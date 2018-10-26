Просто ошибись. Почему киргизским детям врут про далекую Амазонку

Фото с сайта For.kg

Две недели назад в Киргизии журналисты обнаружили, что новый учебник географии на русском языке для 5 класса средних школ содержит огромное количество ошибок — грамматических, стилистических, фактических. В некоторых местах по три-пять штук на страницу. Например, в тексте присутствуют словосочетания «географческая наука» и «атмосферные давление», а название Солнечной системы написано с маленькой буквы. Практические работы ученикам рекомендуется выполнять «в тетраде по географии». Плутон в книге назван планетой, хотя в 2000-х годах ученые отказались считать его таковым. Сейчас Плутон относят к специальному классу объектов под названием «карликовая планета» или «плутоид». Также в пособии приведены устаревшие факты о длине Нила и Амазонки, соревнующихся за звание самой длинной реки в мире. Журналисты также обнаружили, что в учебнике использованы иллюстрации из интернета без указания источников. А в качестве литературы, которая помогла при разработке учебника, указаны «Википедия» и «Живой журнал».

Развитие скандала

Министерство образования и науки Киргизии отреагировало практически моментально. Через несколько часов после выхода публикации об учебнике ведомство распространило сообщение, в котором обвинило в допущенных ошибках издательство «Билим-компьютер». По версии чиновников, издательство тиражировало не сигнальный экземпляр, утвержденный Киргизской академией образования и рекомендованный министерством, а собственную издательскую версию. Ведомство также сообщило, что в контракте с издательством были заложены три редакторские и три корректорские ставки. За неисполнение договорных обязательств министерство пообещало подать на издательство в суд с требованием возместить материальный ущерб.

Учредитель и директор «Билим-компьютера» Тимур Орускулов ответил, что изданием учебника на правах субподрядчика занималась компания «Инсанат». Она участвовала в тендере на издание учебника географии, но проиграла, однако выигравший «Билим-компьютер» все равно передал ей субподряд, так как не успевал справиться с заказом самостоятельно. Тем не менее, Орускулов не стал полностью снимать с себя ответственность. «Я все равно буду отвечать за учебник, потому что главный — я», — признал он. При этом он заявил, что на всех стадиях подготовки учебника, в том числе после его апробации в школах, пособие утверждалось представителями министерства образования.

Через несколько дней министр образования Гульмира Кудайбердиева провела встречу с руководителями издательств, на которой была достигнута договоренность, что «Билим-компьютер» за свой счет внесет правку в верстку нового тиража учебников. «Что поделаешь, в долги залезу», — прокомментировал договоренность Орускулов. Чуть позже в министерстве возложили дополнительную ответственность за ошибки в учебниках на учителей, которые участвовали в их апробации. По мнению специалистов ведомства, учителя хвалят учебники и не готовы критически к ним подходить и предлагать конструктивные замечания, которые помогли бы авторам улучшить свою работу. В министерстве пообещали усилить ответственность учителей и ввести гонорар за рецензирование. Также там пообещали выкладывать тестируемые учебники в открытый доступ, чтобы свои предложения могли вносить все желающие.

Между тем журналисты обнаружили обилие ошибок и неточностей и в других учебных пособиях. Например, в учебнике естествознания за 5 класс термальные источники названы терминальными, а вкусовые поры — вкусными (кроме того, в книге много пунктуационных и орфографических ошибок). Учебник же химии для восьмых классов содержит ошибку уже в заголовке книги: «Химия. 8-класс». Это калька с киргизского языка — там числительные с существительными пишутся через дефис. Стало очевидно, что проблема носит системный и масштабный характер.



Учебник географии с орфографическими и фактическими ошибками. Фото с сайта Kaktus.media



Почему это происходит

Одна из основных причин низкого качества учебных пособий заключается в дефиците квалифицированных специалистов. В Киргизии не хватает авторов, которые могут писать учебники, слабо развита система подготовки таких кадров, отсутствует серьезная педагогическая школа. Рынок книгопечатания тоже не может похвастаться высоким уровнем и сильной экспертизой. В стране всего четыре издательства, чей профиль — учебная литература: «Кутаалам», «Инсанат», «Аркус» и «Билим-компьютер». В интервью Kaktus.media Орускулов рассказал, что тендер на печать новых учебников объявлялся трижды, предыдущие результаты были аннулированы, так как у участвующих в конкурсе издательств не было подобного опыта.

Другая сложность состоит в сроках, которые министерство ставит перед издательствами. По словам директора издательства «Кутаалам» Бегаим Джапаровой, после того, как их компания выиграла тендер на издание учебников по биологии и географии для 7-х, 8-х, 9-х классов, им дали всего два месяца на подготовку книг. При этом на издание учебников необходимо минимум три года: год на написание, год на апробацию и год на внесение исправлений с учетом критики экспертов, утверждает она.

