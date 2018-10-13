Верну веру в безопасность, дорого. В Казахстане началась кампания по спасению репутации «Роскосмоса»

Старт «Союза». Фото NASA

Авария космического корабля «Союз», которая произошла 11 октября после запуска с космодрома «Байконур», вызвала ожидаемый шквал критики в казахстанском сегменте интернета. Участившиеся в последние годы внештатные ситуации с российскими ракетами, которые в силу разных обстоятельств предпочитают не лететь в космос, а рассыпаться фрагментами по казахстанской степи, не на шутку раздражают местных жителей. Некоторые активисты и политики в открытую начинают требовать либо пересмотреть условия аренды Россией «Байконура», либо вообще прекратить запуски оттуда «Союзов» и «Протонов». В их заявлениях из раза в раз упоминаются «гептил» (топливо для «Протонов»), «ущерб экологии» и «гибель сайгаков»: именно загрязнение гептилом экологи считали главной причиной падежа животных.

После очередного неудачного пуска, казалось, все пойдет по отработанной схеме – граждане повозмущаются несколько дней в соцсетях и переключатся на другие, более насущные вопросы. А власти сделают вид, что все идет штатно, и проигнорируют волну недовольства.

Однако авария «Союза» оказалась настолько внештатной, что запустила активную пропагандистскую кампанию в СМИ и интернете, причем как в Казахстане, так и в России.

12 октября казахстанский политолог Талгат Калиев на своей странице в Facebook опубликовал скриншоты переписки с неким человеком, предлагавшим ему 300 тыс рублей (примерно 1,6 млн тенге) за «позитивное освещение аварии». «Тезисы простые, отметите надежность техники, акцентируйте [внимание] на безукоризненной работе посадочного модуля, благополучном приземлении экипажа», – писал собеседник Калиева, указывая, что предложенная им цена за пост «в десять раз выше стандартной». Скрины переписки Калиев обрезал, убрав из них данные о человеке, который настойчиво предлагал ему деньги. В комментариях к записи политолог пояснил, что не хотел лишать куска хлеба того, «кто просто выполнял свою работу». На вопрос «Ферганы», откуда этот человек – из России или Казахстана, – Калиев ответил, что не знает.



Переписка Талгата Калиева с человеком, предложившим разместить платный пост



Подписчики политолога начали с увлечением разыскивать тех, кто мог взяться за заказ (или о ком можно было бы так подумать). Достаточно быстро ими был найден пост популярного блогера, экономического обозревателя Дениса Кривошеева, который вполне отвечал условиям «техзадания». Запись была опубликована накануне. В ней Кривошеев с пометками «важно» и «срочно» описывал причины аварии ракеты-носителя, ссылаясь на достоверные источники, близкие к космической промышленности, а также операцию по спасению космонавтов (далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. «Ферганы»):

«На 122 секунде, насколько я понял, с незначительным опозданием, начали отделяться разгонные блоки, состыкованные с первой ступенью, на жаргоне их называют "морковки". Три разгонных блока отделились нормально, осталась одна, у которой не сработал один из замков, в конечном итоге не давший ей отделиться. Он начал, с одной стороны, закручивать ракету вокруг своей оси, а с другой, начал бить по первой ступени. Судя по всему пробил её. Начало выливаться топливо. Всё это, разумеется, происходит за секунды. В это же время, аварийный сигнал поступает в кабину, и космонавты принимают решение об отделении от разгонного блока, то есть, проще говоря, катапультируются. Система надёжна и позволяет полностью контролировать ситуацию, даже во внештатных ситуациях», – пишет он.

Далее Кривошеев еще несколько раз упоминает о «надежности системы», пишет, что опасности для рядовых граждан никакой нет, и в финале делает вывод о том, что аварии случаются везде, и это нормально. Он также отмечает, что у Казахстана благодаря запускам с «Байконура» «есть допуск к высоким технологиям, которым могут похвастаться далеко не все развивающиеся страны», и что республике не стоит отказываться от космической программы. «Мы зависим от неё, особенно во время разворачиваемого проекта цифровизации. Мы не сможем позволить себе прокладывать кабель во все отдалённые посёлки, а спутники смогут нас обеспечить связью», – заключает он.

