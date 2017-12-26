Путь карлика. Куда за 15 лет добрался покинувший Азию казахстанский футбол

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Каныш Аубакиров с 1 января 2018 года подал в отставку по семейным обстоятельствам. Это заявление появилось на официальном сайте КФФ. Вслед за уходом Аубакирова ожидается отставка главного тренера сборной Казахстана россиянина Александра Бородюка, которого считают протеже генсека.

И года не прошло

КФФ в феврале 2017 года подписала контракт с Бородюком сроком на три года, что действительно немного странно, исходя из предыдущего опыта специалиста на казахской земле. В 2015 году алматинский «Кайрат» уже подписывал трехлетнее соглашение с Александром Генриховичем. Тренера хватило на три месяца, и после первых матчей в чемпионате Бородюк по собственной инициативе ушел из команды, правда, выиграв в первой же игре Суперкубок Казахстана у действующего чемпиона «Астаны».

Некоторые поклонники сборной Казахстана недоумевали и возмущались назначением Бородюка. Вспоминали о неудачной работе в Алма-Ате, о недостаточно внушительном послужном тренерском списке бывшего форварда московского «Динамо». Говорили о том, что команде нужен более авторитетный специалист, зарекомендовавший себя успешной работой с национальной сборной. Бородюк же лишь входил в тренерский штаб российской команды да некоторое время возглавлял ее молодежку.

За этот календарный год команда Казахстана под управлением Бородюка не выиграла ни одного матча. Из шести официальных встреч сборная проиграла пять матчей и один раз сумела добыть ничью, дополнительно в пассиве поражение в товарищеском матче от не самого сильного Кипра. В итоге к концу года сборная Казахстана опустилась на 137 место в рейтинге национальных команд Международной федерации футбола (ФИФА), оказавшись ниже даже своих киргизских и туркменских соседей.



Александр Бородюк. Фото с сайта Kazfootball.kz



Поэтому нет ничего удивительного в том, что казахстанские болельщики в большинстве своем встретили новость об отставке генсека и тренера бурной радостью. По их мнению, как и по мнению авторов Sports.kz, именно Каныш Аубакиров и Александр Бородюк – главная причина неудач национальной команды. В адрес генсека и тренера на протяжении всего периода их совместной работы звучала самая жесткая критика любителей футбола. Бородюку напоминали про честь и совесть, чуть ли не проклинали. Аубакирова Sports.kz и вовсе назвал «откровенным дилетантом», а отставку секретаря и тренера именовал не иначе как «праздником казахстанского футбола».

В реальности в вину Бородюку можно поставить лишь глобальное невезение, обернувшееся частыми травмами игроков, перебором желтых карточек и дисквалификациями. Бородюк сохранил игровую схему в пять защитников и трех активно атакующих игроков – это не сработало и слаженности игре сборной не добавило.

Бородюкская битва

На атаки казахстанского портала Александр Бородюк ответил в российских СМИ. Тренер рассказал о знакомстве с Аубакировым, назвал его порядочным и образованным человеком. В негативном тоне высказался об «одном спортивном издании» и «самовлюбленном мачо-журналисте», которые позволяют себе писать оскорбительные статьи и «переходят грань дозволенного». Отметил, что «нет предела человеческой мерзости». Напомнил, что причин его ухода из «Кайрата» не знает никто, за исключением двух человек, а на домыслы посоветовал внимания не обращать.

«Вы прекрасно понимаете, я человек взрослый. Меня приглашал бывший генсек Аубакиров. У меня действующий контракт, но решение для себя я уже принял. Об остальном мы поговорим с новым генсеком. Во время работы в федерации у меня сложились нормальные профессиональные отношения», - сообщил Бородюк в интервью «Чемпионат.com».

По всей видимости, он уйдет. Честь и совесть у Александра Генриховича имеются. Не имеется только результата у национальной команды Казахстана. Другое дело, что тут всплывает вопрос, а был ли он вообще когда-нибудь - этот пресловутый результат у казахстанской сборной?

