским запрещено задерживать людей по национальному признаку, а именно так и происходит с гражданами Киргизии, которых задерживают чаще других. Посольство, заявила, Валентина Чупик, должно отстаивать права своих граждан и как минимум отправлять ноты протеста.



Раим Салимов и Валентина Чупик. Фото Екатерины Иващенко, «Фергана»



Перепалка закончилась мирно: полковник поблагодарил Чупик за ее работу и поприветствовал то, что она так болеет за киргизский народ. В ответ юрист попросила о помощи во время незаконных задержаний мигрантов.

Но в представительстве, включая Салимова, работают всего четыре человека, и в день они принимают по 30-50 посетителей, а за полгода приняли 16.590 человек. Чупик это не впечатлило: она парировала, что она одна приняла 24.470 мигрантов.

Поддельные документы

Основные проблемы, с которыми мигранты обращаются в посольство, - это мошенничество и подделка документов, которые подделывают другие киргизские мигранты. После вхождения Киргизии в ЕАЭС, когда кыргызстанцы получили право работать без патентов, не сдавать экзамены по русскому языку и истории, работать в такси с киргизскими водительскими удостоверениями, - в России появился новый вид мошенничества: мигранты продавали поддельные киргизские паспорта и водительские права.

Как отметили работники посольства, «среди фальшивых документов попадаются паспорта и водительские удостоверения высочайшего качества», «а граждане сопредельных государств гоняются за нашими документами».



Раим Салимов демонстрирует поддельные документы. Фото Екатерины Иващенко, «Фергана»



О том, почему мигранты не стремятся писать заявления в полицию и как много преступлений они совершают в России, в интервью «Фергане» рассказывал предыдущий глава представительства МВД Киргизии в России, полковник Асхат Алиев.

Рынок поддельных бумаг, и правда, больная тема, причем не только для посольства. Глава ЦВСИГ рассказывал «Фергане», что примерно у каждого пятого мигранта в Центре проблемы из-за фальшивых документов.

Салимов подтвердил, что работа по этому вопросу проводится, мошенников они задерживают. В качестве доказательства он показал стопку документов, касающихся уголовных дел мошенников.

- Вот этот человек представлялся сотрудником представительства МВД Кыргызстана, носил форму, — сказал полковник, показывая нам фотографию преступника. – При себе имел фальшивые печати МВД, посольства.



Оттиски печатей и фотографии преступника. Фото Екатерины Иващенко, «Фергана»



- Могу я попросить вас также заняться просветительской работой, — подхватила тему паспортов Валентина Чупик. - Половину проблем граждан Киргизии можно ликвидировать, если они не будут раздавать свои паспорта…

- Есть такая проблема, - закивали работники посольства.

- Паспорт принадлежит Киргизии, и когда ты отдаешь его в залог за долг или даешь другу – ты предаешь Родину, - продолжила Чупик. - Узбекистан смог это донести до своих граждан, но у них на это ушло три года.

Чупик также затронула вопрос фальшивых регистраций, которыми также активно торгуют граждане Киргизии.

То, что купить киргизский паспорт можно на любом вокзале Москвы, полковнику подтвердили журналисты и даже попросили взять их в рейд по вокзалам.

– В Бишкеке мы часто приглашали журналистов на рейды, но так как мы находимся на территории России, то такие вопросы надо согласовывать. Но я подниму этот вопрос, - пообещал полковник.

Свои всегда договорятся

Журналистов интересовало, занимается ли представительство МВД стычками киргизов возле этнических кафе.

– Мои сотрудники бывают на всех рынках Москвы, проводят беседы. Я не могу дать вам всю информацию, но люди к нам приходят и рассказывают, больше всего преступлений проходит на рынках. Так вот: там преступность мы уже искоренили.

Однако основная проблема с мигрантами, по данным Раима Салимова, - что они, написав заявление, потом отказываются от своих слов и исчезают.

– Чтобы территориальные подразделения России проводили оперативную работу, должно быть написано заявление. Приведу пример. У меня тут сидели плакали две сестры, произошло изнасилование. Два месяца сотрудники МВД России вычисляли виновных. Задержали. Потом мне приходит ответ из Следственного комитета, мол, мы два месяца проводили работы, а ваши граждане отказались от заявления, вы не могли предупредить? И таких ситуаций очень много, деньгами или еще как-то вопросы между мигрантами решаются. Мне уже неудобно перед российскими коллегами, потому что мигранты либо отказываются от своих заявлений, либо покидают Россию, а дела висят. Оно уже может находиться в суде, а потерпевший не приходит, - рассказал полковник.

