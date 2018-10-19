Новая волна. Когда в Таджикистане появится свой Эден Азар

Игроки юношеской сборной Таджикистана празднуют победу. Фото пресс-службы ФФТ

В последнее время в детском футболе Таджикистана наблюдается значительный прогресс. Юниорская сборная страны впервые завоевала «серебро» на Чемпионате Азии U-17, маленькие таджикские футболисты выиграли новый региональный турнир Кубок Ферганской долины U-12. Кроме того, воспитанники шахринавского интерната заняли шестое место на Чемпионате мира среди детей-сирот. Возможно, именно эти футболисты через несколько лет будут защищать цвета главной сборной страны.

Темная лошадка

Юношеская сборная на Чемпионате Азии в Малайзии провела несколько успешных матчей, в том числе и против признанных континентальных грандов – Южной Кореи и Японии. Обыграли таджикистанцы и двукратного чемпиона Азии – КНДР. Правда, начинался турнир для центральноазиатской сборной крайне неудачно.

На старте азиатского первенства юноши Таджикистана уступили Малайзии (2:6), затем сыграли вничью с Японией (0:0), а в решающем матче за выход в плей-офф обыграли Таиланд (2:1). В четвертьфинале юношеская сборная Таджикистана была сильнее сборной КНДР (основное время – 1:1, серия пенальти – 4:2), которая дважды в 2010 и 2014 годах становилась чемпионом Азии среди юношей. В полуфинале подопечные Зайниддина Рахимова взяли верх над еще одними азиатскими чемпионами – Южной Кореей (основное время – 1:1, серия пенальти – 7:6). Финальная встреча против Японии завершилась поражением со счетом 0:1, но вряд ли кто-то посмеет бросить камень в таджикских футболистов, поскольку в течение всего турнира ребята выкладывались полностью.

Победа всего народа

Итоги выступления таджикской «юниорки» подвел главный тренер команды Зайниддин Рахимов.

- В чем, на ваш взгляд, секрет успеха нынешней юношеской сборной?

- Прежде всего хочу подчеркнуть, что в рамках подготовки к чемпионату Азии-2018 со стороны футбольного руководства страны нам были созданы все условия, в том числе организованы поездки на международные турниры - в Сербию, Японию и дважды в Казахстан, где мы проверяли наших игроков и планомерно готовились к главному турниру. Чемпионат Азии должен был дать ответ на вопрос – по правильному ли пути мы движемся.



Зайниддин Рахимов обнимает своих подопечных. Фото пресс-службы ФФТ



- Как вы летели в Малайзию, и как вас там встретили?

- Из Душанбе мы доехали до Ташкента, затем прямым рейсом до Малайзии, где нам был оказан теплый прием. Мы жили в гостинице, нам организовали трехразовое питание, дали автобус, мы тренировались в хороших условиях.

- В скоротечном турнире нежелательно проигрывать стартовый матч, но первая встреча против Малайзии завершилась поражением. Что произошло, и как вы переломили ситуацию?

- Когда на четыре команды только две путевки на следующий этап, то любая осечка серьезно осложняет задачу. Здесь нельзя расслабляться. Так уж получилось, что мы крайне неудачно начали турнир, можно даже сказать, что провалили. Причин было несколько, это и адаптация, и сама обстановка стартового матча, который проходил под мощным психологическим прессингом, ведь играли против хозяев поля. Возможно, даже «перегорели».

Одним словом, грубейшие ошибки в обороне в простых ситуациях привели к такому исходу. Но после неудачного матча нам удалось переломить ситуацию, мы провели глубокий анализ матча и затем выдали серию из четырех беспроигрышных встреч.

Накануне следующей игры против Японии мы с ребятами решили, что ничего не потеряно. Ведь о любом матче надо забывать на следующий день после его завершения - и готовиться к новым встречам.

На установке же я требовал играть с японцами свою игру. Конечно, в таком юном возрасте нервозность всегда чувствуется, но спасибо ребятам, они в важном матче не дрогнули и отыграли на равных.



Эмомали Рахмон поздравляет сборную. Фото пресс-службы ФФТ



- Игра с Таиландом стала ключевой на групповом этапе…

- Ничья с японцами дала нам твердую уверенность в своих силах, игроки поняли, что ничего не потеряно, нужно выходить на поле и пролезть, проползти, проплыть, прошагать - кому что нравиться, - но победить! Верите или нет, но за 10 минут до окончания матча при счете 1:1 я был уверен, что мы победим. В итоге так и случилось, и мы вышли в четвертьфинал.

- Где вас ждали сборные Северной, затем и Южной Кореи.

