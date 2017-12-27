Между рабом и его работодателем. Почему профсоюзам Казахстана нет дела до защиты труда

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравляет Бакытжана Абдраима с назначением на пост председателя Федерации профсоюзов. Фото с сайта Аkorda.kz

Весь уходящий год в Казахстане не прекращалось давление на независимое профсоюзное движение. В начале года решением суда была закрыта Конфедерация независимых профсоюзов, позже лидеры рабочего движения, поднявшие людей на протестную голодовку, получили тюремные сроки. Ни один новый независимый профсоюз не прошел перерегистрацию в Казахстане. Министерство юстиции открыто вмешивается во внутренние дела профсоюзов, заставляя переделывать протоколы и менять название организаций. Как именно сегодня сводят счеты с профсоюзами в Казахстане, почему это происходит, «Фергана» спросила правозащитника и активиста Игоря Колова.

- Игорь, декабрьская забастовка шахтеров в Караганде показала безынициативность нынешних профсоюзов, которые ничего не предпринимают для предупреждения конфликтных ситуаций. Как обстоят дела с профсоюзными организациями в Казахстане?

- Да, действительно, профсоюзные лидеры, а точнее сказать, профсоюзные руководители не только не встают на сторону рабочих, но наоборот - зачастую выступают на стороне работодателя, и это стало нормой для казахстанских профсоюзов. Мы еще в начале года стали свидетелями того, как руководство Конфедерации профсоюзов провело пресс-конференцию, на которой объявили голодовку шахтеров незаконной и призвали прекратить ее. Самое парадоксальное, это что акция протеста проводилась именно в защиту Конфедерации независимых профсоюзов (КНПРК), деятельность которой была прекращена по решению Министерства юстиции Казахстана и решению суда. Рабочие были намерены находиться у офиса своего предприятия круглые сутки и голодать, пока не будет принято решение о возобновлении работы КНПРК.

Впоследствии два участника акции протеста, Амин Елеусинов и Нурбек Кушакбаев были осуждены уголовным судом и лишены свободы.

Такая же ситуация сложилась и во время проведения акции протеста горняками Карагандинской области в декабре 2017 года, когда профсоюзное руководство не поддержало акцию протеста рабочих, выдвинувших социально-экономические требования, но и осудило проводимую акцию протеста. В ответ горняки шахты «Казахстанская» выразили недоверие профсоюзу угольщиков «Коргау».

Сегодня можно смело говорить о том, что действующие профсоюзы не защищают интересы трудящихся, особенно в трудовых конфликтах с работодателями. Казахстанские профсоюзы не поддержали забастовку шахтеров. Ни одна из республиканских ассоциаций (федераций) не поддержала шахтеров и их требования по увеличению размера оплаты труда, улучшению условий труда и снижению установленного возраста выхода на пенсию.

Игорь Колов

Солидарность с бастующими шахтерами проявили простые граждане Казахстана, правозащитники, Центральный комитет Казахстанского рабочего движения «Жанарту» и Международные профсоюзные организации. Всемирная Федерация Профсоюзов (WFTU) выступила с заявлением, в котором осудила антипрофсоюзную политику правительства Казахстана.

- В январе 2017 года в Казахстане была ликвидирована единственная официально зарегистрированная независимая профсоюзная ассоциация. Какую цель преследовали власти?

- Ликвидация Конфедерации независимых профсоюзов Казахстана - это устранение неподконтрольной и неуправляемой профсоюзной ассоциации, насчитывающей в своих рядах десятки тысяч членов, в том числе работников нефтесервисных предприятий. И цель была взять под контроль усиливающиеся протестные настроения в обществе в целом и в трудовых коллективах в частности.

