26 Декабрь 2017

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Новости Центральной Азии

Пролетая над караван-сараем. Что американские беспилотники ищут в Афганистане

В Афганистане, несмотря на всю сложность военно-политической ситуации, продолжают работать ученые. Афганцы пытаются не только сохранять и рассказывать миру о прошлых достижениях своей науки, но и проводят исследования и даже делают новые открытия.

Как ни странно, но именно благодаря войне, а точнее — иностранному военному присутствию, — археологи получили новую возможность для исследований Афганистана. Неизвестные ранее древние поселения, памятники архитектуры и другие важные объекты исторического наследия находят с помощью данных спутников-шпионов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), принадлежащих армии США. Таким образом уже было обнаружено более 4500 подобных объектов, сообщило недавно одно из ведущих англоязычных научных изданий – журнал Science. Американские военные, получающие достаточно подробную информацию о самых труднодоступных территориях благодаря своим разведывательным аппаратам, стали делиться ею с учеными из Афганистана и США.

С орбиты - в глубь веков

Из-за интенсивных боевых действий самыми труднодоступными для ученых являются горные и пустынные районы Афганистана. Однако именно они наиболее интересны с точки зрения истории: в этих районах пролегали маршруты Великого шелкового пути, располагались некогда богатые поселения прекративших свое существование царств и империй. И тут на помощь исследователям пришли беспилотники.

При финансовой поддержке Госдепартамента США археологи занимаются анализом данных американских спутников-шпионов, БПЛА, а также коммерческих спутников, которые делают снимки объектов с максимальным приближением. В ноябре команда исследователей отчиталась об обнаружении 119 караван-сараев, которые ранее не были известны. Построены они были приблизительно в XVI-XVII веках и служили перевалочными пунктами для купцов, направлявшихся со своими товарами по шелковому пути. Караван-сараи расположены в 20 км друг от друга — на расстоянии, которое в среднем преодолевали за день путешественники того времени. Они обеспечивали стабильное и безопасное перемещение товаров межу Востоком и Западом. Каждый караван-сарай имеет размеры с футбольное поле. Он мог вмещать сотни людей и верблюдов, на которых перевозили грузы. Данная находка дает возможность конкретизировать информацию о части Великого шелкового пути, которая проходила через Афганистан и соединяла Индию с Персией.

Археолог Дэвид Томас из университета Ла Тробе (La Trobe) в австралийском Мельбурне считает, что с помощью снимков удастся найти десятки тысяч новых историко-культурных объектов на афганской территории. «Когда они будут зафиксированы, можно будет их изучить и поставить под защиту», — сказал он журналу Science.


Полученное со спутника фото караван-сарая XVII века. Фото DigitalGlobe Inc.

Совместная работа над картированием Афганистана на основе информации, полученной от военных, началась в 2015-ом году. Её возглавила археолог Джил Штейн из Чикагского университета. В первый год на свою работу ученые получили от американского правительства грант в размере $2 млн.

Недалеко от границы с Узбекистаном, в районе оазиса Балх, были обнаружены тысячи ранее неизвестных древних поселений, появившихся до нашей эры. Это удалось сделать благодаря аэрофотоснимкам с беспилотников инженерных подразделений армии США. Такие снимки позволяют различать объекты высотой 50 сантиметров и от 10 сантиметров в поперечнике. Ученые проанализировали около 15 тысяч снимков.

Древние поселения располагались вдоль реки Балхаб. Возникли они на протяжении тысячелетия: самые ранние — до нашей эры, поздние — в Средние века. Советским ученым в свое время удалось обнаружить лишь 77 древних поселений в том районе. Теперь ясно, что район был гораздо более населённым, чем полагали раньше. Важную роль для роста поселений и числа их жителей играл все тот же Великий шелковый путь.

Среди объектов, которые, предположительно, были построены в период Парфянского царства (оно расцветало одновременно с Римской империей в последние века до нашей эры), идентифицированы системы оросительных каналов и культовые здания. Буддистские ступы (сооружения, символизирующие природу ума и просветления в буддизме. – Прим. «Ферганы»), святыни с надписями на древнегреческом и арамейском языках, зороастрийские храмы поклонения огню. Граница Парфии в те времена проходила по северу нынешнего Афганистана и южным районам Узбекистана. Сделанные находки свидетельствуют, что парфяне, исповедовавшие в массе своей зороастризм, вполне благосклонно относились и к другим религиям.

На основе полученных данных команда Чикагского университета под руководством Джил Штейн делает для Кабульского института археологии и Кабульского политехнического института географическую информационную систему, которая позволит впоследствии местным и иностранным ученым заняться детальными научными изысканиями, а также поможет исследователям из соседних регионов в их работе.


Спутниковое фото обнесенного стеной города Сар-О-Тар (Sar-O-Tar), построенного на территории современного Афганистана в ранние века н.э., который теперь засыпан песком. Фото DigitalGlobe Inc.

Наука и война

В условиях продолжающихся в Афганистане боевых действий между правительством и различными антиправительственными группировками совершать фундаментальные открытия чрезвычайно трудно, но можно систематизировать и сохранять те знания, которые уже получены. Одним из важнейших институтов в этой работе является Национальный музей в Кабуле.

В конце 1990-х годов, когда власть в Афганистане захватило движение «Талибан», музей подвергся ограблению. За исключением богатой коллекции монет (в ней были собраны монеты, выпускавшиеся с середины первого тысячелетия до нашей эры и до конца исламского периода), остальные важные экспонаты пропали. Среди них — многие статуи Будды I-III веков н.э., «беграмские» изделия из резной слоновой кости в индийском стиле, металлические изделия династии Газневидов (столица их государства в X-XI веках находилась в 90 километрах к юго-западу от современного Кабула) и другие ценные памятники истории и культуры страны. Позднее многие из них обнаруживались на антикварных рынках Исламабада, Нью-Йорка, Лондона и Токио.