- Да. На установке нашим игрокам я говорил, чтобы они приложили все усилия и первыми забили мяч в ворота соперника. Знаете, почему? Не секрет, что где-то после 70-й минуты матча наши игроки физически начинают сдавать, и здесь, я хочу отметить, нам в команде необходим тренер по физической подготовке. Сейчас ведутся переговоры, и он скоро к нам присоединится. Так вот, ребята не подкачали, и в обоих матчах забивали первыми, а в серии послематчевых пенальти наш вратарь показывал выдающуюся игру!

- Можно ли было выиграть финал?

- Мне вспоминается забавный случай: перед финальным матчем на поле первыми вышли японцы, затем мы. Смотрю, ко мне подходит наставник Японии и через переводчика говорит: «Вы оказались правы, когда сказали, что в финале встретятся Япония и Таджикистан». Мы улыбнулись и пожелали друг другу удачи.

А насчет чемпионства, то, как известно, аппетит приходит во время еды. Конечно, хотелось выиграть «золото», и ребят настраивать на игру не было необходимости, они сами прекрасно понимали, что остался последний, решающий шаг, но его сделать не получилось.

- Чувствовали поддержку страны, болельщиков?

- Конечно! Хочу поблагодарить за поддержку поклонников нашей сборной – тех, кто был в Малайзии, и тех, кто находился далеко - в Таджикистане, Узбекистане, России, и даже в США и Бразилии, но они душой все вместе были с нами.

Хочу особо отметить, что победа юношеской сборной Таджикистана - победа всего нашего народа. Теперь футбольный мир знает Таджикистан через победы наших футболистов, мы еще раз напомнили - есть такая горная страна, таджикский народ, добрый, отзывчивый, гостеприимный и футбольный. С талантливыми игроками и сильным характером!



Автобус с игроками сборной после встречи в Душанбе. Фото пресс-службы ФФТ



Кузница талантов

В 2019 году Рахимов повезет футболистов на Чемпионат мира в Перу. Сборная Таджикистана U-17 в 2007 году уже участвовала в мировом первенстве. В составе той команды играли нынешние лидеры основной сборной Таджикистана Фатхулло Фатхуллоев и Фарход Васиев. Таджикистанцы в первом матче группового этапа обыграли ровесников из США со счетом 4:3. Во второй встрече Таджикистан в равной игре уступил сборной Бельгии: на последних минутах матча единственный гол забил экс-форвард «Ливерпуля», а ныне «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке. В том же составе бельгийцев был и нападающий «Челси» Эден Азар. Кстати, Бельгия заняла в группе последнее место. В последнем туре таджикистанцы проиграли Тунису со счетом 0:1 и заняли третье место. В 1/16 финала Таджикистан встретился с Перу. Игра закончилась со счетом 1:1, в серии пенальти сильнее оказались перуанцы.

Тот состав таджикистанцев выглядел очень перспективно, однако футболисты дальше чемпионата России не продвинулись. Васиев, например, защищает цвета клуба «Тюмень», выступающего в ФНЛ, а Фатхуллоев и вовсе выступает в душанбинском «Истиклоле». В то же время Азар и Бентеке, которым в семнадцатилетнем возрасте Васиев и Фатхуллоев мало в чем уступали, являются игроками мирового уровня и «прописаны» в английской Премьер-лиге.



Игроки юношеской сборной с национальным флагом. Фото пресс-службы ФФТ



Остается надеяться, что нынешняя молодежь постарается не ударить в грязь лицом на Чемпионате мира и тоже пойдет по стопам Азара и Бентеке. Вместе с тем необходимо, чтобы свои выводы сделало футбольное руководство страны, в частности, глава футбольной федерации и сын президента страны Рустам Эмомали, и не допустило потерю очередного талантливого поколения. Ведь главная сборная страны давно не радует своих болельщиков. Точнее сказать, национальная команда никогда не принимала участия на чемпионатах мира и Азии. Были шансы попасть на Кубок Азии-2019 года, так как он впервые пройдет в расширенном режиме, однако таджикистанцы в решающей встрече проиграли сборной Филиппин. Таджикским болельщикам обидно вдвойне, поскольку на континентальный турнир попали и Узбекистан, и Туркмения, и Киргизия.

Футболисты в современном мире – товар, который пользуется спросом. В последнее время центральноазиатский футбольный рынок все чаще привлекает внимание специалистов. Например, российский агент Павел Нестеров считает, что в Таджикистане много талантливых ребят, которые способны застолбить место в хорошем клубе. А поскольку почти все команды чемпионата страны так или иначе спонсируются правительством, то в Душанбе должны понимать, что хорошая футбольная школа работает не только на престиж местного спорта, но еще и способна приносить солидную прибыль.

Алишер Каюмов