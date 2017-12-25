Выживать можно? Куда из Москвы исчезают мигранты

Международный день мигранта, отмечаемый 18 декабря, у меня начался рано. С утра надо было закупить подарков на 700 человек. Примерно столько людей содержится в Специальном учреждении временного содержания иностранных граждан (СУВСИГ) в Сахарово. Сюда привозят иностранцев, в отношении которых столичными судами вынесено решение о выдворении. Это режимное учреждение, находящееся в подчинении МВД России.

Денег мало? Дайте, сколько не жалко

Идею с подарками предложила бесплатный юрист для мигрантов Валентина Чупик. Сначала мы хотели купить всем по паре шерстяных носков, но денег не хватило. Тогда было решено купить мигрантам то, чего они не видят месяцами: яблок, хурмы и по кисточке винограда. Закупаться решили на рынке у станции метро «Теплый Стан».

Начали с винограда. Пока торговались, к нам подошел грузчик из Таджикистана Султон Каримов и, услышав, кто мы и зачем пришли, решил нам помочь в перевозке фруктов. «Денег мало? Да заплатите, сколько не жалко», – отмахнулся мужчина. Оказывается, что Султон сам некоторое время провел в учреждении, подобном СУВСИГу. Его пятилетний запрет на въезд в Россию закончился лишь год назад.



Султон Каримов из Таджикистана



Султону 40 лет, в России работает с 1999 года. В Таджикистане окончил медицинское училище, служил на границе с Афганистаном, а потом приехал в Москву на заработки. Трудился на разных работах: на стройке, продавцом, готовил шаурму, сейчас вот грузчиком на рынке. В Таджикистане у него родители, жена и дочь. Их перевозить пока не собирается, супруга не знает русского языка, так что ей тут будет сложно, да и работу без языка не найдешь. В месяц надо высылать родным 400 долларов, поэтому зарабатывать Султон должен минимум 700. В эту сумму входит то, что он посылает на родину, ежемесячная оплата патента, деньги за койко-место и проезд. А еще ему надо что-то есть и хотя бы изредка покупать одежду.

Добрых людей в этот день нам попалось много. Это неудивительно: на рынке работают те, кто много слышал про СУВСИГ от родственников и друзей... Кто-то сделал скидку, кто-то помог погрузить подарки, Ориф из Душанбе подарил ящик хурмы. К этому ящику мы докупили еще 69 килограммов винограда, 110 килограммов яблок и 140 – хурмы. Султон погрузил наши фрукты в такси и пожелал счастливого пути.



Ориф, подаривший ящик хурмы (справа)



До СУВСИГа нас довез 21-летний Али, он в Москве живет с 16 лет. Давно получил российское гражданство, отец его тоже таксует, а мама – владелица кафе в Подмосковье. Вот так случилось, что на всем пути до центра содержания мигрантов нас и сопровождали сами мигранты…

Рафинад можно, сахар-песок – нельзя

СУВСИГ, который был открыт 1 января 2015 года, находится чуть дальше Многофункционального миграционного центра Москвы в Сахарово. Въезд во двор с двумя одноэтажными желтыми зданиями свободный, рядом припарковано с десяток таксомоторов. Тут же – мусорный бак и биотуалет, загаженный так, как будто в него ходит вся Москва. Все остальные здания, в том числе здания для мигрантов – за колючей проволокой.

В первое одноэтажное здание заходят те, кто хочет свидания или собирается передать мигрантам документы и билеты. Почти вся очередь в это здание стоит снаружи – внутрь пускают группами не больше трех. Нам тоже сюда: оформлять передачу всем сидящим. К несчастью, с 13.00 до 14.00 тут обеденный перерыв, а мы добрались до СУВСИГа как раз в час дня.

Идем ко второму зданию. Сюда люди с передачами входят по одному. Все остальные из очереди, вне зависимости от погоды, ждут на улице – здесь для них установлен небольшой навес со скамейками. Ожидающие своей очереди мигранты помогают нам выгрузить здесь ящики с фруктами.

Сегодня людей с передачами немного, погода к визитам не располагает: идет снег, на улице холодно. Разговариваю с таксистом Талгатом, он из киргизского Оша. Сейчас работает здесь, возит людей от метро и обратно. По его словам, в день тут проходит 100-120 человек – немало.

