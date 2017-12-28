Налево пойдешь – голову потеряешь. Чем опасны «левые» регистрации мигрантов

Приезжающие на заработки в Россию граждане стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), должны встать на первичный миграционный учет в течение 30 рабочих дней, граждане других стран СНГ – в течение 7 рабочих дней. Мигранты имеют право регистрироваться по месту фактического проживания, месту работы или учебы.

Обязательность миграционного учета прописана в законе «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ». Согласно этому закону, у постановки на миграционный учет амбициозные задачи; эта процедура нужна:

– для формирования полной, достоверной, оперативной и актуальной информации о перемещениях иностранных граждан, необходимой для прогнозирования последствий указанных перемещений, а также для ведения государственного статистического наблюдения в сфере миграции;

– для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации и иностранных граждан, находящихся в Российской Федерации, а также в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и общественной безопасности путем противодействия незаконной миграции и иным противоправным проявлениям.

Однако юрист и создатель портала «Migrant» Батыржон Шерматов считает, что этот закон не достигает заявленных целей.

– Если посмотреть на реальную картину происходящего, мы увидим, что 90 процентов мигрантов регистрацию покупают, а место их фактического проживания не имеет никакого отношения к указанному в регистрации адресу. Получается, что закон не работает. А если закон не работает, его надо менять, – сказал Шерматов в интервью «Фергане».

По словам юриста, у мигранта, согласно закону, есть некоторые обязательства, но нет возможности их реализовать. Проблема в том, что он обязан зарегистрироваться, но не может сделать это самостоятельно – только через принимающую сторону: хозяина квартиры или работодателя. Но ни тому, ни другому заниматься этим не хочется. Для владельца квартиры это дополнительная головная боль: сам процесс регистрации, необходимость платить налоги за сдачу в аренду жилплощади, не говоря уже о том, что в одной квартире часто поселяется целый отряд мигрантов.

Что же касается работодателей, то им для решения подобных вопросов надо заводить отдельного человека, который будет отслеживать, когда у того или иного работника заканчивается миграционный учет, и продлевать его, а это – лишние расходы. Поэтому мигрантам не остается ничего другого, как обращаться к посредникам, а именно - в фирмы, которые делают регистрацию.

Квитанцию дали, а в базу не внесли

20 декабря 2017 года Государственная дума Российской Федерации приняла в первом чтении поправки в закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ» и в Уголовный кодекс. Поправки эти ужесточают наказание за фиктивную регистрацию мигрантов. В настоящее время за это предусмотрен штраф в размере от 100.000 до 500.000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет. В качестве наказания также могут быть назначены принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

По мнению Батыржона Шерматова, это нововведение ничего не изменит. Юридических лиц можно было привлекать и ранее – по статье 322.1 Уголовного кодекса России «Организация незаконной миграции». Статья эта говорит о том, что «организация незаконного въезда в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в РФ или незаконного транзитного проезда через территорию РФ – наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового».

– Чиновники упорно не хотят понимать, что самая большая проблема мигрантов – именно регистрация, – говорит Шерматов. – Известно, что фирмы, занимающиеся регистрацией – это коррупционный бизнес, который работает под прикрытием некоторых сотрудников МВД. В результате мигранты как страдали, так и будут страдать: их и дальше продолжат штрафовать и выдворять за нарушение правил пребывания в стране. Вроде бы власти принимают законы, которые должны бороться с нелегальной миграцией, а по сути сами эту нелегальную миграцию и создают. Мигранты, которые хотят легально находиться в стране, часто не могут это сделать. Решение же этого вопроса простое: надо предоставить им возможность самим приходить в миграционные конторы и добровольно становиться на учет.

– К нам часто обращаются люди, которые зарегистрировались по всем правилам, – продолжает юрист. – Но, когда они подают документы на получение патента в Сахарово, им отказывают по причине отсутствия этой самой регистрации. Как такое может быть? Очень просто. Дело в том, что когда Федеральная миграционная служба отошла к МВД, количество ее сотрудников сократили. И теперь они попросту не успевают регистрировать мигрантов. Если взять Москву, тут в каждом районе есть свой отдел по вопросам миграции, но в отделе этом работают максимум два инспектора. В день они обрабатывают документы от 200-300 человек, при этом некоторые из них приходят лично. Для того чтобы внести сведения об одном человеке в Центральный банк данных по учету иностранных граждан и лиц без гражданства (ЦБД УИГ), требуется пять минут. Теперь посчитайте, сколько им надо времени, чтобы обслужить всех людей!

