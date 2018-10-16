Грузите уран цистернами. Кому достанутся богатства «вонючего» озера на Памире

Озеро Сасык-Куль. Фото с сайта Google Maps

Об уникальном озере Сасык-Куль, расположенном в Мургабском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана, и большом содержании урана в его воде ученым известно уже более полувека. До последнего времени очевидные выгоды добычи урана из этого водоема оставались нереализованными из-за сложностей работы в высокогорье. Однако сегодня этот вопрос вновь всплыл на повестке проведения геологоразведочных работ в республике.

Сасык-Куль переводится как «вонючее озеро»: от его воды и берегов исходит специфический неприятный запах. В его горько-соленой воде даже рыба не живет, там лишь множество мелких красных рачков, которыми усеян берег. Местность вокруг озера практически безжизненна — отсутствуют деревья и кустарники, и только чахлая трава растет вдоль его болотистых берегов. Животные и птицы также не жалуют Сасык-Куль, лишь иногда можно увидеть диких гусей, которые решили передохнуть на воде. Жители этой высокогорной части Таджикистана знают, что вода озера непригодна для питья и вредна для здоровья.

Расположено это бессточное озеро в Аличурской долине Мургаба на высоте 3820 метров над уровнем моря. Оно сравнительно небольшое: длина – 3,5 км, ширина — в среднем 2 км, глубина — от 1,5 до 6 метров. Площадь водного зеркала составляет всего 8 квадратных километров.

Озеро Сасык-Куль привлекало внимание геологов и ученых еще в советское время. В начале 1970-х годов Всесоюзный научно-исследовательский институт хозяйственной геологии (ВНИИХГ) провел гидрогеохимические исследования озера, а в начале 1980-х были предложены методы извлечения урана из его воды.



Сасык-Куль. Фото с сайта Google Maps



Исследования советских ученых показали, что это озеро уникально, поскольку его воды, кроме различных солей, содержат большое количество урана. По утверждению казахстанского ученого Валерия Самойлова, исследовавшего 38 ураносодержащих озер России, Центральной Азии, Монголии, Китая, США и Турции, Сасык-Куль стоит третьим в этом списке: концентрация урана в воде составляет 30 мг/л.

«Это обстоятельство, с одной стороны, позволяет добывать уран дешевле, чем из скальных пород, а с другой — говорит о наличии внушительных месторождений урана поблизости», — делает вывод ученый.

В Главном управлении геологии (ГУГ) при президенте Таджикистана говорят, что, согласно исследованиям советских геологов, в частности, Виталия Горбатюка, запасы урана в озере Сасык-Куль достигают 700 тонн. Более поздние исследования показали, что содержание урана в рапе (высококонцентрированный раствор солей. – Прим. «Ферганы») озера достигает 40 мг/литр, что позволяет добыть около 500 тонн из воды и еще 40 тонн — из донных осадков. Кроме этого, в озере содержатся значительные запасы таких элементов, как бор, литий, вольфрам.

Отметим, что 500-700 тонн — это сравнительно небольшое количество, однако геологи уверенно говорят, что на дне и в окрестностях озера есть еще скрытые пока залежи урана. Об этом свидетельствуют источники и мелкие озерки вокруг Сасык-Куля, содержащие аномальные концентрации этого вещества.



Сасык-Куль. Фото с сайта Google Maps



Имеет ли смысл?

Таджикистан обладает большими перспективными месторождениями урана. По последним данным, на долю республики приходится 14% мировых запасов урана, но некоторые эксперты считают, что эта цифра значительно выше. Точные данные назвать не может никто, поскольку для этого нужны дополнительные исследования, которые в настоящее время и проводятся. Ранее геологоразведка выявила несколько уранорудных месторождений на севере, востоке и в центре Таджикистана – в районах Моголтау-Карамазара, Гиссаро-Каратегина и Памира. Специалисты уверены, что есть все шансы для выявления новых промышленных месторождений, особенно перспективной считают центральную зону, в которой советскими геологами открыто более 60 рудных полей и пять месторождений, требующих дополнительного обследования.

