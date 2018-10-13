Под небом голубым был город золотой. Сколько осталось жить старому Ташкенту

Махалля «Байналмилал». Фото Сида Янышева

Власти Ташкента добрались-таки до самого центра узбекской столицы – махалли (квартала) «Байналмилал» («Байналминал», «Байнал-минал»), расположенной в Мирабадском районе. Название квартала, которое переводится как «интернационал», отражает его суть: примерно в шестистах домах здесь проживает около трех тысяч человек самых разных национальностей. Сегодня этих людей сплотила общая беда: на их дома в нарушение законодательства положило глаз государство.

Жалуйтесь, куда хотите

«О планируемом сносе мы узнали 8 сентября этого года, – рассказывает жительница махалли «Байналмилал» Надежда Бичурина. – Наши соседи обратились в паспортный стол, чтобы прописаться по месту жительства, и тут выяснилось, что в нашем микрорайоне прописка закрыта. После этого началась паника. Мы побежали в махаллинский комитет. Однако его председатель заверила нас, что не в курсе будущего сноса.

12-го сентября у здания махаллинского комитета прошло собрание жителей нашего микрорайона. Мы ждали районного хокима Шухрата Пулатова, но он не пришел, поскольку в этот день участвовал в прямом эфире программы «Мулокот» («Общение») на телеканале «Ташкент». Кстати, в рамках этой передачи был показан ролик, где женщина с ребенком на руках жаловалась, стоя на фоне аварийного дома, что, мол, у нее нет канализации, вода идет плохо, детям играть негде, и просила, чтобы ее переселили в «человеческие условия». И тогда же хоким сказал, что наша махалля на 90% идет под снос, поскольку большинство ее жителей сами попросили об этом власти города.



Дом в махалле «Байналмилал». Фото Сида Янышева



14-го сентября прошло еще одно собрание – уже с участием районного хокима. На площади перед театральным институтом, по соседству с нами, собралось несколько сотен человек. Люди кричали: «Мы против сноса и готовы самостоятельно создать образцовую махаллю!» В ответ Пулатов заявил: «Жалуйтесь, куда хотите. Все равно все ответы придут ко мне, а мы уже все решили. Тем более что президент страны сказал, что город должен развиваться и быть красивым». И добавил, что нам якобы еще тридцать лет назад говорили о будущем сносе. Мы спрашиваем: «А как же быть людям, которые совсем недавно купили здесь жилье и на этом месте выстроили новые дома? Кто им это разрешил?» Хоким вопрос проигнорировал», — вспоминает Надежда Бичурина.



Надежда Бичурина. Фото Сида Янышева



Пулатов заявил жителям, что снос начнется не ранее, чем в июле следующего года. До этого времени должны подготовить всю проектную документацию «Мирабад-сити» – именно так будет называться микрорайон, построенный на месте нынешней махалли «Байналмилал». А на вопрос, куда власти планируют переселить тысячи людей, хоким заметил, что похожие случаи уже были – в частности, когда ради строящегося делового центра «Ташкент-сити» расселяли жителей махалли «Укчи-Алмазар». И сейчас жителям «Байналмилала» предлагается на выбор три варианта: квартиры на вторичном рынке жилья, квартиры в новых домах «под котлован» с возмещением стоимости аренды временного жилья и, наконец, денежная компенсация.

«На том же собрании присутствовал и генеральный директор, как мы думали, компании-застройщика – ООО СП Hyper Finance Group, – продолжает Бичурина. – Люди стали просить у него проектную документацию, но он ничего не предъявил, а лишь растерянно приговаривал, что все, что мы пожелаем, нам дадут. А потом сел в машину с казахстанскими номерами и уехал. Позже мы ездили к ним в офис, где нам также не предоставили никакого проекта, а лишь заявили, что эта компания сама строить ничего не будет – она лишь займется сносом наших домов, а затем привлечет инвесторов. Как выяснилось, учредителем Hyper Finance Group является шотландская офшорная компания 77 CORPORATION L.P.».

Несогласные согласные

Позже стали известны и другие важные обстоятельства. Оказывается, еще 29 июня этого года состоялось выездное совещание кабинета министров Узбекистана, касающееся ведения «работ по строительству и благоустройству в городе Ташкенте». По итогам этого совещания и.о. хокима Ташкента Джахонгир Артыкходжаев 27 июля принял решение №1143 – «О выделении земельных территорий ООО СП Hyper Finance Group». Вслед за этим, уже 14 августа, появилось решение о запрете на прописку за подписью хокима Мирабадского района.

