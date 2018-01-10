«Все оцифровать и не болеть!» Что еще президент Казахстана наказал своему народу накануне революции

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился с ежегодным посланием к народу. Вернее, обратился он накануне с кратким анонсом, а сам текст послания был опубликован сегодня на официальном сайте. Традиция больше не зачитывать послания, а давать их краткий анонс, началась в прошлом году. Многие связывают это с состоянием здоровья Назарбаева, которому стали тяжело даваться долгие публичные выступления.

Когда накануне в СМИ прошло объявление, что вечером президент обратится к народу, в казахстанском сегменте социальных сетей поднялось легкое волнение. Некоторые не выдерживали и вслух предрекали заявление об отставке. Но не тут-то было, президент вышел в эфир и произнес десять абстрактных тезисов о том, что нужно добиваться, повышать и неуклонно совершенствовать. Что именно? А все.

Послание было подробнее. Попробуем его коротко пересказать.

Во-первых, Назарбаев напомнил, что у Казахстана уже есть все нужные программы и стратегии. Стратегия развития «Казахстан-2050» (основная задача - войти в тридцатку самых развитых стран мира), «План нации - 100 конкретных шагов» (60 уже сделаны); программы «Третья модернизация Казахстана», «Программа индустриализации», «Цифровой Казахстан», Стратегический план развития республики до 2025 года.

Во-вторых, президент перечислил достижения страны: непостоянное членство и председательство в Совбезе ООН, выставка ЭКСПО, экономика растет: рост ВВП 4%, рост промышленного производства - более 7%, обрабатывающий сектор промышленности превышает 40%, бедность сократилась в 13 раз, уровень безработицы снизился до 4,9%.

Но некоторые вещи все же придется сделать. Мир вступает в эпоху Четвертой промышленной революции, поэтому перед Казахстаном стоят десять задач.

1. Индустриализация

Коротко: все оцифровать.

Подробнее: индустриализация должна стать флагманом экономики, более инновационной, с новыми инструментами и технологиями. В речи есть непонятные (и президенту, и народу) моменты. Например, «следует реализовать пилотный проект по оцифровке нескольких казахстанских промышленных предприятий, а затем этот опыт широко распространить. Важнейшим вопросом становится развитие собственной экосистемы разработчиков цифровых и других инновационных решений». Что значит «оцифровка промышленного предприятия» и «экосистема разработчиков», неясно. Возможно, речь идет об оцифровке документооборота, возможностях компьютерного управления и поиске нормальных IT-шников, но может, мы и ошибаемся.

Еще Назарбаев призвал к «цифровизации экономики», предрек масштабную безработицу, пообещал политику по трудоустройству и сказал о «функционировании частного рынка венчурного финансирования». (Становится понятным, почему президент не стал произносить это с экрана, попробуй-ка выучи. - Прим. «Ферганы».)

Главное в этом пункте - нужны наука, новые технологии, новые кадры, новые законы.

2. Ресурсы

Коротко: углеводородами мы не обижены, но нужно разрабатывать и возобновляемые источники.

Подробнее: доля альтернативной энергии должна дойти до 30% к 2030 году. Сегодня в Казахстане действует 55 объектов ВИЭ (возобновляемых источников энергии) общей мощностью 336 МВт, которыми в 2017 году выработано порядка 1,1 миллиарда кВт∙ч «зеленой» энергии.

Акимы (главы администраций) должны привлекать бизнес для утилизации и переработки мусора.

Опять нужны наука, новые технологии, новые кадры, новые законы.

3. Умные технологии в сельском хозяйстве

Коротко: мы научились выращивать зерно и овощи, мы молодцы. Теперь нужно научиться их готовить и продавать в другие страны.

Подробнее: хорошо бы повысить производительность труда, увеличить экспорт сельхозпродукции и выходить с готовой переработанной продукцией на мировые рынки. «Мы научились выращивать различные сельхозкультуры, производить зерно. Гордимся этим». Нужны наука, новые технологии, новые кадры, новые законы. Пусть аграрные вузы обновят программы. А банки должны удешевить кредиты для фермеров.