«Фергана» поинтересовалась у Дениса Кривошеева, выразил ли он собственную точку зрения или его попросили написать этот пост, на что обозреватель ответил: «Я уже несколько лет придерживаюсь – и это можно проследить по моим работам – той точки зрения, что Казахстан должен сохранять любыми способами присутствие в космосе. Потому что это – острие технологического прогресса. Я говорил об этом где только можно, и в выступлениях на телевидении, и в газетных статьях и так далее». Комментируя обнародованный заказ на позитивное освещение аварии, Кривошеев отметил, что ничем, кроме как «уткой», его назвать не может, добавив, что «не очень понял позицию провластного Талгата Калиева, который ее запустил».

Комментаторы, тем временем, уже окрестили Кривошеева «засланным казачком» и «пресс-секретарем Рогозина (главы «Роскосмоса». – Прим. «Ферганы»)», а некоторые даже посоветовали ему перебраться в Россию. Одновременно пользователи сетовали на то, что «соседи» хотят контролировать казахстанские соцсети, и призывали подключить к делу компетентные органы.



Момент аварии. Фото NASA



В казахстанских СМИ «фэйсбучный» скандал на момент публикации этого материала отражен практически не был. Как, впрочем, и запись Кривошеева, которую процитировали лишь несколько сайтов (самый крупный из них – Zakon.kz).

Зато уже в день аварии десятки интернет-изданий республики распространили заявление министерства оборонной и аэрокосмической промышленности о том, что пуски с «Байконура», в том числе и неудачные, не приводят к опасному загрязнению окружающей среды. В этом обширном пресс-релизе чиновники заверяли, что пристально следят за ситуацией на космодроме, уже много лет ищут следы гептильного загрязнения воды и почвы в районах аварийных падений ракет-носителей - и не находят.

Ведомство ожидает, что к 2025-му году использование «Протонов» (летающих на гептиле) прекратится, к тому времени будут созданы более современные, экологически безопасные ракеты-носители, и в их пусках будет участвовать казахстанская сторона. Речь, по всей видимости, идет о проекте «Байтерек», над которым Россия и Казахстан бьются с 2004 года. В его рамках на «Байконуре» планируется создать новый ракетный космический комплекс. Изначально он был предназначен для запусков российской ракеты-носителя «Ангара», однако проект признали слишком затратным и решили использовать в нем украинскую ракету «Зенит», для которой на Байконуре имелась вся необходимая инфраструктура. Казахстан планировал завершить строительство РКК к 2021 году, но из-за изменения политической ситуации на Украине в 2014 году проект был приостановлен.

Позднее стороны опять хотели вернуться к «Ангаре», но в 2016 году начались переговоры об использовании в проекте новой российской ракеты-носителя среднего класса, которая получила название «Союз-5». Ее и утвердили. Первый старт новой ракеты намечен на 2022 год. Казахстану в этом проекте предстоит модернизировать под «Союз-5» имеющуюся на Байконуре инфраструктуру. На эти цели власти республики, как сообщалось, готовы выделить $314 млн.



Приземлившийся в Казахстане спускаемый аппарат. Фото пресс-службы Центрального военного округа



В свете масштабных совместных планов вполне понятно желание властей обоих государств максимально сократить имиджевые потери от неудачного пуска «Союза». Особенно если учесть, что пока российские космические корабли остаются единственным средством доставки космонавтов на борт Международной космической станции, но на пятки «Роскосмосу» в этом вопросе уже наступают американская SpaceX (с ракетой-носителем Falcon и кораблем Dragon) и Boeing (с кораблем Starliner, который на орбиту будет выводить ракета-носитель "Атлас").

Минимальная аварийность – основной фактор, влияющий на имидж в космической программе. Пытаться его улучшить за счет сообщений блогеров о том, как хорошо и штатно сработала система спасения, - по меньшей мере странно. На то, что рунет за последние сутки наводнили тысячи подобных сообщений, обратили внимание даже казахстанцы. Кое-кто заметил, что россияне ликуют так, будто «Союз» с космонавтами запускали для проверки системы спасения.

На самом деле, это достаточно грустная шутка. За ней кроется провал в отрасли, который власти как Казахстана, так и России предпочитают пока не замечать.

Анна Козырева