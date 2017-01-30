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30 Январь 2017
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Московский центр Карнеги Спецобращение к нации. Что не так с конституционной реформой в Казахстане
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Коммерсантъ Владимир Путин вручил Алишеру Усманову знак отличия «За благодеяние»
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Центр Льва Гумилева Талибы зарабатывают $4,8 млн за счет плотины ежегодно
Озоди Пожар на таджикско-кыргызской границе. Поджог или несчастный случай?
РИАН Американский "План С" для Афганистана: пусть они сами воюют за свою страну
Новая газета Демократизация по-суперпрезидентски. Назарбаев поделится властью с парламентом, чтобы укрепить личную власть
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Новости Центральной Азии: Россия
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01.08.2012 17:48 msk Россия Разное
В 2002 году в Кыргызстане был принят «Закон о трансплантации органов и (или) тканей». Однако за прошедшие 10 лет в стране не было проведено ни одной операции по пересадке органов. Ситуация изменилась в июле 2012 года, когда с разницей в три дня в двух столичных медицинских центрах были проведены операции по пересадке почек. Корреспондент «Ферганы» поговорила с главными врачами обоих центров и выяснила, что в Кыргызстане нет врачей, которые могут делать подобные операции, и нет оборудования для ухода за такими больными. Почему тогда операции все-таки были проведены и как развивается отечественная трансплантология, - в материале Екатерины Иващенко.
24.07.2012 16:24 msk Миграция Россия
В Москве вышел второй, 16-полосный номер бесплатной газеты для мигрантов «Узбегим», которую издает Хабиб Абдуллаев. В номере - статья Татьяны Бажан, начальника Управления содействия интеграции ФМС России, написанная специально для «Узбегим»; материалы о новой Концепции государственной миграционной политики России, о новостях в миграционном законодательстве, статистика пребывания трудовых мигрантов в московском регионе, заметки об истории Москвы, государственной символике России и рассказ Чехова «Знакомый мужчина» по-русски и по-узбекски. Хабиб Абдуллаев считает, что просвещение читателя - именно тот фундамент, на котором можно воспитать уважение к себе и уверенность, что ты можешь достичь большего, чем много лет подряд выполнять самую тяжелую и грязную работу.
06.07.2012 00:52 msk Блоги Россия
Известный узбекский блогер Ядгор Норбутаев задумался над тем, почему Россия выпускает мощные, но малоприменимые в современной военной практике смертоносные машины, если даже не берет их себе на вооружение. По версии эксперта, продавать модернизированные танки российский ВПК намерен азиатским и прочим диктаторам. Тем более что подобные машины совершенно неуязвимы для толпы и чрезвычайно эффективны для разгона антиправительственных манифестантов. И хорошо, что Узбекистан вышел из ОДКБ: в руки ташкентского верховного главнокомандующего такие российские «изделия» уже не попадут.
12.06.2012 00:30 msk Россия Интервью
В столице России возобновляется выпуск газеты для мигрантов «Узбегим» на узбекском языке, которая уже выходила в России в 2005-2007 годах. Почему решено возродить издание, в чем его основные задачи, на какую аудиторию оно рассчитано, каким тиражом и с какой периодичностью будет выходить, «Фергане» рассказал издатель газеты «Узбегим» Хабиб Абдуллаев.
Читайте веб-версию газеты по адресу Uzbegim.info. Получить печатный выпуск издания бесплатно можно в шоу-руме «Базар.Фергана.Ру» в Москве, а также - обратившись по электронной почте editor@uzbegim.info или по телефонам +7(968)8945865, +7 926 959 2014 (номер для смс).
11.06.2012 23:55 msk Россия Анализ
Что такое «евразийская идея»? Как она формировалась и куда привела или может привести Россию? Как «евразийство» в сознании масс и правителей сочетается с «европейским» вектором? На эти и другие вопросы в своем историческом очерке рассуждает обозреватель «Ферганы» Михаил Калишевский.
29.05.2012 01:08 msk Блоги Россия
На мой взгляд, российскому МИДу следовало бы благодарить американского посланника, а не обвинять его «непрофессионализме» и распространении «небылиц». Ведь ключевая фраза в его речи — вовсе не признание о взятках, одинаково бросающее тень и на Россию, и на США.
09.05.2012 12:22 msk История Россия
Александр Николаевич Черепенин умер в 1986 году в Фергане, где жил с 1949 года. На фронт его призвали в июне 1941 года из Коканда, он попал в кавалерию - и досталась ему киргизская лошадка по кличке Бравый - кургузая, покрытая длинной шерстью, «чисто медведь». После ранения Александр Черепенин оказался в артиллерии, был серьезно ранен в ногу под Сталинградом. И на этом его война, с одной стороны, закончилась - а с другой, продолжилась на всю жизнь, потому что раны постоянно открывались, и он раз в году ложился в госпиталь. Его дочь передала «Фергане» скупые воспоминания отца о войне, которые мы с благодарностью печатаем.
