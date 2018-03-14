Конвертация зеленого паспорта. Как упрощение выхода из гражданства принесет Узбекистану миллионы долларов

Фото с сайта Nuz.uz

Новый президент Узбекистана взялся превратить туризм в главный драйвер роста экономики страны. Упрощает визовый режим, облегчает и делает более комфортным въезд и пребывание туристов, вводит льготы для занятых в этой отрасли компаний, создает специальные туристические зоны. Все это позволяет прогнозировать рост числа избравших Узбекистан местом для отдыха иностранцев уже в предстоящем сезоне.

Но есть люди, готовые приезжать в страну и без этих нововведений. Их влекут в Узбекистан не столько архитектурные шедевры и красоты, сколько запах политого в знойный день двора, сетчатые тени виноградных крыш, аромат приготовленного на зигирном (льняном) масле плова. Им хочется вернуться в места детства и юности, обняться с родственниками и друзьями, положить цветы на могилы близких. Они с удовольствием пополняли бы бюджет Узбекистана в качестве туристов, причем не однократно, а посещая его регулярно. Самые предприимчивые не прочь вложить свои деньги в бизнес на узбекской земле.

Но их останавливает страх столкнуться по приезде с серьезными неприятностями. Потому что эти люди, хотя и имеют паспорт другой страны, формально продолжают оставаться гражданами Узбекистана. Если они прилетят не по узбекскому паспорту, их могут ждать проблемы - либо при прохождении контроля в аэропорту, либо во время регистрации по месту пребывания на узбекской территории, когда, пробив по базе данных, обнаружат их гражданскую принадлежность. И тогда не исключен вариант быть задержанным по статье 223 («Незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Республику Узбекистан») Уголовного кодекса, предусматривающей от крупного штрафа до десяти лет заключения. Такая перспектива вынуждает многие тысячи человек отказываться от поездки на родину.

Избавить себя от таких проблем можно, лишь пройдя официальную процедуру выхода из гражданства или его утраты. Она завершается изданием указа президента Узбекистана и выдачей заявителю официальной справки, которую нужно иметь при себе во время поездки на родину по паспорту другой страны. Но процедура эта не очень проста и растянута во времени.

Сколько уехало

По данным Госкомстата Узбекистана, с 2006 по 2017 год из страны уехали более 474 тысяч человек. Если добавить эмигрировавших за предшествовавшие четырнадцать лет (1991-2005), это число увеличится, как минимум, втрое. И это только официальные данные.

Количество де-юре переставших быть узбекистанцами неизвестно. Среди уехавших немало тех, кто даже не выписался из своих бывших домов и квартир. Учитывает ли их Госкомстат при подсчете численности населения, узнать не удалось – в ведомстве на наши вопросы, отправленные в конце января, не ответили.









Количество выбывших в разные годы независимого Узбекистана, таблица взята с сайта Госкомстата страны. Если суммировать, включив 177,7 тысячи человек за 2017 год, получаем более 6,2 млн выбывших. Но не все так просто. В отчете Госкомстата за 2017 год говорится, что из 177,7 тысячи выбывших уехали на ПМЖ всего 22,7 тысячи, остальные - внутренние уехавшие. На вопрос, кто это такие, в ведомстве «Фергане» не ответили. Возможно, это те, кто в течение отчетного периода хоть раз официально менял место прописки, либо те, кто выписался и нигде в стране не прописался. На сайте Госкомстата присутствуют отчеты с 2006 по 2017 год, в большинстве из них указано сальдо миграции. Суммировав данные за этот период, мы получили более 474 тысяч эмигрантов.



Отказ написан, но кто его прочел?

Как правило, эмигранты стараются получить гражданство страны проживания, чтобы чувствовать себя на равных с местными жителями. Редкая страна признает за своими гражданами право иметь паспорт другого государства. Узбекистан ни с кем договоров о двойном гражданстве не подписывал. За наличие второго гражданства Ташкент не наказывает, но жить в республике и пересекать ее границы требует исключительно по своему паспорту.