И все же часть ценнейших артефактов удалось спасти, благодаря своевременной эвакуации. Как пишет исследователь Ольга Ткаченко, после свержения режима талибов армией США и силами «Северного альянса» Хамид Карзай, исполнявший обязанности главы переходного правительства Афганистана, в 2003 году объявил о сохранившихся в убежищах Центробанка экспонатах. Тогда же ряд государств собрали на восстановление главного кабульского музея $350 тысяч. В сентябре 2004-го года ремонтные работы были завершены, и музей открылся снова.

«Одной из наибольших удач стало спасение «Бактрийского золота», тайно помещённого в хранилища Центробанка по указу президента Мохаммада Наджибуллы. К моменту вскрытия сейфов в Афганистан был приглашён археолог Виктор Сарианиди, первооткрыватель клада, который подтвердил подлинность сокровища. Золото, однако, не было возвращено в фонды музея из-за плохой ситуации с безопасностью. Афганское правительство договорилось с США о временном хранении клада до тех пор, пока обстановка в Афганистане не стабилизируется», - рассказывает Ткаченко.

Впоследствии в музей были возвращены различные артефакты, «всплывшие» за рубежом. Несколько экспонатов в 2007-м вернули из Германии. В том же году Швейцария передала находки, собранные так называемым «Музеем афганской культуры в изгнании». В 2012-ом из Англии были возвращены 843 артефакта.

В 2011-ом закончилась реставрация основного здания музея и его архива. Спонсором реконструкции стало немецкое правительство. Оно выделило в общей сложности около миллиона долларов. Два года спустя закончились работы над новым входом, достроены стена вокруг примузейной территории и башня. На эти работы правительством США был выделен грант. Сейчас музей может посетить любой желающий — он работает, как музей в любой мирной стране.


Здание Национального музея Афганистана в Кабуле. Фото с сайта commons.wikimedia.org

Сложности работе музея создает соседство с известным Дворцом Дар-уль-Аман и зданием афганского парламента, где периодически происходят атаки террористов. Хранители музея – поразительные люди, которые остались искренне преданными науке (в чем автор материала убедился лично), несмотря на пережитые и продолжающиеся беды родной страны.

Обстановка в Афганистане не позволяет проводить широкомасштабные раскопки в сельской местности — особенно в районах, слабо подконтрольных правительственным силам. Тем не менее археологам удается проводить ограниченные работы. Например в 2012-2013 годах при поддержке посольства Франции состоялись раскопки в кабульском районе Наринж Тапа. Находки были переданы в экспозицию Национального музея.

Кочующее золото

С 2006 года в ведущих мировых музеях проходит выездная выставка «Афганистан: Скрытые сокровища Национального музея Кабула». Выставка представляет более 230 экспонатов, некоторым из которых свыше 2 тысяч лет. Сегодня, по признанию ученых, выставка сокровищ Национального музея Кабула является одним из важнейших поводов для привлечения научного внимания к истории раздираемой военным конфликтом страны и древней культуре населяющих ее народов. Именно в рамках этой выставки экспонируется знаменитая коллекция «Бактрийского золота».

Первым местом проведения выставки стал Париж, где ценнейшие артефакты афганской истории выставлялись с декабря 2006-го по апрель 2007-го. Далее выставка побывала в Италии, Голландии, США, Канаде, Великобритании, Швеции и Норвегии. В 2013-м году сокровища Афганистане достигли австралийского Мельбурна. Доходы от экспозиции за эти годы пополнили афганский бюджет на $3 миллиона.

«Бактрийским золотом» называют уникальную коллекцию золотых изделий, найденную советской археологической экспедицией под руководством упомянутого нами известного ученого Виктора Сарианиди в 1978-м году в окрестностях города Шибирган, в северной афганской провинции Дзаузджан. Она находилась под слоями грунта холма, который местные жители называли Тилля-Тепе («золотой холм»), поскольку они иногда находили там золотые изделия. Сначала археологи откопали руины зороастрийского храма, возраст которого оценивался в 2 тысячи лет. В его стенах нашли закладку из золотых монет. Далее удалось обнаружить семь царских гробниц периода Кушанского царства, расцвет которого пришелся на I-II века н.э. В них находилось около 20 тысяч золотых предметов. «Бактрийское золото» стало самым крупным и богатым кладом из обнаруженных когда-либо в мире.


Золотая корона из бактрийского клада. Фото с сайта pandoraopen.ru

Примечательно, что выставка еще не побывала в самом Афганистане и России. Но если в случае с Афганистаном причина очевидна – отсутствие гарантий безопасности, то о том, почему «Бактрийское золото» никак не доберется до Москвы, пока остается лишь гадать. В интервью журналу National Geographic в 2014 году французский историк искусства кочевников Вероника Шильц сказала по этому поводу: «Мне жаль, что Россия пока в стороне. Предметы из Тилля-Тепе заслуживают серьезного исследования на международном уровне и с обязательным участием России, где сильна традиция изучения культуры кочевников. А выставка у вас в стране [в России] была бы еще и замечательным поводом представить публике архив Сарианиди».

И пока Россия остается «в стороне», помогать миру открывать неизведанный доселе Афганистан будут американские беспилотники.

Подготовил Александр Рыбин

Международное информационное агентство «Фергана»

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