Пара очков

В сентябре 2016 года сборная Казахстана повторила личный рекорд в рейтинге сборных ФИФА, запрыгнув на 83 место со 129 позиции в 2015 году. Как так получилось? Никакого особенного рецепта для этого на самого деле не требуется. Достаточно избегать встреч с заведомо более сильными соперниками в товарищеских матчах и не упускать свои шансы в прочих поединках. Победы над Азербайджаном и Китаем, ничья с Грузией и пошедшее в зачет ФИФА поражение от Киргизии – насыщенное лето - и есть рекорд! Правда, продержался он недолго – закончили год казахстанцы на 98 месте. Тренировал тогда команду Талгат Байсуфинов, ныне он технический директор КФФ. Следует отметить, что кроме побед в товарищеских встречах, в отборочном цикле Чемпионата мира подопечные Байсуфинова разделили очки с одной из сильнейших на сегодняшний день команд Европы – Польшей (2:2), которая хоть и заняла итоговое первое место в группе, но начинала турнир очень туго, а также со сборными Румынии (0:0). Обе ничьи для казахстанской сборной стали домашними. На выездах дела обстояли совсем печально: два разгромных поражения от Черногории (5:0) и Дании (4:1).



Казахстан-Польша 2:2. Фото с сайта Scoopnest.com



Необходимо понимать, что ничьи с Польшей и Румынией – решающий фактор для переосмысления соперниками сборной Казахстана. В подтверждение можно привести пример Армении - оппонентов казахстанцев по группе. Стоило армянам выиграть у Черногории (3:2), и все - последовали разгромы: остальные 4 балла Армения приобрела только в играх с партнерами по СНГ. Румыния и вовсе раньше всех сделала выводы - после сложной победы датчан над Арменией в первом туре. Так что ко второму румынские футболисты подошли во всеоружии и разгромили армян 5:0.

На момент увольнения Байсуфинова Казахстан находился на последнем месте с 2 очками после 4 встреч, с разницей мячей 3-11. У Александра Бородюка оставалось 6 матчей, набрано в них было 1 очко с Арменией (1:1), разница мячей - 3-15, последнее место сохранено. Большая ли разница между тренерами? Одно очко (из трех, набранных на всем протяжении турнира) - много это или мало для амбициозного казахстанского болельщика?

Смена прописки

Казахстан отказался выступать в Азиатской зоне (АФК), хотя географически находится в этом регионе (за исключением небольшой территории на западе республики), и перешел под эгиду европейской федерации (УЕФА) в 2002 году. Случай, конечно, уникальный, но не единичный. Сборная Израиля – победитель Кубка Азии (1964) - перешла в УЕФА по политическим соображениям. Интересно, что Израиль дважды играл в квалификации на Чемпионат мира через зону ОФК, где соревновался с Австралией, однако оба раза не прошел. Израильтянам не везет с большими турнирами – в последние годы они стабильно занимают 3-4 места в отборочных группах чемпионатов мира и Европы. Справедливости ради следует отметить определенный прогресс в развитии футбола в этой стране: команда держит свой уровень крепкого середнячка и очень редко проваливает сезоны. Израиль на последних жеребьевках квалификаций больших турниров «баллотируется» из третьей корзины, на Чемпионат мира в России – из четвертой, вместе с Турцией, Норвегией, Ирландией и… Фарерскими островами. Для сравнения - шарик со словом «Казахстан» доставали на жеребьевке из последней, шестой корзины. Соседями казахстанцев были Грузия, а также записные европейские аутсайдеры : Сан-Марино, Андорра, Мальта, Лихтенштейн и Люксембург. Израиль закрыл год в рейтинге ФИФА на 79 месте. При всем при том стоимость национальной команды около 30 млн. евро. На клубном уровне у израильтян тоже все относительно стабильно. 18 место в клубном рейтинге УЕФА позволяет выставлять 1 команду в Лиге чемпионов и 3 – в Лиге Европы.

