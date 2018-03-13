К народу возбуждать вниманье. Елбасы пообещал согражданам дешевую ипотеку и снижение налогов

Нурсултан Назарбаев на совместном заседании палат парламента. Фото пресс-службы президента Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о пяти социальных инициативах, которые по оценкам аналитиков, коснутся примерно половины населения страны. Среди обещанного – доступная жилищная ипотека для широких масс с 2019 года и снижение налогов для низкооплачиваемых работников в 10 раз – до 1%.

Свои предложения президент представил в понедельник, 5 марта, на совместном заседании палат парламента и поручил депутатам разработку законодательной базы, а реализацию - правительству и Нацбанку. Полный текст выступления опубликован на сайте президента Казахстана.

Едва ли не ударным пунктом из пяти инициатив Назарбаева является десятикратное снижение налоговой нагрузки на граждан с низкими зарплатами. «В целях поддержки работающих казахстанцев с относительно низким размером заработной платы предлагается с 1 января 2019 снизить их налоговую нагрузку в 10 раз до 1%. Это будет делаться по индивидуальному налогу для тех, кто получает оплату труда менее 25-кратного размера МРП в месяц (60.125 тенге)», – заявил Назарбаев.

Cредства, которые высвободятся от такого снижения, по замыслу Назарбаева, будут направлены на увеличение оплаты труда. «В результате у не менее одной трети наемных работников страны - это более 2 млн человек - вырастет заработная плата без увеличения нагрузки на работодателей», - подсчитал он. Он поручил правительству также изучить возможности внедрения прогрессивной шкалы подоходного налога.

Ипотека под 7%

В числе других президентских инициатив – новая программа под названием «7-20-25», которая предусматривает выдачу ипотеки под 7% сроком до 25 лет. Это предложение, по словам Назарбаева, открывает «новые возможности приобретения жилья для каждой семьи», «повышает доступность жилищной ипотеки для широких масс».

«Нужны механизмы предоставления дешевых ресурсов, тогда каждый работающий сможет купить квартиру в кредит и обслуживать этот займ, с учетом возможностей семейного бюджета», – заявил казахстанский президент (цитата по сайту Vласть).

Суть программы он изложил так: «через программу «7-20-25» годовая ставка ипотечного кредита не будет превышать 7%, первоначальный взнос будет до 20%, а срок – до 25 лет».

«Каждый рабочий казахстанец будет иметь возможность получить ипотечный займ в тенге по следующим условиям: ставка вознаграждения по кредиту - не более 7% в год, а не 14-16%, как сейчас». По этой программе первоначальный взнос не должен превышать 20%, срок кредита – не 10-15, а 25 лет». Это делается для того, чтобы «снизить для людей размеры ежемесячных платежей».

Микрокредиты для безработных и фрилансеров

Назарбаев поручил правительству в 2018 году увеличить сумму микрокредитов на 20 млрд. тенге, доведя ее до 62 млрд. тенге в 2018 году «в рамках проводимой работы по развитию массового предпринимательства среди самозанятого и безработного населения».

Количество граждан, получивших микрокредиты, «должно увеличиться в два раза и достигнуть 14 тысяч». Президент Казахстана отметил, что микрокредитование позволило открыть свое дело казахстанцам из сельской местности и женщинам-предпринимателям.

Дополнительные гранты на технарей

Президент дал также поручение увеличить число грантов по техническим специальностям на 20 тыс. мест. По его словам, сегодня в вузах страны получают образование более 530 тыс. молодых людей, из которых почти 30% обучаются по государственным грантам.

«В 2018-2019 учебном году поручаю дополнительно выделить 20 тыс. грантов к тем 54 тысяч, выделяемым ежегодно. Из них 11 тысяч, если необходимо и больше, пойдут на обучение бакалавров по техническим специальностям, то есть там, где есть спрос для новой экономики, индустриальной программы, которую мы проводим», - заявил Назарбаев.

Вместе с этим он заявил о намерении государства помогать строительству студенческих общежитий через проекты государственно-частного партнерства. Благодаря этому к 2022 году в стране должны появиться общежития для 25 тыс. студентов колледжей и вузов.



Совместное заседание палат парламента. Фото пресс-службы президента Казахстана



Газопровод и Астана без смога

Назарбаев поручил построить магистральный газопровод по направлению Караозек (Кызылординская область) - Жезказган - Караганда - Темиртау - Астана.

«На сегодня уровень газификации у нас в стране составляет почти 50%. Газифицировано 9 областей, в основном западных и южных. При этом центральные и северные регионы страны все еще остаются без газа. Нам надо построить магистральный газопровод по направлению Караозек (Кызылординская область) - Жезказган - Караганда - Темиртау - Астана. Это наряду с обеспечением газом 2,7 миллионов человек положительно скажется и на экологической обстановке страны», - заявил президент Казахстана.

