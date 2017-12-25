Не быть марионеткой. Послушает ли новый президент Кыргызстана правозащитников?

В Бишкеке прошел очередной Форум гражданских и оппозиционных сил, который был посвящен проблеме политических репрессий в Кыргызстане. Форум собрал за общим столом представителей неправительственного сектора, лидеров ряда политических партий, гражданских активистов, журналистов, родственников политических заключенных и их адвокатов. Инициатива созыва форума принадлежала Комитету защиты политических заключенных и Комитету защиты свободы слова. На нём известные кыргызстанские политики, гражданские активисты, журналисты и адвокаты заслушали доклады и обменялись мнениями по актуальным проблемам политики, в частности, по основным нарушениям гражданских прав и свобод политических заключенных, нарушениям свободы слова и мнений, об усиливающихся репрессиях со стороны властей в отношении гражданского общества. В заключение форумом была принята резолюция, в которой содержалось обращение к президенту страны, премьер-министру и председателю Верховного суда Киргизской Республики. На форуме также прозвучало требование освободить от занимаемых должностей главу ГКНБ Абдила Сегизбаева и генерального прокурора страны Индиру Джолдубаеву.

Сначала выпустить на свободу, а уж потом судить

Как заявили докладчики, в настоящее время в Кыргызстане имеется около 30 человек, которых можно причислить к политическим заключенным, и это - рекордная цифра за всю историю суверенного Кыргызстана. По словам председателя Комитета защиты политических заключенных Сапара Аргынбаева дела этих тридцати человек были явно сфальсифицированы властями страны. Политик Феликс Кулов еще при президенте Акаеве отсидел несколько лет по политически мотивированным коррупционным обвинениям, вышел из тюрьмы в результате «тюльпановой революции» 2005 года и впоследствии был полностью оправдан национальными и международными судами различных инстанций. Так вот, именно Кулов, исходя из своего жизненного опыта, предложил гражданскому сектору Кыргызстана предпринимать активные и безотлагательные меры в рамках существующего законодательства для борьбы против набирающих силу политических репрессий. По его мнению, со времен правления Акаева и Бакиева ситуация с политическими гонениями в Киргизии значительно ухудшилась.

«Если раньше режим убивал своих политических оппонентов, то сегодня тактика изменилась: оппонентов нейтрализуют, сажая их в застенки на длительные сроки - для этого существует система закрытых судов», - заявил Кулов. Он полагает, что арестованных по политическим мотивам нужно выпустить на свободу, а уже потом предоставить судам справедливо и непредвзято разбираться с каждым делом. Кулов выразил надежду, что заступивший недавно на пост руководителя государства президент Сооронбай Жээнбеков не будет откладывать решение проблемы политзаключенных в долгий ящик.

Как известно, в Кыргызстане репрессии коснулись не только политиков и гражданских активистов, но также журналистов и независимых СМИ. Власти подали против них различные денежные иски, общая сумма которых превысила 400 тыс. долларов США. Форум потребовал от властей и судей обосновать сумму гигантских исков, которые превратились, как в способ давления, так и в способ получения прибыли для истцов. «Нынешняя ситуация свидетельствует о том, что судебная система полностью подмята властью и стране требуется безотлагательное проведение судебной реформы, - заключили выступавшие на форуме. - Для этого необходимо, чтобы гражданское общество проявило свою активную позицию, оказав давление на государственные структуры».

Адиль Турдукулов, председатель Комитета защиты свободы слова, заявил, что вот уже три года приходится говорить о системе подавления свободы. Система эта ставила целью зачистку политического поля в стране, и цель эта была достигнута перед началом президентских выборов 15 октября 2017 года. Благодаря этому к руководству страной удалось привести кандидата от правящей политической партии СДПК, который стал фактическим преемником бывшего президента Атамбаева.

«Мы надеялись, что новый глава государства начнет с чистого листа, но надежды, видимо, не оправдались. По-прежнему сохраняются противоречащие Конституции запреты на проведение митингов, и это подтверждает Верховный суд республики», - заявил Турдукулов.

К старым уголовным делам прибавились новые, еще только готовящиеся. К ним, в частности, относится дело против внештатного корреспондента «Ферганы» Эльнуры Алкановой, которая инициировала журналистское расследование о продаже по заниженной цене недостроенных коттеджей в VIP-поселке рядом с государственной резиденцией. Еще одно дело ведется против редакции онлайн-издания Kloop.Kg за расследование о сайте «Самара.Кг». Расследование это касалось появления персональных данных граждан Кыргызской Республики на официальном сайте Государственной регистрационной службы во время выборов в президенты.

Международное сообщество замечает не всех

Присутствовавшая на форуме журналистка Эльнура Алканова заявила, что травля, организованная против нее в соцсетях и на страницах проправительственных СМИ, согласована с властью. «Против меня началась информационная атака, - сказала Эльнура. - Цель этой атаки - заставить людей усомниться в моих расследованиях. Я призываю людей критически подходить к любым публикациям, будь то мои статьи или чьи-то еще, и делать собственные выводы».



