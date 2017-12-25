Историки тоже люди. Как в казахстанской науке пилят миллионные бюджеты

Совсем недавно Казахстан всколыхнула шокирующая новость: Счетный комитет проверил работу министерства образования и науки и заявил о серьезных финансовых нарушениях на сумму 16,9 миллиардов тенге (более 50 миллионов долларов), неэффективном использовании бюджетных средств на 43,2 миллиарда (почти 129 миллионов долларов), а также процедурных нарушениях на общую сумму 26,7 миллиардов тенге (около 80 миллионов долларов).

Министерство образования и науки (МОН РК) поспешило откреститься от обвинений и перевести стрелки на коллег. Мол, оно к нарушениям причастно лишь косвенно, а вся вина ложится на исполнителей программ и реализаторов моновских идей. Хотя, чего греха таить, самоотделение профильного министерства от структур-нарушителей, состоящих с ним в явном генетическом родстве, выглядит довольно странно. Тем более, что среди проштрафившихся оказалось также и АО «Фонд науки», единственным акционером которого выступает Комитет науки МОН РК. Поэтому, как ни крути, жуликоватых министерских мух от финансовых котлет отделить пока не получается…

Но может быть, Счетный комитет ошибся, не учел чего-то, и на самом деле все не так драматично? Очень бы хотелось так думать, однако сотрудники департамента внутреннего государственного аудита по г. Астане провели свое расследование работы моновского Комитета науки и пришли к столь же неутешительным выводам, как и СК. Проверочный акт департамента был составлен еще в июле прошлого года, но лишь сейчас работа контролеров пришла к реальному результату в виде взыскания денег в пользу государства. Все это время Комитет науки и различные научные организации пытались уклониться от ответственности за нерачительное и нецелевое использование бюджетных миллионов.

На что же были даны государством деньги и как именно они были потрачены? Вот тут-то и начинается самое интересное…

АО «Фонд науки» в 2014 году получил от ГУ «Комитет науки» поистине «золотой» заказ – вне конкурсных процедур в соответствии с госзаданием реализовать программу «Народ в потоке истории». Сумма заказа, которую предстояло освоить в течение двух лет, составила 845 миллионов тенге (более 5,4 миллиона долларов США по курсу на начало 2014 года). Предвидя большой объем работы, Фонд науки призвал на помощь две общественные организации – «Республиканскую ассоциацию молодых историков» и «Лигу профессиональных историков и обществоведов». Как раз и «наработали» претензий на общую сумму 138 миллионов тенге (больше 410 тысяч долларов по нынешнему курсу).

В сообщении департамента госаудита говорится следующее: «Финансовые нарушения на общую сумму 86 млн. тенге (примерно 256 тысяч долларов. - Прим. «Ферганы»), из них подлежат к возмещению 76 млн. тенге (больше 226 тысяч долларов. - Прим. «Ферганы»), к восстановлению -10 млн. тенге (почти 30 тысяч долларов. - Прим. «Ферганы»). Процедурные нарушения зафиксированы на общую сумму 52 млн. тенге (155 тысяч долларов. - Прим. «Ферганы»)».

За скучным языком цифр скрывается весьма нескучная информация. Оказывается, многие проекты в рамках программы были не просто провалены, а не реализованы в принципе. Да какие проекты! Взять хотя бы «Программу исследовательской работы, направленной на системное изучение деятельности Первого Президента Республики Казахстан и его роли в становлении казахстанской государственности», за которую было заплачено 4 млн. тенге (почти 12 тысяч долларов). Результат ее оказался нулевым.

Та же печальная участь постигла еще ряд проектов, касающихся изучения роли главы государства. Среди них – исследования о формировании интеллектуального потенциала страны и исторического самосознания казахстанцев, развитии политической философии евразийства, а также о становлении и укреплении государственности…

Учитывая серьезность перечисленных тем, ученые мужи, взявшиеся их саботировать, должны быть либо совершенно бесстрашными, либо абсолютно безответственными людьми.

Хотя, говоря начистоту, в том, что проекты не были реализованы, удивительного мало. Ведь ОО «Республиканская Ассоциация молодых историков» заключила свой договор на исполнение научных работ с ОО «Лига профессиональных историков и обществоведов» 15 декабря 2014 года, а приняла готовые работы уже 18 декабря 2014 года. Выходит, на все про все потребовалось всего три дня? Или главным было принять и «освоить» деньги, а о работе никто уже и не думал, да и зачем – деньги-то вот они!