По его словам, если решить эту проблему, «только в Астане уменьшится в шесть раз распространение опасных отходов и уменьшится на 35 тысяч тонн в год». «Конечно, мы думаем, что это решится само собой за счет ветра, но мы в последнее время видим, с увеличением количества транспортных средств и виду того, что обе ТЭЦ у нас топятся за счет угля, всегда у нас в городе смог», - отметил Назарбаев.

Он отметил, что предлагаемые инициативы могут быть реализованы только при единстве народа и стабильности общества. «За 26 лет независимости мы придерживались этого правила и покорили многие высоты. А единство народа, в первую очередь, - это единство казахов. Чтобы быть в числе наиболее развитых стран мира, единство и согласие необходимо, прежде всего, нам самим – казахам», – добавил Назарбаев.

Программа охватит примерно половину населения

Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин назвал выступление президента «убедительным подтверждением неизменности его стратегического курса на социальную модернизацию нашего общества», передают Новости Казахстана.

«Это комплекс уникальных и беспрецедентных мер, направленных на повышение благосостояния всех казахстанцев», - сказал он. Нигматулин считает, что «все президентские инициативы продуманы, реалистичны и опираются на четко просчитанные возможности отечественной экономики», и задача депутатов - законодательно закрепить эту программу.

Казахстанский политолог, председатель правления РТРК «Казахстан» Ерлан Карин определил жанр сегодняшнего выступления как очередное послание президента, а целевой аудиторией назвал не столько депутатов и правительства, сколько граждан.

«Главным адресатом выступления президента стали не чиновники, а в первую очередь – простые граждане», – написал Карин на своей странице в Facebook.

По словам политолога, в выступлении была изложена «концентрированная программа по системному обновлению социального блока», причем «каждая из пяти инициатив затрагивает интересы нескольких миллионов человек». «В совокупности же как минимум половина населения будет охвачена президентской социальной программой», – считает Карин.

Журналист и политолог Талгат Калиев на своей странице в Фейсбуке написал, что предложение ипотеки под 7% его «сильно воодушевило»: «Во-первых, ипотека тенговая. Это значит, что банкам станет невыгодна девальвация. А это означает предсказуемость правил игры на местном рынке. Во-вторых, это должно вызвать оживление на рынке. Появятся деньги, начнется их движение, что в целом вызывает целую цепочку экономических отношений. И, наконец, вырастет доступность жилья. Судите сами, сегодня двух - трехкомнатную квартиру в Астане можно купить за 45-60 тысяч долларов. Грубо, на кредитном калькуляторе можно рассчитать, что при кредите в 50000$ на 25 лет выплаты составят 353$ в месяц. В чем выгода для банков, спросите вы? Наверное, в том, что переплата за 300 месяцев достигнет 56.077, а общие выплаты более 107.000. Это вполне приемлемая прибыль при значительных объемах розничного кредитования и длинном горизонте планирования. Когда банкиры будут жить не интересами сиюминутных прибылей, а долгого и созидательного бизнеса».

Экономист Магбат Спанов в комментарии Радио Азаттык по поводу выступления Назарбаева заявил, что президент поднимает социальные проблемы, решение которых сами же много лет откладывали в долгий ящик. По его словам, сейчас идет транзитный период. По его оценке, молодежь не удовлетворена реформами, а власть хочет сохранения статуса-кво, и чтобы избежать социальных эксцессов, «делает кивок в сторону молодежи». «Проблема жилья – самый важный для нее вопрос. К сожалению, о населении вспоминают, когда транзитный период или накануне выборов», - сказал экономист.

Об инфраструктуре и газификации «даже неудобно говорить»: страна, продающая за рубеж углеводороды, за 26 лет независимости не сумела обеспечить свои внутренние потребности, отметил экономист. Юг Казахстана частично газифицирован, в том числе, благодаря строительству инфраструктуры для экспорта в Китай, тогда как север и центр страны используют уголь, что наносит ущерб экологической ситуации.

Политолог также Айдос Сарым считает предложенные инициативы запоздалой реакцией властей на настроения, которые зреют в обществе. Послание президента не содержало социального блока, поскольку шла проработка предложений, согласовывание в экономическом блоке правительства. По мнению политолога, в Казахстане, жители которого нередко сравнивают свое положение с ситуацией в соседней России, поворот к «социалке» мог быть скопирован с российской повестки, где накануне выборов обнародован пакет социальной поддержки населения.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился с ежегодным посланием к народу в январе 2018 года, где сформулировал 10 задач, среди которых - развитие новых технологий и цифровизация всей страны. У Казахстана есть амбициозная экономическая госпрограмма «Казахстан-2050», предполагающая вхождение страны в топ-50 развитых стран, среди наиболее резонансных реформ Назарбаева - латинизация казахского алфавита и принятие новой военной доктрины Казахстана, базирующейся на обороне от гибридных угроз.