«Поручаю увеличить в течение 5 лет производительность труда в АПК и экспорт переработанной сельхозпродукции как минимум в 2,5 раза», сказал президент.

4. Транспорт и логистика

Коротко: Казахстан исключительно удачно расположен для заработка на транзите товаров. Продолжаем вкладывать в дороги. В послании появляется слово «блокчейн».

Подробнее: через Казахстан проходит несколько трансконтинентальных коридоров, транзит грузов в 2017 году вырос на 17% и составил почти 17 миллионов тонн. Если к 2020 году доходы от транзита достигнут 5 миллиардов долларов, затраты на инфраструктуру окупятся.

Опять нужны наука, новые технологии, новые кадры, новые законы. С помощью блокчейна планируется отслеживать движение грузов в онлайн-режиме, упростить транзит и таможенные операции. На внедрение новых технологий в инфраструктуру и логистику должно выделяться до 150 млрд тенге в год.

Да, дороги тоже будут ремонтировать.

5. Строительство и коммуналка

Коротко: Сегодня на одного жителя приходится 21.6 кв.метров жилья, надо довести до 30 метров. (Это средняя температура по больнице, но звучит красиво. - Прим. «Ферганы».) В село нужно дать питьевую воду.

Подробнее: в год вводится более 10 миллионов квадратных метров жилья. Обеспеченность жильем на одного жителя выросла в последние 10 лет на 30% и составляет сегодня 21,6 квадратных метра. Хорошо бы к 2030 году сделать, чтобы на каждого было по 30 кв.метров.

Нужно строить лучше, использовать современные материалы, новые технологии, новые законы.

А на селе - хорошо бы обеспечить людей качественной питьевой водой, на это каждый год должно быть выделено не менее 100 миллиардов тенге.

6. Финансы

Коротко: Начнут строго разбираться с финансовой ответственностью банков и физлиц. Бизнесу нужны кредитные ставки, которые бы реально отражали доходность отрасли. «Самрук-Казына» выходит на IPO.

Подробнее: банки должны нести экономическую ответственность за «плохие» кредиты, вывод средств из банков акционерами в угоду аффилированных компаний и лиц должен стать тяжким преступлением. Нацбанк должен осуществлять надзор за финансовыми институтами. Нужен закон о банкротстве физических лиц.

Поручения Нацбанку: решить вопрос по валютным ипотечным займам населения (как и в чью пользу решить, не уточняется); решить вопрос долгосрочного кредитования бизнеса по ставкам, учитывающим реальную рентабельность в отраслях экономики.

Из перспектив: Международный финансовый центр «Астана» должен стать региональным хабом, применяющим английское право и современные финансовые технологии.

Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» выходит на IPO (об аресте нацфонда в США и Голландии президент ничего не сказал).

7. Человеческий капитал

Образование. Коротко: всю систему надо менять. Если граждане будут свободно владеть тремя языками (казахским, русским, английским), в стране появится «настоящее гражданское общество».

Подробнее: ввести единый стандарт программ: у дошкольников - к 1 сентября 2019 года, в школах - к 2021 году. Нужны новые программы, учебники, стандарты и кадры. Больше математики. В школах - подушевое финансирование. Снизить нагрузку на учеников. При дворцах школьников создать сеть детских технопарков и бизнес-инкубаторов со всей необходимой инфраструктурой, включая компьютеры, лаборатории, 3D-принтеры (как это сочетается со снижением нагрузки - вопрос). Вводится новая методика изучения казахского для русскоязычных школ.

Не нужно утяжелять казахский язык собственными вариантами общепринятых мировых терминов. Президент критикует: «За последние годы на казахский язык было переведено 7 тысяч устоявшихся и общепринятых в мире терминов. Такие «нововведения» иногда доходят до смешного. Например, «ғаламтор» («Интернет»), «қолтырауын» («крокодил»), «күй сандық» («фортепиано») и таких примеров полно».

До 2025 года переходим на латиницу.