Впрочем, на такси тут особо не наездишься, тем более – с такими заработками, как у мигрантов, которые к тому же большую часть денег высылают родне. Чтобы доехать на такси до СУВСИГа от ближайшей станции метро «Аннино», нужно 200-300 рублей и час времени. Столько же – обратно. Передача – это обычно еще несколько тысяч рублей. Стоящие тут молодые люди показывают мне пакеты: пара блоков сигарет (пару пачек передавать нехорошо, там «общак» и надо делиться) – это около 2 тысяч рублей, плюс сахар, конфеты, чай – всего уже 3-4 тысячи. У кого нет денег, ограничиваются батонами дешевого хлеба и пакетами лапши быстрого приготовления.

По правилам учреждения, сигареты вынимаются из пачек и пересыпаются в отдельный пакет, так же поступают с сахаром-рафинадом. Запрещается приносить сахар-песок, молочные продукты, птицу, кофе в пакетиках, быстрорастворимое пюре и скоропортящиеся продукты, а также продукты в стеклянной и железной таре – считается, что такую тару можно использовать, как оружие.



Железные табуреты в помещении для передач



Молодые люди из числа мигрантов приглашают нас погреться в машину, они тут завсегдатаи – и таксуют, и родне могут что-то передать. Рассказывают, что внутри все как на зоне: отношение к тебе инспекторов и твой комфорт зависит от наличия денег. Есть деньги, будет у тебя и еда, и телефон, нет денег – живи как все. Телевизоров нет, питание скудное. Раз в неделю дают позвонить в посольство или на родину. Но больше всего жалуются на редкий душ. Рассказывают, что тех, кого через неделю ждет выдворение, в душ не пускают, мол, дома помоются.

Валентина Чупик рассказывает очень показательную в этом смысле историю. В октябре к ней обратился родственник парня, который болел псориазом. По медицинским показаниям ему необходимо было мыться два раза в день. Однако в СУВСИГе он не мылся целых 18 дней, ему было очень больно и здоровье его пошатнулось. Но благодаря усилиям юристов молодому человеку удалось помочь.

– Вам бы надо посмотреть на выдворение в аэропорту Домодедово, – говорит мой собеседник Шохрух. – Вы по запаху узнаете тех, кто ожидал своего решения в СУВСИГе. Их отправляют отсюда по несколько десятков человек два раза в неделю. Наручники снимают, только когда сажают в самолет. Тогда же отдают и личные вещи. При этом летят они обычными рейсовыми самолетами – представляете, какой там стоит запах?

Окончания перерыва Шохрух ждет вместе с нами. В СУВСИГе находится его родственник, он виновен в административном правонарушении – не соблюдал правила регистрационного учета. Суд обязал его выплатить штраф в доход государства и постановил выдворить провинившегося за пределы РФ. Штраф в размере 5000 рублей выплачен, билеты на указанную инспектором дату (а это еще 16 тысяч), куплены, теперь осталось их передать. В следующий раз родственника он увидит только в аэропорту.

– Тяжелее всего приходится тем, у кого в Москве нет друзей и родственников, – продолжают мои собеседники. – Во-первых, им не передают еду и теплую одежду. Во-вторых, у них нет денег на билет до дома. Правда, здесь им предлагают выход: отработать этот самый билет. При этом билет стоит максимум 20 тысяч, а отрабатывать его в СУВСИГе надо почему-то 3-4 месяца. И это при том, что в Москве такую сумму можно заработать максимум за месяц.

Одна таблетка от всех болезней

«Фергане» удалось созвониться с человеком, который провел в СУВСИГе некоторое время. Это 30-летний Улугбек (имя изменено). Он попал сюда из-за утери документов. В 2016 году Улугбек провел в СУВСИГе полтора месяца, а после того, как пришли документы, подтверждающие его гражданство, его выдворили в одну из стран Центральной Азии.

