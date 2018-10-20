Ассалом, Владимир Владимирович, дорогой! Как прошел государственный визит Путина в Ташкент

Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев жмут на символическую кнопку, запуская строительство первой АЭС в Узбекистане. Фото с сайта Kremlin.ru

Первая строчка старого гимна Узбекской Советской Социалистической Республики гласила «Ассалом, брат русский, велик твой народ!» Видимо, об этом вспомнил Шавкат Мирзиёев, который сразу после прихода к власти и утверждения в должности президента начал налаживать с Россией самые тесные контакты. В частности, свой первый государственный визит на новом посту Мирзиёев совершил именно в Москву. Более того, первая поездка руководителя Узбекистана за океан для участия в 72-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке тоже не обошлась без вмешательства Кремля. По данным некоторых СМИ, Мирзиёев прилетел в США на самолете «Бурхан», принадлежащем российскому миллиардеру узбекского происхождения Алишеру Усманова. А Усманов, как известно, в хороших отношениях с Путиным и правительством, финансирует некоторые госпроекты, в частности, помогает властям одаривать олимпийских чемпионов дорогими автомобилями.

Логичным выглядит и то, что Шавкат Мирзиёев сразу после подведения итогов выборов в России в марте 2018 года одним из первых пригласил нового старого президента РФ Владимира Путина посетить гостеприимный и дружелюбный Узбекистан.

К визиту, прошедшему 18-19 октября, обе страны готовились тщательно. Был проведен ряд встреч на уровне министерств, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетил Москву, где переговорил с коллегой Дмитрием Медведевым.

Насыщенной была и программа самого государственного визита Путина в Ташкент. Впрочем, пожалуй, основным событием встречи двух президентов была церемония начала строительства в Узбекистане атомной электростанции, вокруг которой переговоры на различных уровнях ведутся уже не первый год. Главы государств наконец-то нажали на кнопку, и корпорация «Росатом» приступила к масштабному проекту, в рамках которого россияне не только возведут АЭС, но и, по сути, создадут новую для центральноазиатской республики отрасль.

Станция, которая появится вблизи озера Тудакуль, позволит Узбекистану не только вырабатывать недорогую и экологически чистую электроэнергию, экономить используемый сейчас в этих целях природный газ, но и утереть нос соседям по региону. Ведь ожидается, что Тудакульская АЭС станет первой в Центральной Азии.

Мы долгая память друг друга

В Москве тоже готовились к встрече в верхах. К визиту Путина в Ташкент приурочили открытие в центре российской столицы памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову. Монумент не понравился ни москвичам, ни искусствоведам; многие считают Каримова «русофобом» и «одним из самых кровавых диктаторов», поэтому были против увековечения его памяти в России, активисты и муниципальные депутаты даже хотели устроить референдум по этому поводу, но власти это предложение отклонили.

Довольно низко публика и эксперты оценили и художественную составляющую памятника, считая, что именитый британский скульптор Пол Дэй изваял несвойственную для себя слабую неоригинальную композицию, больше напоминающую надгробия криминальных авторитетов девяностых, «украшающих» кладбища многих городов бывшего СССР. Правозащитники и вовсе призывали скульптора не браться за работу, но, вероятно, не на последнем месте тут оказалась финансовая подоплека. Памятник создан на деньги Фонда Ислама Каримова, который возглавляет его младшая дочь Лола Каримова-Тилляева – дама небедная.



На открытии памятника Исламу Каримову. Фото «Фергана»



О памятнике заговорил и президент Мирзиёев в своей приветственной речи, обращенной к российскому коллеге. Он горячо поблагодарил Путина: «Я хочу искренне от себя лично и от народа Узбекистана поблагодарить Вас за увековечивание памяти первого президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова установлением памятника и торжественным открытием вчера в Москве. <…> Это личная Ваша поддержка, поддержка того, что в эти сложные, тяжелые годы Ислам Абдуганиевич делал очень много для восстановления Узбекистана. Вам большое за это спасибо», - сказал глава республики.

Президент России в свою очередь также прокомментировал открытие монумента и значимость покойного главы Узбекистана. «По поводу основания памятника первому президенту Узбекистана в Москве хотел бы только добавить, что Ислам Абдуганиевич много сделал и для развития российско-узбекских отношений. Хотя мы знаем, что на долю первых руководителей пришелся очень тяжелый период становления государства. И это естественно, что мы думаем об увековечении памяти Ислама Абдуганиевича. У меня с ним были и добрые личные отношения. Поэтому с нашей стороны это абсолютно естественные действия, абсолютно естественный шаг», - объяснил свою позицию Путин.

К слову, сам Владимир Владимирович в ходе визита возложил цветы не к памятнику Каримову, который установлен в Ташкенте перед резиденцией «Оксарой», а к монументу независимости и гуманизма.



Возложение цветов к монументу независимости и гуманизма. Фото с сайта Kremlin.ru



Деньги любят счет

Прилет Путина в Ташкент можно было заранее назвать плодотворным, так как в рамках официального визита президента РФ предполагалось несколько встреч делегаций обеих стран по обсуждению самых различных совместных проектов.

Основным мероприятием стал Первый форум межрегионального сотрудничества, по итогам которого было заключено 785 соглашений на $27,1 млрд. Минэкономики Узбекистана уточнил, что 600 договоров на сумму $1,76 млрд относится к торгово-экономическому взаимодействию, 185 документов на сумму $25,3 млрд – к инвестиционному партнерству. Для сравнения отметим, что по итогам государственного визита Шавката Мирзиёева в США, прошедшем в мае 2018 года, стороны подписали контракты на $4,8 млрд. Хотя узбекский бизнес-десант был тогда гораздо менее представительным, чем российская делегация, разница в цифрах говорит сама за себя.

