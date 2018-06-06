Каникулы строгого режима. В Таджикистане родители требуют от чиновников вернуть школьный отдых

Таджикистанские школьники. Фото с сайта News.tj

Родители таджикских школьников попросили власти вернуть детям каникулы четыре раза в год. С инициативой подготовить соответствующее обращение в правительство в конце мая выступили участницы группы Tajik Mama в соцсети Facebook. За два дня петицию подписали около 600 человек, но сбор подписей в электронном формате продолжился и после того, как обращение было передано в аппарат правительства.

Подняла проблему участница группы Kamilla Cherry, которая в своем посте призвала других родителей вернуть детям нормальный отдых. «Ваши мнения о нынешнем положении вещей в наших школах, а именно о том, что наши дети вынуждены учиться почти до середины июня? Хотелось бы вам, чтобы ваши дети вернулись к тому графику, который был у нас с вами прежде? К каникулам после каждой четверти и к последнему звонку 25 мая, как у всех нормальных людей? Я не имею в виду помпезные празднества 25 мая, с выпускными и т.д. Господь с ними. Лично мне бы хотелось, чтоб у моего ребенка лето начиналось с каникул. А в нынешней ситуации получается, что дети учатся до десятых чисел июня, а потом еще и экзамены у них. Ну ненормально это! Уважаемые родители, давайте делать что-то уже. Давайте писать во все инстанции, чтобы детям вернули график нормальный. Ведь это наши с вами дети!» — выступила она с призывом.

При этом в комментариях к своему посту Kamilla Cherry отметила, что к концу мая учителя закончили учебную программу, но вынуждены ее растягивать. «Мой ребёнок уже закончил учебник, а учиться нужно ещё до 10 июня» — написала она.

Этот пост набрал сотни комментариев и голосов поддержки. Мнения участников сходились, в частности, в том, что уже нет необходимости в длительных зимних каникулах, которые были увеличены до одного месяца из-за отсутствия отопления зимой в большинстве школ. Учебный режим в Таджикистане был изменен в 2010 году в связи с аномальными холодами и проблемами с электроэнергией (до последнего года в республике зимой вводили лимиты на подачу электроэнергии). Школьников лишили осенних и весенних каникул, за счет чего увеличили зимние и на две недели продлили учебу во втором полугодии.

В прошлом году правительство объявило, что энерголимитов в Таджикистане больше не будет. Логично, что и каникулы должны быть возвращены в прежний режим. Но, как заявил журналистам летом 2017 года министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид, к старой (советской) системе образования и структуре учебного года Таджикистан уже не вернется. На вопрос «почему?» глава Минобрнауки отрезал: «Нам, ученым, виднее». Это высказывание Нуриддина Саида вызвало недовольство общества, но чиновник не прореагировал на возмущение граждан.



Министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид. Фото с сайта Ozodi.org



Что говорят родители

По мнению родителей, принявших участие в обсуждении темы в группе Tajik Mama, нужно сократить зимние каникулы и заканчивать второе полугодие до конца мая. Родители пишут, что детям трудно учиться в жару, они переутомляются и устают, а кто-то даже писал, что у ребенка из носа кровь идет от переутомления, и в целом все это сказывается на эффективности учебы.

«Все устали, и сдают нервы и у детей, и у родителей и учителей. Последние две недели никак не прибавляют знаний, а, наоборот, от утомления все, что знали, забывают. Идет обратная реакция. Очень просим вернуть старую систему учебы и каникул», — пишет пользователь N.Sh.

«Отменили бы зимние каникулы. Целый месяц дети дома сидят, не знаешь чем их занять. Уже который год январь теплый. Вот тогда бы вовремя закончили бы. Дети уже устали, не хотят в школу ходить, еле с ними уроки делаем, через “не хочу”», — отмечает участница группы С.А.

«Уважаемое руководство аппарата Президента, отмените летнюю учебу в Таджикистане. У нас жарко, доходит до 45 градусов, учителям и детям трудно приходится в жару. Поддержите родителей. Заранее благодарим вас за понимание», — просит родительница U.Sh.

«Согласна, что нужно вернуть нашу [прежнюю] систему образования, которая учитывает и психологию, и физиологию детей», — пишет З.М.

«То, что раньше каникулы были 4 раза в учебном году, — это непросто так. Это все разрабатывалось медиками, психологами, педагогами. Детскому организму необходим отдых, восстановление после определенного периода непрерывной учебы для дальнейшей учебы. Было бы хорошо, если вернулись бы к прежнему графику каникул и учебного года», — замечает N.Akh.

«Учебный год до 25 мая был разработан многими учеными, профессорами, докторами наук с учётом того, что дети школьного возраста воспринимают, а какой-то министр <...> создает дискомфорт и дискриминирует права наших детей», — возмущается М.О.

