Украденная жизнь девочки Бурулай. Почему в Киргизии с пониманием относятся к воровству невест

Портрет Бурулай Турдалиевой. Фото с сайта Kgpress.org

Больше двадцати лет прошло, как в Кыргызстане открыто заговорили о краже невест, и до сих пор не прекращаются дискуссии: считать умыкание невесты преступлением или традицией. За это время красть меньше не стали. Сегодня эту тему вновь поднимают: одна из похищенных девушек была убита прямо в отделении милиции.

Согласно Толковому словарю киргизского языка, изданному в Бишкеке в 2010 году, «кыз ала качуу» дословно переводится как «схватить девушку и убежать». «Данный обычай возник у кочевых народов, живших на территории современной Киргизской Республики, - написано в словаре. - Женщины в то время служили «товаром» для обмена между кланами или похищались в периоды войн».

Студентка 2-го курса Медицинского колледжа Бишкека, 19-летняя Бурулай Турдалиева уже была помолвлена с любимым парнем. 20 августа ей исполнялось 20 лет, а 25 августа планировали сыграть свадьбу. Но 27 мая ее украл 30-летний Марс Бодошев, который давно за ней «охотился». Милиция остановила машину «жениха» в селе Сосновка, что в 7http://www4.fergananews.com/admin/rss.php0 километрах от столицы: видимо, ехали в Талас, откуда родом «жених». Мужчин в машине было двое.

Оказавшись в отделении милиции, Бурулай поговорила по телефону с родителями и успокоила их. А через несколько минут после этого разговора несостоявшийся жених ворвался в комнату, где Бурулай была одна, запер дверь и нанес ей три ножевых ранения: в сердце, живот и гортань.

По словам родных убитой, убийца ножом на теле девушки вырезал надпись «Н + Б = Х». На «Б» начинается имя самой Бурулай, на «Н» - имя парня, за которого она собиралась замуж. Затем Марс нанес несколько ножевых ранений себе. Пришел в себя в реанимации, а девушку спасти не удалось.

Марс крал Бурулай и ранее. Тогда отец девушки догнал их на той же трассе Бишкек-Ош, только в два раза дальше от Сосновки. Теперь он жалеет, что в тот раз не обратился в милицию, хотя Марс грозился, что все равно украдет и женится на ней… Настоящему жениху Бурулай приходилось подвозить ее к колледжу на своей машине, так как Бодошев не отставал.

Подруги вспоминают Бурулай как тихую, спокойную, очень добрую и бесконфликтную девочку. Она очень любила детей и хотела стать акушером, прилежно училась.

К фактам «ала качуу» в милиции чаще относятся безответственно, не заботятся о безопасности жертвы, пытаются решить инцидент «за примирением сторон». Есть случаи, когда сотрудники милиции сами помогали похитителям, а то и сами крали девушек. Почему? «Традиция».

Согласно закону, да и просто следуя элементарной логике, милиционеры должны были обыскать задержанного, забрать подозрительные предметы и изолировать от него пострадавшую. Ничего этого не было сделано. О наручниках вообще речи не было. Позже милиционеры начнут оправдываться, что убийца пронес нож в носках…



Бурулай Турдалиева. Фото с сайта Kaktus.media



Должности в обмен на жизнь

После широкого общественного резонанса в МВД заявили, что дело взял под контроль сам министр внутренних дел, потом премьер-министр собрал специальное совещание, где потребовал принять жесткие меры в отношении виновных. Президент страны принял премьер-министра. Тоже потребовал.

Как показывает опыт, такие заявления часто делаются, чтобы как-то упокоить народ. Так было в случае с убийством журналиста Алишера Саипова и другими громкими убийствами. В этот раз остается надеяться, что жесткий курс президента Сооронбая Жээнбекова на борьбу с коррупцией и назначение главой МВД Кашкара Джунушалиева, человека с хорошей репутацией, дадут свои плоды.

Против виновных милиционеров возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», сняты с должности сразу 13 милиционеров, начиная с начальника ГУВД Чуйской области кончая инспекторами Жайыльского РОВД, где произошло убийство. Семерым объявлено о неполном служебном соответствии, трое получили дисциплинарное взыскание.

