Идет великая сушь. Центральная Азия готовится к голоду и водяным бунтам

Жители Хатлонской области Таджикистана идут за питьевой одой. Фото с сайта Ozodi.org

Малое количества снега, выпавшее в прошедшую зиму в горах Памира и Гиндукуша, теперь отзывается серьезными проблемами для населения Таджикистана, Афганистана, Узбекистана и Ирана. Неурожай, проблемы с продовольствием, питьевой водой и даже боевые действия – таковы последствия слишком большого количества солнечных, бесснежных зимних дней.

Таджикистан

В середине мая президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что объем водных запасов рек страны уменьшился по сравнению с ежегодной нормой в четыре-пять раз. «Малое количество осадков осенью и зимой прошлого года и жаркая погода нынешней весной, то есть засуха, отразятся на урожае сельскохозяйственных культур и сфере животноводства, особенно в Хатлонской области — самой крупной по производству пищевых продуктов, а также в других районах и регионах», - отметил Рахмон.

В упомянутой таджикистанским президентом Хатлонской области, которая расположена на юге страны и граничит с Афганистаном, в настоящее время сотни гектаров полей и пастбищ выжжены солнцем. Местные жители не припоминают, когда последний раз была столь сухая погода, которая уничтожила урожай зерновых: пшеницы, ячменя и льна. Стоит отметить, что Хатлон вообще считается самым жарким регионом Таджикистана. Летом на юге области температура воздуха может достигать +50 градусов по Цельсию.



Эмомали Рахмон во время посещения фруктового хозяйства в Хатлонской области. Фото пресс-службы президента Таджикистана



Кроме того, слишком сухая и солнечная погода, видимо, сыграла свою роль в увеличении схода селевых потоков в Таджикистане. В жаркую погоду эрозия почв на склонах гор происходит быстрее, поэтому даже короткие ливневые дожди приводят к сходу селя. В первой половине мая селевые потоки нанесли существенный урон сельскому хозяйству отдельных районов Согдийской области, где расположены достаточно высокие горные цепи. В частности, на территории Пенджикентского района были испорчены три гектара пахотных земель, повреждены 800 метров дорожного покрытия поселковой дороги села Рузиобнок и 10 приусадебных участков местных жителей. Селевые паводки также нанесли урон городам Канибадам и Вахдат, который расположен недалеко от таджикистанской столицы Душанбе.

Узбекистан

Сход селей в районах на юге Узбекистана, граничащих с Таджикистаном или расположенных недалеко от границы, привел к человеческим жертвам и затоплению сотен домов. Так, в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области при сходе селевого потока погибли пять человек. В Китабском районе той же области были затоплены более двухсот домов. По области селями были разрушены мосты, потоки унесли более сотни голов скота, некоторые жители также заявили о пропаже транспортных средств. В Кумкурганском районе Сурхандарьинской области около 800 местных жителей были эвакуированы из-за подтопления домов.

Что касается последствий засухи для сельского хозяйства, то власти Узбекистана уже объявили, что посевы риса в этом году сократятся на 40% – со 162 до 94 тысяч гектаров из-за дефицита воды. Вообще посевы под повторные культуры, к которым относится и рис, сократятся в Самаркандской области на 42 тыс. гектаров, в Кашкадарьинской - на 30 тысяч гектаров, в Бухарской - на 20 тысяч, в Навоийской - на 14 тысяч, в Каракалпакстане - на 10 тысяч. На освобожденных площадях планируется сеять другие виды культур, не столь требовательных к воде, например, маш и фасоль, а также кормовые растения.



Продажа риса на рынке в Узбекистане. Фото с сайта Nuz.uz



Для предотвращения резкого скачка цен на продукты питания с февраля по май правительство Узбекистана сформировало запас отдельных видов продовольствия. В резерве хранилось, в частности, 57,4 тысячи тонн риса. Однако принятые меры не помогли. По данным узбекистанского Центробанка, в мае рис подорожал на 16,7% в среднем по стране. Среди причин аналитики ЦБ назвали ожидаемый засушливый год, проблемы с поливом угодий и сокращение площадей посевов культуры.

