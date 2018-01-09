Все стерпит. В Таджикистане историк-ремесленник хочет наладить производство необычной бумаги

Фото с сайта protchenkov.livejournal.com

Директор историко-краеведческого музея города Исфары, что на севере Таджикистана, Абдуманнон Раупов с 2005 года пытается создать мастерскую по производству бумаги. Раупов — профессиональный гончар и мастер-изготовитель бумаги по многовековым рецептам. Он хочет наладить производство особого бумажного материала — так называемой «шелковой» бумаги — по старинной технологии, что даст возможность спасти одно из традиционных таджикских ремесел — когазгари (бумажное дело).

Для строительства мастерской директору исфаринского музея требуется участок земли площадью около 5-6 соток, расположенный возле речки или арыка. Раупов не раз обращался в местные органы власти в просьбой выделить ему подходящий участок. Однако каждый раз он получает один и тот же ответ: «Ваше заявление находится на стадии рассмотрения». Несмотря на получаемые из раза в раз отписки чиновников, ученый-ремесленник не теряет надежду.

На выделенной земле Раупов планирует установить обджувоз – водяную мельницу для производства бумаги, а также соорудить мастерскую по производству гончарных изделий. Таким образом, он попытается возродить сразу два старинных народных промысла — кроме когазгари еще и кулолгари (гончарное дело). Ремесленник уверен, что средства, вложенные в строительство мастерской, окупятся.

- С возрождением старинного бумажного ремесла я хочу еще раз напомнить миру, что таджики с давних времен почитали книги, занимались их созданием и тем самим внесли свой вклад в развитие мировой цивилизации, — говорит Абдуманнон Раупов.

Ремесло, которому больше 1000 лет

По словам исследователя истории Исфары Исматулло Пулодова, последним из поколений ремесленников-когазгаров в Исфаринском районе был уроженец села Чоркух Мирисломи Когазгар, который скончался в 1986 году. Его братья Мирдовуд и Исломбой тоже были когазгарами. Они производили бумагу из остатков хлопкового волокна, тряпок, а также пеньки и пеньковой веревки. Бумажное ремесло было некогда обычным явлением в селах Чоркух и Калъачаи Дукчи северного Таджикистана.

В 1881 году в селе Чоркух работали три обджувоза по производству бумаги. Первый принадлежал Мухаммади Муллосуфи. На нем работали четыре мастера и шесть рабочих. Они производили в год продукцию на сумму более 500 рублей (немалая сумма по тем временам, например, на 10 рублей в России тогда можно было купить две коровы). По сведениям историков, один лист бумага оценивался в 4-5 копеек.

Вторая мастерская принадлежала усто (мастеру) Муллоисмату Мирсаме. В ней работали четыре мастера и один рабочий. Хозяином третьего обджувоза являлся усто Икром. В его мастерской был занят один мастер и шесть рабочих. Продукция, выпущенная этими мастерами, отличались высоким качеством.



Обджувоз — водяная мельница в мастерской по производству бумаги в поселке Конигил около Самарканда (Узбекистан). Она приводит в движение механизм, размалывающий сырье для бумаги. Фото «Ферганы»



В селе Калъачаи Дукчи работала одна мастерская по производству бумаги. Она принадлежала двум мастерам — Мирзорахими Шарифу и Саидназару. В ней работали четверо мастеров и четверо рабочих. В год они производили продукцию на сумму примерно в 450 рублей. В начале XX века в городе Исфара действовали две мастерские по переплёту книг. Работавшие в них мастера Абдукаххор Асроров, Мирзоабдугани Шамсиев, Мирсулаймон, Хасанбой, Асрорхон, Мирзошамси, Собитбой Ахмадов были известными и уважаемыми людьми своего времени.

Исфаринская бумага – фронтовикам

У Абдуманнона Раупова своя версия истории развития ремесла когазгари в северном Таджикистане. По его сведениям, до начала 1950-х годов в Исфаре функционировали 8 обджувозов, которые производили разные сорта бумаги. Эта бумага в начале 1940-х годов прошлого века использовались для ведения дел в районных и городских военных комиссариатах Согдийской области. Об этом рассказал ученому Бобо Аброр — один из представителей династии мастеров, производивших бумагу.

Сорта бумаги для военкоматов имели серовато-зеленый оттенок. По свидетельствам бывшего депутата Верховного Совета СССР Ульмасбоя Солиева, вместе с продуктами, которые он отправлял на фронт солдатам, он привозил и коробки исфаринской бумаги. Таким образом, изделия таджикских мастеров-когазгаров использовались даже на фронте во время Великой Отечественной войны.

