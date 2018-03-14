На три буквы. Мирзиёев избавил Узбекистан от СНБ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев довел до логического завершения первый этап провозглашенной им реформы Службы национальной безопасности. Своим указом от 14 марта он преобразовал СНБ в СГБ, создав, по сути, новую структуру - Службу государственной безопасности - и избавив общество от набившей всем оскомину аббревиатуры. Остается надеяться, что за этим последуют и все остальные этапы, поскольку новую вывеску нужно снабжать и новым содержанием - старое никуда не годится.

Предлагаем ознакомиться с полным текстом указа президента о преобразовании этой одиозной структуры, который был зачитан 14 марта в информационной программе телеканала «Uzbekistan 24».

Указ президента Республики Узбекистан о мерах по совершенствованию системы государственной безопасности республики Узбекистан

Надежная защита государственного устройства, неприкосновенность государственных границ, неукоснительное соблюдение прав и свобод человека, межнациональное согласие, религиозная толерантность, мир и спокойствие в обществе являются важнейшими условиями построения демократического правового государства, ускоренного социально-экономического развития страны.

Служба национальной безопасности республики Узбекистан занимает особое место в системе защиты конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности, экономического и оборонного потенциала страны от внешних и внутренних угроз.

Вместе с тем, возложение на Службу национальной безопасности всех аспектов национальной безопасности при отсутствии законодательного акта, четко определяющего ее статус, задачи и пределы полномочий, способствовало необоснованному вмешательству данного ведомства во все сферы деятельности государственных органов.

Приоритетное направление развития страны на современном этапе, успешная реализация задач по реформированию всех сфер государственной и общественной жизни требуют формирования качественно новой системы обеспечения государственной безопасности.

В целях коренного совершенствования деятельности по защите конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности и государственных интересов от внешних и внутренних угроз, а также в соответствии с задачами «Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах»:

- преобразовать Службу национальной безопасности Республики Узбекистан в Службу государственной безопасности Республики Узбекистан.

- Установить, что Служба государственной безопасности Республики Узбекистан является правопреемником Службы национальной безопасности Республики Узбекистан по ее правам, обязательствам и договорам.

- Определить Службу государственной безопасности Республики Узбекистан специальным уполномоченным органом, осуществляющим защиту конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности и интересов Республики Узбекистан от внешних и внутренних угроз.

Определить приоритетными направлениями организации деятельности Службы государственной безопасности Республики Узбекистан (далее - Служба):

- создание прочной законодательной базы, четко определяющей правовой статус, полномочия направлений деятельности Службы в качестве специально уполномоченного органа государственной безопасности,

- внедрение действенных форм и методов противодействия современным вызовам и угрозам,

- формирование организационной структуры, позволяющей эффективно использовать имеющиеся силы и средства в решении задач по обеспечению государственной безопасности с учетом складывающейся общественно-политической и социально-экономической ситуации,

- организацию деятельности службы на основе принципов конспирации, исключающей огласку сведений о формах и методах работы по обеспечению государственной безопасности, а также ведомственной принадлежности военнослужащих Службы,

- внедрение действенных механизмов, гарантирующих неукоснительное соблюдение прав, свобод и законных интересов граждан,

- создание принципиально новой системы отбора и подготовки кадров, нацеленной на привлечение в Службу всесторонне развитой и патриотичной молодежи, способной защищать интересы Республики Узбекистан,

- усиление социальной защиты военнослужащих Службы путем обеспечения достойной оплаты труда, улучшения жилищно-бытовых условий и совершенствования системы охраны здоровья.

Основными задачами и направлениями деятельности Службы определить:

- обеспечение государственной безопасности и защиты интересов Республики Узбекистан от внешних и внутренних угроз, укрепление законности и верховенства закона, предупреждение, выявление и пресечение правонарушений в данной сфере;

- осуществление разведывательной и контрразведывательной деятельности по предупреждению, выявлению и пресечению посягательств на конституционный строй, суверенитет и территориальную целостность Республики Узбекистан;

- охрану и защиту государственной границы Республики Узбекистан;

- ограждение Вооруженных Сил и оборонно-промышленного комплекса Республики Узбекистан от вызовов, рисков и угроз государственной безопасности, участие в реализации стратегических инициатив по укреплению обороноспособности страны;

- борьба с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью, незаконным оборотом оружия, наркотических средств и психотропных веществ;

- предупреждение, выявление и пресечение деструктивной деятельности, направленной на пропаганду национальной, этнической и религиозной вражды, представляющей угрозу государственным интересам и безопасности;

- обеспечение государственной безопасности в экономической, научно-технической, социальной и информационной сферах, защита культурно- исторического и богатого духовного наследия народа Республики Узбекистан;

- противодействие проявлениям коррупции в государственных органах и иных организациях, представляющим угрозу государственным интересам и безопасности;

- обеспечение государственной безопасности в сфере телекоммуникаций и транспорта, предупреждение, выявление и пресечение предпосылок к чрезвычайным ситуациям;

- осуществление оперативно-розыскной деятельности, проведение доследственной проверки и предварительного следствия по делам о преступлениях, расследование которых отнесено к компетенции Службы;

- контроль за обеспечением сохранности государственных секретов, безопасности специальной связи и организации криптографической защиты информации в государственных органах и иных организациях;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, представляющих угрозу государственным интересам и безопасности;

- совершенствование и поддержание состояния боевой и мобилизационной готовности Службы, подготовка сил и средств к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и введении военного положения.

