Конец времени крыс? Мирзиёев пообещал уйти, если у него не получится

фото пресс-службы президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 декабря обратился с первым в истории страны посланием к парламенту. Мероприятие проходило во дворце симпозиумов в Ташкенте. В нем, помимо депутатов обеих палат законодательного органа, по селекторной связи участвовали депутаты районных, городских и областных советов, руководители органов исполнительной власти и хозяйственного управления всех уровней, а также дипломаты Узбекистана в 33 странах. Послание президента, совмещенное с селекторным совещанием, длилось около четырех часов.

Его условно можно разделить на три части – что сделано, кто виноват в том, что плохо сделано, и что можно улучшить. Из последнего – глава государства предложил:

– Создать онлайн-ресурс «Мое мнение». Агентство УзА пишет, что этот сайт должен «внедрить порядок коллективного электронного обращения в качестве передового механизма демократии». По замыслу главы государства, граждане будут выражать на сайте мнение по важным государственным и общественным вопросам и выдвигать свои инициативы по их решению, которые затем рассмотрит Олий Мажлис (парламент) или кенгаши (советы) народных депутатов.

– Открыть Университет журналистики и СМИ. «На сегодняшний день в Узбекистане действуют более 1500 СМИ. Все они нуждаются в высококвалифицированных кадрах. К сожалению, в стране еще нет опорного учреждения высшего образования, который бы едино решал эти масштабные задачи в централизованном порядке», – заявил президент.

Новый вуз, по данным «Газеты.уз», должен начать работу со следующего учебного года. По мнению президента, для него не придется строить огромное здание, а можно использовать помещения одного из лицеев. Инициатива Мирзиёева вдохновила победителя республиканского конкурса «Лучший журналист года – 2017» Кумар Бегниязову написать на сайте национального информагентства Узбекистана: «Это было именно то, о чем думают журналисты. Потому что в нашей стране только в трех учреждениях высшего образования имеются факультеты журналистики. Из-за того, что вузы не готовят достаточного количества нужных специалистов, во многих средствах массовой информации, информационных службах организаций работают представители других специальностей. Это приводит к различным недостаткам и пробелам в информационном пространстве».

– Лишить Экологическое движение квоты в 15 депутатских мест в нижней палате парламента. «Думаю, что настало время создания равных условий для всех политических сил», – прокомментировал это решение президент. Экодвижение представлено в парламенте с 2009 года. Его депутатов избирали не граждане, а его (движения) руководящий орган. За время представительства движения в парламенте объем Аральского моря только уменьшался.

Мирзиёев также поругал парламентариев за безынициативность. «Скажите, что для реализации реформ должны приниматься только указы и постановления президента? Когда парламент разработает постановление или закон, направленные на коренное улучшение, пусть, немного, но хотя бы одной сферы? Когда будет выполнена эта работа? Наш народ ждет от вас ответа по данному поводу. Прошли те времена, когда бытовало мнение, мы избраны депутатом или сенатором, все, теперь, мы будем делать все по-своему. Еще раз повторяю, надо пробудиться», – сказал президент.

– Убрать посты ДПС между областями, коих сейчас насчитывается более 60. «Представьте себе, если обычный человек хочет приехать в Ташкент из Хорезма на машине, ему нужно пересечь 17 постов, 17 постов!.. Только проехал один пост – Самарканд, потом Джизак, Сырдарья, а потом до Чиназа еще три поста. Хорошо, что этот человек из Хорезма ничего с собой не делает. Это смешно, но это жизнь! Людям из Ферганской долины приходится сталкиваться с 8 такими постами», – сказал Мирзиёев.

Он также сообщил, что всех сотрудников ДПС обеспечат нательными видеорегистраторами. «Остановил? Если нет камеры, то не имеет права останавливать… Если остановил, пусть говорит с включенной камерой, тогда все будет учитываться. В противном случае самого сотрудника привлечем к уголовной ответственности. Все коррупционные моменты происходят во время беседы», — сказал глава государства. Выдавать камеры, по его словам, начнут с 10 февраля.

– Всех предпринимателей в Узбекистане президент предложил на два года освободить от проверок финансово-хозяйственной деятельности. «На местах некоторые бюрократы вцепились в предпринимателей, как крысы. Мешают работать предпринимателям постоянными проверками. Больше всего я сожалею, что мы не можем оказать им достаточную практическую поддержку. Два года не будем их проверять. Теперь их проверкой будет заниматься специальный отдел при Генеральной прокуратуре под личным надзором президента. Сожжены мосты проверок, теперь их нет. Всеми уголовными преступлениями предпринимателей будет заниматься Торгово-промышленная палата, Генпрокуратура и бизнес-омбудсмен. Время покажет, насколько предприниматели оправдают такой подход. Всегда хочется надеяться на лучшее, и что бизнес будет работать честно и прозрачно», – сказал Мирзиёев.

