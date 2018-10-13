«Наманган Юнайтед». Зачем узбекскому клубу бывший лидер «красных дьяволов»

Андрей Канчельскис. Фото с сайта Planetfootball.com

Андрей Канчельскис ступил на узбекскую землю 7 октября 2018 года. На выходе из аэропорта Намангана зазвучали карнаи, приветствуя дорогого гостя. Андрей Канчельскис сохранял спокойствие профессионала и сосредоточил внимание на толпе болельщиков, которые облепили знаменитость со всех сторон. Кто-то нацепил на Канчельскиса клубную кепку, которую Андрей Антанасович заботливо поправил. Родители подталкивали детей поближе к бывшему напарнику Эрика Кантона и Райна Гиггза, Канчельскис фотографировался с маленькими поклонниками и улыбался, несмотря на усталость после перелета. В Узбекистане Андрей Антанасович попробует возродить карьеру тренера и, при хороших результатах, задержится здесь надолго, возможно, станет для местного «Навбахора» своим Алексом Фергюссоном, у которого он играл в Англии на протяжении четырех лет.

Рука Усманова?

Выбор Канчельскисом пусть и добротного, но далеко не элитного наманганского «Навбахора» выглядит слегка странно. Один из успешнейших футболистов постсоветского пространства (да и советских времен) вдруг пакует чемоданы и летит в Узбекистан. Причем не в холеный Ташкент, а в провинциальный Наманган. Город, конечно, красивый, с историей, клуб также борется за медали чемпионата страны, но уровень все равно не тот. Кажется, что гражданин России и Великобритании так хочет вернуться в игру, что экспериментирует с самыми экзотическими вариантами, к коим можно отнести и команду из Намангана.

Правда, Наманганская область – родина небезызвестного миллиардера Алишера Усманова. Руководство «Навбахора» крайне заинтересованно в сотрудничестве с бизнесменом, но отрицает причастность Усманова к подписанию Канчельскиса. Возможно, стороны просто не хотят афишировать контакты, поскольку это добавит вопросов о зарплате нового наставника. На данный момент соглашение выглядит так, что клуб сам вышел на специалиста и, объяснив ему цели и задачи команды, предложив среднюю зарплату, убедил тренера в необходимости сотрудничества. В итоге Канчельскис напялил узбекский чапан, тюбетейку и под звуки карнаев принял клуб.



Алишер Усманов. Фото с сайта Kremlin.ru



Какими же ресурсами обладает «Навбахор», чем может помочь новому тренеру в самореализации? Ведь Канчельскис был спортсменом крайне амбициозным, следует полагать, что и остался таким.

Люди из девяностых

Так получилось, что пик славы Канчельскиса и наманганского «Навбахора» пришлись на середину девяностых годов прошлого века. Андрей Антанасович покорял «туманный Альбион» в составе «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона», провел сезон в итальянской «Фиорентине», а «Навбахор» феерил в чемпионате Узбекистана, стабильно завоевывая медали и кубки. В начале 2000-х у наманганцев начался спад, и команда три года подряд не попадала в медальный зачет. В 2003 и 2004 годах «Навбахор» завоевал бронзовые медали чемпионата страны, а после ушел в тень, превратившись в крепкого середняка.



Андрей Канчельскис в бытность игроком «Манчестер Юнайтед». Фото с сайта Planetfootball.com



Спад в карьере Канчельскиса как игрока также пришелся на начало нулевых. В 1998 году футболист подписал контракт с шотландским «Рейнджерс», в котором провел четыре года, с небольшой и не очень удачной командировкой в «Манчестер Сити». В 2002 году Канчельскис перешел в английский «Саутгемптон», где провел лишь один матч в чемпионате страны за весь сезон.

Завершал игровую карьеру Канчельскис в России. В 2004-2005 годах играл за «Сатурн» из Московской области, после – за самарские «Крыльях советов». Последний матч Андрей Антанасович провел 30 ноября 2006 года.

В жизни Канчельскиса в то время произошла интересная и экзотическая встреча. В 2003 году футболист отправился в Саудовскую Аравию в клуб «Аль-Хиляль», за который сыграл всего девять матчей во всех турнирах, однако завоевал Суперкубок страны. Малое количество времени на поле Канчельскис компенсировал игрой в шахматы и нарды с саудовским принцем. Возможно, любовь к нардам также повлияла на выбор Канчельскисом Узбекистана в качестве продолжения карьеры. Скорее всего, большинство наманганских футболистов уважают нарды, а может, даже и шахматы.

Что такое «Навбахор»

До конца сезона в чемпионате Узбекистана осталось семь туров. Наманганская команда занимает третью строчку, отставая от ташкентских «Локомотива» и «Пахтакора» на шесть и три очка соответственно. Задача, поставленная перед Канчельскисом, предельно ясна – попытаться дать бой столичным грандам и завоевать первое в XXI веке чемпионство.



Игроки «Навбахора». Фото с сайта Sports.uz



По большому счету, сезон у «Навбахора» уже удался. Чтобы находиться в медальной зоне, прежним тренером клуба Ильхомом Муминжоновым была проделана огромная работа. Наманганцы ни разу не проиграли дома, хотя выездные встречи часто оказывались неудачными. По всей видимости, официальной причиной увольнения Муминжонова стала четырехматчевая серия без побед: «Навбахор» проиграл две гостевые встречи, а две домашние свел вничью. С учетом потерянных очков наманганцы могли бы лидировать в чемпионате страны, но это футбол, и у самых классных команд бывают спады, тем более что «Навбахору» противостояли сильнейшие клубы Суперлиги – прямые конкуренты за медали турнира.