Наличие аналогичной проблемы подтвердила и Валентина Чупик, когда пострадавшие обращаются за помощью, а потом сами улаживают конфликты и пропадают.

Посольская рутина: восстановление документов, груз 200, возвращение детей

По статистике, которую ведет посольство, большинство граждан Киргизии в этом году обращались к ним за вкладышами о гражданстве в свидетельство о рождении ребенка (4.184 человека) и получением свидетельств о возвращении на родину - за ними обращались мигранты, которые по разным причинам остались без документов (3.828 человек). За год сотрудники посольства совершили 271 выезд на места происшествия с участием киргизских мигрантов (в СИЗО, ЦВСИГ, аэропорты, УВД и др.), оказали содействие в отправке 76 «грузов-200». Возвращено на родину четыре ребенка, оставшихся без попечения родителей (в прошлом году таких детей было 13).

Особенно сложно идет работа по возвращению детей. Для этого необходимо не только предоставить большой пакет документов, но и найти деньги на выезд сотрудников Минсоцразития Киргизии в Россию, которым детей передают лично.

– Наша основная задача - защита прав наших граждан. И эта работа проходит эффективно. Каждый гражданин может прийти к нам или в представительство МВД и написать заявление, - сказал посол Кыргызстана Болот Отунбаев. - Например, сегодня ни на стройках, ни на рынках, ни в мигрантских сообществах никто не «грузит на деньги» наших граждан, прежнего рэкета, когда свои наживались на своих, больше нет. Однако участились случаи, когда наши граждане попадают в нехорошие ситуации, хотя мы постоянно проводим переговоры о сокращении количества невъездных мигрантов. Сегодня в так называемом «черном списке» более 70 тысяч кыргызстанцев, из которых около 50 тысяч не подлежат амнистии, так как по ним есть решения российских судов. 20 тысяч были включены в списки за незначительные проступки либо по вине малокомпетентных сотрудников МВД; такие люди могут быть амнистированы.



Посол Болот Отунбаев. Фото пресс-службы посольства Киргизии в России



Сейчас, по словам посла, работу с мигрантами проводят представители диаспоральных общественных объединений, которых в Москве около 30, а по всей стране более 100. По выходным они ходят по киргизским кафе и проводят с соотечественниками профилактические беседы.

На встрече затронули тему граждан Киргизии, отбывающих наказание в российских тюрьмах. По данным посла, их 1400 человек. Однако вопрос экстрадиции остается открытым.

- Если это будет оплачивать киргизская сторона, то власти России пойдут нам навстречу. Иногда родственники находят деньги, ведется переписка с Россией, это процесс долгий, но в итоге некоторые осужденные возвращаются отбывать срок на родину, - пояснил посол.

На вопрос, работает ли посольство над смягчением для своих граждан (в рамках ЕАЭС) ужесточенного недавно миграционного законодательства, работники ведомства ответили, что «инициатива с предложением для граждан стран — членов ЕАЭС облегчить порядок регистрации по месту пребывания рассматривается странами, но решение пока не принято. Киргизию пока поддержала Армения».

Отметим, что поддержка Армении, одной из пяти стран ЕАЭС, легко объяснима: граждан Белоруссии в РФ не задерживают так часто, как людей с азиатской и кавказской внешностью, а доля казахских мигрантов в России незначительна.

На встрече также обсудили события в деревне Клищино, где киргизские граждане выкупили участки под строительство домов, после чего местные власти внесли поправки в Генплан, и земли стали иметь сельскохозяйственное назначение (а значит, не могут быть проданы иностранным гражданам). Посол рассказал, что «пока ситуацию разрешить не удалось, мы ждем встречи с руководством Тульской области, где хотим попросить объективно разобраться в ситуации, потому что из этих 400 семей, купивших землю, - половина имеет российское гражданство».



Люди в приемной посольства. Фото Екатерины Иващенко, «Фергана»



В завершении встречи Валентина Чупик поблагодарила посольство, сказав, что в ее личном рейтинге это диппредставительство находится на третьем месте после Гвинеи и Молдовы, так хорошо они работают с соотечественниками.

– У Гвинеи всего 2500 мигрантов, но то, как они обслуживают своих граждан, – это идеал. Мы вместе составляем документы, ноты они выпускают со страшной скоростью. Также реально помогают своим молдаване. Мой родной Узбекистан находится на последнем месте из 46 стран, граждане которых к нам обращаются. Вы работаете замечательно, но можно еще лучше, — отметила Чупик.

Посол Болот Отунбаев улыбнулся и пообещал зайти в гости к коллегам из Гвинеи и Молдавии. Но только в свободное время. Пока же его ведомство принимает по 150-200 человек в день.

Екатерина Иващенко