Передать с 1 апреля 2018 года функции по выдаче:

- допусков к выполнению работ по проектированию, монтажу, наладке, ремонту и техническому обслуживанию технических средств охраны на особо важных и категорированных объектах Республики Узбекистан - Министерству внутренних дел Республики Узбекистан;

- справок о допуске соискателей лицензий на проектирование, строительство, эксплуатацию и ремонт режимных оборонных объектов - Министерству обороны Республики Узбекистан.

Утвердить образцы флага и эмблемы Службы государственной безопасности Республики Узбекистан согласно приложениям 1 и 2.

Службе в двухмесячный срок внести проекты постановлений президента Республики Узбекистан, предусматривающие организацию деятельности Службы, совершенствование деятельности образовательных учреждений Службы, повышение эффективности системы охраны государственной границы Республики Узбекистан.

Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова и секретаря Совета безопасности при президенте Республики Узбекистан Махмудова.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.



Старая и новая эмблема СНБ/СГБ Узбекистана



Как отмечается в комментарии к указу, «исключение из названия ведомства понятия «национальная безопасность» связано с необходимостью устранения фактора, который способствовал необоснованному расширению его полномочий, поскольку любая проблема локального масштаба могла рассматриваться как угроза национальной безопасности. Преобразование сосредоточит внимание ведомства на реальных угрозах государственной значимости. Термин «государственная безопасность» четко обозначит пределы обеспечения безопасности и разграничит направления работы в данной сфере».

СНБ была образована в 1991 году. Перед ней ставились задачи осуществлять разведывательную и контрразведывательную деятельность в интересах Узбекистана и бороться с организованной преступностью. Однако постепенно СНБ практически безгранично расширила свои полномочия и стала контролировать в Узбекистане все сферы деятельности. В декабре 2017 года Шавкат Мирзиёев, сообщив, что СНБ действует на основе положения, утвержденного правительством 26 лет назад, заявил, что «неприкосновенность этого положения в течение четверти века и оценка любой проблемы в качестве угрозы национальной безопасности привели к безосновательному расширению полномочий данного ведомства».

31 января 2018 года Мирзиёев провел расширенное заседание коллегии СНБ. Он подверг критике деятельность отдельных подразделений и управлений спецслужбы и заявил, что часть их будет упразднена. Президент также сообщил, что в 2018 году будет принят закон «О Службе национальной безопасности», где, по его словам, будут определены основные функции и задачи СНБ и четко разграничены полномочия силовых органов.

Рустам Иноятов

По итогам заседания было объявлено о снятии с поста председателя СНБ генерал-полковника Рустама Иноятова – 73-летнего «серого кардинала», который руководил главной спецслужбой страны более 22 лет. Это стало важным событием в жизни Узбекистана, поскольку Иноятов казался всемогущим и непотопляемым. Впрочем, его еще не полностью списали: почти сразу после отставки он занял кресло государственного советника президента по политико-правовым вопросам и назначен членом Сената Олий Мажлиса (верхней палаты парламента). Последнее обстоятельство обеспечило ему неприкосновенность. Надолго ли?

Ранее своих должностей лишились первый заместитель главы СНБ Шухрат Гулямов и глава МВД Узбекистана Адхам Ахмедбаев. Первого Высший военный суд Узбекистана признал виновным в посягательстве на конституционный строй и в организации контрабанды наркотиков. Как сообщил Мирзиёев лично, Гулямова приговорили к пожизненному заключению. Он также должен возместить государству ущерб в размере более $1 млрд. По неподтвержденным данным (а их и не подтвердить, если того не пожелают сами фигуранты, один из которых уже скончался), незадолго до смерти Ислам Каримов получил от Гулямова компромат на Мирзиёева.

Сообщалось, что по поручению Гулямова Адхам Ахмедбаев с мая 2016 года по январь 2017 года вел слежку за Мирзиёевым и его семьей. Президент обвинил Ахмедбаева в предательстве и лишил его звания «генерал-лейтенант».

Последние месяцы Мирзиёев неоднократно использовал встречи с чиновниками и общественностью для выплескивания очередной порции жесткой критики в адрес СНБ. Как минимум, досталось сотрудникам сурхандарьинского и бухарского управлений спецслужбы, но на их примере президент критиковал СНБ в целом.