Однако хокиму города поддержки кабмина показалось мало. 10 августа президент республики Шавкат Мирзиёев посетил другой район Ташкента – Шайхантахурский. По итогам этого визита в соответствии с собственным указом №5511 от 15 августа 2018 года президент поручил хокимияту Ташкента обеспечить выделение ООО СП Hyper Finance Group земельной территории в размере 20,5 гектара…



Улица в махалле «Байналмилал». Фото Сида Янышева



Основания для такого поручения были самыми благими, то есть делалось это в связи с необходимостью благоустройства, строительства и ремонтных работ в центральной части города Ташкента, в целях поддержки малого бизнеса и предпринимательства, и, согласно указу, для «создания условий населению».

Вследствие всего вышесказанного уже 10-го сентября хоким города подписал новое решение – за номером 1327. Ключевым моментом в этом решении стали слова «во исполнение поручений президента». При этом оно почти дословно повторяет предыдущее решение самого хокима. В частности, в нем сказано следующее:

«ООО СП Hyper Finance Group выделить для постоянного использования земельную территорию в размере 20,5 га в Мирабадском районе между улицами Кичик Бешагач и Мингурик на условиях сноса жилых и нежилых помещений за свой счет и компенсации причиненного ущерба, и согласия населения, и на их месте строительства современных многоэтажных жилых помещений, школ и дошкольных учреждений, торговых и социально-бытовых комплексов».



Копия постановления хокима Ташкента



Отметим, что, несмотря на некоторую невнятность формулировок, и в первом, и во втором решении присутствует фраза о «согласии населения». На сегодняшний день активистами «Байналмилала» собраны подписи владельцев более 520 домов, при этом 462 из них высказались против сноса, и 61 – за. Как видим, никакого согласия нет, более того – подавляющее большинство жильцов против сноса. По словам Бичуриной, за снос ратуют в основном те жильцы, которые по несколько семей проживают в тесных ветхих домах. Доля таких домов в махалле – не более 10%, и живущие в них люди, разумеется, были бы рады переселению в новые квартиры, пусть даже и на окраине города. При этом на собрании 14 сентября хоким Пулатов вопреки очевидности заявил, что 90% домов в махалле «Байналмилал» являются аварийными. Что, мягко говоря, не соответствует действительности.

Идите вы... в суд!

Итак, после собрания жильцов, прошедшего 14 сентября, активисты махалли начали писать жалобы во все возможные инстанции: в виртуальную приемную президента страны, генеральную и городскую прокуратуру, омбудсмену и т.д. В жалобах они указывали на неправомочность решений городского и районного хокимов. Дело в том, что решения эти противоречат вступившему в силу 1 сентября указу президента №5495 от 1 августа – «О мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата в республике Узбекистан».

В ответ активисты получают от должностных лиц лишь отписки с предложением обращаться в суд. Однако они помнят историю с домом №45 по улице Амира Тимура. В тот раз районный суд отменил решения хокимов, но апелляционный вернул все на круги своя. Предполагая, что в их случае произойдет то же самое, жители махалли «Байналмилал» ни с какими судами связываться не хотят.

«Все нам предлагают: обращайтесь в суд. Это делается для того, чтобы потом, в случае принятия невыгодного для нас судебного решения, мы уже никуда не смогли бы обратиться», – уверена пенсионерка Венера Исмаилова.



Дом Галины Пугаченковой, который тоже находится в махалле «Байналмилал» и подлежит сносу. Фото Сида Янышева





Мемориальная доска на доме Галины Пугаченковой. Фото Сида Янышева



«Решение хокима города принято с нарушением обязательных процедурных мероприятий, – считает житель махалли «Байналмилал» пенсионер Анвар Рахманов. – Во-первых, прежде чем подписать этот документ, он должен был его согласовать с жителями махалли. В указе №5495 это четко прописано. То же самое есть и в постановлении кабмина №97 от 29 мая 2006 года, а именно: «Изъятие земельного участка либо его части... для государственных и общественных нужд производится при согласии землевладельца или по согласованию с землепользователем и арендатором...» Во-вторых, даже если хоким города принял решение на четыре дня раньше подписания президентом указа №5495, это не означает, что он не знал о готовящемся документе. Я уверен, он знал, потому что такие указы не принимаются в одночасье.

