Могут и отфутболить. Как мундиаль в России превращают в страшилку для мигрантов

Фото с официального сайта ФИФA

Финальная часть чемпионата мира по футболу будет проводиться в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Калининграде, Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Сочи и Ростове-на-Дону.

До начала чемпионата еще почти три месяца, но мигранты уже взбудоражены не на шутку. В местах, где они работают, а также в соцсетях бродят фиктивные объявления о необходимости продлевать регистрации и патенты. К тому же ходят слухи о том, что на время состязаний мигранты не смогут въезжать на территорию России. И хотя законных оснований для таких слухов как будто нет, люди им верят и передают дальше, распространяя панику и хаос.

Так, одно из подобных объявлений гласит: «С конца мая по конец августа регистрации продлевать не будут. Выход: заранее позаботиться о продлении».

Но этого авторам показалось мало. Они поддали жару, написав дальше буквально следующее: «С конца мая по конец августа выезжать через границу можно, а обратно пускать уже не будут. Выход: отказаться в этот период от пересечения границы. В связи с этой ситуацией просим заранее подготовить документы, иначе вы останетесь без работы!!! С уважением, администрация!!!»

Обычно, чем больше восклицательных знаков, тем фантастичнее информация. Однако читают эти оповещения не лингвисты, а простые мигранты, которые готовы верить всему. В особенности легко они верят плохим вестям.

В другом похожем «объявлении» говорится, что в период с 25 апреля по 25 июля будет усилен «миграционный контроль в Москве и Московской области со стороны ОВД, УВД и ФСБ». При этом отмечается, что «постановка на учет будет практически невозможна, в связи с чем мигрантам рекомендуется оплатить госпошлины (патент) на максимально возможный срок, желательно до августа, и подать документы для продления регистрации до 26 марта». Кроме того, людей предупреждают о том, что «желательно не пересекать границу в указанный период».



Одно из распространяемых в соцсетях объявлений



Однако фейковыми уведомлениями дело не ограничивается. Мигранты рассказывают «Фергане», что их работодатели тоже говорят о необходимости немедленного продления регистрации и оплаты патентов.

В одном столичном кафе работают молодые люди из Узбекистана. Директор ресторана собрала их и велела продлить регистрацию и оплатить патенты до конца мая, так как потом сделать это якобы будет невозможно.

Подобные собрания проводились и на некоторых строительных объектах Москвы. Строителям-иностранцам также настоятельно рекомендовали продлить регистрацию и заранее оплатить патенты.

Указу президента слухи не указчики

Нужно сказать, что все эти «объявления» и «ценные указания» начальства незаконны. В России принят только один закон, регулирующий правила пребывания иностранных граждан на территории России на время проведения чемпионата мира. Это Указ президента Путина №202 от 9 мая 2017 года. Согласно указу, сроки регистрации во время проведения чемпионата мира по футболу сокращаются до одного дня. В Указе об этом говорится буквально следующее. «Постановка на учет по месту пребывания или регистрация по месту жительства иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших для временного пребывания (временного или постоянного проживания), осуществляется в течение одних суток со дня их прибытия в место пребывания или место жительства...»

Очевидно, что под сутками подразумевается один рабочий день – иначе как быть иностранцам, прибывшим в Россию в субботу или воскресенье? Правда, заметим от себя, что это вытекает из соображений здравого смысла, в самом документе такого уточнения нет. В любом случае, иностранцам стоит учесть эти изменения. Несвоевременная постановка на миграционный учет – это административное нарушение, которое может повлечь за собой последующий запрет на въезд в Россию.

«Репетиция» вышеописанного ограничения состоялась летом 2017 года, когда в России проходил футбольный Кубок конфедераций. Тогда приезжающие на заработки тоже должны были встать на учет в течение суток.

Бесплатный юрист для мигрантов Валентина Чупик также столкнулась со сплетнями о том, что мигрантам во время ЧМ-2018 нельзя будет встать на учет.

«Эти слухи распространяются в Брянске, Оренбурге и других городах, имеющих отношения к чемпионату мира по футболу, – сказала юрист. – Поэтому нам не остается ничего, кроме как просвещать людей, а мигрантам – не верить выдумкам».

Тем не менее, в свете вышесказанного Валентина Чупик дала свои рекомендации. Во-первых, в Москву, Санкт-Петербург и другие города ЧМ-2018 мигрантам лучше приезжать до начала ЧМ-2018 или после его окончания, или приезжать в те города, в которых игры не проводятся. Во-вторых, если мигранты столкнутся с ущемлением своих прав, им нужно подавать в Конституционный суд РФ иски о нарушении конституционного права на свободу передвижения и правосубъектность (в случае невозможности оформить регистрацию), а также нарушении нормативных актов о миграционном учете.

Страшны не законы, а распоряжения

Юрист и создатель портала Migrant Батыржон Шерматов отмечает, что появление подобных слухов среди мигрантов – не новость.

– Мы уже привыкли, что в России постоянно появляются слухи о нововведениях, регулирующих жизнь мигрантов, причем слухи эти относятся не только к чемпионату мира. Поэтому мы стараемся объяснять людям, что надо следить за официальными сообщениями, а не верить неизвестно где напечатанным бумажкам, – подчеркивает юрист.

