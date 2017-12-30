С Новым! Поздравительная телеграмма от «Ферганы»

Как говорят аксакалы, снег падает не везде, но везде рано или поздно наступает Новый год. Так пусть же неотвратимо, как Новый год, настигнет вас, друзья, горячая любовь «Ферганы»! Пусть беспрепятственно доходят до вас наши актуальные, как сама жизнь, новости, глубокие, как море, аналитические статьи и острые, как орлиный коготь, репортажи. Пусть наши к вам добрые чувства, как жаркое солнце Центральной Азии, растопят снег недоверия и зальют песок недопонимания.

Самоотверженные наши читатели, талантливейшие наши авторы, всезнающие информаторы и знаменитейшие ньюсмейкеры — те, кто делает новости и те, из кого их делают, — а также все, кто дочитал до этого места! Информационное агентство «Фергана» поздравляет вас с наступающими праздниками: всех вместе и отдельно по странам.

В этом году мы слушали песни и сказки Атамбаева, следили за реформами Мирзиёева, учились метать в цель ножи с Бердымухамедовым — и несмотря на это все, остались живы. Так пусть же живы и здоровы будем мы и в следующем году, даже если в рамках реформ Мирзиёева Назарбаев начнет метать в цель Жээнбекова.

Итак, вот наши пожелания к Новому году.

УЗБЕКИСТАНУ:

Узбекистанцам мы желаем не разочароваться в своем президенте, который в ушедшем году подал им столько надежд. А президенту Узбекистана желаем не разочароваться в своем народе, если он вдруг почему-то потребует выполнять свои обещания.

КЫРГЫЗСТАНУ:

Пусть отныне свадьбы в Киргизии играют только по добровольному желанию невесты. Но жених пусть тоже имеет голос, хотя бы совещательный. Желаем, чтобы невест в Киргизии больше не воровали, а выдавали всем хорошим людям совершенно бесплатно. Желаем, чтобы отныне вторых жен приводили в дом только после развода с первой, а лучше, чтобы у каждого была одна, но гарантированная жена.

ТУРКМЕНИСТАНУ:

Туркменистанцам желаем открытых границ и свободного доступа к иностранной валюте, а иностранной валюте — свободного доступа к туркменистанцам. Желаем гражданам Туркмении наконец-то догнать и перегнать своего президента, чтобы он смотрел на них и не забывал, кто кому служит.

КАЗАХСТАНУ:

Казахстанцам мы желаем не завидовать узбекистанцам: не всегда внезапная смена власти — это благо. Кроме того, гражданам Казахстана мы желаем свободы слова, собраний и свободы маневра. Надеемся, что в рамках этих свобод не будут их стеснять ни пиджаки иностранного производства, ни отечественные халаты.

ТАДЖИКИСТАНУ:

Таджикистанцам у нас совсем короткое, но очень важное родственное пожелание: поменять, наконец, семью. Правящую. И если хотя бы только это желание сбудется, жизнь, без сомнения, заиграет новыми красками.

ВСЕМ ТРУДОВЫМ МИГРАНТАМ НЕЗАВИСИМО ОТ НАЦИОНАЛЬНОСТИ

Мы желаем вам, друзья, работы без травм и только «правой», а не «левой» регистрации. Чтобы зарплата ваша была не хуже, чем у коренных москвичей. И наконец, чтобы дома вы зарабатывали больше, чем на чужбине, и могли сами выбирать, где вам жить и работать.

Киргизам мы желаем самсы. Узбекам - плова. Туркменам - пешме. Таджикам - куротоба. Казахам - казы. Не забывайте друзья, что вы - Центральная Азия, а, значит, находитесь в центре мира.

Себе же самим мы желаем, чтобы везде был быстрый, дешевый, безлимитный интернет безо всяких ограничений. И пусть, наконец, «Фергану» разблокируют по всей Центральной Азии. С Новым годом, друзья! Пусть год большой желтой собаки будет для вас удачным и счастливым!



Редакторы костанайского телеканала «Алау-ТВ», конечно, не уточняли, кто из этих двоих - их аким (мэр города). Но они так удачно поставили титры, что неизвестный доброжелатель решил спасти ситуацию.



Мы уверены, что аким города Костанай со своим другом Дедом Морозом тоже присоединяются к нашим поздравлениям и просят поставить для вас веселую новогоднюю песню.

Итак - Die Toten Hosen. «Auld Lang Syne». С Новым годом, друзья!