Впрочем, Израиль и Казахстан не исключения. Турция, большая часть которой расположена в Азии, выступает в Европе с 1950 года. Суринам, Гайана и Французская Гвиана находятся в Южной Америке (зоне КОНМЕБОЛ), но выступают в турнирах КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка, страны Карибского бассейна). Кстати, сборная Гренландии, как ни странно, также потенциальный член КОНКАКАФ.

Самый успешный пример смены конфедерации – сборная Австралии, поменявшая зону Океании (ОФК) на АФК. В ОФК у Австралии практически не было серьезных соперников, за исключением Новой Зеландии, однако это не помешало воспитать в 1990-е целое поколение высококлассных футболистов, таких как Гарри Кьюэлл, Марк Видука, Тим Кэхилл, Марко Боснич. Но вот с участием в больших турнирах у австралийцев возникали сложности, поскольку у ОФК нет прямой путевки на Чемпионат мира, и победителям приходится играть стыковые матчи с представителями других континентов: Ираном или Аргентиной, Шотландией или Уругваем. Тормозилось и развитие внутреннего чемпионата: клубы не имели адекватных по силе оппонентов за пределами внутреннего первенства. С переходом в АФК в 2006 году Австралия стала постоянным участником Чемпионатов мира, финалистом (2011) и победителем (2015) Кубка Азии. На клубном уровне также произошли качественные изменения – «Вестерн Сидней Уондерерз» выиграл Лигу чемпионов АФК (2014), «Аделаида» доходила до финала этого турнира (2008). Чемпионат Австралии (10 клубов) оценивается в 88,5 млн. евро. В среднем столько же стоят израильские клубы. Из 255 игроков в австралийском чемпионате 68 легионеров, чуть больше, чем в Израиле. Национальная сборная оценивается в 45,5 млн. евро. Практически все игроки сборной Австралии выступают в зарубежных чемпионатах. Команда на сегодняшний день занимает 38 место в рейтинге ФИФА.

Гроза Гибралтара

Как видим, в Израиле и Австралии уделяется внимание клубам, но не забываются и национальные сборные. Присутствует определенный баланс между стоимостью игроков, клубов, сборных и результатами.

В Казахстане есть заметный перекос в пользу клубного футбола в плане результата. Нельзя сказать, что команды добиваются каких-то головокружительных успехов, но, во всяком случае, выглядят намного более достойно, чем сборная, плотно застрявшая на задворках европейского футбола в статусе «карлика». Да, периодически Казахстан поднимается выше в рейтинге и составляет компанию, например, Армении, Словении, Литве. Но закрепиться хотя бы на уровне Фарерских островов национальной сборной пока не удается.



Сборная Казахстана. Фото с сайта Ru.sputniknews.kz



Правда, будучи в зоне АФК, Казахстан также ни разу не попадал на большие турниры. Если Австралия и Израиль пополнили свои новые федерации состоявшимися национальными командами, то Казахстан предоставил УЕФА еще одного надежного поставщика очков даже для самых скромных команд Европы. Руководство Казахстана объясняло переход в УЕФА желанием прогрессировать и расти. К сожалению, за 15 лет в сборной особого прогресса не достигнуто, скорей уж - регресс. В 2002 году сборная Казахстана занимала 99 строчку рейтинга ФИФА, сегодня она на 137 месте, а из европейских команд уверенно способна обыграть разве что Гибралтар.

Зато на клубном уровне улучшения на лицо. Карагандинскому «Шахтеру» не хватило буквально одного мяча, чтобы пройти на групповой этап Лиги чемпионов 2013/14, потому пришлось довольствоваться Лигой Европы; кустанайский «Тобол» - обладатель Кубка Интертото (2007); «Астана» выходила на групповой этап Лиги чемпионов (2015), в этом сезоне пробилась в 1/16 Лиги Европы, где в будущем году сыграет с португальским «Спортингом». Более подробно «Фергана» разбирала чемпионат Казахстана в интервью со спортивным агентом Павлом Нестеровым.

