Один голос — одна жизнь. Репортаж «Ферганы» с парламентских выборов в Афганистане

Процедура голосования на одном из избирательных участков Герата. Фото Александра Рыбина, «Фергана»

20 октября в Афганистане состоялись парламентские выборы. Голосование прошло в 32 из 34 провинций страны, в Газни и Кандагаре выборы были перенесены по соображениям безопасности. В большинстве афганских регионов местным силовикам при поддержке контингента НАТО удалось обеспечить безопасность на высоком уровне, обошлось без эксцессов. Однако о самом процессе голосования того же не скажешь: процедура выборов вызвала большое недовольство как со стороны рядовых избирателей, так и со стороны представителей оппозиции.

…Высокий худощавый мужчина, выходя с избирательного участка, начинает кричать и размахивать своим удостоверением личности (у афганцев оно называется «тазкера»): «Меня обманули! Не дают проголосовать! Что за бардак в стране?!» Вокруг него очень быстро собираются другие избиратели, наблюдатели от разных кандидатов и журналисты.

Избирательный участок расположен в одном из классов государственной средней школы, и узкий школьный коридор тут же оказывается плотно забит теми, кто хочет послушать обличительную речь мужчины. В руках появляются телефоны — афганцы снимают на видео очередного не получившего право проголосовать. За полтора часа, что я нахожусь на избирательном участке, этот усатый мужчина уже пятый. Как и в случае с предыдущей четверкой недовольных, его фамилию не нашли в списках избирателей.

«Вот, вот, — мужчина тыкает пальцем в наклейку на тазкера, которая свидетельствует, что он зарегистрирован как избиратель. — Зачем мне это тогда?! Я зарегистрировался, я хочу проголосовать. Почему меня лишают этого права?!»



Избирательный участок в Герате. Фото Александра Рыбина, «Фергана»



Учитывая, что талибы и другие антиправительственные группировки пообещали сорвать парламентские выборы в Афганистане, а самих участников избирательного процесса убивать или калечить, пришедших на участок и не получивших возможность проголосовать искренне жаль. Они рискнули жизнью — и выходит, что зря.

Однако не все так просто с этими пришедшими.

Герат

Герат — третий по численности город Афганистана после Кабула и Кандагара. В Герате проживает порядка 420 тысяч человек — точную цифру никто не назовет, так как полноценная перепись населения в Афганистане не проводилась уже много лет. Более половины гератцев — этнические таджики. Провинция Герат граничит на западе с Ираном, и для местных жителей гораздо безопаснее и дешевле ездить в иранский Мешхед, чем в свою столицу Кабул. Примечательно, что многие местные называют свой язык «фарси», а не «дари» (хотя эти языки почти идентичны).

Приехать в день голосования в Герат я решил по двум простым причинам. Во-первых, даже афганцы считали, что самой «горячей точкой» в день выборов должен был стать Кабул, а иностранец, оказавшийся на избирательном участке, превращался в очевидную мишень. А во-вторых, мне гораздо интереснее было увидеть процедуру голосования в провинции, ведь понятно, что в Кабуле власти постараются максимально подогнать происходящее под европейские и американские стандарты.



Главная улица Герата опустела в день голосования. Фото Александра Рыбина, «Фергана»



Избирательный участок, на котором я в итоге оказался, — средняя школа вблизи резиденции губернатора провинции Герат. В городе действовали еще четыре участка — все в центре. В ночь с пятницы на субботу проезд автомобилей и мотоциклов в центр города был заблокирован полицией и военными. По Герату с утра ездили лишь муниципальные автобусы, кареты «скорой помощи» и патрули силовых структур. Абсолютное большинство магазинов было закрыто. Базар опустел, ни одного торговца на площади. Прохожих на улице, по афганским меркам, почти не было. Пока я шел через центр к избирательному участку, складывалось ощущение, что Герат просто вымер.



Главная базарная улила Герата в день голосования. Фото Александра Рыбина, «Фергана»



Право и долг

От провинции Герат в нижнюю палату (Волеси Джирга) Национальной ассамблеи должны были выбрать 17 депутатов. На эти места претендовал 161 кандидат, среди них восемь женщин. По сравнению с Кабулом, где из 800 зарегистрированных кандидатов 118 были женщины, — показатель очень скромный. Однако это не очень сказалось на активности женщин-избирателей.

По моим наблюдениям, женщины составляли почти половину тех, кто приходил на участок. По итогам дня выяснилось, что по всей провинции Герат женщины составили около 40% избирателей. Голосовали женщины и мужчины отдельно — в разных кабинетах они получали бюллетени и, отметив своего кандидата, отправляли их в урны. Комиссии опять же были составлены по гендерному признаку: исключительно женские для женщин, мужские — для мужчин.

