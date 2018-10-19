Пока россияне стоят в пробке. «Фергана» зашла в предвыборный Кабул

Фото Александра Рыбина, «Фергана»

20 октября в Афганистане состоятся выборы в парламент и региональные советы. Эти выборы откладывались два года из-за проблем с безопасностью. И хотя сегодня ситуация даже хуже, чем три года назад, правительство страны все же решило провести всеобщее голосование. Немалую роль сыграло давление со стороны иностранных держав, в первую очередь США, и международных организаций.

Кабул из-за обилия яркой разноцветной агитации кандидатов в парламент выглядит очень празднично, несмотря на обилие военных, полиции, бронетехники на улицах и различные фортификационные сооружения в районах, где расположены государственные учреждения и дипломатические представительства. Сразу бросается в глаза, что среди кандидатов в депутаты в столичном регионе довольно много женщин: пожалуй, никогда еще в Кабуле не было столько изображений женщин на улицах. Из 2500 кандидатов в депутаты парламента Афганистана 450 - женщины. Для сравнения, на предыдущих парламентских выборах кандидатов-женщин было менее ста.

Афганцам предстоит выбрать 249 депутатов нижней палаты парламента (Волеси Джирга) Национальной ассамблеи. В Афганистане мажоритарная система выборов: депутаты избираются в округах большинством голосов. Самая большая конкуренция в Кабуле – здесь на 30 депутатских мандатов претендуют 800 кандидатов.



Агитация на кабульских улицах. Фото Александра Рыбина, «Фергана»



Кабул эмансипирующийся

В прошлый раз я был в афганской столице семь лет назад. Первое очевидное различие - в Кабуле стало гораздо больше женщин, которые не прячутся под голубыми бурками – полностью, с головы до ног, скрывающими накидками. Хотя волосы у всех женщин по-прежнему спрятаны. В этом Кабул стал напоминать иранские города, где хиджаб обязателен, а вот надо ли закрывать при этом лицо – решает или сама женщина, или ее семья, или муж.

Кроме многочисленных изображений женщин - кандидатов в депутаты парламента и столичный совет, на городских улицах появились граффити женских портретов. Это не стихийные рисунки каких-нибудь художников-хулиганов. Граффити в Кабуле делаются централизованно. Главным образом, они украшают многочисленные бетонные стены вокруг государственных учреждений и посольств в так называемой «Зеленой зоне» или «Зоне К9» (она занимает почти весь район Вазир-Акбар-Хан в центре столицы). Этих стен сегодня гораздо больше, чем семь лет назад, но раньше казалось, что идешь по бетонному коридору. С граффити, сделанными на бюджетные деньги, стало гораздо веселее. Хотя ощущения безопасности рисунки, конечно, не добавляют.



Граффити в районе Вазир-Акбар-Хан. Фото Александра Рыбина, «Фергана»



В последние годы, по словам кабульцев, стало гораздо больше работающих женщин, правда, выходят они исключительно в офисы. Вы не увидите женщин, работающих в магазинах, дворниками, участвующих в охране общественного порядка и так далее. Но их стало значительно больше, например, в государственных учреждениях. Так, в департаменте по работе с иностранными журналистами при министерстве иностранных дел Афганистана, где я получал местную аккредитацию, работают исключительно женщины – около десяти человек.

И еще важный момент – теперь работающие женщины спокойно перемещаются от дома до работы самостоятельно. Семь лет назад их перевозили от дома до работы и обратно на специальных автобусах с охраной, потому что за этими немногочисленными служащими афганками охотились талибы, которые считали, что женщина не должна работать – ее место дома.

За рулем женщин в Кабуле по-прежнему не увидишь. Закон не препятствует им в получении водительских прав. Однако стереотип, что водителем может быть только мужчина, очень силен в афганском обществе. По-прежнему женщинам без сопровождения мужчины нельзя появляться в определенных общественных местах, например, в парке Шари-Нау в центре Кабула. И вопрос опять же не в законе – такова действующая традиция. Однако ходить женщинам по улицам без сопровождения мужчин – теперь в Кабуле нормальная и распространенная практика.



Торговец бижутерией возле парка Шари-Нау. Фото Александра Рыбина, «Фергана»



Правда, по словам самих афганцев, эмансипация коснулась лишь Кабула и Мазари-Шарифа. В других крупных городах страны, не говоря уже о сельской местности, за последние годы ничего не изменилось – жесткий патриархат никуда не делся.



Советская техника среди руин старинной кабульской крепости. Фото Александра Рыбина, «Фергана»



Роскошь и депутатский иммунитет

По количеству мощных полноприводных автомобилей Кабул теперь, по-моему, схож с арабским Дубаем. Разумеется, на улицах полно старых побитых машин, в том числе советских ЗиЛов и КамАЗов, и они преобладают – в этом плане до Дубая еще далеко. Но количество дорогих авто стало в разы больше. Это результат, как меня уверял сотрудник столичной комиссии по борьбе с коррупцией по имени Башир, активного разворовывания государственных средств, денег, выделяемых международными донорами, и участия в различных контрабандных схемах.