В России при оформлении гражданства достаточно предъявить копию заявления «в полномочный орган иностранного государства об отказе от имеющегося иного гражданства». Некоторые эмигранты из числа новых россиян сдавали в Федеральную миграционную службу России (ФМС, упразднена в апреле 2016 года, ее функции переданы МВД. – Прим. автора) копию нотариально заверенного отказа от узбекского гражданства, отправленного в посольство Узбекистана по почте. Но проблема в том, что отказ имеет силу только для российской стороны, узбекская его не признает, а в диппредставительстве республики, как указано на его сайте, «документы, присланные по почте или по факсу, не принимаются, не рассматриваются и назад не возвращаются».

Проблемные документы: листок убытия и новый узбекский паспорт

Для официального оформления выхода из гражданства Узбекистана (стоимость - $110 для живущих в СНГ) необходимо предоставить ряд документов, и с получением некоторых из них могут возникнуть серьезные проблемы: это адресный листок убытия и биометрический узбекский паспорт.

Адресный листок убытия дают при выписке с постоянного места жительства тем, кто отправляется в страны СНГ (на сайте узбекского посольства в Москве список ограничен лишь Россией, Беларусью и Арменией). Но многие эмигранты уже потеряли этот листок, другие сдали его при получении паспорта или при прописке в новой стране. Дубликат можно попытаться добыть с помощью консульства, но эта услуга доступна только тем, кто уже стоит на учете, поскольку для регистрации опять же необходим листок убытия.

Нужно различать понятия «отказ от гражданства», «выход из гражданства» и «утрата/лишение гражданства». Отказ, требуемый Россией при оформлении гражданства, представляет собой заверенное нотариально заявление, которое отправляется в диппредставительство Узбекистана. Выход из гражданства – процедура, требующая от инициировавшего ее человека сбора и сдачи пакета документов. Утрата/лишение гражданства – другая процедура, которая происходит, по новым правилам, только по инициативе государственных органов, а не физического лица.

С лета 2017 года ни выписаться из Узбекистана, ни получить листок убытия либо его дубликат дистанционно по доверенности нельзя (интересно, почему?), нужно лично ехать за ним в Узбекистан. Поездка туда-обратно обойдется в несколько сотен долларов.

Проблема в том, что съездить за листком убытия лично не получится, если узбекский паспорт не в порядке: как говорилось выше, граждане Узбекистана могут пересекать границу только по нему. Но одни этот документ потеряли, другие просрочили: получив паспорт другой страны, люди перестают следить за сроком действия узбекского. У кого-то паспорт не биометрический и фактически уже не имеет силы. Впрочем, с таким документом пока еще можно совершить одну поездку в Узбекистан - до 1 июля 2018 года. Но по приезде он станет недействительным и придется оформлять биометрический (такие паспорта начали внедрять в Узбекистане в 2011 году).

Для получения паспорта нового образца в узбекском диппредставительстве потребуется встать на консульский учет ($30), собрав документы, включая листок убытия и старый паспорт. Если нет листка убытия, для постановки на учет можно предъявить вклеенный в паспорт стикер с записью «Dоimiy yashashga ketishga ruxsat berildi» («Выезд на постоянное место жительства разрешен»). Если нет и паспорта, то можно предоставить справку об утере из МВД и подробную объяснительную.

Если удалось встать на учет в консульстве, нужно собрать пакет документов уже непосредственно для оформления паспорта и заплатить консульские сборы - $60 за изготовление плюс $70 за утерю либо $50 за порчу, а «за несвоевременное обращение за оформлением паспорта и проездного документа за границей» взимается по $50 - за каждый (!) календарный год просрочки. Сдав пакет документов в дипмиссию, придется прождать несколько недель и получить, наконец, новый паспорт – чтобы тут же заняться избавлением от него.