Президент впервые говорит о формировании «настоящего гражданского общества». По его мнению, оно возникнет, если граждане будут свободно владеть тремя языками: казахским, русским и английским. И тогда «человек любой этнической группы сможет выбрать любую работу вплоть до избрания Президентом страны. Казахстанцы станут единой нацией». (Соблюдение прав граждан, ответственность и сменяемость власти, верховенство закона, свобода слова, собраний, СМИ, неотъемлемое право частной собственности и другие факторы формирования гражданского общества президент не упоминает. - Прим. «Ферганы».)

В науку нужно привлечь бизнес (для финансирования). Определить квоту для молодых ученых в системе грантов. Законодательно закрепить академическую свободу вузов, предоставив им больше прав создавать образовательные программы.

Развивать культуру и идеологию.

Здравоохранение. Коротко: оно должно быть первоклассным и оцифрованным. Однако стационарное лечение очень дорого, поэтому переходим на амбулаторное, уничтожаем диспансеризацию и начинаем платить за все.

Подробнее: казахстанцам нужно ориентироваться на профилактику заболеваний и уделять внимание здоровому образу жизни. Диспансеризации, видимо, пришел конец, в Казахстане начинают управлять хроническими заболеваниями: «переходить от малоэффективной и затратной для государства диспансеризации к управлению основными хроническими заболеваниями с применением дистанционной диагностики, а также амбулаторного лечения».

Отказ от диспансеризации, однако, не мешает строить планы о появлении «комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями», «высокоэффективной ранней диагностике» и всеобщей борьбе с туберкулезом.

Должна быть внедрена система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), «основанная на солидарной ответственности населения, государства и работодателей». Т.е. какие-то услуги врачей будут бесплатны (перечня еще нет), но за многое придется платить (или доплачивать) пациентам (и их работодателям).

В медицине нужно все оцифровать и ввести новые технологии. Подготовить новые кадры. Принять новый Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения».

Работа и соцобеспечение. Коротко: Легализовать рынок труда, заставить самозанятых платить налоги, а пенсии привязать к трудовому стажу. Да, все оцифровать.

Подробнее: разработать современные стандарты по всем основным профессиям, где бизнесмены и работодатели должны закрепить, какие знания и навыки должны быть у работников. Исходя из новых профстандартов, изменить образовательные программы. Обратить внимание на самозанятых и безработных, научить их новой профессии, найти им работу (создать единую электронную биржу труда до 1 апреля 2018 года) или дать возможность официально зарегистрировать бизнес. Короче, упростить им жизнь, чтобы они нормально могли «исполнять свои обязательства перед государством» (т.е. платить налоги). Трудовые книжки сделать электронными. А чтобы люди были заинтересованы выйти в легальное поле, пенсионную систему жестко привязать к трудовому стажу.

С 2018 года начинается адресная социальная помощь малообеспеченным слоям населения, теперь она составляет 50% от прожиточного минимума. Непонятно, на каких условиях будут помогать трудоспособным малообеспеченным гражданам, в послании сформулировано так: «денежная помощь будет доступна при условии их участия в мерах содействия занятости».

Дальше президент называет цифры роста благосостояния, но в процентах, а не в деньгах, поэтому понять, насколько эта государственная помощь существенна, трудно. Конкретные суммы называются только, когда речь идет о расходах в масштабах всей страны, чтобы выглядело внушительно.

Итак, в 2016-2017 годах были трижды повышены пенсии и пособия, базовая пенсия выросла в общей сложности на 29%, солидарная – на 32%, пособия на рождение ребенка – на 37%, а по инвалидности и потере кормильца – каждое на 43%. Заработная плата работников здравоохранения увеличилась до 28%, образования – до 29%, социальной защиты – до 40%, госслужащих корпуса «Б» – на 30%, стипендии – на 25%.

Расходы республиканского бюджета на социальную сферу в 2018 году увеличены на 12% и превысили 4,1 триллиона тенге. Повышение социальных выплат, в том числе пенсий, увеличит доходы более 3 миллионов казахстанцев.