Кабинками для голосования служили разрезанные пополам картонные коробки, поставленные друг на друга таким образом, чтобы не было видно, кого именно отмечает избиратель в бюллетене (в Кабуле, например, кабинки были пластиковые с маркировкой Независимой избирательной комиссии (НИК) Афганистана). Вдоль стен в несколько шеренг стояли наблюдатели от кандидатов. Те, кто оказался в задних рядах, вставали на стулья. Люди шумно и возбужденно переговаривались.



Герат. Картонные кабинки для голосования. Фото Александра Рыбина, «Фергана»



Еще интересная деталь: чтобы получить бюллетень, избиратели проходили биометрическую процедуру — специальными устройствами члены комиссии сканировали их отпечатки пальцев и фотографировали анфас. Кроме того, на удостоверениях личности должны были иметься наклейки, свидетельствующие, что гражданин ранее был зарегистрирован в качестве избирателя.

Как мне рассказал житель Герата по имени Али, который на выборы не пошел, потому что в их честность не верит, наклейку избирателя можно было купить заранее на «черном рынке». Поэтому часть возмущавшихся на избирательных участках, что их нет в списках, возможно, свои наклейки покупали. Зачем? Причины могут быть разные. На центры регистрации избирателей неоднократно нападали боевики антиправительственных группировок, поэтому безопаснее было купить наклейку, чем проходить официальную процедуру. Еще одна возможная причина — наклейки оптом мог купить кто-то из кандидатов, чтобы затем раздать тем, кто обязательно придет и проголосует именно за него.

Проблема отсутствия в избирательных списках тех, кто пришел голосовать, коснулась не только Герата. В соседней провинции Фарах журналисты афганского информационного агентства Pajhwok зарегистрировали десятки таких случаев. Даже в Кабуле премьер-министр страны Абдулла Абдулла, по информации телеканала NDTV, прождал полчаса, пока его наконец нашли в списке. Вице-президент Афганистана и лидер хазарейской общины Мохаммад Мохакик ждал два с половиной часа, пока на избирательный участок, куда он пришел, доставят список, в котором указана его фамилия.

Из-за этих проблем со списками, а также в связи с тем, что не все члены избирательных комиссий знали, как пользоваться устройствами для сканирования биометрических данных, голосование почти повсеместно было продлено на несколько часов. Например, на избирательном участке, который я посетил, голосование продлили на два часа.



Патрульный броневик HAMWEE. Фото Александра Рыбина, «Фергана»



Безопасность

По итогам дня голосования в городе Герат никаких происшествий, организованных антиправительственными боевиками, зафиксировано не было. В ряде других крупных городов ситуация с безопасностью оказалась хуже. Хотя критической ее не назовешь, учитывая, что движение «Талибан» действует на 75% территории Афганистана.

В Кабуле в течение 20 октября произошло несколько взрывов возле избирательных участков. По официальным данным, погибли три человека, более 30 были ранены. По неофициальной информации, в больницы были доставлены 37 человек. Город Кундуз, столица одноименной провинции, подвергся минометному обстрелу. В результате погибли два человека, еще 38 получили ранения. Среди пострадавших оказались и сотрудники силовых структур. Боевики «Талибана» также атаковали избирательный участок, один из сотрудников был убит, еще один ранен.

Всего за день, по данным афганских силовиков, антиправительственные группировки убили 15 гражданских и силовиков, которые так или иначе были причастны к избирательному процессу. Еще 110 человек получили ранения.

Из-за проблем с безопасностью, а также неразберихи со списками и биометрическими устройствами ряд избирательных участков, по решению НИК, будет работать в воскресенье, 21 октября.



Предвыборная агитация, Герат. Фото Александра Рыбина, «Фергана»



Итоги парламентских выборов должны быть оглашены до конца октября. На 249 мест в составе Волеси Джирга претендовали 2500 кандидатов. Это первые парламентские выборы в Афганистане с 2010 года. Парламент по закону избирается на пять лет. Но в 2015 году выборы не состоялись по соображениям безопасности. Не менее 68 мест в парламенте, по конституции, должны занимать женщины. Еще около 20 мест отводится по квотам представителям этнических и религиозных меньшинств. Например, кочевой народности кучи (кучаи) достается по квоте 10 мандатов.

После окончания голосования и закрытия избирательных участков жизнь на улицы Герата стала медленно возвращаться. Самый сложный, видимо, в этом году день для Афганистана миновал. Можно жить дальше в привычном ритме страны, которая уже десятки лет погружена в хаос войны.

Александр Рыбин