Разработка месторождений урана в Таджикистане началась еще в середине 1940-х годов в Табошаре и Чкаловске, когда был запущен комбинат №6 (ныне госпредприятие «Востокредмет»). Он работал более 50 лет, используя не только местную руду, но и привозную из соседних стран — Киргизии, Узбекистана и Казахстана, а также из Европы. Ныне предприятие простаивает. За период существования урановой промышленности в Таджикистане накопились порядка 55 миллионов тонн отходов, которые сосредоточены в 10 хвостохранилищах, расположенных в Согдийской области страны. Последние 20 лет ведутся работы по реабилитации хвостохранилищ как своими силами, так и с помощью зарубежных организаций. Принята Национальная концепция по реабилитации хвостохранилищ отходов переработки урановых руд на 2014-2024 годы. Однако большинство программ и проектов в этой сфере все еще находятся на начальной стадии реализации, поэтому угроза радиоактивного загрязнения для северного Таджикистана продолжает оставаться одной из самых острых экологических проблем.

Президент Академии наук (АН) Таджикистана Фарход Рахими рассказал «Фергане», что для получения точного ответа на вопрос, рентабельна ли промышленная разработка урана на Сасык-Куле, в настоящее время проводятся новые исследования по определению состава вод озера. «Вода будет исследована в трех лабораториях — Института химии АН Таджикистана, Института кристаллографии Москвы и Новосибирского института химии. После анализа всех полученных результатов мы сможем точно сказать о количестве урана в Сасык-Куле», — отметил Рахими.

Ученые говорят, что рапа озера Сасык-Куль является готовым промышленным раствором для добычи урана. В ГУГ объяснили, что извлечение урана из руды — это сложный процесс, состоящий из бурения скважин на урановом месторождении, закачки под землю растворителя, последующей его выкачки через другие скважины и дальнейшей экстракции урана из добытой смеси. При этом в качестве растворителя для извлечения урана используются растворы серной кислоты или гидрокарбонатов, что крайне негативно влияет на экологию района разработок. В случае с озером Сасык-Куль никакие затраты на вышеописанный процесс и использование ядовитых реагентов не нужны, поскольку рапа с очень высоким содержанием урана уже готова к переработке. И, что немаловажно, это производство не навредит экологии и не создаст проблему необходимости захоронения радиоактивных отходов.



Сасык-Куль представляет собой готовый промышленный раствор для добычи урана. Фото с сайта Google Maps



В настоящее время 1 фунт урана на мировом рынке стоит около $26,5. Соответственно, цена 1 кг (2,205 фунта) составит $58,43, а тонны – $58,43 тыс. Если исходить из запасов в 700 тонн, то их стоимость составит более $41 млн, или почти 400 млн в национальной валюте — сомони. Эта цифра сравнима с годовым размером дефицита госбюджета Таджикистана, который в 2018 году составляет около $37 млн. После катастрофы на АЭС «Фукусима» в 2011 году цены на уран на мировом рынке стали снижаться. Однако эксперты прогнозируют обратную тенденцию в скором времени — значительный рост цен на уран, стоимость которого повысится в 1,5-3 раза.

«Сравнительно небольшие запасы урана в Сасык-Куле окупят себя, если вопрос будет решаться на государственном уровне комплексно — производственными мощностями, необходимыми реагентами и другой соответствующей инфраструктурой будет обеспечиваться вся урановая отрасль Таджикистана, а не отдельный проект. То есть нужно строить перерабатывающее предприятие не для одного озера, а для обслуживания и других месторождений. Доходы также будут увеличены за счет сопутствующей добычи редких металлов – лития, вольфрама, бора и других химических веществ», — уверенно заявил источник в ГУГ.

Возвращение к урану

Уран — стратегическое сырье, и заинтересованность в нем крупных стран всегда была высока. Авария на «Фукусиме» обвалила мировой рынок урана. Япония остановила все свои ядерные объекты до 2015 года. Вслед за ней так же поступили некоторые европейские страны, в частности, Германия. Между тем мировое производство урана продолжало расти. В результате стоимость урана рухнула с $66 до $20 за фунт.

Однако в этом году стоимость урана вновь поползла вверх. Эксперты связывают это с остановкой производства на урановом руднике McArthur River на севере канадской провинции Саскачеван на неопределенный срок и с возвратом ряда стран к ядерной энергетике. Соответственно, избыток предложения на мировом рынке урана завершается. К тому же рост стоимости других энергоносителей вынуждает мировые экономики обратиться к атомной энергетике.

