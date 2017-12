Новости Центральной Азии С какой Стати? Американцы заморозили миллиарды Национального фонда Казахстана 22.12.2017 13:11 msk, Валерий Сурганов Экономика Казахстан Криминал Суд Американский Bank of New York Mellon заморозил 22 млрд долларов, принадлежащие Национальному фонду Казахстана, из-за судебных разбирательств. Эта новость прозвучала как гром среди ясного неба для официальной Астаны. Ведь речь идет о нефтяных деньгах Нацфонда, которые в период высоких цен на сырье откладывались на «черный день». Этот день для казахстанской экономики наступил пару лет назад, когда цены на нефть пошли вниз и пришлось распаковывать «кубышку» Нацфонда, чтобы отвечать по социальным обязательствам и поддерживать стабильность в государстве на прежнем уровне. Но у американского банка на сей счет были свои соображения. Неудачная инвестиция Арест счетов казахстанского Нацфонда — это лишь вершина айсберга. Дело имеет свою предысторию с криминальным оттенком. Так, более 10 лет назад в Мангыстауской области республики было запланировано строительство Боранкольского газоперерабытывающего завода. Инвестором выступил крупный молдавский бизнесмен Анатолий Стати. Его компания «Tristan Oil» зашла в нефтегазовый сектор Казахстана, создав свою дочернюю компанию «Толкыннефтегаз» и совместное предприятие «Казполмунай». Но проекту не суждено было реализоваться. Бизнесмен из Молдовы инвестировал в завод 156 миллионов долларов, но его ударили по рукам. В дело вмешалась финансовая полиция Казахстана, которая в 2008 году возбудила уголовные дела в отношении граждан Молдовы, занятых в проекте, в том числе в отношении самого Анатолия Стати и его помощника Сергея Корнегруца. Им предъявили обвинение, что они без разрешения прокачивали нефть по магистральным трубопроводам, принадлежащим казахстанским госкомпаниям, и незаконно заработали на этом сумму более чем в 1 млрд долларов. В результате на все контракты, доли участия, имущество и счета молдавского бизнесмена был наложен арест. Самого Анатолия Стати арестовать не смогли, так как он в это время находился за пределами Казахстана, однако задержали его помощника Сергея Корнегруца. В октябре 2009 года городской суд Актау приговорил помощника Стати к четырем годам лишения свободы за незаконное предпринимательство. Недостроенный иностранными инвесторами газоперерабатывающий завод отошел в собственность госкомпании «КазМунайГаз». Впрочем, казахстанский нефтегазовый монополист завод не достроил — и постепенно завод превратился в сооружение-призрак на берегу Каспийского моря. Интересна судьба Сергея Корнегруца. Он не отсидел всего срока «от звонка до звонка». Вскоре его переместили в колонию-поселение, из которой он сбежал и как-то сумел долететь из Актау, областного центра Мангыстауской области, в Алма-Ату, а оттуда в Стамбул и далее в Кишинев. Когда побег раскрылся, арестовали и осудили начальника колонии и других ответственных лиц. Анатолий Стати обыгрывает Казахстан Тем временем Анатолий Стати начал за рубежом серьезную судебную тяжбу с Казахстаном в международных судах, аргументируя свои иски тем, что он как иностранный инвестор стал жертвой рейдерства со стороны правоохранительных органов Казахстана. Ему сопутствовал успех, но не сразу. Только в 2014 году Анатолий Стати добился того, что арбитражный суд Стокгольмской торговой палаты признал нарушение со стороны Республики Казахстан Договора об энергетической хартии. По мнению шведского суда, казахстанские должностные лица осуществили захват иностранных инвестиций. Тем не менее, иск Стати был удовлетворен частично: молдавский предприниматель требовал с Казахстана 4 млрд. долларов, тогда как арбитраж Стокгольма присудил к выплате ему и его партнерам 506 миллионов долларов. С 2014 и под самый занавес 2017 года Казахстан опротестовывал это решение в различных международных судебных инстанциях. А информация об этой судебной тяжбе в республике тщательно замалчивалась.

