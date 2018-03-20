Аркадаг из Кремля. Сторонники Путина в Центральной Азии потрясли российский ЦИК

Избирательный участок в Казахстане. Фото из социальных сетей

18 марта россияне переизбрали на новый шестилетний срок действующего президента Владимира Путина. По данным на вечер 19 марта было обработано 99,9% протоколов. За Путина проголосовали свыше 56 миллионов человек, это 76,6% избирателей – рекорд в истории постсоветской России. Ближайший соперник действующего президента, бизнесмен Павел Грудинин, набрал 11,8% голосов. По информации главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, явка избирателей превысила 67%, то есть, народ голосовал активнее, чем на прошлых президентских выборах. Оппозиционеры, призывавшие своих сторонников бойкотировать голосование, уже заявили, что явку «обеспечили» бюджетники, которых принуждали идти на участки, угрожая лишить зарплат и премий. Но Памфилова уверена, что граждане проявили активность благодаря «беспрецедентной информационной кампании», которую развернул ЦИК, и давлению Запада, заставившего «народ сплотиться».

Суммарно за рубежом на президентских выборах проголосовали более 400 тысяч человек. Чтобы получить точную цифру, нужно обработать данные еще с 97 заграничных участков, сообщил на пресс-конференции 19 марта замглавы ЦИК Николай Булаев. Голосование, с его слов, вызвало небывалый ажиотаж. Памфилова согласилась с коллегой, отметив: «Уж там [за рубежом] точно нельзя сказать, что кто-то кого-то принудил. Посмотрите на кадры, какие там были очереди. Это удивительно, меня это просто потрясло».

«Фергана» подготовила краткий обзор того, как голосовали российские граждане в Центральной Азии.

Туркменистан

В Туркменистане голосование проходило на пяти избирательных участках – в Ашхабаде, Туркменбаши, Мары, Туркменабаде и Дашогузе. По данным «Азатлык», очередь из людей с российскими паспортами начала собираться у здания посольства в столице республики около восьми утра. Желающим проголосовать не помешал даже дождь. «Много пожилых людей и стариков. Люди стояли по три часа, очередь продвигалась очень медленно», – сообщил корреспондент радиостанции.

Очередь на избирательный участок в Ашхабаде, Туркмения. Фото с сайта Rferl.org

Точная численность граждан РФ в Туркменистане неизвестна, но по разным оценкам она может составлять несколько десятков тысяч человек.

По данным российского посольства, всего в республике проголосовали 4156 человек. Больше половины из них пришли на участок в Ашхабаде. При этом первая «четверка» кандидатов по результатам голосования выглядела следующим образом:

Путин В.В. - 95,17% (3955 человек)

Грудинин П.Н. - 1,93% (80 человек)

Жириновский В.В. - 1,23% (51 человек)

Собчак К.А. - 0,63% (26 человек)

Комментаторы в Сети в шутку выразили недоумение, что первое место в этом списке принадлежит не Гурбангулы Бердымухамедову, и предложили пересчитать голоса в туркменском ЦИКе. Глава республики, между тем, уже поздравил Путина, отметив, что под его «мудрым и дальновидным руководством Россия достигнет еще больших успехов, а также продолжит укреплять свой авторитет на международной арене».

Узбекистан

В Узбекистане, по данным российского посольства, проголосовали более 5,5 тысячи человек. Этот результат почти вдвое превысил явку на президентских выборах 2012 года. Избирательные участки действовали в трех городах: Ташкенте, Бухаре и Фергане. Проголосовать досрочно также можно было в Навои, Самарканде, Гулистане и Алмалыке. Больше всего желающих сделать свой выбор ожидаемо было в столице. В первой половине дня 18 марта у здания российского посольства выстроилась очередь в несколько сотен метров. Редакция радио «Озодлик» попыталась выяснить, за кого будут голосовать собравшиеся. Почти все участники опроса ответили, что за Путина, потому что он «сильный лидер». Никаких эксцессов и нарушений в ходе голосования зафиксировано не было.