Стоимость нынешнего состава наманганской команды оценивается немецким сайтом Transfermarkt в 5,4 млн евро. То есть, примерно также, как средний клуб Первого дивизиона РФ (ФНЛ), например, ярославский «Шинник» (5,65 млн евро), «Тюмень» (5,55 млн) или владивостокский «Луч» (5,1 млн). Однако для чемпионата Узбекистана, да и для зоны АФК в целом, этот состав вполне боеспособный. Дороже наманганских футболистов в Суперлиге лишь составы признанных лидеров узбекского футбола – ташкентских «Пахтакора» (13,1 млн), «Локомотива» (11,93 млн) и «Бунёдкора» (6,13 млн), а также бекабадского «Металлурга» (5,83 млн), у которого имеется российский спонсор.

Самым дорогим игроком «Навбахора» является российский защитник Игорь Голбан (700 тыс евро), на которого, как кажется, не вполне заслуженно не обращают внимания тренеры сборной России, особенно с учетом перманентных проблем в обороне национальной команды. Футболист перешел в «Навбахор» в текущем сезоне из каршинского «Насафа», где начались финансовые трудности. В Узбекистан защитник переехал в 2015 году, по всей видимости, случайно. Московский «Локомотив» постоянно сдавал игрока в аренду и однажды отправил его в узбекистанский «Коканд-1912». Голбану, похоже, так понравилось, что он решил остаться в Центральной Азии. Его игра устроила «Навбахор», где он провел полсезона. Однако тот год был крайне неудачный для наманганцев (они заняли 15 место и чуть было не покинули высшую лигу), а Голбан выделялся на фоне остальных игроков, потому летом 2016 года его приобрел «Насаф», завоевавший в том сезоне «бронзу» и участвовавший в Лиге чемпионов АФК. Возвращение Голбана в «Навбахор» стало для болельщиков настоящим подарком.

Также в составе есть несколько легионеров из стран бывшей Югославии (Сербии и Черногории), есть и качественные местные игроки, в том числе футболисты национальной сборной. Это и один из основных голкиперов сборной Ботирали Эргашев, полузащитники Азизбек Тургунбаев, Давронбек Хашимов и ряд других футболистов. Состав у наманганцев слаженный, в чем очевидная заслуга Муминжонова. Средний возраст игроков – 26,2 года, при среднем возрасте по чемпионату страны в 26 лет.

Кроме того, у «Навбахора», как оказалось, есть перспектива попасть под крылышко Усманова, который уже опекает «Пахтакор». Миллиардер продал акции лондонского «Арсенала». Безусловно, «канониров» ему не заменит и весь чемпионат Узбекистана (пусть и «ручной»), но патриотические чувства, о которых Алишер Бурханович все чаще говорит после прихода на пост президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, - дело серьезное. В любом случае, рассчитывая на поддержку олигарха, руководство «Навбахора» не должно игнорировать идеи первого вице-президента Ассоциации футбола страны Умида Ахмаджанова и начинать зарабатывать деньги самостоятельно, хотя бы пытаться.

Чистый маркетинг

Назначение Канчельскиса – не только возможность встряхнуть команду, но и прекрасный маркетинговый ход руководства наманганского клуба. В Узбекистане множество болельщиков «Манчестер Юнайтед», возможно, их больше, чем поклонников местных команд, вместе взятых. Подписание, пусть и на тренерский пост, человека, который не просто играл за «красных дьяволов», но и был одним из лидеров манкунианцев, наверняка привлечет болельщиков на трибуны. Хотя, по информации Soccerway, наманганский стадион и так один из лучших в Суперлиге по посещаемости – в среднем на матчи команды приходят 10000 зрителей. Чтобы начать зарабатывать, клубу осталось улучшить маркетинг – например, наладить выпуск футболок в поддержку Канчельскиса. И тренеру будет приятно, и народ ради такого случая, может быть, не пожадничает.



Андрея Канчельскиса встречают в расположении «Навбахора». Фото пресс-службы футбольного клуба



Сам Канчельскис на тренерском поприще пока не слишком прославился. По завершении карьеры футболиста Андрей Антанасович стал генеральным директором клуба «Носта», где проработал до 2009 года. В том же году Канчельскис в качестве главного тренера возглавил клуб ПФЛ - московский «Торпедо-ЗИЛ». Затем полтора года тренировал еще один клуб третьего по силе российского дивизиона «Уфу». При нем команда завоевала путевку в ФНЛ. Потренировал год в высшей лиге в нижегородской «Волге», правда, в качестве помощника Гаджи Гаджиева. В августе 2014 года вернулся к самостоятельной работе и возглавил латвийский клуб «Юрмала», в конце сезона команда покинула высший дивизион. В 2016 году Канчельскис пришел на пост главного тренера молодого московского клуба «Солярис», выступавшего в ПФЛ, но проработал там лишь несколько месяцев. Затем Андрей Антанасович некоторое время тренировал студенческую сборную России, но эту должность сложно назвать профессиональной.

Таким образом, руководство «Навбахора» рискует в плане результата. Однако в брендовости Канчельскис даст фору многим кандидатурам. 20 октября в рамках чемпионата страны «Навбахор» примет дома «Бухару», и наманганцы наверняка выиграют, и настоящие испытания для Канчельскиса начнутся чуть позже. «Навбахор» ожидает трехматчевая выездная серия против «Локомотива», «Пахтакора» и «Металлурга». Зазвучат ли в Намангане карнаи в честь Андрея Антанасовича под конец сезона, покажет ближайший месяц.

В Манчестере в свое время про него пели.

Александр Троицкий