Сегодня, 5 июня, заместитель министра внутренних дел Суйун Омурзаков встретился с родителями Бурулай, попросил у них прощения за преступную халатность милиции и пообещал, что виновных накажут по всей строгости закона.

Трагический случай не остался вне внимания даже Системы ООН в Кыргызстане: международные организации напомнили властям, что кража невест является «вопиющим нарушением фундаментальных прав человека и не имеет отношения к культуре и традициям».



Предполагаемый убийца Бурулай Турдалиевой. Фото с сайта Kaktus.media



Масштабы трагедии неизвестны

По различным данным, каждый второй брак в киргизских семьях заключается через «ала качуу», однако некоторые, в том числе и в парламенте, утверждают, что вступают в брак через кражу около 80% девушек. Точной статистики в стране на сегодня просто нет.

Исследования, проведенные в 1999 и 2001 годах Американским университетом в Центральной Азии (АУЦА), показали, что 50% браков среди этнических киргизов заключаются в результате похищений, а до 66% этих браков заключались без согласия девушек.

Если в первые годы исследования был сделан вывод, что вышли замуж против своей воли в результате похищения всего треть этнических киргизок, то исследование села в 2004 году указывает, что этот показатель вырос до 45%. Согласно исследованию, за последние 40-50 лет процент похищенных женщин увеличился с 64 до 85, а доля женщин, похищенных без согласия? – с 43% до 75% в группе от 16 до 25 лет.

Эксперты называют безнаказанность одной из главных причин роста краж девушек. По данным Центра помощи женщинам, в период с 2008 года по I полугодие 2012 года отделами внутренних дел по этой статье были возбуждены 76 уголовных дел. Однако, «как правило, возбужденные уголовные дела не доходят до суда... Чаще это связано с примирением сторон, хотя при похищении невесты имеют место несколько составов преступлений, включая преступления против свободы, чести и достоинства личности, против половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних», - отмечают в Центре.

По данным Нацстаткома Кыргызстана, в 2016 году зарегистрировано всего 2 факта принуждения к вступлению в брак. За этот же год зафиксировано 7 случаев похищения человека, правда, вошло ли в это число умыкание невест, сказать трудно.

И традиция, и преступление

С 2015 года Национальный статистический комитет ведет другую статистику – о восприятии обществом гендерных вопросов. Как показывает исследование «Гендер в восприятии общества-2016», более 80% женщин и 78% мужчин отрицательно относятся к практике похищения невест.

К парню-похитителю отрицательно относятся 59% женщин и 49% мужчин. Как ни странно, оказалось, что среди положительно относящихся к этому вопросу наиболее высока доля респондентов в возрасте 21-30 лет, как женщин, так и мужчин (6% и 7% соответственно), проживающих в сельской местности.

Несмотря на преобладание отрицательных оценок, сами женщины участвуют в похищении невест и оправдывают свое участие народной традицией, обычаем, необходимостью помочь родственнику и тем, что они сами выходили замуж за своего похитителя. В целом исследования показывают, что чем образованнее человек и чем выше достаток в семье, тем негативнее он относится к этой «традиции». Интересны мнения о причинах кражи невест.

Согласно опросам, в 30% случаев похититель не хотел, чтобы девушка вышла замуж за другого человека. В 24% случаев похититель боялся отказа со стороны девушки, в каждом пятом случае – не решался познакомиться с ней. Не имел возможности оплатить калым в 18% случаев. Каждая пятая женщина считает, что девушка была похищена потому, что родители/родственники парня настояли на этом.

На момент обследования всего 9% женщин и 7% мужчин лично знали девушек, которых похитили для вступления в брак.

Относятся с пониманием

Большинство женщин и мужчин (70-71% соответственно) как в городской, так и в сельской местности знают об ответственности перед законом за похищение невесты. Точно назвали наказание, предусмотренное за это (лишение свободы от 3 до 10 лет), 41% женщин и 44% мужчин.

Лишь 21% опрошенных считает необходимым повышение требований к работе милиции и судов при рассмотрении заявлений о похищении невесты. Еще меньше опрошенных уверены, что каждый похититель невесты должен быть наказан (19% женщин и 18% мужчин). О необходимости наказания за соучастие в краже говорили всего 15-16% опрошенных.