Избирательный участок в Фергане, Узбекистан. Фото из социальных сетей



После объявления предварительных результатов президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в числе первых поздравил Путина с победой. Он также пригласил российского лидера посетить Узбекистан с государственным визитом (тот «с благодарностью принял приглашение»). Мирзиёев отметил также, что прошедшее голосование «продемонстрировало огромное доверие народа к политике российского президента, направленной на консолидацию общества, повышение качества жизни населения (…) и укрепление роли страны как ключевой мировой державы».

Казахстан

По данным на 1 января 2018 года, в Казахстане насчитывалось около 70 тысяч российских избирателей. Для них в день голосования открыли участки в 17 городах (не считая Байконура). Максимальную явку зафиксировали в Астане и приграничном Петропавловске. В столице проголосовали порядка полутора тысяч человек. Избирательный участок для россиян, как передает Tengrinews, организовали в районе старой площади – в Российском центре науки и культуры. По информации зампредседателя участковой избирательной комиссии Дмитрия Пантерина, люди активно голосовали с раннего утра. «Даже чаю некогда попить», – пошутил он.

В Петропавловске на выборы пришли 1100 избирателей. По информации Петропавловск.news, 982 из них отдали голоса за Путина. За Ксению Собчак проголосовали восемь человек, за Владимира Жириновского – 25, за Грудинина – 71. Приезжали инвалиды на колясках и приходили старики на костылях. Чтобы проголосовать, многим пришлось отстоять часовую очередь.

«Смотри, за «Дом-2» не проголосуй», – слышалось в толпе. Сторонники Путина говорили о нем, как о «добром человеке» и «толковом руководителе». Кто-то из избирателей переживал: «Как не идти, а вдруг те, кто за Путина, поленятся пойти на выборы, а те, кто за Собчак или Жириновского, – придут. Голос каждого реально важен».

В Актобе, по данным «Диапазона», проголосовали 640 человек, 564 из них поддержали Путина, 39 – Грудинина, 12 и 6 – Жириновского и Собчак, соответственно.

Очереди на избирательных участках образовались в Караганде и Костанае. В Алма-Ате вереница избирателей растянулась от генерального консульства РФ на полквартала, передавал «Sputnik». Среди пришедших были, в основном, люди пожилого возраста. Одна женщина пыталась проголосовать по паспорту СССР.

В городе Байконур, который входит в состав арендуемого Россией комплекса, были организованы семь избирательных участков. На них проголосовали порядка 9.000 человек (66,3% зарегистрированных избирателей), а также космонавты Олег Артемьев и Алексей Овчинин, готовящиеся к полету на МКС, сотрудники Центра подготовки космонавтов и других организаций космической отрасли. По данным городской администрации, 78,35% избирателей отдали голоса Владимиру Путину, 10,62% – Павлу Грудинину, 6,5% – Владимиру Жириновскому и 1,35% – Ксении Собчак. Остальные кандидаты набрали менее одного процента голосов.

Официальных данных по всему Казахстану пока нет, однако в СМИ появилась информация о том, что в выборах на территории республики участвовали 16 тысяч человек, За Владимира Путина проголосовали 88,81% избирателей, за Павла Грудинина – 6,8%. У Жириновского 2,32% голосов, а у Собчак – 1,44%.

Президент республики Нурсултан Назарбаев, который не раз говорил о том, что их с Путиным связывают дружеские отношения, поздравил своего коллегу с переизбранием, назвав его победу «убедительной». «Под вашим эффективным руководством Россия уверенно идет вперед по пути масштабных политических и экономических реформ, повышения социального благополучия населения и активного участия в решении актуальных глобальных и региональных проблем», – процитировала пресс-служба поздравительную телеграмму Назарбаева.

Киргизия

В Киргизии для граждан России работали шесть избирательных участков. Согласно данным, опубликованным на сайте посольства, всего на территории республики проголосовали 13.521 человек. 12.545 из них отдали свои голоса за действующего российского президента. Чуть менее тысячи голосов разделили между собой оставшиеся кандидаты, Ксению Собчак, например, поддержали 63 человека.

