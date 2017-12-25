Нужна стройная, белая, городская. Как сегодня ищут жен на севере Таджикистана

В Таджикистане, где сильны патриархальные традиции, молодые люди до сих пор не самостоятельны в выборе второй половины. Поиск спутника жизни, как и в былые времена, является делом всей семьи, клана и даже общины. Например, жители махаллей (кварталов), собираясь в чайхане или на каком-то мероприятии, частенько обсуждают, кому из молодых уже пора выйти замуж или жениться. Тут же могут быть предложены подходящие кандидатуры. Затем информация по сарафанному радио расходится дальше, и к родителям потенциальных невест начинают обращаться посыльные от семей женихов.

Сегодня на помощь ищущим вторую половину пришли новые информационные технологии – сайты знакомств, соцсети, мессенджеры. Правда, к знакомствам в виртуальном пространстве таджикистанцы относятся пока с настороженностью, отдавая предпочтение прочно укоренившимся национальным традициям. Но время все-таки вносит свои коррективы, и новые веяния вступают в борьбу со сложившимися стереотипами. В современных трендах брачного вопроса в Таджикистане разбирался корреспондент «Ферганы».

Место поиска – университет

В городе Худжанде – административном центре Согдийской области, что на севере Таджикистана – любая сваха знает, куда нужно идти в поисках невест. В первую очередь здесь присматриваются к девушкам-студенткам вузов и средне-специальных учебных заведений. По словам старшего преподавателя факультета таджикской филологии Худжандского госуниверситета имени Гафурова (ХГУ) Инобат Касымовой, традиционно в негласном народном рейтинге самым востребованным и популярным местом выбора невест является факультет таджикской филологии, следом за ним идет факультет иностранных языков ХГУ. На третьем месте – худжандский медицинский колледж, далее следуют худжандские филиалы Таджикского технологического университета и госуниверситета коммерции.

– Почему именно в этих учебных заведениях свахи ищут невест?

– Во-первых, здесь обучается больше девушек, и, соответственно, имеется широкий выбор. На филологический факультет приходят в основном те, кто не имеет больших амбиций и карьерных планов на будущее. Предполагается, что такие невестки будут работать в школе или будут хорошими домохозяйками и смогут правильно воспитывать детей. На факультет иностранных языков, наоборот, в основном идут те, кто рассчитывают на карьерный рост – здесь ищут невест богатые семьи и те, чьи сыновья учатся или живут за рубежом. В медколледж часто тянутся те, у кого в семье тоже есть медики. В два остальных вуза за невестами приходят из состоятельных семей, которые хотят иметь дома не только хозяйку, но и образованного человека, способного принести в семью доход. Здесь еще играет роль финансовый вопрос. Многие девушки обучаются на договорной основе. Стоимость договора в первых трех учебных заведениях сравнительно низкая. Семьи жениха учитывают и этот фактор, примеряют к своим финансовым возможностям, поскольку бремя оплачивания учебы невестки ляжет на их плечи.

– Какие критерии становятся основными в вопросе выбора будущей невесты?

– К нам часто обращаются женщины со стороны женихов, спрашивают о той или иной девушке – насколько она скромна, воспитана, вежлива. Иногда нас, преподавателей, просят показать таких девушек среди студенток. В отношении внешности критерии такие: просят белых (то есть белокожих), стройных, высоких, красивых или симпатичных, с длинными черными волосами. Сейчас девушки именно с такими приметами востребованы. И чтобы она была городская. Раньше ограничивались только уроженками города Худжанда. Теперь география немного расширилась. К категории «городских» стали причислять жителей отдельных прилегающих к Худжанду сел Бободжонгафуровского района. Но села Хистеварз и Овчи-Калъачи, которые находятся в 30-35 километрах от центра области, уже в эту категорию не попадают, – пояснила Инобат Касымова.

В селах, где почти все знают друг друга, будущую невестку найти проще. Да и требований у сельчан поменьше. Раньше родители девушки не спрашивали ее, согласна ли она выйти замуж за такого-то парня. Теперь порядки стали немного демократичнее, и перед тем, как совершить обряд помолвки, молодым парам дают возможность встречаться и узнать друг друга лучше. Однако воспитание сельских девушек зачастую не позволяет им перечить выбору родителей, и, чтобы их не расстраивать, дочери дают согласие на брак с нелюбимым человеком. Иногда давление родителей приводит к трагедиям. Одна из них произошла совсем недавно: в ноябре студентка Таджикского национального университета в Душанбе выбросилась с 4 этажа из-за того, что девушку хотели выдать замуж против ее воли.