Около 78% женщин и 74% мужчин считают, что в случае похищения без ее согласия девушка должна уйти от похитителя. С таким ответом на фоне всех регионов особенно выделяется Таласская область, откуда родом убийца Бурулай (95% женщин и 96% мужчин).

Около 40% опрошенных считает, что в случае ухода девушку ждет осуждение родителей, родственников, знакомых или соседей. Среди оправдывающих насильственный брак больше тех, кто считает, что «девушка должна подчиниться» (25% женщин и 34% мужчин). Почти четверть женщин и каждый пятый мужчина считают, что после ухода от насильника девушку никто больше замуж не возьмет.

В классическом варианте «ала качуу» пожилая женщина (часто бабушка парня) ложится на порог комнаты, где закрыли девушку, и заявляет, что девица будет проклята, если переступит через нее и уйдет домой. Это срабатывает практически всегда.

Похищение, как правило, происходит с участием друзей, родственников, знакомых жениха, которые часто оказывают физическое и психологическое давление на девушку. Нередко участвуют в этом родственники самой девушки, даже матери. Больше половины опрошенных считают свое участие народной традицией, обычаем (52-53%). Почти треть женщин оправдывают это тем, что должны помочь своему родственнику. Около 10-13% идут на это, потому что им нужна помощница по хозяйству и еще потому, что их самих кто-то однажды тоже украл.

Исследование охватило около 6 тысяч домохозяйств, где проживали более 16 тысяч человек в возрасте 15 лет и старше. Из них почти 8,5 тысяч были женщины, более 7,5 тысяч – мужчины.

Подсчет вручную

«Анализ государственной и административной (ведомственной) статистики в сфере гендерной дискриминации с фокусом на насилие и торговлю людьми», подготовленный в рамках Программы Управления ООН по наркотикам и преступности, показал отсталость программ, которые используются для подсчета статистических данных в Кыргызстане.

«Во всех органах используется устаревшее программное обеспечение, парк техники требует модернизации. Особенно плачевным является состояние судебной статистики, которая до настоящего времени применяет ручной подсчет данных», - отмечается в документе.

В частности, «статистика МВД и судов по семейному насилию выделяет данные по уголовной статистике, административной практике, охранным ордерам. По причине отсутствия регистра населения, информация о пострадавших может дублироваться при их обращении в несколько организаций. Такая ситуация не позволяет в точности определить реальное число людей, обратившихся в органы здравоохранения по поводу насилия…»

Кроме того, «государственные органы не имеют средств для регулярного обучения сотрудников, ответственных за сбор данных в сфере гендерной дискриминации, насилия и торговли людьми».

Скот важнее девушки

В январе 2013 года Уголовный кодекс Кыргызстана претерпел изменения, которые установили наказание за «похищение лица, не достигшего семнадцатилетнего возраста, для вступления в фактические брачные отношения» (статья 154) - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет вместо предыдущих от трех до семи. Но это все равно меньше, чем за кражу скота: там предусмотрено наказание до 11 лет лишения свободы.

«Похищение женщины для вступления в брак вопреки ее воле» (статья 155) теперь наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет (ранее – срок до трех лет или штраф от 150 до 300 долларов).

Юристы отмечают, что похищения невест нужно рассматривать как преступление против личности и приравнивать к похищению человека, что должно привести к еще большему ужесточению наказания. Пока ст. 154 и 155 находятся в главе «Преступление против семьи» Уголовного кодекса. При разработке законопроекта депутаты аргументировали это тем, что парень, похищающий девушку, делает это с целью создания семьи, а значит, это вопрос семейный.

Борьба против кражи невест в Кыргызстане идет давно. Снимают ролики, публикуются статьи, осуждающие это явление. Но - от случая к случаю, когда активистам удается найти деньги на эту работу. Страна является активным участником международной акции «16 дней без насилия», которая проходит ежегодно под эгидой ООН. Информация об этом в СМИ всегда параллельно идет с сообщениями о краже невест и связанными с ними суицидами.

Пока же о Бурулай не забыли, и в выходные в Бишкеке ожидается митинг за права женщин и флешмоб «Мы, молодежь, против ала качуу и раннего брака».

Абдумомун Мамараимов

Международное информационное агентство «Фергана»





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