В преддверии ЧМ-2018 к Шерматову обращаются десятки мигрантов, которых интересует два вопроса. Первый: верно ли, что с мая мигрантам перестанут выдавать патенты? И второй: будут ли проблемы с въездом и выездом из России и постановкой на миграционный учет?

– По нашей просьбе Многофункциональный миграционный центр в Сахарово на своей официальной странице в Facebook на всех языках стран Центральной Азии разместил информацию о том, что патенты будут выдаваться, а Сахарово – работать в обычном режиме. Что касается регистрации, то, согласно Указу президента, в городах проведения ЧМ-2018 надо будет вставать на учет в течение одних суток. Относительно закрытия границ в указе не сказано ничего. Но хотя официальных указов на этот счет нет, могут существовать неофициальные распоряжения, которые, возможно, помешают людям работать в обычном режиме. В связи с этим мы все-таки советуем мигрантам оформить все документы до начала чемпионата. Например, продлить регистрацию не на месяц, а хотя бы на три – просто для того, чтобы у человека в эти дни не было необходимости обращаться в МВД. Надежнее, конечно, будет оформить патент на несколько месяцев вперед и въехать на территорию России до 14 июня, – сказал Шерматов.



Официальное разъяснение в Facebook Многофункционального миграционного центра Москвы



Юрист уверен, что даже если мигранты по каким-то причинам не смогут продлить документы до ЧМ-2018, у них не должно возникнуть проблем с этим в июне и июле.

– Аналогичную ситуацию мы пережили во время Кубка конфедераций FIFA-2017 в прошлом году, – напомнил Шерматов. – Тогда мигрантам также надо было встать на учет в течение суток. Естественно, что если мигрант прибывает в Россию на поезде или автобусе, он не успевает за один рабочий день доехать до Москвы и встать на учет. Поэтому мы советовали людям ехать сначала в Московскую область, на которую ограничение по постановке на учет не распространялось, вставать на учет там, а уже потом переоформлять регистрацию. Так что если мигрант по какой-либо причине не успеет сделать регистрацию в Москве или десяти других городах ЧМ-2018, он сможет сделать это в любом городе, где матчи чемпионата не проводятся.

Юристу стало известно, что в Екатеринбурге начался обход домов участковыми, которые проверяют документы жителей.

– Это стоит понимать, как сигнал, – сказал Батыржон Шерматов. – Может быть, проблем с продлением документов и не будет. Однако наверняка усилится контроль со стороны правоохранительных органов. В такой ситуации мигрантам лучше либо оформить все документы заранее, либо сидеть дома, либо, в конце концов, поменять пока город на тот, где не будут проходить матчи ЧМ-2018.

Трубить из каждого окна

На сайте Migranto.ru можно прочитать следующее разъяснение.

«Иностранные граждане должны понимать, что такие серьезные изменения в миграционном режиме должны внедряться не негласно, путем развешивания объявлений на столбах или на проходной предприятия. Должны быть изданы Федеральные законы или Постановления Правительства об этом. Российские СМИ должны об этом трубить из каждого окна.

Есть Федеральный закон №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», который четко регламентирует порядок и сроки пересечения границы. Также есть Постановление Правительства РФ №9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ» от 15.01.2007 и Приказ МВД России от 18.12.2017 N 933 «Об утверждении Порядка принятия решения о продлении либо сокращении срока временного пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации».

В случае глобальных изменений, о которых говорится в этом объявлении, в каждый из этих нормативно-правовых актов должны были быть внесены изменения. В России действует принцип законности: «Разрешено все, что прямо не запрещено законом Российской Федерации». Поэтому подобного рода объявления – провокация, призванная дестабилизировать обстановку и способствовать тому, что иностранные граждане начнут совершать необдуманные действия, которые повлекут нарушения миграционного законодательства и в дальнейшем, – запрет на въезд в Россию». (Текст передается в оригинальной орфографии и пунктуации – прим. «Ферганы»)

Руководитель портала Migranto.ru Светлана Саламова отмечает, что с продлением регистрации на время ЧМ-2018 все же могут возникнуть некоторые трудности.

– Это может касаться фирм-посредников, которые оформляют мигрантам регистрацию. Во время Кубка Конфедераций 2017, когда мигрантам также надо было за сутки встать на учет, такие фирмы не работали. Это надо иметь в виду мигрантам. Те из них, кто покупает регистрацию, должны заранее подумать, где они будут ее делать летом: искать ли посредников в Московской области или физических лиц, которые смогут зарегистрировать их сразу на три месяца, – предупредила Саламова.

Подводя итоги, можно сказать, что по закону мигранты смогут оформлять все необходимые документы во время ЧМ-2018. Поэтому не стоит верить так называемым «объявлениям» и сеять панику среди своих же соотечественников. Однако важно понимать, что на время проведения чемпионата, в стране, разумеется, будут усилены меры безопасности. Это значит, что мигрантам стоит ожидать постоянных проверок со стороны полиции. Поэтому рисковать не стоит: все документы должны быть подготовлены заранее и оформлены законным образом.

Екатерина Иващенко