26 Декабрь 2017

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Новости Центральной Азии

Расследование «Ферганы»: Кто убил брата Аиды Саляновой

В ночь на 6 ноября 2017 года в собственном доме был убит Улан Салянов – брат бывшего генерального прокурора Кыргызстана Аиды Саляновой. Это не было убийство с целью ограбления, а значит, либо криминальные разборки, либо месть, либо страшное предупреждение бывшему генпрокурору, которая и без того приговорена к пяти годам лишения свободы с отсрочкой приговора.

В этом деле с каждым днем все больше вопросов. Зачем силовики опубликовали информацию, что на Улана Салянова было зарегистрировано почти 100 автомобилей? Почему убийцы не тронули сына Улана, хотя он их видел, а отпустили его? Почему ничего не взяли в доме? Почему все эти страшные события: приговор самой Саляновой, обвинение ее мужа, обвинение ее родственника в убийстве и наконец, убийство брата – начались вокруг бывшего генпрокурора, когда она резко выступила против тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева и его идеи о внесении изменений в Конституцию страны?

Прошло почти два месяца со дня убийства. Что известно сегодня? Кто что видел? Кто какие улики уничтожил? Об этом – в новом расследовании нашего внештатного бишкекского корреспондента Эльнуры Алкановой.

Международное информационное агентство «Фергана»

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