Афганистан

Самые серьезные проблемы с продуктами питания начавшаяся зимой и продолжающаяся по сей день засуха создала для жителей Афганистана. По данным ООН, около двух миллионов жителей западных и северных районов Афганистана оказались под угрозой голода. Из-за засухи в этих районах пришлось отложить посевную пшеницы или значительно сократить площади ее посевов. «Во многих случаях фермеры не могли ничего сделать, кроме как наблюдать, как высыхают семена… Засуха уже негативно и необратимо повлияла на зимний сельскохозяйственный сезон 2017/2018 и, как ожидается, не менее негативно повлияет на весенне-летний сельскохозяйственный сезон 2018 года. Последний урожай полностью потерян», — прокомментировал ситуацию представитель Продовольственной и сельскохозяйственной программы ООН Абдул Маджид.

Более двадцати тысяч жителей западных провинций Бадгис и Гор уже были вынуждены покинуть свои дома и переселиться в другие, менее пострадавшие от засухи районы. Из 1000 деревень в северо-восточных областях Афганистана, вблизи границы с Таджикистаном, 600 уже столкнулись с нехваткой воды. Нехватка воды в реках и ручьях логично приводит и к высыханию пастбищ для домашнего скота. Это вызывает особенно серьезные проблемы для народностей скотоводов-кочевников.

Ухудшилось состояние скота, сократились объемы надоев, что привело к падению цен на домашних животных. Например, стоимость овец на всей территории страны снизилась на 25-40%, а цены на корма, наоборот, удвоились. «Животные стали слишком слабы, чтобы дойти до своих обычных [сезонных] пастбищ в Бадахшане. Поэтому пастухам приходится брать в аренду грузовики, чтобы перевозить животных туда», — пояснил глава управления сельского хозяйства провинции Кундуз Маджиди (Majidi).



Козы на высохшем пастбище в Афганистане. Фото с сайта Neweurope.eu



Гуманитарные организации уже работают над тем, чтобы обеспечить продовольствием 1,4 миллиона афганцев, наиболее пострадавших от засухи. По оценкам Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, в настоящее время требуется $115 млн для оказания продовольственной помощи, а также для помощи афганцам, не имеющим нормального доступа к питьевой воде.

Ситуация для Афганистана отнюдь не уникальная. В 2008 году с нехваткой продовольствия столкнулись порядка 5 млн афганцев. Причем, из $404 млн., выделенных странами-донорами на решение проблемы продовольствия, было освоено только двадцать процентов. Это объяснялось нехваткой квалифицированных кадров для реализации программ продовольственной помощи. Заметим, что тогда обстановка в стране была куда спокойнее, чем теперь. Сегодня проблемы, созданные засухой, усугубляются интенсивными боевыми действиями, которые в настоящее время затрагивают почти половину афганских провинций.

Так, в провинции Гильменд старейшины деревень, подконтрольных боевикам, должны получить особые разрешения у этих боевиков, чтобы поехать на базары в районах, находящихся под контролем правительства. В провинции Урузган люди часто не могут поехать на рынок в административный центр провинции, город Таринкот, из-за боевых действий и отсутствия безопасности на дорогах, ведущих в этот город. После временного закрытия дороги в соседнюю провинцию Кандагар в апреле из-за боевых действий цены на пшеницу в самом Таринкоте выросли на 50%, а цены на свежие овощи увеличились в четыре раза в течение нескольких дней.

По словам министра обороны Афганистана Тарика Шаха Бахрами, массированное наступление талибов в провинции Фарах, предпринятое в середине мая (тогда талибам почти удалось захватить административный центр провинции), также было вызвано «борьбой за водные ресурсы». Это наступление совпало с окончанием работ на одной из местных плотин — Сальма. Говоря о «водной подоплеке» наступления, министр упомянул «заинтересованных соседей», у которых тоже есть серьезные проблемы с водой, и поэтому они готовы поддерживать «Талибан», чтобы с его помощью получить доступ к водным ресурсам Афганистана. Очевидно, что Бахрами имел в виду Иран, который непосредственно граничит с провинцией Фарах.

Иран

Сейчас в иранских новостях тема выхода США из ядерной сделки с Ираном заняла основное место. До того одной из самых обсуждаемых тем была нарастающая проблема с водоснабжением в стране. В последние 50 лет в Иране ежегодно уменьшается общее количество осадков на 1 миллиметр. При этом среднегодовая температура воздуха повышается на 2 градуса каждые 10 лет.



