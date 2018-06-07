На выставке Ван Гога кто главный экспонат? Как российские музеи и мигранты могут помочь друг другу

Участники дискуссии «Музеи и мигранты»

Если в России затрагивают тему миграции, то только в контексте количества выданных патентов, задержания мигрантов полицией или депортации. Но тема этим не исчерпывается, миграция - это еще и искусство, кино и книги, это осмысление мирового опыта адаптации человека в иной культуре и возможностей ассимиляции.

Говорят, мигранты не ходят в музеи. Это неправда. Если их не видно в музеях в обычные дни, потому что люди вынуждены работать по 14 часов в сутки, то каждая Ночь музеев доказывает обратное. Более того, нет ни одной организации, которая бы работала с мигрантами или их детьми и не организовывала бы для них бесплатные экскурсии.

1 июня в московском Музее космонавтики прошла дискуссия на тему «Музеи и мигранты». Мероприятие было организовано российским комитетом Международного совета музеев (ИКОМ России) совместно с Государственным музеем истории религии Санкт-Петербурга в рамках фестиваля «Интермузей-2018».

Мероприятие открыла Екатерина Терюкова, заместитель директора по научной работе Государственного музея истории религии Санкт-Петербурга. По ее словам, в настоящее время «не все музеи России пытаются или решаются работать с мигрантами».

Совсем иная ситуация в мире, где в разных городах открываются самые разные музеи миграции: и мультимедийные, и классические, и все они по-своему работают с аудиторией.

- Несмотря на огромное количество мигрантов в Санкт-Петербурге, эта новая ситуация до сих пор еще не осмыслена. Вместе с Соборной мечетью мы начали работать с мигрантами и проводить экскурсии не только по нашему музею, но и по городу, городскому пространству. Мы считаем, что должны знакомить новых жителей Петербурга с городом, в который они приезжают работать или жить. Мы также издали книги-путеводители на русском, узбекском и таджикском языках, рассказывающие о религиозной жизни города, — рассказала Екатерина Терюкова.

Понять, кто приходит в музей

Однако не так оптимистично обстоит ситуация с другими музеями страны, уверен Иван Гринько, эксперт музейных программ Благотворительного фонда В.Потанина и Фонда президентских грантов и начальник управления музейно-туристского развития ГАУК «Мосгортур». Он считает, что «не самые тесные взаимоотношения российских музеев и мигрантов как раз указывают на проблемы и не лучшее состояние отечественных музеев».



Выступление Ивана Гринько. Фото «Ферганы»



- Наши музеи довольно закрытые учреждения. При этом работники музеев жалуются, что для работы с мигрантами у них нет специализированных коллекций. Но таких коллекций нет и в Музее Москвы или в Новосибирском краеведческом музее, однако они работают с темой миграции. Вопрос стоит именно в желании музеев открываться миру и работать с аудиторией. Существует прямая связь между туризмом и падением доходов музеев, и если мы не будем работать с темой миграции, решать проблемы ксенофобии, в нашем (принимающем) сообществе будет расти шовинизм, приводящий к бытовому расизму. К нам не поедут иностранные граждане, музеи будут терять прибыль, — считает Гринько.

Эксперт считает, что работа музеев — это не вопрос толерантности, а вопрос менеджмента.

- У нас по-прежнему есть некий «посетитель», у которого, дай Бог, есть половые и возрастные характеристики, а о том, что у него может быть этническая идентичность и конфессиональная принадлежность, никто не говорит. Так все мигранты в нашем обществе воспринимаются как «таджикские гастарбайтеры». А музеи должны видеть в них разного зрителя.

Гринько рассказал, что совместно с экспертом Анной Шевцовой они выясняли, какие музеи посещают мигранты, и даже предлагали это исследование музейным работникам, но интереса это не вызвало. Зря. Оказалось, что мигранты, которые ходят в музеи, - не «рабочие из Таджикистана», а «женщины из Украины». В музеях бывает примерно 80% мигрантов, и эта цифра вполне коррелирует с количеством граждан России, которые тоже ходят в музеи. В Москве среди мигрантов наиболее популярны Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. Пушкина, музеи Кремля, Дарвиновский, и это те же музеи, которые предпочитают и москвичи.