Для Таджикистана это тем актуальней, что наиболее крупные импортеры урана — Китай, Россия и Индия — находятся совсем рядом. Китай уже активно разрабатывает золотоносные рудники Таджикистана и приценивается к другим видам полезных ископаемых. КНР активно реализует Национальную программу развития атомной энергетики, в рамках которой за последнее десятилетие были построены около 30 ядерных реакторов в дополнение к уже существующим девяти атомным блокам. Для их успешной эксплуатации необходимо иметь достаточное количество урана.

В настоящее время правительство Китая проводит политику, направленную на создание запасов природного урана. С 2010 года китайские атомные компании резко увеличили объёмы закупок урана из-за рубежа. В этот период запасы природного урана в Китае ежегодно росли в среднем на 45 миллионов фунтов. При этом значительная доля (до 50%) собственных запасов урана в Китае рассматривается как «национальный стратегический запас». Поэтому проблем у Таджикистана с реализацией полученного урана не будет.

Как организовать работу

В 2004 году в Таджикистане китайскими специалистами был реконструирован участок заброшенной советской дороги Мургаб — Кульма, выходящий к границам Китая. Эта трасса проходит фактически по берегу Сасык-Куля, и дополнительных затрат на сооружение подъездных путей не потребуется.



Берега озера Сасык-Куль. Фото с сайта Google Maps



Однако есть одна сложность: вода озера Сасык-Куль очень соленая. В Агентстве по ядерной и радиационной безопасности АН поясняют, что она представляет собой многокомпонентную рапу с общей минерализацией 150-300 г/л. Растворенные в ней элементы препятствуют извлечения урана. Для того чтобы получить чистый уран, необходимо провести цикл химических реакций, состоящий из 7-8 этапов. Над этим многие годы работали советские и таджикские ученые и нашли оптимальные варианты.

Последнее такое исследование было проведено специалистами Агентства по ядерной и радиационной безопасности АН РТ в 2010 году. Не вдаваясь в технические подробности, скажем лишь, что к настоящему времени разработано множество методов извлечения урана из многокомпонентного соленого раствора: сорбционный, осадительный, соосадительный, метод удаления карбонатности, мембранные технологии и другие. Процент извлечения урана при этом достаточно высокий и достигает 97-100%.

Другой проблемой является отсутствие источника электроэнергии не только в непосредственной близости к озеру, но и дефицит ее в ближайшем населенном пункте – Мургабе. Большая разреженность воздуха и сильные морозы, стоящие зимой в окрестностях озера Сасык-Куль, серьезно осложнили бы работу каких-либо производственных мощностей здесь. Поэтому о строительстве производства на самом Сасык-Куле пока речь не идет.

Но специалисты и здесь нашли выход. Замначальника ГУГ Рахмонбек Бахтдавлатов рассказал «Фергане» о планах по строительству горно-металлургического завода в верховьях реки Хонако в центральной части Таджикистана, где таджикскими геологами обнаружено месторождение урана. «В этом случае горно-металлургический завод сможет перерабатывать ресурсы как минимум двух месторождений, а в перспективе — и других, что будет экономически целесообразно», — сказал он.

По словам Бахтдавлатова, воды озера Сасык-Куль могут доставляться цистернами на новый завод. Маршрут транспортировки составит около 800 км.

Президент АН Фарход Рахими поделился и другими планами. «Рассматриваются два варианта. Первый — строительство предприятия по извлечению урана в поселке Навабад Шугнанского района, расположенном на сравнительно небольшом расстоянии — в 160 км от озера и в 20 км от центра ГБАО, города Хорога. Там возможно организовать энергоснабжение предприятия. Большим плюсом было бы создание рабочих мест для местного населения, удобство расположения и дешевизна доставки. Вторым вариантом является транспортировка вод цистернами в северную часть страны, на уже существующий завод. Но этот вариант является более дорогостоящим из-за длинного маршрута перевозки воды», — рассказал Рахими.



Расстояние от Хорога до Сасык-Куля. Карта с сайта Google Maps



В любом случае очевидно: власти Таджикистана рассматривают возможность восстановления урановой промышленности. Разработка месторождений урана является для республики перспективной отраслью, которая при разумном освоении может приносить доходы в госбюджет. Тем более что, как признал в одном из своих выступлений Эмомали Рахмон, «дальнейшее развитие экономики Таджикистана в большей степени зависит от эффективного использования богатых природных ресурсов и развития промышленного производства». При этом важно минимизировать вред экологии. Освоение ресурсов озера Сасык-Куль может стать именно таким проектом.

Нурулло Курбонов