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4 Февраль 2017
Заноза Минобразования войдет в состав учредителей турецких лицеев
Kloop.kg Арест за «лайк», депортация за пост в фэйсбуке и взлом сайта ГКНБ. Кыргызстан «частично свободен» в интернете
Материк Граждане России умирают в Туркменистане как заложники
АНТ Убиенный алабай — талисман Азиатских игр 2017 года?
Азия-плюс За «неправильное» воспитание детей в Таджикистане за год возбуждено 474 уголовных дел
Азатлык Туркменистан блокирует VPN, позволяющий обходить интернет блокировку
Би-би-си Детский труд в Таджикистане: «Надо работать, чтобы покупать еду»
Азия-плюс В Таджикистане "ходят" фальшивые деньги. Граждан просят быть бдительными
Озоди Доверие к имамам в Таджикистане существенно снизилось
Коммерсант.Uz Солнечная энергетика в Узбекистане: три причины невостребованности
Азиятерра В Узбекистане собираются принять нормативный акт о минимальных социальных стандартах
Ливень Таджикистан: Местные жители годами уничтожают лес из-за энергокризиса
Газета.Uz В Узбекистане снизили норму обязательной продажи предприятиями-экспортерами валютной выручки
Озоди «Пусть отменят визу». Репортаж с таджикско-узбекской границы
Азия-плюс В чьих интересах создается Единый коммутационный центр в Таджикистане?
Российская газета В Киргизии не хватает денег на содержание библиотек
Озоди Таджикистан: Кто ответит за смерть под лавинами?
Подробно.Uz Правительство Узбекистана утвердило механизм приобретения льготного жилья
ТАСС В ДТП в Новой Москве заживо сгорели граждане ЦА
Азатлык Туркменистан ввел новые ограничения перевода денег студентам за рубеж
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Новости Центральной Азии: Турция
«Наполеон» - «Наполеончик» - «Летучий голландец». К 130-летию со дня рождения
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