Музеи, которые посещают мигранты



Не менее важная часть работы – работа с коллекциями, которая сейчас, по словам эксперта, сводится к их хранению.

– Надо изучать целевую аудиторию, обрабатывать ее заявки и учиться интерпретировать свои коллекции, — считает Гринько. - Еще одна озвученная проблема – якобы нехватка денег на работу с мигрантами. Так вот, я рассматриваю экспертно-фондовые заявки, и сколько заявок на работу с мигрантами мне попалось? Ни одной! Именно поэтому тема этники у нас в провале, что признают даже работники музеев. А ведь работа с мигрантами может дать потрясающие результаты. Какой прекрасный пиар получил музей Дэвиса после запуска проекта «Подарено мигрантами»! — напомнил эксперт.

Как там в Лондоне?

Искусствовед, автор публикаций по арт-терапии, музейной педагогике и современному искусству Нана Жвитиашвили проводит семинары в музеях России и Великобритании, а также активно участвует в развитии российско-британских культурных связей. Эксперт, которая эмигрировала в Англию 18 лет назад, рассказала, как музей миграции в Лондоне работает со своей главной темой.

- Важная вещь, с которой мы сталкиваемся, когда говорим о миграции – это их виктимизация или криминализация. Если это беженец, то возникает чувство жалости и сострадания. Если мигрант, который приехал улучшить свои экономические условия, то возникает тема криминализации этих людей, которые приехали «отнимать нашу работу», «использовать наши ресурсы». Однако философ Ханна Арендт, которая осмысливала опыт послевоенной Европы, говорила, что люди, которые приезжают в новые страны, могут стать новым типом гражданина, человеком, который дает новую жизнь устоявшимся общественным структурам.

Рассказывая о Музее миграции в Лондоне, Нана Жвитиашвили подчеркнула, что у музея нет постоянного пространства, что не мешает устраивать временные экспозиции, которые поднимают важные вопросы.

- Через свои экспозиции музей критикует правительственные программы, которые поощряют тему ксенофобии. Посетителей вовлекают в процесс: так, в музее можно ставить короткую записку о себе, где написать, были ли в вашей семье мигранты, может, бабушка с дедушкой, или кто-то из семьи уехал жить в другую страну. Или вы можете рассказать собственную историю. Музей провел выставку «Семь поворотных моментов в истории миграции Великобритании», которая начиналась с высылки евреев в XIII веке и заканчивалась тем, как технологии изменили миграционные процессы в Европе. Также были представлены и личные истории людей, документы, которыми поделились семьи, пресса, которая активно формирует наше сознание, — рассказала искусствовед.

Лондонский музей миграции активно работает с художниками. Например, одна художница приглашала людей рассказать о своем опыте миграции.

- Миссия этого музея — создать такое пространство, где можно будет говорить об идентичности, принадлежности, предрассудках, о протесте, — отметила Жвитиашвили. - Тема миграции поляризована и сложна, но это не означает, что музей должен быть нейтральным пространством. У него есть позиция, и он участвует в дебатах, вовлекая людей в разговор о миграции и создавая более сбалансированное общественное мнение.

Далее Нана Жвитиашвили рассказала о небольшом проекте «Миля в моих собственных ботинках», который она продвигает в России.

- В Англии говорят, что если вы пройдете милю в чужих ботинках, вы поймете жизнь их владельца. Музей собрал ботинки мигрантов, которые решили поделиться своими историями. И посетитель, надев ботинки мигранта и наушники, может пройти в этой обуви какое-то расстояние и послушать историю их владельца.

- Опыт миграции очень физический, личный и материальный. За каждой цифрой, которая касается миграции, стоит очень личная история. Вопрос, как помочь людям реконструировать осмысленное существование, в том числе в музеях. Когда мы затрагиваем эту тему, то в первую очередь должны задавать вопросы себе, какие барьеры возникают и как их убрать. И необязательно для этого делать большие проекты, — заключила искусствовед.