Еще одну причину сложившегося кризиса назвал исполнительный директор Ассоциации издателей и книгораспространителей Киргизии Олег Бондаренко. Он заявил, что Минобразования создало систему, которая отпугивает серьезные и ответственные издательства. В частности, система предусматривает отказ издателей от авторских прав в пользу министерства. В результате учебники начали тиражировать компании-однодневки. На первый взгляд, после этого учебников стало больше, и уровень обеспеченности школ литературой повысился. Но при этом критически снизилось качество изданий.

Добавляется еще и фактор коррупции. В интервью Kaktus.Media Орускулов называет четыре фамилии авторов учебников, которые работали или продолжают работать в Киргизской академии образования — ведомстве, которое утверждает учебники. Кроме того, экспертизу учебника, которую проводит академия, оплачивает издательство. Если министерство образования не решит вопрос этого конфликта интересов, другие меры борьбы со сложившейся ситуацией могут оказаться бесполезными.

Дефицит книг

Несмотря на то, что все внимание из-за разразившегося скандала оказалось обращено на ошибки в изданиях, существует и другая проблема — нехватка учебников.

По данным, которые приводит издание 24.kg, в 2018 году обеспеченность учебниками в киргизских школах составляет 72%. Всего полтора года назад, по данным Минфина, обеспеченность была выше и составляла 79,6% — тогда предстояло напечатать почти 3 млн пособий (ведомство не уточняло, в каком качестве статистика учитывает старые ветхие учебники, которые тоже нужно переиздавать).

При этом нельзя сказать, что у Киргизии нет денег на школьные книги. У страны есть три крупных донора, которые вкладываются в киргизские образовательные проекты: это Всемирный банк, Азиатский банк развития и Европейский союз. Проекты всех трех доноров предполагают печать новых учебников.

Азиатский банк развития с 1997 года вложил в систему образования Киргизии более $101 млн. На эти деньги разработана и внедрена новая программа для начальной школы, напечатано более 500 тысяч учебников и подготовлено 17 тысяч учителей.

Всемирный банк всего за три последних года выделил Киргизии $29,2 в рамках программы поддержки реформы образования. Согласно опубликованному в мае отчету банка, именно по линии этой программы в Киргизии были изданы учебники по всем предметам для 5-6 классов, которые сейчас так активно критикуют. По мнению Бегаим Джапаровой, доноры тоже несут ответственность за провальные учебники. Несмотря на внушительную финансовую поддержку, которую оказывают международные организации, их специалисты не понимают специфики книгоиздания и безответственно подходят к процессу, считает она. Например, на конкурс для издателей учебников для 5-6 классов, которое профинансировал Всемирный банк, нужно было представить 3 рукописи в необъективно короткие сроки, отчего, по мнению Джапаровой, во многом и пострадал результат.

Еще один источник средств на закупку учебников — гранты Евросоюза. С 2016 года Киргизия ежегодно получала от Европы 10 млн евро на внедрение в школах цифрового ТВ и интернета, покупку компьютеров и мебели, выплату зарплат сотрудникам новых детсадов и закупку учебно-методических пособий. Деньги для поддержки образовательного сектора продолжат поступать вплоть до 2020 года. Именно на учебники в грант ежегодно заложено 120 млн сомов: при средней цене за учебник в 175 сомов на эту сумму можно купить 687.714 пособий.



Разгрузка партии учебников от Русской гуманитарной миссии. Фото с сайта Kabar.kg



С обеспечением учебниками Киргизии помогает и Россия. В 2017 году глава Тогуз-Булакского сельского округа Тюпского района Джайлебай Бектурсунов написал письмо министру образования России Ольге Васильевой о проблемах с учебниками на русском языке. По его словам, несмотря на то, что в 28 из 39 школ района обучение ведется на русском, учебники не обновляются уже четверть века, морально и фактологически устарели и буквально рассыпаются в руках. Россия откликнулась на крик о помощи Бектурсунова, и в декабре некоммерческая организация «Русская гуманитарная миссия» доставила в 16 школ Тюпского района 21.280 учебников на русском.

РГМ — одна из немногих организаций, которые занимаются повышением квалификации учителей-русистов и снабжают школы учебниками на русском языке. Работает организация не только в Киргизии, но и по всей Центральной Азии. Например, в феврале 2017 года миссия закупила для таджикско-русской гимназии в поселке Сомониен (Таджикистан) 7708 учебников по всем предметам.

Россотрудничество, в число задач которого входит поддержка русского языка за рубежом, тоже регулярно дарит учебники нуждающимся в пособиях киргизским школам. Только за последние полгода организация поставила учебники в школу №43 в Оше, школу №17 в Кадамжае и школу №13 в Джалал-Абаде. Организация также организует семинары для повышения квалификации преподавателей русского языка. Так, 7 октября такое мероприятие состоялось в Иссык-Кульской области: 20 учителей из школ, где обучение ведется на русском либо на русском и киргизском, посетили мастер-класс, которые провели ведущие методисты из Иссык-Кульского государственного университета имени К.Тыныстанова.

Егор Петров