Эльнура Алканова



На сегодняшний день ситуация таков: журналисты, сами не участвовавшие в коррупционных схемах, по решению суда вынуждены выплачивать представителям власти многомиллионные штрафы в качестве моральной компенсации, что является открытым издевательством над свободой слова и правом выражать свое мнение, закрепленными в конституции страны.

В ходе дискуссии было отмечено, что во времена правления бывших президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева международное сообщество активно реагировало на различные нарушения гражданских свобод в стране. Сегодня же очевидна международная реакция на судебное дело лишь одного политического заключенного в Кыргызстане - Азимжана Аскарова. В других случаях международное сообщество индифферентно, остальных осужденных по политическим мотивам оно как бы не замечает. По мнению Адиля Турдукулова, это говорит о двойных стандартах у международных правозащитных организаций.

Бывший депутат киргизского парламента Асия Сасыкбаева считает, что пассивность международных организаций в отношении политзаключенных вызвана тем, что киргизские власти намеренно обманывают правозащитников. Дела против осужденных теперь строятся на коррупционных, а не на политических обвинениях.

В качестве примере обманной тактики властей Сасыкбаева привела выступление Алмазбека Атамбаева, который, выступая на трибуне ООН, говорил о сохранении ледников. Однако, вернувшись на родину, он спокойно подписал закон о внесении изменений в Кодекс о воде. Закон этот, вопреки уверениям Атамбаева, разрешает международным транснациональным компаниям уничтожать ледники для проведения горно-добывающих работ на высокогорье. «Это говорит о политическом лицемерии! Нужно срочно предпринять действенные усилия, чтобы вернуть страну в демократическое правовое русло. Без правового поля мы не сможем развиваться как демократическое общество», - заключила Асия Сасыкбаева.

В качестве примера вопиющего произвола властей были приведены разогнанные митинги в поддержку известного политика Садыра Жапарова, который из-за угроз в свой адрес некогда был вынужден эмигрировать из страны. Позже Жапаров вернулся на родину накануне президентских выборов, чтобы принять в них участие, но был схвачен киргизскими властями на границе и водворен в СИЗО. После этого он получил значительный тюремный срок и ныне отбывает его в колонии усиленного режима. На YouTube были размещены кадры видеосъемок с разгоном митингующих и жестоким избиением его сторонников, в числе которых оказались сыновья, братья и племянники Садыра Жапарова.

Политик Марат Иманкулов считает, что для активного сопротивления произволу властей в политический процесс нужно привлекать большие массы народа. В противном случае в стране будет очень сложно что-то изменить. По мнению Иманкулова, экс-президент Атамбаев оставил своему преемнику плохое наследство.

Деньги бегут вместе с олигархами

Тему неправового и жестокого обращения властей с оппонентами продолжил Номанжон Аркабаев, депутат 3-го созыва киргизского парламента Жогорку Кенеш, ныне адвокат осужденных Жапарова и Сарыгулова. Он сообщил, что на его подзащитного Жапарова в СИЗО было совершено покушение. С перерезанными венами на руках и на шее тот был госпитализирован в тюремную больницу. Аркабаев полагает, что творящееся в стране беззаконие и произвол со стороны правоохранительных и судебных органов может остановить президент Жээнбеков, и обратился к нему с призывом уделить максимальное внимание политически ангажированным судебным процессам.

Известный гражданский активист Рита Карасартова выступила с активной критикой в адрес Государственного комитета национальной безопасности республики. По её мнению, у ГКНБ нет регламента. «Тайна следствия» - вот их ответ на все наши запросы в течение последних двух лет. Все политические процессы идут в закрытом режиме, и мы не можем посещать их», - заявила она на форуме оппозиции.

Депутат 5-го созыва парламента страны Камила Талиева привела в качестве противовеса творящемуся в Кыргызстане правовому произволу текущие события на Украине. Она считает, что украинские политические процессы продемонстрировали всему миру, что в этой постсоветской стране есть справедливое и независимое правосудие. «Как известно, судья районного суда в Киеве выпустила экс-губернатора Одесской области и экс-президента Михаила Саакашвили из зала суда даже не под домашний арест, как просил прокурор, а прямо на свободу. Проявление независимости суда от других ветвей власти, его неуступчивость давлению со стороны высшего руководства страны должны послужить хорошим примером для нас, стать своего рода эталоном для кыргызстанских судей», - считает Талиева. Она также заявила, что в Кыргызстане еще при прежнем президенте были запущены специальные политические технологии, которые и ныне работают в киргизских судах. «Мы должны показать народу силу и единение. Нам нужен народный лидер, которого мы сейчас ищем и который объединит всех нас. Сегодня власти боятся проведения открытых судов. Это-проявление политических репрессий, набирающих силу в обществе», - заключила она.

