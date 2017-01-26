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26 Январь 2017
Новая газета Демократизация по-суперпрезидентски. Назарбаев поделится властью с парламентом, чтобы укрепить личную власть
Голос Свободы Потеряв все надежды на справедливость, Азимжан Аскаров решил принять смерть
KazIslam В Афганистане арестованы боевики из Казахстана и Туркменистана
BBC Трамп назвал пытки эффективным средством борьбы с террором
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Коммерсант Зайти в интернет жителям КНР будет тяжелее
Ratel.Kz Привет Мадонне от нашего Уголовного кодекса (колонка Евгения Жовтиса)
РИАН В Турции семь россиян предстали перед судом за попытку подготовки теракта
МК-Турция Бывший турецкий офицер в НАТО: Цель июльского мятежа – провалить переворот
Азаттык В Киргизии учреждены сухопутные войска
Настоящее время Нечеловеческие условия. Как работают патологоанатомы в киргизских моргах
Мигрант.Фергана.Ру Снова о магазине «Продукты» в Москве. Казахстанец рассказал, как его насильно удерживали в рабстве
OpenAsia Ворованные чайники и родственники-самозванцы: кто нагревает руки на бишкекской трагедии?
Эсквайр.Kz Каково это – заболеть психически в Казахстане
Zanoza Приговор Аскарову - узаконенная пытка на государственном уровне
Азаттык Казахстан утратил восемь позиций в Индексе восприятия коррупции
Deutsche Welle Приговор правозащитнику Аскарову: ловушка для Бишкека
Коммерсант Реджеп Тайип Эрдоган просит больше власти
Настоящее время Глава МВД Таджикистана приказал милиционерам страны похудеть
Мигрант.Фергана.Ру Казахстанский омбудсмен просит российских коллег помочь защитить мигрантов от рабского труда
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Новости Центральной Азии: Россия
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01.08.2012 17:48 msk Россия Разное
В 2002 году в Кыргызстане был принят «Закон о трансплантации органов и (или) тканей». Однако за прошедшие 10 лет в стране не было проведено ни одной операции по пересадке органов. Ситуация изменилась в июле 2012 года, когда с разницей в три дня в двух столичных медицинских центрах были проведены операции по пересадке почек. Корреспондент «Ферганы» поговорила с главными врачами обоих центров и выяснила, что в Кыргызстане нет врачей, которые могут делать подобные операции, и нет оборудования для ухода за такими больными. Почему тогда операции все-таки были проведены и как развивается отечественная трансплантология, - в материале Екатерины Иващенко.
24.07.2012 16:24 msk Миграция Россия
В Москве вышел второй, 16-полосный номер бесплатной газеты для мигрантов «Узбегим», которую издает Хабиб Абдуллаев. В номере - статья Татьяны Бажан, начальника Управления содействия интеграции ФМС России, написанная специально для «Узбегим»; материалы о новой Концепции государственной миграционной политики России, о новостях в миграционном законодательстве, статистика пребывания трудовых мигрантов в московском регионе, заметки об истории Москвы, государственной символике России и рассказ Чехова «Знакомый мужчина» по-русски и по-узбекски. Хабиб Абдуллаев считает, что просвещение читателя - именно тот фундамент, на котором можно воспитать уважение к себе и уверенность, что ты можешь достичь большего, чем много лет подряд выполнять самую тяжелую и грязную работу.
06.07.2012 00:52 msk Блоги Россия
Известный узбекский блогер Ядгор Норбутаев задумался над тем, почему Россия выпускает мощные, но малоприменимые в современной военной практике смертоносные машины, если даже не берет их себе на вооружение. По версии эксперта, продавать модернизированные танки российский ВПК намерен азиатским и прочим диктаторам. Тем более что подобные машины совершенно неуязвимы для толпы и чрезвычайно эффективны для разгона антиправительственных манифестантов. И хорошо, что Узбекистан вышел из ОДКБ: в руки ташкентского верховного главнокомандующего такие российские «изделия» уже не попадут.
12.06.2012 00:30 msk Россия Интервью
В столице России возобновляется выпуск газеты для мигрантов «Узбегим» на узбекском языке, которая уже выходила в России в 2005-2007 годах. Почему решено возродить издание, в чем его основные задачи, на какую аудиторию оно рассчитано, каким тиражом и с какой периодичностью будет выходить, «Фергане» рассказал издатель газеты «Узбегим» Хабиб Абдуллаев.
Читайте веб-версию газеты по адресу Uzbegim.info. Получить печатный выпуск издания бесплатно можно в шоу-руме «Базар.Фергана.Ру» в Москве, а также - обратившись по электронной почте editor@uzbegim.info или по телефонам +7(968)8945865, +7 926 959 2014 (номер для смс).
11.06.2012 23:55 msk Россия Анализ
Что такое «евразийская идея»? Как она формировалась и куда привела или может привести Россию? Как «евразийство» в сознании масс и правителей сочетается с «европейским» вектором? На эти и другие вопросы в своем историческом очерке рассуждает обозреватель «Ферганы» Михаил Калишевский.
29.05.2012 01:08 msk Блоги Россия
На мой взгляд, российскому МИДу следовало бы благодарить американского посланника, а не обвинять его «непрофессионализме» и распространении «небылиц». Ведь ключевая фраза в его речи — вовсе не признание о взятках, одинаково бросающее тень и на Россию, и на США.