Взамен власти Казахстана не предлагают ничего, кроме вхождения бывших членских организаций КНПРК в состав подконтрольных Республиканских ассоциаций. Понимая, что всех работников не удастся загнать в подконтрольные профсоюзы, а также что протестные настроения будут нарастать в условиях ухудшения социально-экономической ситуации в стране, власти создают псевдоорганизации, имитирующие профсоюзную деятельность. Эти организации не являются профсоюзами, хотя в их названии и имеется слово «профсоюз», они лишь имитируют деятельность профсоюза с целью перетянуть к себе членские организации ликвидированной КНПРК, а также постараться вовлечь в свои ряды вновь организованные и организующиеся протестные группы рабочих. Взять под контроль протестные группы, направить в нужное русло, придав видимость активной работы, и по возможности выпустить пар. А также войти в состав международных профсоюзных организаций, чтобы создать видимость «свободы ассоциаций».

- Почему чиновники сводят счеты с профсоюзами? Неужели от них исходит реальная угроза?

- Такая практика с регистрацией профсоюзных, да и в целом общественных неправительственных организаций существует с середины девяностых годов. Ужесточились требования со стороны регистрирующих органов, Министерства юстиции и его департаментов в регионах. Регистрирующими органами ставятся препоны в регистрации, предъявляются новые требования, о которых не говорят при первичной подаче документов, отказывают в регистрации по несущественным замечаниям, а сейчас еще со ссылкой на несоответствие нормам Закона РК «О профсоюзах». Известны случаи, когда общественные объединения находятся в состоянии регистрации в течение нескольких лет.

Я лично сталкивался с таким явлением, как отказ в регистрации юридических лиц, в том числе и профсоюзных организаций. Примечательно, что устав, который прошел регистрацию в органах юстиции в одной области и прошедший экспертизу в Министерстве юстиции, был забракован других областях. Это можно расценить не иначе как нежелание регистрировать юридические лица, чьими целями являются защита гражданских, политических и трудовых прав.

С принятием нового Закона «О профсоюзах» ситуация с регистрацией профсоюзов, на мой взгляд, существенно ухудшилась.

- Как вы прокомментируете последние поправки в этом законе? По мнению многих юристов, он противоречит как Конституции Республики Казахстан, так и международному праву, что в результате приводит к нарушению прав граждан на свободу объединений в конфедерации профсоюзов, создаваемых для защиты прав и интересов работников той или иной отрасли.

- Новый закон «О профсоюзах» вообще ставит крест на возможности создания снизу независимых профсоюзов. Устанавливается жесткая вертикаль управления профсоюзами через подконтрольные властью Федерации. Профсоюзные объединения, которые не пройдут перерегистрацию и войдут в республиканские отраслевые профсоюзы, подлежат ликвидации.

В данном случае имеет место нарушение норм Конституции, а именно ст. 23 о праве граждан на свободу объединений и мирных собраний и ассоциаций.

Международная организация труда, международные профсоюзные и правозащитные организации в целом негативно относятся к происходящему в Казахстане.

Международная организация труда (МОТ) несколько раз высказывала «серьезную обеспокоенность новой законодательной инициативой, нарушающей права работников и противоречащей положениям этой организации, членом которой является Казахстан». В докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch о нарушении прав трудящихся и профсоюзов в Казахстане говорится: «Правительство Казахстана не обеспечивает работникам гарантии прав на свободу ассоциации и полной защиты их трудовых прав. Работникам приходится преодолевать значительные препятствия законодательного и правоприменительного характера, чтобы реализовать свое право на организацию. Изменения в законодательстве за последние годы усложнили порядок свободного объединения в профсоюзы и ведение коллективных переговоров, а также ввели уголовную ответственность за руководство или активное участие в незаконных забастовках. Бескомпромиссные профсоюзные лидеры и рабочие активисты подвергаются притеснениям, слежке, а иногда и увольнению».

Международной конфедерацией профсоюзов также дана оценка казахстанским законодательным инициативам: «Закон о профсоюзах РК не соответствует заложенным в Конвенции МОТ №87 принципам свободы объединений. Международная конфедерация профсоюзов (МКП) на это указывала еще в ходе обсуждения законопроекта, а после его принятия направила текст закона и свои замечания в Комитет экспертов МОТ, который признал отдельные положения закона нарушением Конвенции 87».

Международное информационное агентство «Фергана»







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