При этом в Афганистане появились свои крупные инвесторы, которые вкладываются в строительство современных многоквартирных домов, новых гостиниц, торговых центров и других досуговых центров. Правда, алкоголь и дискотеки в Афганистане по-прежнему «харам» (под запретом), и до возведения пабов, баров и ночных клубов дело не дошло. Может быть – пока.



Дворец Дарульамман. Фото Александра Рыбина, «Фергана»



Значительная доля этих афганских крупных инвесторов теперь баллотируется в парламент. А кроме них, депутатские мандаты хотят получить бывшие генералы, министры и другие представители афганской элиты. Подобных кандидатов, по оценкам местных наблюдателей, больше половины. Вот эта сторона предстоящих выборов вызывает неприязненную реакцию у рядовых кабульцев. Если обобщить, то люди, не собирающиеся идти голосовать, настроены скептически: «Эти кандидаты пытаются попасть в парламент для получения депутатской неприкосновенности, а не для работы на благо афганского народа и Афганистана».

Но другие граждане - и их довольно много, - считают, что впервые после свержения власти движения «Талибан» в 2001 году в Афганистане может сформироваться парламент, который действительно будет работать для достижения мира в стране и перемен в политико-экономической системе. Очень много надежд по поводу предстоящих выборов у студентов высших учебных заведений либо у тех, кто вузы недавно закончил. «Среди кандидатов на этих выборах очень много молодежи. Причем среди них много тех, кто получил образование за границей, – у них прогрессивные взгляды на то, как и что должно происходить в Афганистане. Он могут подвинуть старую элиту – всех этих бывших полевых командиров из девяностых годов», - сказал мне 19-летний студент Кабульского госуниверситета по имени Ильяс, который учится на филологическом факультете.

В тоже время живущие в Кабуле выходцы из других провинций, особенно оттуда, где сильно влияние талибов, признаются, что в голосовании, скорее всего, участвовать не будут, так как талибы выступили против парламентских и региональных выборов. «Ходят слухи, что талибы пригрозили отрезать пальцы тем, кто проголосует», - рассказал выходец из провинции Газни Фахим Сафи. По его словам, из-за угроз талибов во всей провинции, видимо, не откроется ни одного избирательного участка. Влияние талибов там очень сильно. Несколько месяцев назад боевики даже были близки к тому, чтобы полностью взять город Газни под свой контроль, правительственные силы при поддержке сил НАТО несколько дней отбивали их штурм.



Река Кабул. Фото Александра Рыбина, «Фергана»



Безопасность

По сравнению с 2011 годом ситуация с безопасностью значительно ухудшилось. Тогда, например, в центре города легко можно было встретить европейца или китайца. В том же парке Шари-Нау иностранцы совершенно спокойно прогуливались. Еще чаще иностранных граждан можно было встретить на Куриной улице, где расположены антикварные магазины (правда, там полно подделок, это знает каждый кабулец). После наступления темноты, правда, иностранцам лучше было не появляться на улице – ночь считалась временем власти «Талибана». Но теперь и днем иностранцев среди прохожих в Кабуле не встретишь. По крайней мере, я за три дня не встретил ни одного.



Кабульское настроение. Фото Александра Рыбина, «Фергана»



Иностранцы теперь перемещаются по афганской столице исключительно в автомобилях. Даже китайцев среди прохожих теперь нет. Хотя семь лет назад они чувствовали себя в Кабуле в безопасности – не были врагами ни для правительства, ни для талибов, просто занимались бизнесом.

Примечательно, что одна из немногих дипломатических миссий в Кабуле, которая использует флаги на своих автомобилях, - это посольство России. Российский посольский конвой попался мне возле базара Шар-Вали, недалеко от афганского министерства иностранных дел. Конвой увяз в пробке, так как базар вольно растянулся с тротуара на проезжую часть. Под лобовыми стеклами черных внедорожников были приклеены флаги РФ, а на передних пассажирских креслах сидели огромные охранники с американским оружием. А посольство США напрочь отказалось от перемещения сотрудников по улицам Кабула – американские дипломаты перелетают с объекта на объект на вертолетах.



Конвой НАТО в Кабуле. Фото Александра Рыбина, «Фергана»



На столичных улицах, кроме патрулей и конвоев местной полиции и армии, можно увидеть конвои контингента НАТО, хотя в американских СМИ попадались сообщения, что вроде бы принято решение отказаться от этой практики. Силы НАТО – главнейшая мишень и для талибов, и для других антиправительственных группировок. Учитывая, что иностранные военные в своих броневиках, похожих на луноходы, перемещаются по основным магистралям столицы, то они несут угрозу и для гражданского населения.

Афганские власти заявили, что безопасность на 5100 избирательных участках по всей стране будут обеспечивать порядка 50 тысяч местных силовиков. Также содействие им будут оказывать силы НАТО.

Александр Рыбин