Глава государства также анонсировал реформу Службы национальной безопасности, самой влиятельной силовой структуры Узбекистана. Он напомнил, что органы СНБ действуют на основе положения, утвержденного правительством 26 лет назад. «Неприкосновенность этого положения в течение четверти века и оценка любой проблемы в качестве угрозы национальной безопасности привели к безосновательному расширению полномочий данного ведомства», – отметил президент. С другой стороны, он сообщил, что необходимость реформы продиктована новыми угрозами безопасности республики, которые обусловлены активизацией миграционных процессов, а следовательно – распространением терроризма и экстремизма. Изменения в работе ждут и представителей Узбекистана за рубежом. Начиная с Нового года, послам придется активно привлекать в страну туристов – по 10 человек ежедневно, передает Uznews. «Если каждую неделю не будут поступать конкретные предложения по инвестициям, то такие послы нам не нужны. Туризм – это тоже инвестиции. Пусть министр иностранных дел дважды в неделю разговаривает с послами, обсуждает, сколько туристов приехало, сколько инвестиций привлечено, какие предприятия посетил посол, какая продукция там доступная, какие технологии можно завезти», – цитирует УзА президента.

В целом, ситуация с инвестициями в стране из-за коррупции и бюрократии, со слов Мирзиёева, пока удручающая. «Некоторые мне говорят, что ты не знал обо всем творящемся, будучи премьером? Я все знал, но окружение было плохим», – подчеркнул президент, добавив, что теперь говорит об этом открыто, пусть некоторым это и не нравится.

Значительная часть выступления Мирзиёева была посвящена экономическому блоку. Президент сообщил, что в текущем году за счет строительства новых промышленных предприятий, развития малого бизнеса и частного предпринимательства были организованы свыше 736 тысяч новых рабочих мест. Объем купли-продажи валюты вырос в 1,5 раза с момента открытия конвертации и составил $1,3 млрд. «Такого в нашей истории не было», – отметил президент. Золотовалютные резервы в течение года выросли на $1,1 млрд., что свидетельствует «о мощи нашего государства».

Одним из самых важных изменений в экономической политике страны, по мнению Мирзиёева, стал отказ от погони за нереальными цифрами и «попыток выдать нереализованные желания за правду». Прогноз 5,5-процентного роста ВВП республики по итогам текущего года – это реальная, многократно проверенная цифра, подчеркнул он. «Пришло время привести нашу статистику в соответствие с мировыми стандартами. Что дали высокопарные слова о 8−9% росте [ВВП в предыдущие годы]? Скажу откровенно, я эти 5,5% поручил проверить не 10 раз, а 100 раз с представителями международных институтов», – сказал президент, добавив, что, либо он все в данной сфере исправит, либо уйдет. Вероятнее всего, эти слова должны были продемонстрировать серьезность намерений Мирзиёева. В то же время, над министром финансов Джамшидом Кучкаровым нависла реальная угроза увольнения. Обращаясь к нему, глава государства заметил: «Мы вчера говорили, если за месяц изменений не будет, при всех говорю и тебя уволю. Мне не нужен такой министр финансов. Он должен всех убрать в министерстве! Мне нужен человек, который любит Родину, кто живет проблемами народа, кто всегда ставит интересы страны выше!». Для премьер-министра Абдуллы Арипова следующий год, со слов президента, также станет «испытательным». «Если он хорошо будет работать, то останется, если нет, то уйдет. Я верю, что Арипов сможет! Многих уберем, назначим молодых!» — добавил глава государства.

Он напомнил также о хокимах Ташкентской и Джизакской областей, снятых минувшей осенью с должностей из-за завышения объемов собранного хлопка. Мирзиёев назвал их «опытными», отметив, однако, что «люди, занимающиеся приписками, нам не нужны». Оставшимся хокимам, по мнению президента, нужно добавить самостоятельности, поэтому, отныне «руководитель каждого региона должен тянуть свою ношу сам». «Теперь районные, городские, областные хокимияты в каждом деле должны брать ответственность на себя. Я везде говорю об этом – руководители не должны сидеть в своих кабинетах, они должны ходить по своим районам, выслушивать проблемы людей. Визит чиновника в дом местного жителя не поможет решить его проблему, от этого у него в доме не появится газ или свет, он не сможет устроить ребенка в детский садик», – цитирует «Озодлик» главу государства.

Президент предложил назвать новый – 2018 – год в стране Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий. Его предложение собравшиеся встретили продолжительными овациями. «Если это от души, то я рад, большое вам спасибо!» — ответил президент.