Музей Москвы дружит с мигрантами, и всем от этого хорошо

В России очень мало музеев, которых интересует тема миграции. О работе одного из них, Музея Москвы, рассказала куратор социокультурных проектов Мария Сакирко.

- Музей — это не только хранилище, это и коммуникационный центр, мост между жителями города и разными сообществами, поэтому работа с горожанами и представителями разных сообществ – одна из его основных задач, — отметила Сакирко.

Например, несколько лет в музее проводил занятия Интеграционный центр для детей беженцев и мигрантов «Такие же дети», и все, кто там учился, посещали музейные выставки и могут это делать до сих пор.

В 2015 году в детском центре музея прошла выставка и презентация книги «Скажи мне здравствуй», на которой детям в игровой форме рассказывали, чем интересная история и культура тех стран и регионов, откуда приезжают люди в Москву.

2017 году в Музее прошел фестиваль культур «Памир-Москва», который собрал более 5 тысяч человек. Сквозной идеей фестиваля было утверждение, что жизнь в мегаполисе невозможна без взаимодействия и переплетения самых разных культур.

- Нам также важно обсуждение тем миграции на площадках музея, поэтому у нас проходят тематические круглые столы. Так, в рамках памирского фестиваля также состоялся экспертный круглый столкруглый стол, посвященный миграции и межкультурному взаимодействию. Самое интересное, что на нем присутствовали не только эксперты, но и мигранты, получилась довольно интересная дискуссия с вовлечением обеих сторон, — отметила куратор.

Осенью этого года в новом филиале Музея, Центре Гиляровского, будет проведена посвященная миграции выставка.

- Так как музей — это пространство для общественного просвещения, мы хотим формировать отношение к Москве как к многонациональному городу, где тема миграции так или иначе касается каждой семьи. Мы хотим говорить о миграции как о нормальном явлении и включить в экспозиции Центра Гиляровского историю миграции в Москву, частные истории людей, которые в разное время приехали в город, и описание современной миграционной волны, описание современных интеграционных практик и представление современных характерных предметов быта мигрантов, — рассказала Мария Сакирко.

«Дети Петербурга» пошли в Музей искусства Петербурга

Еще один музей, который активно работает с мигрантами – это Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков. Педагоги Образовательного центра Музея Николай Комягин и Юлия Кузнецова рассказали, что работа с мигрантами началась с сотрудничества с волонтерской организацией «Дети Петербурга», которые работают с детьми мигрантов. Именно их подопечные стали участниками специального мастер-класса в стенах Музея.



Представители Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков. Фото «Ферганы».



- Мы поняли, что можем многое сделать и без языка, только с помощью искусства. В рамках мастер-класса мы предложили детям выбрать понравившиеся картины и вообразить, что ребенок находится внутри нее. Мы видели, как менялись лица детей, которые сначала держали дистанцию, словно были в блоке, но после того, как ребенок помещал себя в условное пространство картины и проживал ее на невербальном уровне, он менялся, словно лампочка внутри включалась. Потом мы применили эту практику в детском лагере искусств, когда дети несколько дней находились в музее и не только начинали понимать, что музей дружелюбен, их хотят видеть, но и знакомились с его внутренней жизнью, — рассказал Комягин.

- Мы поняли, что эти дети нечасто бывают в центре Петербурга или в местах, узнаваемых местными детьми. Поэтому было важно познакомить детей с городом. В итоге мы получили аудиторию, которая возвращается в музей и приводит родителей, интересуется, какие еще будут выставки, — добавила Юлия.

Что касается планов, то сейчас на базе Музея реализуется проект «Ракурс», когда экскурсию ведет не профессиональный гид, а, например, тату-мастер или дизайнер. Теперь в Музее готовится ряд экскурсий, которые проведут трудовые мигранты.

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Как верно отметила Нана Жвитиашвили, «репрезентация миграционной темы и мигрантов в музеях свидетельствует о факте принятия их в обществе, а отсутствие мигрантских историй говорит об их отверженности». Приняла ли своих мигрантов Россия? Пока - точно нет.

Екатерина Иващенко