В Бишкеке 18 марта желающие проголосовать организовали, пожалуй, одну из самых масштабных очередей на всем постсоветском пространстве. Пользователь Азиз Пиримкулов опубликовал видео на YouTube.

По данным журналистов Kloop.kg, живая очередь растянулась по обе стороны от входа в российское посольство, причем один ее «хвост» доходил до пересечения улицы Киевской и проспекта Манаса. В самом посольстве сообщили, что наплыв людей начался сразу после открытия участка в восемь утра и прекратился лишь к пяти часам вечера.



Очередь избирателей в Бишкеке, Киргизия. Фото из социальных сетей



Президент Сооронбай Жээнбеков уже передал Путину «сердечные поздравления».

Таджикистан

«Длинная очередь выстроилась у ворот здания Россотрудничества в Душанбе. Некоторые пришли целыми семьями. Дети были нарядно одеты, вокруг царила атмосфера настоящего праздника», – так описал 18 марта корреспондент «Sputnik» выборы президента РФ в Таджикистане. Всего в республике работали шесть избирательных участков: два в Душанбе, один в Худжанде, два в Курган-Тюбе и один в Нуреке, где расположен военно-космический объект «Окно».

Очередь из желавших проголосовать в столице растянулась вдоль дороги на несколько остановок, примерное время ожидания составляло 2,5 часа, передает «Азия-Плюс».

Всего же в республике в голосовании поучаствовали 11 тысяч человек. Среди них были русские, проживающие в Таджикистане, а также таджики, которые в различные годы получили российское гражданство. Предварительно, 95% проголосовавших поддержали Владимира Путина, сообщил глава избирательной комиссии, советник-посланник посольства РФ в Душанбе Валерий Дергачев.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон традиционно в числе первых поздравил Путина с переизбранием, поговорив с ним по телефону и направив телеграмму о том, что таджикская сторона «преисполнена решимости» укреплять дружбу с Россией.

Афганистан и Китай

В Посольстве РФ в Кабуле выборы российского президента проходили досрочно, 16 марта. «Несмотря на выходной день, большинство российских граждан, находящихся в Афганистане, а также сотрудники дипмиссии воспользовались своим правом еще в первой половине дня, – говорится на сайте посольства. – Афганцы, граждане России, приходили на избирательный участок семьями и звонили своим соотечественникам, чтобы те тоже не забыли проголосовать». О том, сколько человек воспользовались своим правом, в сообщении не упоминается.



Голосование в Кабуле, Афганистан. Фото из твиттера российской дипмиссии



В КНР 18 марта работали пять избирательных участков: в Пекине, Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне и Гонконге. «По итогам обработки бюллетеней зафиксирована рекордная явка избирателей – 4085 человек», – говорится в сообщении российского посольства в Пекине. В китайской столице, в частности, проголосовали 1400 избирателей. 993 из них отдали голоса за Владимира Путина, 167 – за Грудинина, 119 – за Собчак.

Данных по другим городам нет, известно, однако, что в Шанхае около 200 граждан России устроили в воскресенье утром танцевальный флешмоб в поддержку выборов президента. Мероприятие было организовано в деловом районе Луцзяцзуй, у телебашни Жемчужина востока. Молодые люди в белых футболках с надписью «Выборы президента России» танцевали под песню «Гимн года молодежи», после чего организовано пошли голосовать в российское консульство.

Председатель КНР Си Цзиньпин также поздравил Путина с победой, отметив, что за последние годы народ России стал единым и добился успехов в экономическом и в социальном развитии.

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В целом голосование в странах Центральной Азии прошло без жалоб и нарушений. Не была соблюдена лишь одна формальность: на избирательных участках практически не было независимых наблюдателей, за исключением представителей СМИ. Но на конечный результат это повлиять не могло, так как общее количество проголосовавших хоть и преподносилось, как «рекордное», было ничтожно мало.

Окончательные итоги голосования станут известны в ближайшее время – как пояснили в ЦИК, избирательная комиссия должна завершить подсчеты в течение 10 дней.