США против Атиллы. Чем грозит Эрдогану активность американских прокуроров

Реза Зарраб. Фото с сайта Foreignpolicy.com

Громкий процесс, известный как «Дело Зарраба», который проходит в суде штата Нью-Йорк, приобрел неожиданный оборот. Главный подозреваемый, ирано-турецкий торговец золотом Реза Зарраб (арестованный в Майями в марте 2016 года), внезапно перешел в категорию основного свидетеля в деле, которое называется «США против Атиллы». Зарраб признал обвинения в свой адрес и согласился сотрудничать со следствием. Таким образом, меч американской Фемиды теперь направлен, в первую очередь, против турецкого банкира Хакана Атиллы, которого американские власти арестовали в марте 2017 года.

Заррабу инкриминировали нарушение американских санкций, направленных против Ирана. Атилла же обвинялся как соучастник Зарраба в его махинациях, направленных на отмывание иранских денег, полученных от продажи газа.

Кроме того, прокуратура Нью-Йорка подготовила обвинительное заключение в отношении бывшего министра экономики Турции Мехмета Зафера Чаглаяна.

Переквалификация Зарраба в свидетели, а также обвинения в адрес бывшего министра Турции кардинально изменили отношение к происходящему турецкой общественности. Со слов Зарраба стали известны детали подкупа им высокопоставленных турецких чиновников, в том числа министра Чаглаяна, которому бизнесмен передал около 50 миллионов долларов за помощь в проведении банковских операций. Кроме того, за покровительство и поддержку Зарраб давал взятки и бывшему министру внутренних дел Муаммеру Гюлеру. По словам Зарраба, в коррупционном скандале «Большая взятка» был замешан даже тогдашний премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Советы давал совершенно бесплатно

Что же касается Хакана Атиллы, то, по словам Зарраба, турецкий банкир подсказывал ему, как лучше обходить американские санкции. Однако любопытно, что взяток от Зарраба за советы Атилла не просил и никогда их не получал – такая вот благотворительность.

Защита Атиллы, которая финансируется из бюджета Турции, утверждает, что банкир невиновен, а улики против него не достойны внимания, так как были получены незаконными методами. Более того, турецкое министерство юстиции направило письмо в департамент юстиции США с требованием прекратить «незаконный» суд над Хаканом Атиллой. В целом же линия защиты была построена на том, что Атилла – хороший семьянин и профессионал своего дела. «Если он что-то и делал, то исключительно в рамках своих должностных обязанностей и по требованию своего начальника», – утверждают адвокаты.

После выступления прокуратуры, защиты и перекрестных допросов, которые длились четыре недели, 20 декабря 2017 года жюри присяжных собралось для обсуждения вердикта.

Жюри заседало три дня подряд, но так и не пришло к консолидированному решению.

В таких случаях, согласно американским законам, жюри должно проголосовать единогласно. Есть три варианта решения: «виновен», «не виновен», «консенсус не достигнут». В последнем случае жюри распускается и собирается новая команда присяжных. После чего прокуроры, адвокаты, свидетели и подозреваемые вынуждены давать свои объяснения заново.

Каковы же последствия возможных решений суда?

Если Атиллу объявят невиновным, это станет безусловной победой турецкого президента. Нет сомнений, что если дело будет закрыто американским правосудием, это серьезно увеличит политический капитал Эрдогана.

В случае, если жюри присяжных объявит о виновности Атиллы, это будет означать продолжение расследования. И тогда в нем могут фигурировать совсем другие люди, а дела будут разбираться совсем в других судах.

Важно отметить одну деталь: жюри будет определять виновность Атиллы по всем шести пунктам обвинения. Это усложняет его ситуацию. Даже если по каким-то пунктам он окажется невиновным, по другим пунктам его могут приговорить. Таким образом, реальных шансов выйти на свободу у турецкого банкира совсем немного.

Если Атилла все-таки будет осужден, вероятно, его попытаются обменять на американского гражданина. Таким гражданином может оказаться пастор Эндрю Брансон (арестованный в декабре прошлого года за якобы имевшие место связи с Фетхуллахом Гюленом и пособничество путчу), или, например, сотрудник генконсульства США Метин Топуз.

Заговор против Эрдогана и Турции?

Главная опасность для турецкого руководства состоит даже не в осуждении Атиллы, а в том, что он, как и Зарраб, может пойти на сделку с американским правосудием. Можно только догадываться, какие тайны турецкого руководства выплывут тогда на поверхность.

Конечно, даже если Атилла заговорит, ситуацию непосредственно в Турции это вряд ли изменит – слишком сильны сейчас позиции Эрдогана внутри страны. Однако на внешнеполитические обстоятельства это может повлиять очень серьезно. Последствия дела «США против Атиллы» вынуждены будут учитывать и Турция, и США, и все мировое сообщество.

О серьезности последствий этого дела можно судить хотя бы заявлению Эрдогана. В ноябре, еще до того, как Зарраб перешел в категорию свидетелей, турецкий президент назвал «дело Зарраба» ни много ни мало заговором против Турции. По его словам, громкий коррупционный скандал «Большая взятка», в котором было замешано высшее руководство республики, организовали и спровоцировали враги государства. Эрдогану тогда удалось выйти сухим из воды, а, значит, «враги» своей цели не достигли. И вот теперь, по мнению турецкого президента, они решили действовать руками американского правосудия.

На самом же деле в ходе процесса американские прокуроры вовсе не пытались прояснить роль Эрдогана в нарушении санкций. Более того, они обходили эту тему: очевидно, американское правосудие не хочет политизации процесса.

Однако это вовсе не значит, что если Атиллу признают виновным, американская правовая система не пойдет дальше. Так или иначе, имена турецкого премьера и министров были озвучены в суде. Конечно, было бы логично выяснить, нарушались ли санкции США с одобрения руководства Турции или это была всего лишь инициатива отдельных бюрократов.

После суда над Атиллой за дело может взяться Департамент казначейства (Министерство финансов США). Не исключено, что тогда турецким государственным и частным банкам, работавшим с Заррабом, придется выплатить крупные штрафы за нарушение санкций. Такие случаи уже были в Европе. Британские Lloyds Bank, Royal Bank of Scotland, Barclays Bank, итальянский Unicredit, немецкие Commerzbank ve Deutsche Bank, французский BNP Paribas, и швейцарский Credit Suisse вынуждены были выплачивать штрафы в десятки миллиардов долларов.

Нет сомнений, что если американская правовая система сочтет необходимым проводить расследование дальше, расследование будет проведено – вне зависимости от политической составляющей этого дела. Пока же, однако, в деле «США против Атиллы» необходимо дождаться решения присяжных, которые вновь соберутся 3 января 2018 года.

Яшар Ниязбаев