Как рассказал Шерматов, инспекторы жалуются, что подчас просто не успевают вносить данные в базу. Существует регламент, согласно которому сведения о человеке вносятся в базу в течение трех дней. А квитанцию о том, что он поставлен на учет, ему выдают сразу. Из-за огромного количества клиентов инспектора о ком-то забывают или даже не успевают вносить данные обо всех людях. Это огромная проблема, в которой, конечно, мигранты не виноваты. Но в результате получается, что законопослушным людям не выдают патенты на работу. А может случиться кое-что и похуже. Например, если наличием данных в базе заинтересуется сотрудник полиции, он не будет слушать историю про три дня или проверять работу отдела регистрации, а отправит мигранта в суд, где его оштрафуют и выдворят. Таким образом, власти сами способствуют тому, что в стране создается нелегальная миграция и мигранты сотнями выдворяются из России.

– ФМС – это бывший паспортный стол, – объясняет Шерматов. – Однако, отдавая его МВД, власти не учли масштаб происходящего. Они не приняли во внимание, что ФМС теперь надо заниматься не только вопросами регистрации 140 миллионов своих граждан, но к тому же каждые три месяца регистрировать 10 миллионов мигрантов.

Искренне верил в «липу»

Еще одна проблема мигрантов заключается в том, что фирмы, в которые они обращаются, часто делают «липовую» регистрацию.

– Да, регистрация через фирму-посредник не запрещена законом, – говорит бесплатный юрист для мигрантов Валентина Чупик. – Однако контролировать подлинность такой регистрации мигранту нелегко. И если власти обнаружат, что адрес регистрации не совпадает с местом жительства, работы или учебы мигранта, то его выдворят из страны, даже если человек зарегистрирован в ЦБД УИГ.



Липовые регистрации. Фото «Фергана»



Известно, что среди фирм-посредниц много таких, которые наживаются на слабой информированности своих клиентов. Так, в декабре к Чупик обратился азербайджанец, который сделал своему родственнику регистрацию. Однако позже регистрации этой не обнаружилось в базе данных, и мужчине отказали в выдаче патента.

– Этот мужчина нашел человека, гражданина Кыргызстана, который делал ему регистрацию. Тот ответил, что покупал ее в конторе другого киргиза, и они вместе пошли в эту самую контору. Там они обнаружили несколько сотен липовых регистраций, которые принесли мне. Как оказалось, в день этот герой миграционного фронта делал по несколько сотен таких регистраций для клиентов, большинство из которых были киргизы. Так вот, глава этой фирмы был связан с человеком из ФМС и искренне верил, что тот делает настоящие документы. Когда выяснилось, что регистрации «липовые», он написал в ФСБ явку с повинной, – рассказала Валентина Чупик.

В его заявлении, в частности, была написана история оформления левых регистраций:

Прошу Вас привлечь к ответственности за изготовление и сбыт заведомо недействительных документов, организацию нелегальной миграции организованную группу лиц в составе: Т.<…>, Анну <…>, Анастасию <…> и Леру <…>.

В сентябре 2015 г. я снял квартиру по адресу: <…> у Т. Я, конечно, попросил меня зарегистрировать в этой квартире, но Т. сделал мне регистрацию в другом месте, по неизвестному мне адресу. Он сразу же предложил мне оформлять мигрантам документы, поскольку он работает юристом в ФМС. Я согласился, т.к. у меня все родственники и друзья – мигранты. Вначале я оформлял через него 5-6 регистраций в неделю, потом 40-50, а в июне 2017 дошло до 300 штук в неделю. Я привозил копии паспортов мигрантов лично Т. в бизнес-центр <…> ко входу, а также Анастасии; по телефону я договаривался о привозе копий паспортов и получении готовых регистраций с Анной; также я неоднократно слышал от Т. о какой-то Лере, которая и запрет на въезд отменить может, и депортацию, и гражданство оформить и т.д.

В конце июня 2017 года мои родственники и знакомые стали массовым порядком жаловаться, что регистрации, которые я делал через Т. и его компанию, оказались фальшивыми. Я тоже обращался к Т. с этими вопросами, и Т. вначале приносил тоже якобы распечатки из базы данных – но и они оказались фальшивыми. Я вновь и вновь обращался к Т., Анне, Анастасии, они обещали, что регистрации будут внесены в базу в ближайшие дни, ссылался на большой объём работы, на проверки и т.д. Однако время шло, жалоб было всё больше, и я отказался продолжать сотрудничество с Т. и его девочками, и стал требовать возврата денег. Но Т. денег не возвращает, и исправлять ситуацию не хочет.

В связи с вышеизложенным, прошу привлечь эту организованную группу лиц к ответственности по ч. 2 ст. 327, ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Об ответственности за заведомо ложный донос предупреждён.

На документ гляди в оба

Чтобы не нарваться на подобных мошенников, Валентина Чупик перечислила «Фергане» некоторые признаки, по которым можно отличить подделку от настоящих документов.