В первые 40 дней после свадьбы невестки в Таджикистане должны быть всегда нарядно одеты и поклоном приветствовать всех приходящих в дом гостей. Фото «Ферганы»



Оя или оми – разницы теперь нет

В северном Таджикистане до сих пор в каждой семье знают, потомками какого клана они являются. В досоветские времена здесь сложились несколько больших родовых сословий, представители которых относили себя к благородным: оя (тура, хон), мирзо, худжа. Причем оя считаются самыми благородными. Всех остальных, которых причисляли к более низким слоям общества, называли оми. По словам жителя Худжанда, 71-летнего Толиба Исмоилова, буквально до последних лет каждый клан связывался родственными узами только с представителям своего клана. Невесту из рода, принадлежащего к оми, выбирали только в исключительных случаях. В таких браках у супруга было преимущество в разрешении споров и конфликтных ситуаций, так как он – из более высокого сословия.

А вот дочерей в семьях из сословия оя никогда не выдавали замуж за представителей более низких кланов, считая это своего рода принижением достоинства. Но в последние годы эти стереотипы стали меняться.

– Теперь семьи, так сказать, «благородного происхождения» идут на уступки. Представители оми в последнее время тоже стали состоятельными, многие занимают высокие посты. Это заставляет «забыть» о принадлежности к клану. Ведь одной из главных целей, которую преследуют при выборе жениха или невесты, было и есть сохранение и приумножение семейных богатств, денег, недвижимости. И если раньше ради этого заключали браки даже между двоюродными и троюродными родственниками, то теперь закон запрещает родственные браки, – говорит Толиб Исмаилов.



Молодая невестка должна быть особенно услужлива по отношению к старшим членам семьи мужа. Фото «Ферганы»



Соцсети в помощь

В Таджикистане, где молодые люди менее самостоятельны в выборе партнера, чем в других странах, знакомства на специализированных сайтах или в соцсетях пока не пользуются большой популярностью. Однако есть категории граждан, для которых соцсети становятся практически единственной надеждой не удачу в поиске спутника жизни. К ним относятся люди с особенностями во внешности или с ограниченными возможностями.

Именно от таких людей администратору страницы «Я люблю Худжанд!» в Фейсбуке, гражданской активистке Манзуре Махкамовой нередко поступают сообщения с просьбой помочь найти вторую половину. Осенью прошлого года она выставила на странице группы следующий пост:

«Внимание, очень-очень нужна ваша помощь, участники! Нужен жених для особенной девушки около 40 лет. Девушка из Согдийской области, очень добрая, заботливая, хозяйственная, никогда не была замужем. Ее особенность в том, что она низкорослая. Умственно развитая и не имеет совершенно никаких проблем. Знает таджикский, узбекский, немного русский. Окончила среднюю школу. Если знаете какого-нибудь мужчину, который имеет такую же особенность, срочно напишите мне в личку. Регион неважен – Юг, Север, Запад или Восток Таджикистана, лишь бы подходили друг другу, и чтобы он был просто хорошим человеком».

Спустя некоторое время на странице появился второй подобный пост:

«Мне пишут в личку снова, но уже с другой просьбой: помочь найти невесту для молодого человека, который родился альбиносом. Альбиносы – это люди, у которых с рождения отсутствует пигментация кожи и волос, то есть они совершенно белые. Есть какая-нибудь девушка, готовая выйти замуж за него?»

Не так давно Манзура Махкамова опубликовала еще одно объявление о поиске партнера:

«Меня просят помочь найти жениха. Вот, что пишут: «У меня есть сестра, она 1977 года рождения, и ее мечта – создать семью. Дело в том, что у нее ДЦП. Но мои родители очень хорошо за ней ухаживали и лечили в свое время, поэтому она может себя обслуживать, сама готовит, убирает. Она очень любит чистоту. Выглядит моложе своих лет и довольно симпатичная девушка. Хотелось бы найти такого же человека, хотя бы приблизительно, как она. Она очень добрая и доверчивая. Мы родом из Худжанда. Из интеллигентной семьи. Когда у нее, дай Бог, будет семья, мы, её сестры, всячески будем помогать, поддерживать».