– Постельное белье нам выдавали одноразовое, правда, меняли раз в неделю. Душ в общем помещении – также раз в неделю. Давали мыло и порошок. Отопление в комнатах было, так что мы не мерзли. Только комнаты эти скорее напоминают камеры – с закрепленными кроватями, столом и стульями. В одной комнате проживало от 8 до 15 человек, люди менялись каждый день. «Пополнялись» комнаты в день облав по Москве, которые происходили на рынках или в так называемых «резиновых» квартирах. В принципе выживать там было можно, если бы еда была получше. Еда – это самое плохое в СУВСИГе. На завтрак пустая перловка, даже без соли. На обед – перловка с водой, где плавает пара картофелин. Хлеб и сахар выдавали на всю камеру, а хватало его в лучшем случае на несколько человек. На ужин была каша из какой-то крупы, которой кормят кур и такая мелкая рыба, что ее невозможно было есть. Спасали только передачи и деньги. За деньги в СУВСИГе достать можно практически все, – вспоминает Улугбек.



Очередь на посещение родственников



Раз в день тем, кто здесь содержится, разрешена сорокапятиминутная прогулка во внутреннем дворике с решетками. Правда, прогулка эта обязательная, так что, если на улице мороз, в теплую комнату вас не пустят, пока не отгуляете все 45 минут. Раз в неделю на пять минут дают телефон, чтобы позвонить в посольство или родственникам на родину.

Что касается медицинского обслуживания, то, по словам Улугбека, в СУВСИГе есть врач, который от всех болей дает одинаковую мазь или одни и те же таблетки. Правда, если всерьез начать отстаивать свои права и пригрозить жалобой, человека могут вывезти на лечение в больницу. Однако это редкость.

– Вообще говоря, в СУВСИГе не принято потакать просьбам мигрантов. А вот наказать тут могут легко, – говорит Улугбек. – Ходили разговоры, что «провинившихся» могли в подвал затащить, где дубинками били или электрошокер прикладывали.

– Тяжелее всего тем, у кого нет денег и знакомых, – продолжает Улугбек. – Во-первых, они остаются без еды. В таком случае их подкармливают соседи, те, кому что-то передают с воли. Во-вторых, они не могут купить билеты. Так что, если настает их очередь выдворения, вместо них вполне может улететь кто-то другой, надо только заплатить все штрафы и купить билеты. Если есть деньги, то купить билеты тебе могут сами инспектора, правда, за услуги им надо доплачивать. Когда все документы готовы, тебя в наручниках на «газели» везут в аэропорт. Снимают наручники только в самолете, и ты вместе с тремя десятками таких же выдворяемых летишь на родину, – рассказал Улугбек.

На вопрос, чем люди занимаются в заключении, Улугбек отметил, что друг с другом разговаривают да на стены смотрят. Времяпрепровождение невеселое, особенно если учесть, что некоторые находятся там подолгу. В одной камере с Улугбеком жили мигранты, успевшие уже «отсидеть» 6-8 месяцев.

– Каждый вторник в посольства наших стран ходит инспектор и относит документы. Обычно дольше всех тут сидят те, кто живет в России 10-15 лет. Их ловят с просроченными документами, помещают в СУВСИГ и отправляют запрос на родину. А на родине его тем временем могли уже выписать. Потому и ответа никакого не приходит, а люди сидят и сидят…

Игровая комната и туалеты без дверей

Неоднократно посещал СУВСИГ и член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Дмитрий Пискунов. В интервью «Фергане» он также рассказал много интересного.

«Впервые я там побывал в июне этого года, – говорит Дмитрий Пискунов. – На момент проверки там содержались 759 человек (всего СУВСИГ рассчитан на 1018 человек), из них 61 женщина и 697 мужчин (один мужчина находился в гражданской больнице). В ходе проверки были опрошены заключенные в камерах №211 и №105 (женский блок) и камеры №249, 215, 110, 219. Жалобы на условия содержания от заключенных не поступали.

Что касается помещений, в которых содержатся мигранты, там есть несколько корпусов по 3-4 этажа с помещениями камерного типа. В некоторых помещениях необходим косметический ремонт. Люди тут разделены по половому признаку. Кроме того, отдельно содержатся и те, кто отбывал ранее срок за уголовные преступления. У каждого корпуса имеется пространство для прогулок размером 30 на 15 метров, закрытое решетками, там есть тренажеры и шведская стенка.