- История производства бумаги в селе Чоркух начинается в средние века. Согласно местным преданиям и рассказам потомков мастеров-производителей бумаги, их предки являются выходцами из иранского города Шираза. Они бежали во время нашествия арабов и нашли приют в этом горном селе. В то время в Чоркух производили три вида бумаги. Во время Бухарского эмирата они были известны под названиями «когази шохи» (шелковая бумага), «когази хаттоти» (каллиграфическая бумага), и «когази оди» (простая бумага).

До сих пор в квартале Гузар селения Чоркух есть улица Когазгарон, где раньше проживали, преимущественно, представители династий когазгаров. Среди них — Мирзо Абдугани и Олим Маруфхон. Они хорошо знали технологию производства бумаги. Для производства они использовали ветхую хлопковую ткань, бумажные обрывки, опилки, остатки шелка, ветви тутовника. Затем их размельчали с помощью водяных мельниц — обджувозов. Получившуюся кашицу выкладывали на «тахтасанги кайроки» — кремневые камни. Сверху специальным механизмом прессовалось сырье.

Потом листы расклеивали на стены, которые предназначались для сушки бумаги. После сушки листы снимали и разглаживали специальным инструментом — растрепанные волокна склеивались в цельную структуру. В итоге получалась белая бумага. В неё по желанию добавляли зеленые и желтые красители. По рассказам мастеров, бумагу зеленоватого цвета называли праздничной. Её часто использовали учителя. Белые листы обычно использовали для каллиграфии, желтоватые — для книг. Для окрашивания бумаги в желтый цвет в основном использовали гнилые стволы тутовника. Для получения коричневого оттенка использовали кожуру граната, для красноватого — персиковую древесину. — рассказывает Раупов.



Абдуманнон Раупов. Фото «Ферганы»



Исторические рукописи свидетельствуют, что в Чоркухе было много мастеров, которые занимались ремеслом переплётным делом (саххофи). Они переплетали старинные и новые книги. Известно, что среди жителей Исфары было много просветителей, имеющих богатые личные библиотеки. Они были постоянными клиентами мастеров из Чоркуха.

Бумага, произведенная в Чоркухе, Ворухе, Калъачаи Дукчи и Сохе, вывозилась в другие города и даже страны, расположенные на Великом шелковом пути. Так, в XIX веке развитием книгоиздательства занимался худжандский просветитель Сиддикходжаи Худжанди. По некоторым данным, через него исфаринская бумага доставлялась вплоть до города Лакхнау в Индии, где располагались несколько известных типографий. Одним из отличительных свойств этого сорта бумаги являлось то, что ее не могли испортить черви, клещи и другие насекомые.

«Шелковая» бумага

Кстати говоря, идею, которую никак не удается реализовать Абдуманнону Раупову, еще в конце 1990-х годов воплотил в жизнь в соседнем Узбекистане предприниматель-ремесленник Зариф Мухторов. В кишлаке Конигил близ Самарканда он построил мастерскую по производству бумаги по традиционной самаркандской технологии, аналогичной той, которую использовали исфаринские когазгары.

Основным сырьем для изготовления бумаги в мастерской Мухторова является кора тутовника, благодаря чему эта бумага получила название «шелковой». Особенность этой бумаги заключается в том, что она в самом прямом смысле все стерпит. Она мягкая и эластичная, ее можно мочить и даже стирать (без фанатизма, конечно).

В настоящее время самаркандские мастера изготавливают из «шелковой» бумаги свыше 50 наименований сувенирных изделий. Лист такой бумаги формата А4 стоит от 80 центов до $1,5 в зависимости от качества.



Сувенирные изделия из «шелковой» бумаги, выпускаемые в мастерской по производству бумаги в поселке Конигил около Самарканда (Узбекистан). Фото с сайта protchenkov.livejournal.com



Возрождения когазгари в Таджикистане может способствовать развитию и других традиционных промыслов — в частности, каллиграфии, переплетного дела и реставрации книг, считает главный редактор городской газеты «Насими Исфара» Муталиб Шарифов, изучавший историю местных ремесел. Десятки молодые таджикистанцев могли бы получить рабочие места, благодаря возрождению когазгари. Появилась бы возможность провести реставрацию сотен старинных рукописей, хранящихся у частных лиц, а также в общественных библиотеках, музеях, научно-исследовательских институтах.

Сама по себе старинная технология бумажного производства, безусловно, привлечет внимание местных и иностранных туристов, а оригинальные изделия из бумаги ручной работы будут пользоваться большим спросом. И пока в Таджикистане есть те, кто еще знает секреты древнего ремесла, будет непростительной ошибкой не поддержать их начинания.

Тилав Расул-заде