Участники сообщества вспомнили и другие недостатки учебного процесса. Кто-то пожаловался на загруженность детей, кто-то упомянул о недостаточном уровне школьного образования.

Некоторые родители петицию поддержали, но выразили сомнение, что их обращение что-то изменит. «Министерство образования уже официально отвечало, что возврата к старому расписанию не будет. <...> Более вразумительного ответа и не ждите», — пишет пользователь М.П.

«Просто через 10 дней вам дадут ответ, что ваша петиция, дорогие мамочки, отправлена на рассмотрение в Минобрнауки, а наш самый главный ученый даст вам отписку: «Нам, ученым, виднее», — считает С.Ч.



Скриншот обсуждения темы каникул в группе Tajik Mama в Facebook



В тексте обращения, составленного родителями и переданного в правительство, в частности, говорится:

«На наш взгляд, лишение школьников начальных классов осенних и весенних каникул не может не отразиться на их здоровье и становится причиной, что у детей пропадает интерес к учебе. С психологической точки зрения, длительные зимние каникулы отрицательно сказываются на знаниях учеников. Практика показывает, что согласно действующему учебному режиму учеба в общеобразовательных школах завершается не 25 мая, а занятия длятся в горячий летний период, что также создает определенные трудности.

Мы считаем, что обеспечение высокого качества образования в общеобразовательной системе возможно, лишь приблизив его к международным стандартам. В связи с вышесказанным, просим вас рассмотреть вопрос возвращения прежнего режима отдыха школьников и принять соответствующие меры».

Что думают специалисты

Мы обратились к независимым экспертам, чтобы узнать их мнение по поводу затянувшегося учебного года и того, как отсутствие четырехразовых каникул может повлиять на ребенка, его психологическое и физическое состояние. Оказалось, что не все специалисты разделяют обеспокоенность родителей. Вот, что по этому поводу сказала «Фергане» на условиях анонимности детский психолог из Душанбе:

- В отношениях со старшими ребенок быстро улавливает, как ему нужно себя вести, и манипулирует этим. Сегодняшние родители — это поколение, которое училось во времена Союза или же до недавнего времени учились по старой системе. И когда мы обсуждаем между собой, как хорошо было, когда мы учились до 25 мая, и как плохо сейчас, ребенок тоже настраивается на это и начинает как бы подыгрывать родителям, доказывая правоту их слов. Ему тоже хочется поскорее закончить учебу. То есть одна из причин, почему дети не хотят учиться летом, — именно в этом. Если родители сами перестанут жаловаться и будут настраивать ребенка на то, что учиться — это хорошо, как-то его вдохновлять, а не настраивать на негатив, то и в ребенке увидят совсем другое состояние.

Жара или холод не могут сказаться на желании ребенка учиться, если он психологически настроен на учебу. Причина утомляемости ребенка и нежелания учиться может быть в том, что ему просто скучно, неинтересно в школе, или он повергается там дискриминации и давлению со стороны учителей и сверстников. Здесь нужно, чтобы учитель смог заинтересовать ребенка. Для этого педагог должен интересоваться его миром, его интересами и обыгрывать их в общении с ребенком, настраивая его на учебу.

Что касается отдыха детей, то небольшие перерывы детям действительно нужны. Но еще важнее, чтобы у детей было больших положительных эмоций. Они их могут получить от каких-то мероприятий или праздников. Тут как раз плохо, что в наших школах запретили проводить любые праздничные мероприятия: день Букваря, Новый год, первый и последний звонки. Нужно, чтобы у детей было больше ярких мероприятий, в которых участвовали бы и они, и их родители. Причем, именно были задействованы, а не просто сидели в зале и смотрели, как выступают другие. То есть необходимо, чтобы был некий психологический баланс в жизни ребенка, когда загруженность в учебе иногда смещалась бы каким-то ярким событием.

В Таджикистане это особо важно, учитывая уровень жизни людей. Ведь не у каждого ребенка в доме красиво или есть своя красочная комната. Большинство школ в стране также не обустроены красиво и комфортно. Серость и монотонность сказываются на формировании психологического состояния ребенка, ему становится скучно и не хочется учиться. В городах в этом плане еще более-менее, но вот в регионах ситуация совсем плачевная. Если мы хотим эффективности от учебы, нужно ее разнообразить. Понимают ли это в министерстве образования Таджикистана — большой вопрос, — говорит психолог.