Более того, в данном указе есть пять пунктов, которые должны быть исполнены в случае изъятия земли для государственных или общественных нужд. Вот эти пункты:

1. предоставление земель для нужд обороны и государственной безопасности, охраняемых природных территорий, создания и функционирования свободных экономических зон;

2. выполнение обязательств, вытекающих из международных договоров;

3. обнаружение и разработка месторождений полезных ископаемых;

4. строительство (реконструкция) автомобильных и железных дорог, аэропортов, аэродромов, объектов аэронавигации и авиатехнических центров, объектов железнодорожного транспорта, мостов, метрополитенов, тоннелей, объектов энергетических систем и линий электропередачи, линий связи, объектов космической деятельности, магистральных трубопроводов, инженерно-коммуникационных сетей;

5. исполнение генеральных планов населенных пунктов в части строительства объектов за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан, а также в других случаях, прямо предусмотренных законами и решениями Президента Республики Узбекистан.

Обратите внимание, что в пятом пункте говорится о «других случаях, прямо предусмотренных законами и решениями Президента Республики Узбекистан». То есть больше никто, кроме президента, не имеет права принимать такие решения: ни хоким, ни даже кабмин. В том числе, если изъятие земли производится в коммерческих целях – например, ради предоставления ее частному инвестору-застройщику.

Если исходить из президентского указа, то решение хокима города не имеет юридической силы. Следовательно, юристы хокима должны были ему подсказать, что после принятия указа президента решение самого хокима нужно привести в соответствие с этим указом. А раз это невозможно, значит, его попросту нужно отменить. И мы сейчас требуем всего лишь нормального порядка исполнения законов Республики Узбекистан.

Это прямая обязанность прокуратуры. Но мы видим, что она отфутболивает нашу жалобу по цепочке вниз, вплоть до районного хокимията и районного же отделения фонда «Махалля». И не можем понять, почему прокуратура не занимается выполнением своих прямых обязанностей. Хочу подчеркнуть: мы не хотим обращаться в суд, потому что данный вопрос – не судебный! Это вопрос исполнения закона. Указ президента по регламенту является основным после Конституции. Поэтому, господин хоким, будьте любезны, свое решение отмените», — завершает монолог Анвар Рахманов.



Анвар Рахманов. Фото Сида Янышева



От себя добавим, что решение городского хокима противоречит и Конституции республики. Так, статья 36 высшего нормативного правового акта гласит: «Каждый имеет право на собственность», а статья 53 уведомляет, что частная собственность «наряду с другими формами собственности, неприкосновенна и защищается государством». Согласно статье 37 Земельного кодекса, «изъятие земельного участка либо его части для государственных и общественных нужд производится при согласии землевладельца или по согласованию с землепользователем и арендатором».

Кто против, пенсию не получит

По мнению активистов махалли «Байналмилал», все действия властей Ташкента по изъятию у населения наиболее лакомых земельных участков продиктованы тем, что сейчас в Узбекистане готовится законопроект о приватизации земли. Согласно ему, выкупать землю сможет любой гражданин республики. Пока же собственником всей земли на территории республики является государство.

«Если этот закон вступит в силу, власти будут вынуждены считаться с волей собственников, так что изымать землю даже для государственных нужд станет гораздо труднее. Но пока закона о приватизации нет, власть имущим нужно успеть захватить как можно больше земель, особенно в центре Ташкента, где она самая дорогая», – предполагает Рахманов.

Похоже, что им в этом активно помогают махаллинские комитеты (органы самоуправления граждан), изначально призванные стоять на страже интересов простого народа.

«Раньше работники махаллинских комитетов не получали зарплат, – продолжает Рахманов. – А сейчас — получают, они теперь государственные служащие, а, значит, не могут идти против интересов государства».

При этом в своих действиях работники махаллинских комитетов готовы на все: активисты «Байналмилала» утверждают, что у них есть копия документа за подписью и печатью председателя махалли, где сказано, что все ее жители согласны на снос.



Дом 1913-го года в махалле «Байналмилал». Фото Сида Янышева



А не так давно в соцсетях бурно обсуждался другой возмутительный случай. Тогда застройщики пытались заручиться согласием жителей микрорайона на строительство на его территории «Центра махалли». Для этого пенсионерам при выдаче пенсий кроме финансовых ведомостей подсовывали бумажку, которую якобы тоже следовало подписать. А иначе, говорили, пенсию не получите. И большинство людей подписывали, даже не подозревая, на что именно они дают свое согласие.