Журналист Бегалы Норгозуев заявил, что в Кыргызстане в последнее время реставрируется тоталитарная система и тоталитарный режим советского образца. По его мнению, реставрацию тоталитаризма в стране начал бывший президент Атамбаев, который последовательно сажал за решетку всех своих политических оппонентов. По мнению Норгозуева, при новой власти Атамбаев не до конца ушел с политической авансцены и в скором времени собирается открыто вернуться в политику. Именно для этой цели ему понадобились деньги бывшего кандидата в президенты и лидера политической партии «Республика» олигарха Омурбека Бабанова.

На форуме также было сказано, что гонениям со стороны власти подвергается и другой известный политик, Бектур Асанов. Этот человек выступал миротворцем и переговорщиком во времена июньских событий на юге страны в 2010-м, когда между узбеками и киргизами разразился кровавый межэтнический конфликт, приведший к многочисленным жертвам и погромам. Асанов тогда ездил в соседний Узбекистан и смог, как им было заявлено на форуме, возвратить в Кыргызстан около 100 тысяч узбекских беженцев, тем самым предотвратив межгосударственный конфликт. Когда-то Бектур Асанов занимал высокие государственные посты, а сегодня сидит в тюрьме. Семья же его лишена собственного жилья и вынуждена ютиться в съемной квартире.

Говоря о репрессивной роли ГКНБ, докладчики сообщили, что комитет сегодня прослушивает телефонные разговоры. Эта организация может начать преследовать людей под любым предлогом, например, по обвинению насильственного захвата или свержения власти, однако при этом для преследуемых подбираются статьи не политические, а уголовные. Работники «конторы» делают предупреждающие телефонные звонки и заявляют, что в случае участия в намеченном митинге для «непослушных» всегда найдется подходящая статья. Понятно, что после таких «превентивных мер» население попросту боится выходить на митинги, заявили участники форума. Выступавшие, однако, выразили надежду, что новый президент страны не будет продолжать прежний деструктивный курс президента Атамбаева и не окажется «политической марионеткой в его руках».

В настоящее время идет явная смена кадров в стране. На самые высокие государственные должности приходят молодые люди без большого управленческого опыта. На словах они заверяют в своей приверженности к идеалам демократии, но их действия вызывают большие сомнения. Свидетельством тому может служить недавняя история с коррупцией в энергосистеме. История эта нанесла огромный ущерб бюджету страны, однако «виновными» оказались не коррупционеры, а разоблачители. В результате дело было заведено не против нечистых на руку деятелей, а против депутата от оппозиционной фракции «Ата-Мекен» Алмамбета Шыкмаматова.

Вывесить всех в социальных сетях

В завершение работы гражданского форума докладчики выступили с рядом призывов к действующей власти. В частности, они обратились к судьям, ведущим политические процессы, с требованием освободить арестованных за отсутствием состава преступления. Обращение к Жогорку Кенеш республики призвало парламент принять законопроект об амнистии политических заключенных. И, наконец, обращение к президенту страны содержало просьбу о помиловании всех политзаключенных, включая отбывающего пожизненный срок Азимжана Аскарова.



Феликс Кулов (в центре)



Подытоживая прозвучавшие выступления, Феликс Кулов призвал ответственные органы власти обосновать суммы исков, выставленных против журналистов и независимых СМИ, а также изменить меру пресечения в отношении лиц, находящихся под следствием, если они не представляют общественной опасности. Кроме того, Кулов предложил составить особый список, куда будут включены должностные лица, нарушившие закон. Имена этих госчиновников, а также гражданских лиц, выступивших свидетелями на различных политических процессах, в дальнейшем следует вывесить в социальных сетях. Далее необходимо будет написать жалобу в Совет судей страны по всем нарушениям закона, допущенных судьями. Список с именами нерадивых слуг закона также нужно вывесить в социальных сетях для оповещения общественности, что, безусловно, должно возыметь свое действие. Что касается ГКНБ, то тут желательно было бы убрать из его полномочий политические дела, проведение арестов, оставив только оперативно-агентурную работу, по результатам которой все документы будут передаваться в полицию. Это необходимо сделать, в первую очередь, потому, что, по мнению Кулова, судьи в Кыргызстане опасаются ослушаться ГКНБ. Как известно, с 2019 года в Кыргызстане вступают в силу новые положения об уголовной ответственности для юридических лиц, что, как считает Феликс Кулов, может спровоцировать новую волну рейдерства против бизнеса. Говоря об условиях проведения закрытых судебных процессов в стране, политик заявил, что закрытая часть процесса предусматривает выступление засекреченных агентов. Но прения сторон и последнее слово подсудимого должны быть открыты для общественности, что гарантирует прозрачность всего судебного дела. «Последний момент очень важен, так как в настоящее время совет судей практически не в состоянии противостоять незаконным действиям исполнительной власти», - закончил Феликс Кулов.

Таким образом, по единогласному мнению всех, выступавших на нынешнем форуме в защиту политических заключенных, Кыргызстан наконец-то должен войти в число стран, принимающих нормы и выводы Венецианской комиссии. Кроме того, в ближайшее время в стране необходимо провести деполитизацию правоохранительных и судебных органов, что является непременным условием строительства демократического общества.

Чынара Исраилова-Харьехузен, Бишкек, специально для «Ферганы»