Учитель одной из таджикских общеобразовательных школ высказал мнение, что нужно не только менять режим учебы, но и в целом проводить реформу системы школьного образо-вания:

- Учителя тоже сильно устают, потому что у них очень много часов нагрузки, а берут они эти часы, потому что зарплата маленькая, — чтобы была хоть какая-то прибавка. А дети устают потому, что уроки уже бессмысленные. Каникулы нужны всем участникам учебного процесса. Во многих странах каникулы даются после каждой четверти. Долгий отдых в январе у нас объясняли тем, что зимой холодно, пусть в это время дети будут дома. Но холоднее всего у нас зимой бывает как раз не в январе, а в феврале. То есть и здесь все поставлено неправильно.

Что касается лета, то слышал от коллег, что сейчас очень тяжело в Джиликуле, Вахше и Кумсангире (южные районы Таджикистана. – Прим. «Ферганы») . Там запредельная жара, сидеть в классах невозможно, ученики и учителя только мучаются. Поэтому было бы лучше, если бы учебный год закончился в мае. У нас в целом система образования требует больших реформ. Те нововведения, которые были внедрены до сегодняшнего дня, носят лишь формальный характер, по содержанию вся система в разрухе. Поэтому пока не будут внедрены новые подходы к учебному процессу, чтобы учитель был не надзирателем, а другом ребенка, никакого качественного образования не будет, и никакие каникулы и переход на 12-летнее обучение не помогут, — считает наш собеседник.



Эмомали Рахмон со школьниками. Фото пресс-службы президента Таджикистана



Минобрнауки: много инициатив, мало толку

Система образования в Таджикистане нередко попадает под шквал общественной критики. В последние годы Минобрнауки республики не раз выступало с различными абсурдными инициативами, которые лишь создают видимость каких-то изменений в сфере образования, но никак не способствуют улучшению его качества. Например, два года назад это ведомство запретило отмечать в стране последний звонок, который в Таджикистане называется «звонком зрелости». До этого были отменены праздник Букваря, новогодние мероприятия, выпускные вечера, то есть как раз все те приятные и радостные мероприятия, которые, как отметила наша собеседница, могли бы сделать школу более привлекательной для детей.

Периодически Минобрнауки берется за одежду для школьников и студентов. Уже много лет в учебных заведениях страны ведется борьба с хиджабами. В прошлом году эта волна опять поднялась, но параллельно с этим ведомство взялось за общий облик учащихся. Школьницам запретили не только мусульманские головные уборы, но и обтягивающие и порванные джинсы, короткие и узкие юбки, более одной серьги в ухе. Не разрешен также яркий макияж. Школьникам запретили ношение бороды и длинных волос, серег, колец, длинных ногтей. Джинсы разрешены только в зимний сезон.

Кроме того, Минобрнауки Таджикистана под предлогом профилактики возможного попадания таджикских студентов за рубежом в ряды экстремистов фактически монополизировало процесс отправки на учебу в иностранные вузы и пытается устранить любых конкурентов на этом поле. Так, в апреле 2017 года милицией в Душанбе была грубо разогнана выставка зарубежных вузов, которую организовал образовательный центр «Мультикид». Милиционеры ворвались в зал, где проходила выставка, и со словами «вы знаете, что они все мошенники, отправляют не в Европу, а в Сирию» выгнали всех ее участников, среди которых были руководители иностранных вузов, представители дипкорпуса и даже правительства Таджикистана, в том числе помощник президента по социальным вопросам, замглавы МИДа, заместитель мэра Душанбе и другие.

Как потом сообщила руководитель центра «Мультикид» Манзура Джураева на своей страничке в Facebook, выставка была сорвана «благодаря усилиям лично министра образования и науки РТ, который считает образование за рубежом своим собственным бизнесом». На это Минобрнауки ответило лишением «Мультикида» в сентябре прошлого года лицензии на отправку граждан страны на учебу за рубеж. Ведомство также лишило лицензии на аналогичную деятельность другую образовательную организацию — ТМ-International.

А на прошлой неделе стало известно, что Минобрнауки с февраля установило правила выезда за рубеж для учащихся и работников отрасли образования, согласно которым студенты, преподаватели, исследователи и ученые Таджикистана, директора школ и ректоры вузов, а также сотрудники аппарата министерства не могут выехать на учебу или в служебную командировку (на конференцию, семинар и т.д.) без официального разрешения образовательного ведомства. Чтобы получить такое разрешение, они должны предоставить в министерство целый пакет документов: официальное письмо с подписью руководителя образовательного учреждения, копию загранпаспорта, автобиографию, копию приглашения на мероприятие. Также нужно предоставить детальную информацию о предстоящем мероприятии, своих планах по участию в нем, копию презентационного материала.

Решение Минобрнауки вновь вызвало возмущение общественности — многие говорят, что оно ограничивает права и свободы граждан. Очевидно, что это и другие директивы ведомства никакого отношения к настоящим реформам в области образования или улучшению его качества не имеют. Но министру Нуриддину Саиду «виднее». И этим все сказано.

Соб.инф.