Засохшие деревья в одной из провинций Ирана. Фото с сайта Unairan.org



Зима, как и в государствах Центральной Азии, в Иране является основным сезоном выпадения осадков. Показатели зимних осадков являются ключевыми для прогнозирования последующей ситуации с водой. Минувшая зима стала для Исламской республики самой засушливой за последние 50 лет. 96% территорий Ирана уже страдают от засухи разного масштаба. В остане (области) Хузестан на юго-западе страны, например, количество осадков сократилось от 30 до 80 процентов, в зависимости от местности. Проблемы с водоснабжением вынудили власти вводить лимиты в сельской местности, однако это не нашло понимание среди крестьян. В ряде провинций прошли акции протеста. Причем, для пресечения некоторых выступлений местным чиновникам пришлось привлекать спецподразделения полиции.

Повторяющиеся циклы из продолжительных засух, сменяемых проливными дождями, во многих районах Ирана являются скорее правилом, чем исключением; а внезапные наводнения становятся естественным следствием таких событий. Такая погода еще много веков назад вынудила персов изобрести берке и канаты, чтобы сохранять необходимую воду. Однако сегодня с их помощью водные проблемы не решить. Население Ирана составляет почти 80 миллионов человек. Около 12 миллионов из них живут в Тегеране, где самый высокий показатель расхода воды на человека в стране.

Еще в 2012 году появлялись сообщения, что Иран намерен закупать воду в Таджикистане. Снова эта тема муссировалась в 2014 году, когда в Исламской республике разразилась очередная засуха. Однако до сих пор действительных шагов в этом направлении предпринято не было.

Война за воду

Еще в 2016 году ИА «Фергана» опубликовала материал с рассуждениями о том, насколько возможны в Центральной Азии вооруженные конфликты из-за водных ресурсов. В частности, в статье упоминались предупреждения международной благотворительной организации Oxfam, сделанные еще в 2010 году, о засухах, неурожаях, риске наводнений и схода селей в Таджикистане. До 30% ледников, как утверждали эксперты организации, частично растают или исчезнут вовсе к 2050 году. В статье перечислялся еще ряд факторов, усугубляющих водные проблемы Средней Азии, из чего делается весьма плачевный вывод.

«В регионе проживает больше 60 миллионов человек (половина из них – в Узбекистане), и шестая их часть появилась на свет после 2000 года. Несколько миллионов узбеков, киргизов и таджиков работают в России и Казахстане, и большая их часть – жители перенаселённой и обезвоженной сельской глубинки.

Проблемы с водоснабжением назревают даже в Казахстане, экономическом локомотиве региона. Бассейн озера Балхаш – мелководного, серпообразного и разделенного на слабосоленую и пресноводную части – служит источником воды для трёх областей юго-восточного Казахстана, в том числе Алма-Атинской.

Четырнадцатое по величине озеро в мире, Балхаш в основном питается водой из реки Или, которая появляется в китайской части Тянь-Шаня. Несколько лет назад Китай начал постройку канала, который заберет часть илийских вод в Таримскую котловину - неимоверно засушливую область Китая, где когда-то существовало самое восточное государство индоевропейцев, проходил Великий шелковый путь, а теперь обнаружены крупные запасы нефти и газа. За последние четыре года уровень Балхаша уменьшился на полметра, и озеру уже предрекают судьбу Аральского моря.

Велика ли возможность вооруженных конфликтов в регионе в свете таких предсказаний? "Ответ однозначный: да", – полагает швейцарский профессор Маринотти», - так заканчивается материал двухлетней давности.

Что мы видим сегодня? С одной стороны, произошло существенное потепление в отношениях между Узбекистаном и его соседями: Таджикистаном, в первую очередь, и Киргизией. Это определенно дает надежду, что дальнейшая работа в этом же направлении создаст условия для решения водных проблем Узбекистана – самой населенной из постсоветских республик Центральной Азии.

С другой стороны, ситуация в Афганистане продолжает ухудшаться. Среди прочих районов страны, оплотами талибов и боевиков так называемого «Исламского государства» (запрещенная террористическая организация «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб., ДАИШ) стали отдельные уезды в северных провинциях Кундуз, Бадахшан, Джаузджан, Фарьяб и Тахар. И если проблемы с водой и продуктами питания в этих провинциях и в целом в Афганистане будут нарастать, то, очевидно, что на границах Таджикистана, Узбекистана и Туркмении начнут скапливаться десятки, а то и сотни тысяч беженцев.

Кризис с водными ресурсами неизбежно усложнит экономические связи, связанные с ними, и создаст такие явления, как «черный рынок воды», «контрабанда воды» и «водяная коррупция». Причем случаи водяной коррупции уже случаются в Иране: там чиновники одних муниципалитетов за взятки позволяют другим муниципалитетам отводить воду.

Александр Рыбин

Международное информационное агентство «Фергана»





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