Аудиторы также зафиксировали отсутствие должных результатов и по проектам «Республика Казахстан в мировых и региональных интеграционных процессах», «Президент Н.А. Назарбаев и государственная геральдика Республики Казахстан», «Этносы и культуры Казахстана: история и современность». Более 3 миллионов тенге (почти 9 тысяч долларов), предусмотренных на проект «Участие казахов во Второй мировой войне в странах Западной Европы», были самовольно потрачены исполнителями на разработку не предусмотренной планом работ монографии «Абырой мен парыз. Честь и долг»… Название, надо сказать, говорящее. Неизвестно, что там у исполнителей с честью, но в долгах они запутались, как в шелках.

«Проект внедрения в учебный процесс базовых учебников истории Казахстана с древнейших времен до периода независимости» был профинансирован достаточно щедро – 25, 9 миллионов тенге (77 тысяч долларов). Однако и он рассыпался, не дав должного результата.

Пустыми тратами посчитали аудиторы 12,5 миллионов тенге (37 тысяч долларов), направленные на проект «Разработка и издание учебника и хрестоматии «Новейшая история Казахстана». Работа над двумя базовыми учебниками истории Казахстана на трех языках съела ни много ни мало 9,5 миллионов тенге (более 28 тысяч долларов). При этом электронный формат учебников на английском языке остался вообще неразработанным.

Материалы проверок поступили в антикоррупционное ведомство и были переданы в Службу экономических расследований ДГД по г. Астана. Комитет науки ответил на них вполне предсказуемо, а именно, яростно отверг все обвинения.

Пока шли разбирательства, подать судебные иски об истребовании выплаченных денег в казну было невозможно. К тому же столичный департамент госдоходов вынес следующее постановление: «Уголовное дело №167100121001095 по ст.189 ч.3 п.1 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества в крупном размере) в отношении руководства ОО «Республиканская ассоциация молодых историков и обществоведов», ОО «Лига профессиональных историков и обществоведов» и других лиц по факту хищения бюджетных средств при разработке двух базовых учебников по Истории Казахстана прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 35 УПК РК (за отсутствием состава преступления – авт)».

Однако это постановление не помешало департаменту госаудита потребовать от Фонда науки возмещения потраченных государством средств. Решением Специализированного межрайонного экономического суда г. Астаны иск был полностью удовлетворен.

Тут стоит отметить, что у многих вышеперечисленных научных проектов судьба складывалась трудно еще до того, как ими занялся Фонд науки вкупе с общественными объединениями ученых. Ведь еще в начале 2010-х годов Комитет науки МОН РК определил ответственным за реализацию проекта новых учебников истории Казахстана ГУ «Институт истории государства». Это учреждение, в свою очередь, заключило договор с общественным объединением «Лига профессиональных историков и обществоведов» на 51,3 миллиона тенге (153 тысячи долларов по нынешнему курсу). Большая часть этих денег, а именно 43,3 млн. тенге (130 тысяч долларов) должна была пойти на оплату гонораров за рукописи учебных пособий. Однако, когда аудиторы проверили пути расходования средств, выяснилось, что руководство «Лиги» значительную часть перечисленных ей для работы денег потратило на представительские расходы, а также на… покупку квартиры в Астане. И хотя квартира была куплена не самая дорогая, в пределах пятидесяти тысяч долларов, такие оригинальные расходы несколько изумили проверяющих. Всего же около 30 процентов средств, отпущенных на реализацию проекта, были истрачены не по назначению или, проще говоря, ушли налево.

Прочитав все это, человек непосвященный может задуматься: а не слишком ли завышены траты на академическую деятельность в Казахстане? Не пора ли разделить интересы науки и недобросовестных дельцов от нее? Не пора ли, наконец, умерить аппетиты «организованных научных группировок», кормящихся с щедрой руки МОНа и его структур?

Тут надо сказать, это далеко не первые финансовые проблемы министерства образования и науки, причем поистине эпического масштаба. Так, в 2015 году Счетный комитет попрекнул министерство финансовыми нарушениями на сумму 51,3 миллиарда тенге (более 150 миллионов долларов). Но, судя по происходящему, с МОНа всё как с гуся вода. Интересно, до каких же пор министерство будет строить голубые глазки и петь песенку Дуремара: «А я тут ни при чем»?

Михаил Тимофеев

Международное информационное агентство «Фергана»





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