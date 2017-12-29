Дать стране угля. Холода еще не наступили, а топлива в Узбекистане уже не хватает

Отопительный сезон в разгаре, большие холода еще впереди, а дефицит угля, которым приходится спасаться многим жителям Узбекистана, уже налицо. Об этом свидетельствуют сообщения в социальных сетях и на сайтах узбекоязычных СМИ. Местному населению к этому не привыкать: проблемы с топливом для обогрева жилья и приготовления пищи преследуют его много лет. С электроэнергией и газом перебои, и в сельской местности республики используют, в основном, дрова и уголь. Дровами люди обеспечивают себя сами, а вот поставками угля озаботилось государство.

22 июня 2017 года президент подписал постановление, согласно которому в отопительном сезоне 2017/2018 население следует обеспечить 849 тысячами тонн угля и 189 тысячами тонн сжиженного газа. В ноябре предприятия-монополисты по добыче и поставке угля – акционерные общества «Узбекуголь» и «Шаргунькумир» («Шаргуньуголь») - вошли в состав АО «Узбекистон темир йуллари» («Железные дороги Узбекистана»). Непосредственным исполнителем задач по обеспечению населения углем является управление «Ўзтемирйўлёнилгитаъмин» («Управление узбекских железных дорог по обеспечению топливом»). На уголь установлена единая цена – 156.600 сумов за тонну ($19,3).

Начиная с ноября, этот вид топлива продают населению непосредственно с угольных складов «Ўзтемирйўлёнилгитаъмин», расположенных в областях и городах республики. Но объемы поставок угля не покрывают потребностей местных жителей.



Очередь на складе «Жомбой». Фото Kun.Uz



К примеру, еще в самом начале отопительного сезона в редакцию издания Kun.Uz поступила жалоба от жителей Ургутского района Самаркандской области. Они сообщили об искусственных очередях и мошенничестве из-за дефицита угля, образовавшегося на складе «Жомбой».

Посетив этот склад, корреспонденты издания увидели вереницу примерно из 50 грузовых машин возле склада и большую толпу. Заведующий складом Ориф Курбонов сообщил, что распределяет уголь между жителями пяти районов Самаркандской области: Джамбайского, Тайлакского, Ургутского, Пайарыкского и Самаркандского. «Потребителей много, само собой, образовывается очередь. Некоторые ждут своей очереди по два-три дня. В день отгружаем потребителям по восемь-девять вагонов угля. Несмотря на то, что рабочий день заканчивается в 17-00, работаем до позднего вечера», - рассказал Курбонов.

Жительница Тайлакского района Д.Маматкулова пожаловалась корреспонденту Kun.Uz: «Когда подошла очередь нашей махалли (квартала), угля мне не хватило. И теперь три дня мучаюсь, пытаясь его получить. Если не успею, придется ждать следующего раза, когда наступит черед нашей махалли».

«Здесь развиты всякие «схемы». Например, грузовики, которые стоят на территории склада, просят в два, а то и три раза больше денег за доставку угля. Те, кто приехал со своим грузовиком, стоят в длинной очереди с правой стороны. А с левой стороны без очереди подъезжают машины, которые просят большие деньги. Если им заплатить, они вывезут вам уголь без очереди», - объяснили ситуацию люди в толпе.

«Пока отгрузят одну машину по очереди, четыре въедут и выедут с углем без очереди. Вы можете нанять грузовую машину в своем районе, приехать сюда, простоять целый день в очереди и остаться ни с чем», - рассказал житель Ургутского района.

Завскладом Курбонов не разрешил корреспондентам Kun.Uz сфотографировать процесс отгрузки угля со склада, сославшись на «режимность» объекта. Это угольный склад – «режимный» объект? Как, в таком случае, объяснить присутствие на его территории толпы?..

19 декабря о нехватке угля на складе «Жомбой» сообщил «Озодлик» (узбекская служба Радио Свобода). Представители хокимията (администрации) Джамбайского района на условиях анонимности рассказали корреспонденту, что «склад угля пустует уже с начала декабря. При потребности населения Джамбайского района почти в шесть тысяч тонн угля на сезон выделено всего 2,9 тысячи тонн. Из них осталось распределить 1,2 тысячи тонн, поступление которых ожидается до нового года. Хокимият заказал дополнительно еще 3,3 тысячи тонн угля».



Надпись гласит, что уголь на складе «Жомбой» закончился, а когда поступит, работники склада оповестят об этом махалли. Фото «Озодлик»



Между тем, анонимный источник в унитарном предприятии «Узбекуголь» сообщил «Озодлику», что к 19 декабря 2017 года потребителям уже отгружен 91% выделенного населению правительством объема в 849 тысяч тонн угля. На вопрос, в какой степени выделенный объем покрывает потребность населения страны, представитель «Узбекугля» не смог ответить.

Впрочем, предложенный государством уголь населению не по нраву. Как рассказал в передаче OzodNazar учитель из Риштанского района Ферганской области Баходирхон Элибоев, он «плохого качества, почти как песок или мука». Такой уголь поставляют в махалли по государственной цене, вместе с транспортными расходами он обходится примерно в 250-300 сумов за килограмм ($0,03).

«Хороший уголь продается с рук и стоит намного дороже. Но открыто на рынке уголь хорошего качества не продается, его нужно заказывать определенным людям. Цена - примерно 800-1000 сумов за кг ($0,09-0,12), - рассказал Элибоев. - Не каждый может позволить себе такое удовольствие. Многие вырубают деревья на своих приусадебных участках и полученными дровами отапливают дом, периодически - баню, используют их для приготовления пищи».

По подсчетам Элибоева, расходы на уголь и дрова составляют от 500 до 800 тысяч сумов в месяц ($61,7-$98,7). На это учитель тратит львиную долю своей зарплаты. Напомним, что по данным Госкомстата Узбекистана, средний размер зарплаты в стране составляет 1,346 млн сумов ($166).

Недовольны качеством угля и в других регионах Узбекистана. Как рассказало издание «Оила даврасида» («В кругу семьи»), в телефонном разговоре жители Ташкентской и Андижанской областей сообщили, что уголь по 156 сумов за кг можно приобрести свободно, но он очень мелкий, а топливо хорошего качества им приходится покупать на рынке или через знакомых. А некоторые андижанцы даже не подозревают о существовании государственных цен на уголь и приобретают его только на рынке, где он стоит в несколько раз дороже.

Но откуда поступает уголь на рынок? Ведь, согласно плану-графику добычи и поставки угля по республике, почти весь добываемый уголь государство отправляет потребителям.



План-график добычи и поставки угля по республике в осенне-зимний период 2017/2018



Если допустить, что запланированного объема поставок угля населению действительно достаточно, то, получается, дефицит этого вида топлива вызван другими проблемами. Например, проблемой качественного исполнения решений правительства, неэффективной организацией процесса распределения угля по региональным складам, отсутствием общественного контроля на местах, различными злоупотреблениями (благодаря которым, в частности, уголь хорошего качества оказывается «под прилавком»), слабой степенью коммуникации населения с органами исполнительной власти и, наконец, недостаточным освещением этих вопросов в местных СМИ.

Международное информационное агентство «Фергана»







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