Камеры не оборудованы розетками, поэтому в них невозможно установить телевизоры. Но есть библиотека, где всегда можно взять книги.

Во всех камерах в санузлах отсутствует приватность. Считается, что это сделано в целях безопасности, чтобы человек не покончил жизнь самоубийством. Однако в результате такого подхода люди просто не могут нормально сходить в туалет. Поэтому нами было рекомендовано установить в туалетах двери или шторы.

Что касается вместимости камер, там сейчас содержится от одного до десяти человек. Переполненных камер нет. Кроме того, там даже есть пространство для детей: игровая комната, украшенная работниками СУВСИГа на тот случай, если доставят родителей с детьми.

В июне мы отмечали, что СУВСИГу требуется косметический ремонт медсанчасти. Неделю назад во время посещения Али Феруза я еще раз зашел в медсанчасть – ремонт там почти закончен. В медсанчасти в тот момент находилось два медика. Я не знаю точно их специализации, но предположительно один из них терапевт. При нас медработники осматривали человека, который жаловался на проблемы со зрением и боли в голове. Судя по всему, лекарств в медсанчасти достаточно. Если судить по журналу осмотра поступивших, у мигрантов очень много проблем со здоровьем. Однако, если кому-то требуется определенный уход, человек его получает. Каких-то явных нареканий медсанчасть у нас не вызвала. Отмечу, кстати, что врачи также совершают покамерные обходы».

Лучше лететь домой, чем сидеть здесь

После услышанных историй про СУВСИГ мы еще сильнее захотели, чтобы наши яблоки и хурма дошли до адресатов. Но разрешение на передачу фруктов всем мигрантам должен давать начальник СУВСИГа, которому мы никак не можем дозвониться. Просим помощи у охраны, вопрос решен, но снова проблема – обеденный перерыв с 14.00 до 15.00, теперь уже в здании, где принимают передачи. Продолжаем наши разговоры с мигрантами.



Что передают мигрантам



Следующий наш собеседник – Ислам. У него здесь сидит друг, который потерял документы, осталась только ксерокопия паспорта. Ясно, что процесс выдворения затянется: из СУВСИГа копию документа отправят в таджикское посольство, чтобы подтвердить, что он действительно гражданин Таджикистана, оттуда – в Таджикистан. После выполнения всех бюрократических процедур ему выдадут документ, чтобы он мог покинуть Россию. И только после этого друг сможет купить ему билеты.

– Пусть летит домой, там лучше, чем сидеть здесь, – говорит Ислам напоследок.

Истории насельников СУВСИГа во многом похожи: нарушены правила пребывания, потеряны документы, неправильно указана цель въезда и т.д. и т.п. Однако схема реакции на все нарушения одинаковая – задержание полицией, суд, ожидание выдворения в Сахарово, самолет на родину.

Наконец, обеденный перерыв заканчивается, мы оформляем передачу, а ребята-мигранты помогают занести ящики в помещение. Женщина, принимающая передачи, узнает Валентину Чупик, которая не первый раз здесь с подарками, осматривает фрукты и со словами: «А виноград нам как делить?» - просит больше его не привозить.



Объявления в помещении для передач



Пока оформляются документы, оглядываю скудный интерьер. Неграмотное объявление, гласящее: «Сигареты вынЕмаются из пачек и пересыпаются в отдельный пакет», список разрешенных и запрещенных продуктов и предметов, вес которых не должен превышать 5 килограммов, забитое пустыми сигаретными пачками и пакетами от растворимой лапши мусорное ведро. К счастью, отношение к нам доброжелательное и со стороны охраны, и со стороны персонала. Нам обещают, что фрукты попадут на стол мигрантов вечером вместе с вечерней раздачей пищи.

Выходим на улицу. Падает снег, мы рады, что день прошел не зря. Под навесом молодой человек наспех перекладывает быстрорастворимую лапшу из оригинальной упаковки в прозрачный пакет. Видно, что сюда он пришел в первый раз и, наверное, далеко не в последний…

Екатерина Иващенко, фото автора

Международное информационное агентство «Фергана»







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