Каждый такой пост Манзуры Махкамовой вызывает активные отклики. Кто-то приводит в пример истории своих родственников или знакомых с «особенностями», другие что-то советуют, третьи изъявляют желание помочь и предлагают варианты:

А.Н.: «У меня есть племянник, который тоже родился альбиносом. Ему 27 лет. К сожалению, из-за комплексов он не пошел учиться в университет. Работает на своей «фазенде» с отцом. Живут недалеко от Худжанда. Парень очень хороший. Семья у них очень хорошая, можно сказать, примерная. Есть ли девушки с другими особенностями, которые бы согласились создать с ним семью?»

Н.К.: «И почему же альбиносы считаются какими-то другими? У меня есть друг, араб, он альбинос. Очень хороший человек и женат на обычной девушке. И никаких комплексов! Аллах никого не выделял среди людей. Все мы равные. Уверена, что девушка, которая выйдет замуж за него, будет очень счастлива».

А.Р.: «Я считаю, что альбиносы особенные. В других странах таким людям завидуют, а у нас, если чем-то человек выделяется, то его сразу унижают. Вот от этого и комплексы».

Р.Д.: «Абсолютно согласна. Парню нужно помочь распрощаться с комплексами. Показать, что он такой же, как и все мы».

Д.А.: «Первый раз слышу, чтобы альбинизм считался дефектом. Не поступил в университет из-за комплексов? Мне казалось, это, скорее, является отличительной и уникальной чертой внешности».

А.Ф.: «У меня есть один племянник. У него диагноз – эпилепсия. Мы ему тоже ищем невесту. Он 1973 года рождения, но до сих пор не женат. Можете написать в личку, отвечу и телефонами обменяемся».



В Таджикистане к государственным праздникам, например, Наврузу или Дню национального согласия, зачастую приурочивают массовые свадьбы для пар из малообеспеченных слоев населения. Они проходят при поддержке местных властей. Фото «Ферганы»



– Я выставляю такие посты в надежде, что кто-то поможет этим людям, – говорит Манзура Махкамова.

– И каковы результаты ваших объявлений?

– Пока, увы, не удалось найти пару моим протеже. Многие говорят, что знают подходящих кандидатов, а когда я прошу дать контакты, обещают разузнать, но потом пропадают. Я это делаю по зову души, добровольно и бесплатно. И просто прошу людей помочь мне, дать информацию, в каких районах или кишлаках проживают такие люди – с особенностями развития.

– Может, пора создать специальное агентство для знакомства людей с ограниченными возможностями, сирот, у которых нет родных, и других категорий людей, которым по тем или иным причинам трудно найти себе пару?

– Конечно, такие агентства нужны. Я и сама готова помочь в этом деле. Ведь сейчас такие времена, что даже совершенно здоровые и обычные люди не могут ни с кем познакомиться, а тем, у кого какие-то внешние особенности или инвалидность, во много раз труднее. Но они такие же люди, как и мы, и имеют право на свое счастье. Им надо обязательно помочь найти вторую половинку, свести их. Хотя я не понимаю, почему наш народ стесняется таких вещей, считает этих людей ущербными. Это неправильные, устаревшие стереотипы, их надо изживать.

– А часто с такими просьбами к вам обращаются?

– После первых постов стали обращаться чаще. Иногда пишут земляки, которые проживают за рубежом. Например, недавно искали невесту для парня, семья которого более 10 лет проживает в России. Причем, к потенциальным кандидаткам были специфические требования: «Девушке должно быть 22-23 года. Чтоб рано просыпалась. Европейская внешность. Со знанием русского языка. Желательно, чтобы у нее было медицинское образование, и чтобы она любила спорт», – с улыбкой процитировала присланное сообщение Манзура Махкамова.

Невостребованные агентства

В 2010 году в Худжанде открылось первое в области брачное агентство «Юсуф ва Зулайхо». Оно не имело своего сайта, а размещало объявления в местных газетах и обслуживало клиентов в офисе. Затем в городе появилось второе такое агентство «Паймона». Однако спустя некоторое время оба заведения закрыли свои двери. По всей вероятности, коммерциализировать эту сферу деятельности его создателям не удалось. Да и старые установки пока одерживают верх над новыми способами знакомства: в обществе бытует мнение, что женщина не должна занимать активную позицию в поиске второй половины – она только может согласиться с выбором, который сделал мужчина или его родня.

P.S. Все описанные в этой статье особенности процесса выбора невесты или жениха относятся только к населению северной части Таджикистана, так как в каждом регионе страны в этом вопросе есть свои специфические традиции. Как подыскивают подходящую партию и какими критериями при этом руководствуются в других регионах республики – тема отдельного разговора.

Тилав Расул-заде