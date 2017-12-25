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Новости Центральной Азии

Про извинения и коттеджи. Комментарий «Ферганы» к заявлениям генпрокуратуры и правительства Киргизии

19.12.2017 12:30 msk, Фергана

Колонка редактора Кыргызстан

Отдел по связям с общественностью и СМИ правительства Кыргызстана вчера потребовал «опровержения информации о причастности Премьер-министра КР Сапара Исакова и его окружения к данной сделке и публичных извинений со стороны издания Фергана.ру и ее корреспондента Эльнуры Алкановой» (орфография сохранена. - Прим. «Ферганы»).

Речь идет о расследовании нашего внештатного корреспондента Эльнуры Алкановой «Кто стоит за скандальной сделкой по продаже VIP-городка «Идеал Хаус» в Бишкеке? Часть II». Журналист предположила, что продажа примерно за 2 млн долларов коттеджного комплекса «Идеал Хаус», расположенного на 12,5 гектарах земли в престижном районе Бишкека возле государственной резиденции «Ала-Арча», проведена с нарушениями: во-первых, была занижена стоимость объекта, во-вторых, фирма «ВостокТехКомплект», которая в итоге выкупила бывшую государственную собственность (коттеджи ранее принадлежали сыну президента Бакиева, Максиму, и были национализированы после революции 2010 года), может быть аффилирована с главой киргизского БТА Банка. А сам глава БТА Банка находится в хороших отношениях с нынешним премьером Кыргызстана Сапаром Исаковым.

Информационное агентство «Фергана» считает большой удачей нашего внештатного корреспондента, что широкий резонанс, который вызвало ее расследование, вынудил Генпрокуратуру начать проверку - и по итогам этой проверки было возбуждено уголовное дело «по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 304 и 307 УК КР, которое передано для дальнейшего расследования в следственные органы». Статья 304 - «Злоупотребление должностным положением»; статья 307 - «Незаконное использование служебного положения при осуществлении приватизации, налоговой, таможенной или лицензионно-разрешительной деятельности». Мы очень надеемся на внимательное рассмотрение этого дела.

Агентству «Фергана» очень нравится, что диалог с пресс-службой правительства начат, хотя бы в такой форме. Раньше они на наши запросы вообще не отвечали.

Уважаемые господа работники пресс-службы. Пожалуйста, укажите нам место (хронометраж) в ролике Эльнуры, где бы она четко говорила «о причастности Премьер-министра КР Сапара Исакова и его окружения к данной сделке». Что именно мы должны опровергнуть?

Заодно, помня об «эффекте Стрейзанд», мы предлагаем читателям еще раз очень внимательно посмотреть этот ролик и указать нам, какие именно слова о причастности к сделке премьера Исакова или его окружения мы должны опровергнуть (спойлер: никакие. Эльнура об этом прямо нигде не говорит). Только нам нужна точная цитата Эльнуры, а не ваши, дорогие читатели, мысли по этому поводу; и опровергнуть надо не про «одноклассников» Рыскулова и Исакова, а про главное, про причастность премьера и его окружения к сделке.

Но возможно - внезапная догадка! - пресс-служба правительства считает Темира Рыскулова или главу фирмы «ВостокТехКомплект» частью «окружения премьера». Но тогда это тем более означает, что сделку по продаже коттеджей надо жестко проверять.

И еще, уважаемая пресс-служба правительства Кыргызстана. Вы же знаете, что мы заблокированы в Киргизии. Предлагаем решить этот вопрос, чтобы вся страна смогла увидеть наши извинения. А то получается, что правительство читает запрещенные сайты. Нехорошо как-то.

Редакция международного информационного агентства «Фергана»

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