09.05.2012 12:22 msk История Россия
Александр Николаевич Черепенин умер в 1986 году в Фергане, где жил с 1949 года. На фронт его призвали в июне 1941 года из Коканда, он попал в кавалерию - и досталась ему киргизская лошадка по кличке Бравый - кургузая, покрытая длинной шерстью, «чисто медведь». После ранения Александр Черепенин оказался в артиллерии, был серьезно ранен в ногу под Сталинградом. И на этом его война, с одной стороны, закончилась - а с другой, продолжилась на всю жизнь, потому что раны постоянно открывались, и он раз в году ложился в госпиталь. Его дочь передала «Фергане» скупые воспоминания отца о войне, которые мы с благодарностью печатаем.
05.05.2012 19:57 msk Права человека Россия
4 мая 2012 года Центральный районный суд Волгограда признал гражданина Таджикистана Абдулвоси Латипова виновным в административном нарушении (проживании на территории РФ без регистрации) и приговорил его к штрафу 2000 рублей и экстрадиции. На родине Латипова ждут пытки и смерть - и он заявляет, что не желает возвращаться туда ни добровольно, ни принудительно. При этом Абдулвоси Латипов находится под защитой Европейского Суда по правам человека, и его фамилия упоминалась в гневном письме ЕСПЧ правительству России от 25 января 2012 года, - но волгоградский суд счел заявление адвоката о защите ЕСПЧ «голословным».
05.04.2012 19:22 msk Миграция Россия
Россия остается наиболее привлекательной страной для трудовых мигрантов из бывших Союзных республик. Набирает обороты и так называемая «семейная миграция», ставя перед законодателями, госструктурами и обществом новые вопросы. Один из них касается правовых условий пребывания в Российской Федерации детей мигрантов. Оказалось, что их статус во многом законодательно не урегулирован, и этот пробел делает почти невозможной их легализацию на территории России. Таков один из выводов исследования, посвященного положению детей мигрантов в Санкт-Петербурге, в конце марта текущего года презентованного общественности северной столицы России.
01.04.2012 12:09 msk Россия Культура и искусство
С 27 по 29 апреля в Москве пройдет очередной Международный фестиваль «Восточный BAZAR». В трехдневной программе главного праздника Востока, проходящего в российской столице два раза в год, - богатейшая ярмарка декоративно-прикладного искусства, концерты этнической и популярной музыки, fashion-show национальных костюмов и современной моды, мастер-классы и лекции о восточной культуре. Свое творчество представят более 100 представителей из стран Средней Азии, Ближнего и Дальнего Востока, а также Индии и Северной Африки.
23.03.2012 10:02 msk Миграция Россия
16 марта 2012 года «Фергана» напечатала статью «Обмануть гастарбайтера: и дешево, и сердито», в которой рассказывалась история обмана трудового мигранта, приехавшего в Санкт-Петербург из Намангана в поисках работы. После публикации с нами, наконец, связались представители ЗАО «Узбекистан СПб», которых мы упрекнули в ненадлежащем выполнении взятых на себя обязательств. В результате схема «белого обмана» мигрантов стала еще ясней. На мигрантах зарабатывают все: и работодатели, и посредники, и «черные бригадиры». И эту схему не сломать, потому что строек в России много - а гастарбайтеров еще больше.
16.03.2012 19:08 msk Миграция Россия
В редакцию «Ферганы» поступила копия заявления, написанного несколькими гражданами Узбекистана, в полицию и прокуратуру Санкт-Петербурга. В этом письме, довольно путаном, описывается ситуация, в которую попали эти люди, приехавшие в Россию в поисках заработка. Мы связались с ними, убедились, что гастарбайтеры - настоящие, не скрывающие ни своих имен, ни контактов, - и решили рассказать об этой истории, хотя в ней нет совершенно ничего нового: самый обычный обман, вымогательство и унижения.
11.03.2012 12:34 msk Россия Книжечки
В издательстве «Наука» вышла книга «Иллюстрированные коллекции по народам Центральной Азии второй половины XIX - начала XX века в собраниях Кунсткамеры». Автор издания — Валерия Прищепова - знакомит читателя с историей поступления коллекций в музей, биографией и деятельностью собирателей, их вкладом в развитие этнографической науки. Музейные рисунки и фотографии несут в себе важную информацию, наглядно раскрывают те стороны прошлого, которые уже безвозвратно исчезли и не нашли отражения в других исторических источниках. Многие из них принадлежат к числу редких.
29.02.2012 12:23 msk Россия Свободная трибуна
Статья Елены Рябининой «И не могу - читаю до конца» вызвала шквал комментариев, в которых отразились все взаимные исторические претензии и стереотипы россиян и жителей Центральной Азии. Если статья была о том, что граждане Узбекистана, Таджикистана или Кыргызстана не могут получить в России статус беженца - им в лучшем случае просто откажут, а в худшем - экстрадируют, - то в комментариях начали обсуждать, «а чего они вообще сюда едут». Людям кажется, что выгнать азиатов обратно в «свой мустакиллик» - это достойный и справедливый ответ на давнее «езжай своя Россия». Что правосудие - не в законе, а в такой кривой, но свершившейся «мести». Обычно мы не отвечаем на комментарии, но тут вскрылось такое тотальное, а не только чиновничье, неуважение к закону, что «Фергана» решила опубликовать ответ Елены Рябининой, руководителя программы «Право на убежище» Института прав человека.