Анатолий Стати. Кадр видеозаписи с сайта Prime.md

И вот в октябре 2017 года лед неожиданно тронулся. Решением окружного суда Амстердама был наложен арест на акции общей стоимостью 5,2 миллиарда долларов в голландской компании KMG Kashagan B.V., которая владеет почти 17% доли в консорциуме, разрабатывающем крупнейшее нефтяное месторождение Казахстана — Кашаган. Арест был наложен в счет обеспечения иска бизнесмена Анатолия Стати. В это же время в Швеции судебными исполнителями были арестованы акции правительства Казахстана в 33 шведских компаниях общей стоимостью около 100 миллионов долларов. Там же арестовали и деньги, предназначенные для выплаты начисляемого налога на дивиденды этих акций. Но самое главное - суд Амстердама дал добро на арест денежных средств Национального фонда Казахстана, которые переданы в управление голландскому филиалу американского банка Bank of New York Mellon. Правда лишь в размере 5 млрд. долларов. После этого неприятного удара в Казахстане уже не смогли скрывать всю информацию об этом громком деле. И первым официальным лицом, которое выступило с требованием разъяснений от высших должностных лиц страны, стал депутат Мажилиса (нижней палаты) парламента Азат Перуашев. «Буквально на прошлой неделе СМИ сообщили о наложении судом Амстердама ареста на средства Нацфонда в сумме более пяти миллиардов долларов США. Указанный суд проигнорировал не только позицию казахстанского Минюста и Нацбанка, но и решение британского суда по этому же вопросу. Мы ожидаем от правительства объяснения причин произошедшего, а также определения ответственных лиц и возможных мер по спасению этой гигантской суммы, которая в тенге составляет более триллиона 650 миллиардов», – заявил Азат Перуашев. После этого последовал комментарий Минюста, который сводился к тому, что это давняя судебная тяжба, Минюст продолжит обжаловать все невыгодные для Казахстана решения в рамках этого дела, а Анатолий Стати назывался мошенником, который совершил преступление на территории республики в рамках своей инвестиционной деятельности. Жесткое решение Bank of New York Mellon И снова все затихло. Пока вчера уже американский Bank of New York Mellon в счет обеспечения иска Анатолия Стати не заморозил деньги Национального фонда РК на сумму, составляющую, ни много ни мало, почти его треть - 22 млрд. долларов. Так, по сведениям казахстанского Минфина, на 21 декабря 2017 года объем Нацфонда оценивается в 57,3 млрд. долларов. Притом что Нацбанк республики зафиксировал падение активов Нацфонда с начала 2017 года с 61,2 млрд. до 57 млрд. долларов на 1 декабря текущего года. Эта новость вызвала оторопь на левом берегу Астаны, где размещаются правительственные учреждения. Некоторые заранее запланированные встречи известных правительственных экономистов с общественностью были под благовидным предлогом отменены. СМИ, как по команде, не стали форсировать эту новость, однако не смогли удержаться, чтобы не процитировать новость пусть и в сухом виде. В то же время в казахстанском сегменте социальных сетей прозвучали несколько версий произошедшего, одна из которых такая: это ответ Соединенных Штатов на состоявшееся недавно голосование в Генассамблее ООН по ситуации в Крыму. Вернее, ответ на отказ Казахстана поддержать резолюцию. Напомним, что 19 декабря Генеральная Ассамблея ООН 70 голосами «за» при 76 воздержавшихся и 26 голосах «против» одобрила резолюцию «Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина». Против резолюции проголосовали 26 стран, в том числе Россия, Армения, Беларусь, Боливия, Индия, Казахстан, Китай, КНДР, Куба, Сербия, Кыргызстан, Таджикистан и ЮАР. При этом раньше Казахстан, как правило, «воздерживался» при голосовании по столь острым вопросам, избегая резких поворотов в ту или иную сторону, продолжая гнуть линию внешней многовекторности. «Не нужно паниковать!» «Фергане» удалось дозвониться до советника председателя Национального банка республики Айдархана Кусаинова с просьбой прокомментировать ситуацию. Отметим, что Нацбанк страны является управляющим деньгами Национального фонда. К тому же на следующей неделе в Лондоне должен состояться суд, где Нацбанк РК должен обжаловать действия Bank of New York Mellon по заморозке 22 млрд. долларов. В разговоре с нами Айдархан Кусаинов отметил, что это решение является неадекватным и несправедливым. «Это неприятно, но ничего смертельного в этом нет. Я бы сравнил это решение с тем, как если бы у вас был штраф за нарушение правил дорожного движения, а суд в счет погашения этого штрафа взял бы и арестовал ваш дом. Разумеется, вам неприятно, и вы будете обжаловать это неадекватное решение, но в целом же понятно, что присужденная этому предпринимателю сумма в несколько сотен миллионов долларов никак не вяжется с 22 млрд. долларов на счетах Нацфонда. Да, теоретически, даже при самом худшем развитии событий, эту сумму можно погасить и снять арест со счетов Нацфонда. Но я думаю, что до этого не дойдет. Нацбанк Казахстана обжалует это решение, и я полагаю, что арест будет снят. Да, пока он наложен, мы не сможем получать вознаграждение в 0,5% на наши деньги. Но их никто не забирает, они остаются, просто пока до обжалования заморожены», - прокомментировал «Фергане» Айдархан Кусаинов. Между тем на вопрос, ждать ли теперь казахстанцам новой волны девальвации национальной валюты тенге как реакцию на новость об аресте счетов Нацфонда, г-н Кусаинов ответил: «Если никто не будет разжигать панику по этому вопросу, то и никакой девальвации не будет!». Валерий Сурганов, специально для «Ферганы» Международное информационное агентство «Фергана»