Как упростить процедуру

Почему бы не разрешить выписывать людей по доверенности дистанционно? Более того - почему бы не отменить требование предоставлять листок убытия? Обходится же как-то без него посольство Узбекистана в Казахстане. Тем более что, согласно положению о паспортной системе от 2011 года, «органы внутренних дел не реже одного раза в месяц направляют сведения о прописке-выписке граждан в территориальные органы статистики». Инструкция МВД от 7 июля 2017 года требует информацию о получивших листки убытия в течение одного дня после оформления выписки вносить в базу данных Комплексной автоматизированной информационной системы «Паспорт-виза» республиканского центра АИСПН (автоматизированной информационной системы паспортизации населения). Отделам миграции и оформления гражданства для полноценного учета выехавших на постоянное жительство за границу (ПМЖ) поручено «на постоянной основе изучать архивные материалы по листкам убытия, квартирным карточкам, домовым и хозяйственным книгам органов самоуправления граждан, товариществ частных собственников жилья». Обнаруженные сведения об эмигрантах тоже вносятся в общую базу. Таким образом, профильным структурам не составит труда самостоятельно запросить данные о наличии или отсутствии прописки в Узбекистане, значительно облегчив людям процесс выхода из гражданства и избавив республику от «мертвых душ». Тем более что госорганы все равно перепроверяют поступившие к ним данные о заявителе.

Упростить процедуру выхода из гражданства можно, исключив из списка документов и узбекский паспорт. Что может содержаться в паспортах такого, чего нельзя добыть из централизованной базы данных населения Узбекистана, созданием которой по программе «Электронное правительство» власти озаботились два года назад? Сведений о посещенных странах, визах да штампов о получении, к примеру, разрешения на временное проживание в России? Это, конечно, интересно, но если человек не захочет предоставить узбекским властям эти данные, он может просто «потерять» свой паспорт и оформить новый – уже без всех этих отметок.

Утрата гражданства - кто собирает документы?

Статья 21 закона о гражданстве уточняет, когда человек может утратить гражданство Узбекистана.

До 11 августа 2015 года причин было три: «1) поступление лица на военную службу, на службу в органы безопасности, в полицию, органы юстиции или иные органы государственной власти и управления в иностранном государстве; 2) если лицо, постоянно проживающее за границей, не встало на консульский учет без уважительных причин в течение пяти лет; 3) если гражданство Республики Узбекистан приобретено в результате представления заведомо ложных сведений или фальшивых документов».



Консульство Узбекистана в Берлине. Фото с сайта Diligence.uz



Затем добавили четвертый пункт – «если лицо причинило существенный вред интересам общества и государства, занимаясь деятельностью в пользу иностранного государства либо путем совершения преступлений против мира и безопасности».

23 сентября 2016 года, то есть уже при Шавкате Мирзиёеве, список пополнили пятым пунктом – «если лицо приобрело гражданство иностранного государства», - а достаточный для оформления утраты срок отсутствия на консульском учете сократили до трех лет.

Желающих воспользоваться пятой причиной нашлось бы немало, но, как пояснил эксперт портала Norma.Uz Олег Заманов, по этому основанию узбекское гражданство смогут утратить лишь те, кто получил иностранное после 24 сентября 2016 года, когда этот пункт вступил в силу.

Заманов подчеркнул, что «утрата гражданства происходит без прямого участия его владельца в этом процессе. То есть сам гражданин не может инициировать, прекратить процедуру утраты узбекского гражданства либо как-то иначе повлиять на ее ход. Соответственно, в этом случае и заявление не подается, и сборы не взимаются». Его слова подтверждает «Инструкция о порядке подготовки материалов по вопросам оформления утраты гражданства Республики Узбекистан»: МИД и МВД республики сами должны выявлять не вставших на консульский учет граждан, выехавших на ПМЖ за границу, и принимать по ним меры.

Однако на сайте генерального консульства Узбекистана в Новосибирске висит целый список документов, которые эмигрант должен собрать и сдать для оформления утраты. Он включает заявление на имя президента, автобиографию, фотографии, копии листка убытия (для выехавших в страны СНГ) и два комплекта копий всех страниц узбекского паспорта. За рассмотрение документов и принятие решения взимается консульский сбор в размере $110, справка о подаче документов обойдется в $30. Но вставать на консульский учет для оформления утраты гражданства и менять паспорт на биометрический в этом случае не требуется.

Не исключено, что админы сайта генконсульства в Новосибирске просто не обновили до сих пор информацию, опубликованную в декабре 2016 года. Новая инструкция датируется 7 июля 2017 года.

Однако если полагаться на старания МИД и МВД Узбекистана, можно не дождаться включения своей фамилии в список тех, чье гражданство подлежит утрате. И такую процедуру тоже следовало бы упростить: стоит разрешить эмигрантам самим инициировать процесс оформления утраты, не обременяя их при этом необходимостью собирать пакет документов.