С 1 января 2018 года солидарные пенсии выросли на 8%. Повышение пособий для инвалидов, семьям, потерявшим кормильца, воспитывающим детей-инвалидов, составило до 16%. С 1 июля 2018 года базовая пенсия увеличится в среднем в 1,8 раза в зависимости от трудового стажа.

С 1 июля 2018 года планируется дополнительно ввести пособия для родителей, осуществляющих уход за совершеннолетними инвалидами I группы с детства. Ежемесячно такие пособия в размере не ниже одного прожиточного минимума получат порядка 14 тысяч семей. На эти цели потребуется до 3 миллиардов тенге в 2018 году.

С 1 января 2018 года должностной оклад учителей, которые переходят на обновленное содержание учебного материала, увеличить на 30%. Вводится новая сетка категорий для учителей, с учетом уровня квалификации. Для этого в текущем году необходимо дополнительно выделить 67 миллиардов тенге.

8. Эффективное государственное управление

Коротко: на местные бюджеты ложатся новые расходы (какие - не говорится); для этого им передаются корпоративные подоходные налоги мелкого и среднего бизнеса; села и мелкие города получают самостоятельные бюджеты, им передаются 7 источников доходов и 19 видов расходов (и это при общей тяге к новым технологиям и наукоемкому производству). Бизнес нужно вывести из тени и отстать от него с госрегулированием. Оцифровать все, что можно.

Подробнее: государственное администрирование приводит к издержкам для населения и предпринимателей, нужно это сокращать, отстать от бизнеса, господдержку свести к принципам «одного окна», «одного заявления». Повысить качество услуг субъектов естественных монополий, тарифы устанавливать с учетом инвестиционных программ.

«Требуются решительные действия по улучшению бизнес-климата, особенно на региональном уровне». Помочь бизнесу выйти из тени.

Регионы должны увеличивать собственные доходы: за счет развития туризма, за счет налогов малого и среднего бизнеса (в региональные бюджеты передаются их корпоративные подоходные налоги).

С 1 января 2018 года в городах районного значения, селах и сельских округах с численностью населения свыше 2 тысяч человек законодательно предусмотрено внедрение самостоятельного бюджета и коммунальной собственности местного самоуправления. С 2020 года эти нормы будут действовать во всех населенных пунктах. В бюджет села передано 7 видов налоговых и других неналоговых поступлений, а также 19 направлений расходов (что именно будет финансироваться из местных сельских бюджетов и как это сочетается с общим требованием введения цифровых новейших технологий и наукоемкого производства, не уточняется).

Нужна Стратегия национальной безопасности Казахстана, где будет прописана необходимость кибербезопасности и защита государственных информационных систем и устройств.

9. Борьба с коррупцией и верховенство закона

Коротко: эта задача на предпоследнем месте. С коррупцией продолжим бороться. Уголовный кодекс смягчен. Все оцифруем.

Подробнее: проводится большая работа по борьбе с коррупцией. Только за 3 последних года осуждено за коррупцию более 2,5 тысячи лиц, включая топ-чиновников и руководителей госкомпаний. За этот период возмещено порядка 17 миллиардов тенге нанесенного ими ущерба.

Нужно продолжать цифровизацию процессов в госорганах. Граждане должны видеть, как рассматриваются их обращения, и вовремя получать качественные ответы.

С уголовным законодательством все хорошо: внесены нормы, предусматривающие усиление защиты прав граждан в уголовном процессе, снижение его репрессивности, расширены права адвокатов, а также судебный контроль на досудебной стадии.

10. «Умные города» для «умной нации»

Коротко: Превратим Астану в «умный город», а потом, если получится, переделаем все остальные города.

Подробнее: 2018 год – год 20-летнего юбилея Астаны, мы все гордимся нашей столицей, поэтому технологии «Смарт Сити» мы внедрим сначала в Астане, а потом, если все пойдет хорошо, и в других городах. И тогда в эти города придут инвесторы. Потому что инвесторы «выбирают не страну, а город, в котором комфортно жить и работать».