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16 Январь 2017
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Новости Центральной Азии: Китай
Anonymous-China хотят обрушить интернет-фильтры КНР
02.04.2012 16:08 msk Китай Интервью
Проблема народов, не имеющих своей государственности, сохраняет свою актуальность и в новом тысячелетии. Уйгуры сегодня являют собой, наряду с курдами, туарегами и другими, пример именно такого народа. О том, с какими проблемами сталкивается сегодня эта нация и как она ведет борьбу за самоопределение, корреспондент «Фергананьюс» побеседовал с Кахарманом Хожамберди, вице-президентом Всемирного конгресса уйгуров, автором монографии «Уйгуры (этнополитическая история с древнейших времен до наших дней)».
30.03.2012 10:21 msk Китай Анализ
Около двадцати последних лет весь мир взирает на Китай со смешанным чувством восхищения и тревоги. Фантастические темпы экономического роста, позволившие несоизмеримо увеличить промышленный, финансовый и военный потенциал, превратили Поднебесную в один из глобальных «центров силы», претендующий на роль едва ли не ведущей державы XXI века. Уже сейчас Китаю сулят роль главного «локомотива», вытягивающего мировую экономику из кризиса. Подобную точку зрения высказала, например, глава Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристин Лагард во время своего недавнего визита в Пекин. Однако с недавних пор параллельно всему этому все громче звучат голоса о том, что китайское «экономическое чудо» закончилось, и столь прославляемая китайская модель развития «дала трещину». В результате пресловутый «локомотив» вынужден все сильнее притормаживать, чтобы не понесло вразнос. Впрочем, еще одна часть экспертов полагает, что «локомотив» в любом случае вот-вот остановится, поскольку новых импульсов для продолжения движения не предвидится, а старые близки к точке затухания.
25.12.2011 15:16 msk Китай Спорт
Во всём мире известен азарт китайских граждан. По каким-то причинам жители средней Азии очень любят рисковать и тратить деньги на всевозможные азартные игры, в том числе и на покер он лайн. Сегодня правительство Китая бросило все свои силы - как моральные, так и физические, на борьбу с этим «заболеванием». Если Вы зайдете на официальный сайт Министерства безопасности Китая, то сможете прочитать там, что силы охраны правопорядка уже давно серьёзно взялись за индустрию онлайн рынка азартных игр. Компания против онлайн развлечений, таких как покер, ставит главной целью находить и применять меры ко всем иностранным и национальным компаниям, которые в свою очередь предоставляют услуги азартных онлайн развлечений жителям Китая. Такие меры были согласованы с Верховным судом, Центральным Банком, Министерством информационных технологий и промышленности, а также Бюро Пропаганды.
28.09.2011 10:19 msk Китай Анализ
«Стратегии России и Китая в Средней Азии сильно различаются. Для Китая ШОС является главным инструментом влияния в регионе. А с точки зрения России, которая развивает интеграцию с бывшими советскими республиками в рамках СНГ и ОДКБ, ШОС - это внешняя структура. К участию в ней Москва относится настороженно, она предпочитает проекты в рамках тех институтов, которые она сама же и создала». Об этом говорится в докладе старшего аналитика Европейского совета по внешней политике Франсуа Годмана. Фрагмент доклада публикует газета «Московские новости».
01.09.2011 14:40 msk Экономика Китай
Президент Кыргызстана Роза Отунбаева провела встречу с первым вице-премьером Госсовета Китая, членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ли Кэцяном. По окончании встречи состоялась церемония подписания соглашения, согласно которому Китай предоставляет Кыргызстану 100 млн. юаней на грантовой основе.
21.03.2011 12:09 msk Китай Анализ
После событий лета прошлого года в Киргизии, когда Россия и возглавляемая ею ОДКБ, можно сказать, оконфузились, не так уж трудно представить, что в следующий раз какая-либо из центральноазиатских стран, оказавшаяся в кризисной ситуации, обратится за помощью к Китаю, и просьба эта может быть благосклонно принята. А, может быть, и просьба не понадобится. Если, например, в результате исламистского восстания в какой-либо из постсоветских стран создастся серьезная угроза дестабилизации в китайском Синцзян-Уйгурском автономном районе. Вот так ШОС из «дееспособного инструмента политики России в Центральной Азии» ненавязчиво превратили в инструмент поглощения этой самой Центральной Азии Китаем, - считает политический обозреватель «Ферганы» М.Калишевский.