05.05.2012 19:57 msk Права человека Россия
4 мая 2012 года Центральный районный суд Волгограда признал гражданина Таджикистана Абдулвоси Латипова виновным в административном нарушении (проживании на территории РФ без регистрации) и приговорил его к штрафу 2000 рублей и экстрадиции. На родине Латипова ждут пытки и смерть - и он заявляет, что не желает возвращаться туда ни добровольно, ни принудительно. При этом Абдулвоси Латипов находится под защитой Европейского Суда по правам человека, и его фамилия упоминалась в гневном письме ЕСПЧ правительству России от 25 января 2012 года, - но волгоградский суд счел заявление адвоката о защите ЕСПЧ «голословным».
05.04.2012 19:22 msk Миграция Россия
Россия остается наиболее привлекательной страной для трудовых мигрантов из бывших Союзных республик. Набирает обороты и так называемая «семейная миграция», ставя перед законодателями, госструктурами и обществом новые вопросы. Один из них касается правовых условий пребывания в Российской Федерации детей мигрантов. Оказалось, что их статус во многом законодательно не урегулирован, и этот пробел делает почти невозможной их легализацию на территории России. Таков один из выводов исследования, посвященного положению детей мигрантов в Санкт-Петербурге, в конце марта текущего года презентованного общественности северной столицы России.
01.04.2012 12:09 msk Россия Культура и искусство
С 27 по 29 апреля в Москве пройдет очередной Международный фестиваль «Восточный BAZAR». В трехдневной программе главного праздника Востока, проходящего в российской столице два раза в год, - богатейшая ярмарка декоративно-прикладного искусства, концерты этнической и популярной музыки, fashion-show национальных костюмов и современной моды, мастер-классы и лекции о восточной культуре. Свое творчество представят более 100 представителей из стран Средней Азии, Ближнего и Дальнего Востока, а также Индии и Северной Африки.
23.03.2012 10:02 msk Миграция Россия
16 марта 2012 года «Фергана» напечатала статью «Обмануть гастарбайтера: и дешево, и сердито», в которой рассказывалась история обмана трудового мигранта, приехавшего в Санкт-Петербург из Намангана в поисках работы. После публикации с нами, наконец, связались представители ЗАО «Узбекистан СПб», которых мы упрекнули в ненадлежащем выполнении взятых на себя обязательств. В результате схема «белого обмана» мигрантов стала еще ясней. На мигрантах зарабатывают все: и работодатели, и посредники, и «черные бригадиры». И эту схему не сломать, потому что строек в России много - а гастарбайтеров еще больше.
16.03.2012 19:08 msk Миграция Россия
В редакцию «Ферганы» поступила копия заявления, написанного несколькими гражданами Узбекистана, в полицию и прокуратуру Санкт-Петербурга. В этом письме, довольно путаном, описывается ситуация, в которую попали эти люди, приехавшие в Россию в поисках заработка. Мы связались с ними, убедились, что гастарбайтеры - настоящие, не скрывающие ни своих имен, ни контактов, - и решили рассказать об этой истории, хотя в ней нет совершенно ничего нового: самый обычный обман, вымогательство и унижения.
11.03.2012 12:34 msk Россия Книжечки
В издательстве «Наука» вышла книга «Иллюстрированные коллекции по народам Центральной Азии второй половины XIX - начала XX века в собраниях Кунсткамеры». Автор издания — Валерия Прищепова - знакомит читателя с историей поступления коллекций в музей, биографией и деятельностью собирателей, их вкладом в развитие этнографической науки. Музейные рисунки и фотографии несут в себе важную информацию, наглядно раскрывают те стороны прошлого, которые уже безвозвратно исчезли и не нашли отражения в других исторических источниках. Многие из них принадлежат к числу редких.
29.02.2012 12:23 msk Россия Свободная трибуна
Статья Елены Рябининой «И не могу - читаю до конца» вызвала шквал комментариев, в которых отразились все взаимные исторические претензии и стереотипы россиян и жителей Центральной Азии. Если статья была о том, что граждане Узбекистана, Таджикистана или Кыргызстана не могут получить в России статус беженца - им в лучшем случае просто откажут, а в худшем - экстрадируют, - то в комментариях начали обсуждать, «а чего они вообще сюда едут». Людям кажется, что выгнать азиатов обратно в «свой мустакиллик» - это достойный и справедливый ответ на давнее «езжай своя Россия». Что правосудие - не в законе, а в такой кривой, но свершившейся «мести». Обычно мы не отвечаем на комментарии, но тут вскрылось такое тотальное, а не только чиновничье, неуважение к закону, что «Фергана» решила опубликовать ответ Елены Рябининой, руководителя программы «Право на убежище» Института прав человека.