Фото Андрея Кудряшова, «Фергана»



Срок истек – ответа нет

Впрочем, все эти усилия могут в итоге оказаться тщетными. Статьей 39 закона о гражданстве установлено, что перестать быть узбекистанцем официально можно только после издания президентом страны соответствующего указа. Многие эмигранты мечтают, чтобы из статьи 21 убрали пункт о том, что «Гражданство Республики Узбекистан утрачивается со дня издания Указа Президента Республики Узбекистан». Но решать такие вопросы главу государства обязывает конституция.

Согласно статье 40 закона о гражданстве, заявления или представления по этим вопросам должны рассматриваться не более одного года, посольские сайты увеличивают этот срок до полутора лет «и далее до выхода Указа Президента». Но эмигрантские форумы констатируют, что ответа приходится ждать как минимум три года.

То, что эмигранты не прошли процедуру выхода или утраты узбекского гражданства, не встали на консульский учет, не является противоправным, наказание за это не предусмотрено ни уголовным, ни административным кодексом Узбекистана.

Объясняется ли это нерасторопностью МВД, МИД, СНБ, Комиссии по вопросам гражданства при президенте или самого главы государства, неизвестно. Но такая задержка ответа – нарушение закона. Ответственность за которое, похоже, не несет никто.

Более того. Во время пролистывания эмигрантских форумов обнаружился любопытный случай: подавшему во времена Ислама Каримова документы на выход из гражданства человеку сообщили, что ему надо писать новое заявление – теперь уже на имя Шавката Мирзиёева. «Мое дело вернули по причине того, что президент поменялся и надо писать заяву на нового президента. Так что мои 2 года ожидания - коту под хвост. Я написал новую заяву, притащил пару справок, что я не верблюд (махалля, налоговая) и дело запустили по новой. Чиновник сказал, что минимум появиться за информацией через 3-4 года», - рассказал участник форума «Fromuz.com» (грамматика автора сохранена).

Не наказывать, а помогать

Именно потому, что выход из гражданства настолько труден, дорог и долог, многие эмигранты не спешат оформлять документы. Казалось бы, оформи выход и навещай своих родственников в Узбекистане хоть каждый месяц, приезжай туристом, вкладывай деньги в местный бизнес...

Но кого-то отпугивают бюрократические процедуры, кого-то - денежные затраты. Одни не верят, что глава государства реально вовлечен в процедуру лишения гражданства и им действительно выдадут официальную справку, другие надеются, что по истечении определенного времени лишатся его автоматически. Третьи не теряют надежду на то, что в ближайшем будущем Узбекистан введет институт двойного гражданства. Четвертые боятся переступать порог посольства из-за наличия там сотрудников Службы национальной безопасности (СНБ), одиозность которой не раз публично признавал сам президент Шавкат Мирзиёев. А кто-то руководствуется всеми этими причинами сразу. Не озабочиваются процедурой выхода из узбекского гражданства лишь те, кто дорогу в Узбекистан закрыл для себя навсегда.

Во времена Каримова культивировалось восприятие эмигрантов как предателей родины. Но Мирзиёев разворачивает ситуацию на 180 градусов. На днях он заявил: «Мы в корне изменили свое отношение к нашим гражданам, работающим и обучающимся за рубежом на законных основаниях». По сути, это относится к большинству осевших за границей узбекистанцев. Слова президента позволяют ожидать, что теперь узбекские госорганы будут не наказывать эмигрантов бумажной волокитой и лишними тратами, а помогать им оперативно разрешать проблемные вопросы.

Наверняка упростить выход из гражданства можно еще в каких-то не упомянутых здесь моментах этой процедуры. Что в итоге будет на руку всем – и эмигрантам, и госорганам Узбекистана. Первым позволит урегулировать свой правовой статус, сделать карьеру в государственных структурах страны проживания, регулярно и без страха посещать родные края. Вторым поможет упорядочить статистику, избавиться от множества папок со сведениями о «мертвых душах»-налогоплательщиках, точнее просчитывать расходную часть бюджета страны, улучшить образ республики, повысить градус любви к родине у бывших сограждан и значительно увеличить туристический поток в Узбекистан. То что надо.

Феруза Джани