С подобной же аферой столкнулись и жители ташкентской махалли «Урда», когда председатель их схода подделал протокол общего собрания жильцов. В результате в протоколе оказалась такая фраза: «Мы очень просим хокима и президента построить у нас во дворе здание махалли».

Антинародный, антисоциальный...

Пока жители махалли «Байналмилал» апеллировали к действующему законодательству, в сети 25 сентября был опубликован проект постановления кабмина «Об утверждении Положения о порядке возмещения убытков физическим и юридическим лицам в связи с изъятием земельных участков для государственных и общественных нужд в городе Ташкенте». На его обсуждение было отпущено 15 дней. Вскоре стало очевидно, что даже после обсуждения новый документ не приобрел популярности среди ташкентцев. Более того, некоторые жители столицы уже прозвали его антинародным и антисоциальным. Показательно, что наиболее острые комментарии под проектом благополучно удалялись. Правда, они сохранились на Facebook. Вот лишь некоторые из них (стилистика оригинала сохранена. – Прим. «Ферганы»):

«Отменить данный проект как антинародный и антисоциальный. О чем разговор? С таким усердием лучше примите Генплан Ташкента. Причем с обсуждением с общественностью», – пишет Сергей Дуров.

«Уважаемые разработчики этого положения! Уже есть закон Республики Узбекистан, в каких случаях можно изымать и компенсировать убытки. Есть четкие указания президента. Народ устал уже от сложных схем, непонятных общих фраз, у всех уже глубокий стресс, – считает Феруза Разикова. – Все вы были в развитых странах, где законы не меняются веками, и государства четко соблюдают их, прогресс идет вперед. Введите лучше на обсуждение проект положения о частной собственности земельных участков и войдите в историю как великие реформаторы Узбекистана...»



Улица в махалле «Байналмилал». Фото Сида Янышева



«Налицо ущемление права собственности граждан. Как может постановление кабмина противоречить Жилищному кодексу, указам и постановлениям президента? Неужели в хокимияте нет грамотных юристов?» – задается вопросом Аlias.

«Читая данный проект, можно смело утверждать, что он АНТИДЕМОКРАТИЧЕН, – пишет пользователь Diana Kasimova, – его принятие будет способствовать незаконному обогащению определенных структур власти, росту коррупции, возврату на несколько шагов на пути к прогрессу назад, так как в каждой предложенной статье создатель придерживается принципа мафиозных группировок 30-х годов: «У нас для вас предложение, от которого вы не сможете отказаться!»

Бедным не светит

История жителей махалли «Байналмилал» далеко не уникальна – в последние месяцы Ташкент переживает настоящий строительный бум. Причем бум этот касается преимущественно центральных районов, где земля очень дорогая. И поэтому жильцам сносимой недвижимости, как правило, не светят квартиры в новостройках, ради которых и сносятся их дома.

Например, хозяевам жилья в запланированном под снос доме №45, находящемся по соседству с городищем «Минг Урик», застройщики прямо сказали: «Вам квартиры в будущем элитном доме будут не по карману». Кстати, это именно им представители компании-застройщика пообещали жилье в двух 7-этажных домах, которые они собираются выстроить в пределах махалли «Байналмилал».

Еще драматичнее оказалась участь жителей ташкентского массива Себзар в Шайхантахурском районе, где в ночь с 29 на 30 сентября снесли десятки частных жилых домов. По словам исполняющего обязанности хокима узбекской столицы Джахонгира Артыкходжаева, на их месте будут построены посольства Индии, Китая и Таджикистана.

Вот что писала одна из участниц этих событий в соцсетях: «С 14:00-15:00 было собрание, на котором было сказано – не торопитесь, у вас есть 2-3 дня на сборы собственных вещей. А в 17:00 приехали машины для вывоза вещей. В 18:00 приехал бульдозер и начал крушить дома из которых не все вещи были вывезены. Людям дали ключи без каких-либо документов. Пооооолный беспредел!!!!!». (Стилистика оригинала сохранена. – Прим. «Ферганы»)

Не менее шокирующему сносу в июле этого года подверглись и частные дома в Ташкентской области. Там на трассе Ташкент – Чарвак власти снесли 28 частных дач. По рассказам нескольких владельцев снесенного жилья, дома уничтожались самым бесцеремонным образом и без официального предупреждения. Просто приехала строительная техника и начала ломать здания, люди даже не успели вынести мебель. Причем это были не аварийные или обветшалые постройки, а основательные, крепкие, построенные несколько лет назад дома, на которые у хозяев, по их словам, были необходимые кадастровые документы…

Сид Янышев