Если человек становится на первичный учет (который делают на срок, равный девяносто дням), надо попросить, чтобы вместе с миграционным учетом ему организовали распечатку из ЦБД УИГ. Для чего нужна такая распечатка? Во-первых, доступ к этим данным должен быть у фирмы, которая организует легальную постановку на учет. Конечно, это не дает гарантии того, что сама фирма легальна и регистрация будет настоящая, но ограничивает круг посредников, склонных к мошенничеству. Кроме того, по закону «О миграционном учете» у мигранта есть право знакомиться с его данными в базе данных. Для этого мигрант должен обратиться в районный отдел управления по вопросам миграции с заявлением. Правда, на запрос они отвечают в течение 30 дней. Однако человеку важно как можно раньше понять, действительно ли его данные внесены в базу, и пусть лучше он узнает об этом благодаря распечатке из ЦБД УИГ, чем от полицейского, который остановит его на улице.

Если фирма отказывается давать распечатку или в обязательном порядке требует оплату до того, как сделает регистрацию – это плохой знак. Это значит, что мигрант не сможет проверить регистрацию на подлинность, а следовательно, фирма делает «левые» регистрации.

Есть еще один способ «пробить» свои данные по базе - бытовой. Пусть какой-нибудь ваш друг, гражданин России, сходит в отделение миграционной службы: за шоколадку или символическую плату он может попросить сотрудников проверить данные человека. Если его спросят, зачем ему это, он может сказать, что собирается принять мигранта на работу.

Еще один вариант проверки, платный: можно обратиться за сведениями в любую другую фирму, которая делает регистрацию. В среднем по Москве стоимость такой услуги составляет 1500 рублей.

Существуют также нюансы, касающиеся продления регистрации.

Продлевается она исключительно на основании трудового договора. Для граждан ЕАЭС регистрация продлевается на срок трудового договора, а для тех, кто работает по патенту – на срок оплаты патента.

К продлению регистрации должен быть приложен трудовой договор, на первой странице которого будет стоять специальная отметка миграционной службы.

Имейте в виду одну важную вещь: если человек выехал из страны, то регистрацию ему надо делать заново, так как она привязана к номеру миграционной карты.

Пара советов относительно того, где не стоит делать регистрацию.

Во-первых, не делайте ее у односельчан (особенно это касается трудовых мигрантов из Кыргызстана). Надо понимать, что регистрацию делает исключительно миграционная служба, а потому обращаться за ней надо к владельцу квартиры, работодателю или фирме.

Во-вторых, не делайте регистрацию на вокзалах и возле станции метро «Добрынинская», а также в домах №59 и №63 по улице Большая Ордынка. Рядом с метро «Добрынинская» расположено посольство Киргизской Республики в России, и в этих местах много нелегальных фирм, которые оказывают «липовые» услуги доверчивым мигрантам.

Важно также понимать, каковы расценки в этом секторе услуг для мигрантов. Средняя по городу цена за регистрацию такова: 2.500 рублей за постановку на первичный миграционный учет и 4.000 рублей за его продление.

Фальшивый документ можно отличить и по внешним признакам.

– Следует проверить количество дней, на которое выдается регистрация. Первичная регистрация выдается на 90 дней, а продлевается на срок действия трудового договора или срок оплаты патента. Регистрация не может быть выдана на 61 или 93 дня.

– Круглая печать организации не должна выходить за квадратную рамку.

– Над прямоугольной печатью должен стоять штамп районного отдела – буквы ОВМ МО МВД России без рамки.



Липовая регистрация: буквы ОВМ МО МВД не могут быть написаны от руки, они проставляются специальным штампом. Круглая печать организации вылезла за квадратную рамку. Фото «Фергана»





Липовая регистрация: штампа «ОВМ МО МВД» нет вообще, да и печать криво стоит. Фото «Фергана»



– На печатях должны быть видны все буквы, не может быть стертых мест.

– На квадратной печати указаны реквизиты миграционного учета.



Липовая регистрация: в прямоугольной рамке справа не может быть заранее отпечатанных данных, там может стоять только штамп. Фото «Фергана»



– ФИО и паспортные данные должны быть написаны без ошибок.

– В регистрации указывается фамилия инспектора, но не его должность.



Липовая регистрация: в рамке справа не может быть никакого личного штампа «специалиста эксперта МВД». Фото «Фергана»



«Вообще же мигрантам надо быть более внимательными, – говорит Валентина Чупик. – Цена «левой» регистрации – это не только отданные за нее деньги. Из-за этого мигранту придется снова выезжать и въезжать в страну и заново становиться на учет, поскольку «левую» регистрацию, разумеется, продлевать ему никто не будет. Но это в лучшем случае. В худшем случае за нарушение миграционного учета мигранта оштрафуют на 5000 рублей и выдворят из страны на пять лет».

В заключение Валентина Чупик напомнила, что любителей незаконной наживы за выдачу «липовых» регистраций могут привлечь по статье УК РФ 159 части 4 «Мошенничество группой лиц в особо крупном размере», за которую грозит 12 лет лишения свободы.

Екатерина Иващенко

Международное информационное агентство «Фергана»







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