21.01.2011 13:26 msk Политика Китай
Ху Цзиньтао и Барак Обама в преддверии смены руководства США и Китая, которая грядет в 2012 году, постарались продемонстрировать собственным гражданам и миру свои успехи во внешней политике, в частности — во взаимоотношениях между двумя крупнейшими экономическими державами мира. Первый в XXI веке государственный визит председателя КНР в Соединенные Штаты многие эксперты называют одним из самых важных событий за 30 лет китайско-американских отношений. Барак Обама и Ху Цзиньтао старательно пытались выглядеть дружелюбно по отношению друг к другу. Тем не менее, о дружбе между ними говорить трудно, поскольку стремление Китая к обретению лидирующего положения в мире противоречит глобальным амбициям Соединенных Штатов.
02.03.2010 23:44 msk Китай Туризм
В начале декабря прошлого года англичанин Дуглас Уайтхед (Douglas Whitehead), о велосипедном путешествии которого из Великобритании в Индию «Фергана.Ру» уже неоднократно писала, докатился-таки до Китая. Из Китая он прислал в The Telegraph два репортажа, о городе Кашгаре в Синьцзяне и о поездке по Каракорумскому шоссе, которое идет через Каракорумские горы и перевал Хунджераб из Кашгара в пакистанский Исламабад. В Синьцзян отчаянный и безбашенный английский велосипедист прибыл в начале декабря 2009 года. Предлагаем вашему вниманию пересказ его китайских впечатлений.
10.08.2009 13:30 msk Китай Культура и искусство
Став героиней дипломатических скандалов между правительством Китая, с одной стороны, и правительствами Японии и Австралии – с другой, лидер уйгурских диссидентов Рабия Кадир представила на суд широкой общественности кинокартину «Десять условий любви», снятую о ней австралийским режиссером. В фильме сильный и харизматичный лидер Всемирного уйгурского конгресса предстает в образе хрупкой и чувственной женщины, ищущей любви окружающих, их сочувствия и поддержки. Условия, которые нужны ее любви, чтобы раскрыться, очень просты: это преданность, отзывчивость, сочувствие – и обычное человеческое и женское счастье.
04.08.2009 21:47 msk Китай Культура и искусство
На Мельбурнском Международном кинофестивале, который открылся 24 июля 2009 года и продлится до 9 августа, разыгрываются настоящие дипломатические войны между организаторами и правительством Китайской Народной Республики. Все дело в том, что в рамках кинофестиваля показан автобиографический документальный фильм главы Всемирного Уйгурского Конгресса Рабии Кадир. Первый показ этого фильма прошел 26 июня. Второй просмотр запланирован на 8 августа, за день до закрытия мероприятия.
27.04.2009 17:23 msk Китай Религия
Ислам пришел в Китай в седьмом веке новой эры: Мухаммед отправил в Китай с проповедью ислама своего родственника, который построил там знаменитую гуанчжоускую мечеть, где немного позже и был похоронен. Так что традиции совместного проживания китайцев с мусульманами довольно древние и дают представление о том, что вместе этнически и конфессионально разные народы жить могут, хотя путь к мирному и уважительному сосуществованию может занять века. О том, как боролись и уживались китайцы с мусульманами, - рассказывает эксперт «Ферганы.Ру», китаист, драматург и писатель Алексей Винокуров.
15.04.2009 19:43 msk Китай Разное
В прошлом веке китайцы обнаружили, что женщина – тоже человек, и это открытие перевернуло китайские представления о жизни. До прихода к власти коммунистов китаянки не имели имен, их стопы безжалостно ломали в пятилетнем возрасте, над ними издевались родственники мужа, причем совершенно безнаказанно. Сегодня ситуация изменилась, вроде бы прогресс налицо, но китаянка, родившая девочку, по-прежнему остается позором семьи. О тяжелой женской доле в Китае рассказывает китаист, писатель и драматург Алексей Винокуров.
21.03.2009 00:11 msk Экономика Китай
Во время мирового финансового кризиса весь мир с надеждой смотрит на Китай и ждет, что стабилизация мировой экономики придет с Востока. Почему спасения капиталистической экономики ждут от коммунистического Китая и какую цену придется самому Китаю заплатить за спасение мира - «Фергана.Ру» расспросила китаистов и «синофилов» Ольгу и Алексея Винокуровых, редакторов и издателей сайта «Весь Китай.Ру».
31.12.2008 18:37 msk Китай Общество
Иностранец не может понять китайца. Да и сами китайцы часто не в силах понять друг друга, настолько труден язык. Китайцам легче и быстрее друг друга почувствовать, чем понять. Но даже поняв другого, китаец не всегда сможет с ним договориться. Китаец делает что-то или не делает, потому что ему «нравится» – или он этого «не любит». О непонятных иностранцам мотивах китайского поведения, о том, почему китайцам нужно объяснять элементарные правила поведения и почему жители Поднебесной никогда не признаются, что чего-то не знают, - рассказывает писатель, драматург и путешественник по Китаю Алексей Винокуров.