Некоторые проекты между Узбекистаном и Россией следует выделить особо. Пока «Росатом» будет строить атомную электростанцию на озере Тудакуль, обеспечение населения электроэнергией по-прежнему будет осуществляться за счет работы гидроэлектростанций и теплоэлектростанций, многие из которых требуют обновления. И тут подсуетился концерн «Силовые машины», входящий в компанию «Севергрупп» олигарха Алексея Мордашова. «Силмаш» осуществит модернизацию энергоблоков Сырдарьинской ТЭС. Общий проект оценивается в $187,34 млн. Кроме того, этот же промышленный гигант займется модернизацией Фархадской ГЭС, расположенной на территории Таджикистана, но являющейся собственностью Узбекистана. Технико-экономическое обоснование данного проекта предполагает вложения в размере 58,27 млн евро. В обоих случаях работы частично финансируются за счет кредитов российского Внешэкономбанка.

В энергетической отрасли было заключено еще одно важное соглашение между холдингом «РусГидро» и гидрогенерующей госкомпанией «Узбекгидроэнерго». Согласно договору, будет создана совместная рабочая группа, которая займется разработкой ТЭО проектов строительства на территории Узбекистана Муллалакской ГЭС мощностью 240 МВт и Верхнепскемской ГЭС мощностью 200 МВт. Предполагается, что документация будет готова в первом квартале 2019 года. Одним словом, будущее узбекской энергетики во многом зависит от России.

Помимо крупных промышленников, активность проявили и региональные предприятия обеих стран, которые в рамках форума подписали контракты на сумму свыше $2 млрд.

Об экономическом партнерстве между Узбекистаном и Россией говорили и президенты обеих стран. Отмечалось, что с начала года взаимный товарооборот увеличился на 30%, ожидается, что по итогам всего года в денежном выражении он составит $6 млрд. А на ближайшие несколько лет стоит задача довести цифру до $10 млрд. По данным Госкомстата Узбекистана, за три квартала 2018 года республика наторговала с РФ на $4,17 млрд. Здесь Россия уступает только Китаю ($4,43 млрд).

Путин подчеркнул, что продолжается активное сотрудничество и в инвестиционной сфере. «Объем накопленных российских инвестиций в узбекскую экономику приближается к $9 млрд. Но я считаю, что это только начало», - сказал президент. Он добавил, что в Узбекистане зарегистрировано свыше тысячи предприятий с участием российского капитала. С узбекскими партнерами работают такие крупные игроки рынка как «ЛУКОЙЛ», «Газпром», «Вымпелком» (торговая марка Beeline), «КамАЗ», «Россельмаш», «Ростех» и другие.

Нашли общий язык

Накануне прилета Путина в Узбекистан в Ташкенте прошел форум «Новые кадры для новой экономики», который посетили 80 руководителей ведущих российских вузов. В ходе мероприятия было подписано свыше 100 соглашений о сотрудничестве. Тему партнерства в образовательной сфере на итоговой пресс-конференции поднял Мирзиёев: «Хотел бы отметить, что по количеству иностранных студентов в российских вузах Узбекистан занимает одно из первых мест среди стран СНГ. Для получения качественного российского образования с этого учебного года в республике открыт филиал Московского института стали и сплавов в городе Алмалыке. Также планируем создать филиалы МГИМО, Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, Всероссийского государственного института кинематографии, Московского энергетического института, Российского химико-технологического университета».

Путин затронул другой аспект образования. Он поблагодарил коллегу за поддержку и внимание, которое оказывается в Узбекистане русскому языку. По словам президента РФ, 70% узбекистанцев свободно владеют русским, и Россия готова оказать содействие и в этом направлении.



Официальная церемония встречи российского президента в Ташкенте. Фото с сайта Kremlin.ru



Добавим, что Мирзиёев анонсировал еще два масштабных культурно-просветительных проекта, связанных с Россией. Во-первых, в 2020 году Узбекистан намерен достойно отметить 75-летие Великой Победы. В этой связи в Ташкенте будет построен парковый комплекс «Победа», который станет «символом нашей общей борьбы против фашизма, послужит воспитанию молодого поколения в духе уважения к истории, патриотизма и дружбы народов». Во-вторых, в целях приобщения к произведениям русской литературы планируется издание на узбекском языке 100-томного собрания «Шедевры русской классики».

«В традиционно доверительной атмосфере»

Путин и Мирзиёев обсудили широкий круг вопросов. И в данном случае это не только журналистский штамп, президенты действительно прошлись по многим темам, включая военно-промышленный комплекс и ситуацию в Афганистане, даже наметились совместные проекты в космической отрасли. В ходе визита подписано 13 документов, среди которых план экономического сотрудничества, «дорожная карта» по созданию научно-исследовательской организации на базе обсерватории «Суффа», соглашения о сотрудничестве в текстильной промышленности, нефтегазовом секторе, образовательной, культурно-гуманитарной сферах и прочее.

Не затронули лишь проблему трудовых мигрантов, хотя в России, по неофициальным оценкам, живут и работают порядка 3,5 млн узбекистанцев.

Что касается диалога на высшем уровне, то лучше всего его характеризует старый советский заголовок, который дали информационной заметке на сайте президента Узбекистана – «Переговоры прошли в традиционно доверительной, открытой и конструктивной атмосфере». Кстати, вторая строчка гимна Узбекской ССР звучала так: «Славься, вождь бессмертный, Ленин наш родной!» Если заменить фамилию, благо количество слогов совпадает, то получится актуальная фраза, отчасти характеризующая узбекско-российские отношения.

Азиз Якубов