Возможно, останься Казахстан в АФК и продолжай расти в окружении таких же развивающихся команд, а не европейских грандов, успех рано или поздно бы пришел, как придет он обязательно к сборной Узбекистана, которой только невезение и излишняя расслабленность несколько раз мешали пробиться на мундиаль. Однако ставка в Казахстане была сделана на зарабатывание денег клубами. Просто сравним. Деньги в Лиге чемпионов АФК начинают платить с группового турнира ($40.000 - за победу, $20.000 - за ничью). Далее: 1/8 - $80.000; ¼ - $120.000; ½ - $200.000; победителю – $3.000.000; финалисту - $1.500.000.

Теперь награды в Лиге чемпионов УЕФА. Первый квалификационный раунд: €200.000; второй квалификационный раунд: €300.000; третий квалификационный раунд: €400.000. Команды, выбывшие в финальной стадии отбора, получают €3.000.000 и отправляются в Лигу Европы, получая еще автоматом €2.600.000 за выход на групповой этап турнира. Команды, победившие в финальной стадии отбора Лиги чемпионов, получают €2.000.000 и попадают в группу, за что получают еще €12.000.000. Победа в матче группового этапа оценивается в €1.500.000; ничья в матче группового этапа - в €500 000. Первый раунд плей-офф: €5.500.000; четвертьфинал: €6.000.000; полуфинал: €7.000.000; проигравшая в финале команда: €10.500.000; Победитель финала: €15.000.000.

Между Лигой Европы и Кубком АФК примерно такая же разница в суммах. С национальной командой таких денег не заработать, поэтому, по всей видимости, сборная на сегодняшний день отошла на второй план. Все разговоры о слабости местных футболистов или плохих тренерах – отговорки. В Казахстане, как и везде, есть сильные игроки, но они традиционно привязаны к клубам солидными контрактами и бонусами, жизнью своей в этих клубах вполне довольны и все, что выходит за ее рамки, воспринимается ими уже на ином метафизическом уровне. Похожая ситуация и в России, клубы которой уверенно играют в еврокубках, а сборная, вне зависимости от имен игроков и тренеров, вот уже почти тридцать лет завершает свои выступления на международных турнирах под придурковатое скандирование «Камерун (или Алжир, Бельгия, Греция, Япония, Нигерия, Словакия, Словения - не суть) нам поможет». Было только одно исключение - в 2008 году.

И дело здесь совершенно не в лимите на легионеров или недостаточной тактической или физической подготовке, а в тотальном дефиците игроков с европейским менталитетом, менталитетом победителей. Его фундамент - невероятное самоуважение, гарантирующее высокий уровень профессионализма и совершенно чуждое нашему (казахстанскому, российскому) расхлябанному постсовковому менталитету с его сохранившимся с лучших времен казенным пафосом, инфантильным восприятием действительности, невразумительной и хлипкой системой жизненных ценностей. Или, если угодно, речь идет о катастрофической нехватке здорового эгоизма. Прочего - с избытком. Имена тренера и президента национальной вторичны - когда на поле выходят 11 закоренелых трудоголиков-эгоистов – вы видите «Барселону», «Баварию», «Манчестер Юнайтед» (ныне - плюс «Сити») или сборную Германии. Когда тренер бундестим Йоахим Лев выпускал на поле Марио Гетце в финальном матче Чемпионата мира-2014 против сборной Аргентины, то напутствовал его: «Марио, вон Месси, выйди и докажи, что ты лучше него». Ни слова про команду, страну, болельщиков - для игрока немецкой сборной ремарка об их значимости - все равно, что напоминание «вода - мокрая». Гетце вышел, боролся и забил гол, сделав Германию чемпионом, а ее игроков и болельщиков - самыми счастливыми людьми на свете.