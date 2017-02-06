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6 Февраль 2017
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РИАН Совбез ООН снял санкции против лидера афганской "Хезб-э-Ислами" Хекматияра
Заноза Минобразования войдет в состав учредителей турецких лицеев
Kloop.kg Арест за «лайк», депортация за пост в фэйсбуке и взлом сайта ГКНБ. Кыргызстан «частично свободен» в интернете
Материк Граждане России умирают в Туркменистане как заложники
АНТ Убиенный алабай — талисман Азиатских игр 2017 года?
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Азатлык Туркменистан блокирует VPN, позволяющий обходить интернет блокировку
Би-би-си Детский труд в Таджикистане: «Надо работать, чтобы покупать еду»
Азия-плюс В Таджикистане "ходят" фальшивые деньги. Граждан просят быть бдительными
Озоди Доверие к имамам в Таджикистане существенно снизилось
Коммерсант.Uz Солнечная энергетика в Узбекистане: три причины невостребованности
Азиятерра В Узбекистане собираются принять нормативный акт о минимальных социальных стандартах
Ливень Таджикистан: Местные жители годами уничтожают лес из-за энергокризиса
Газета.Uz В Узбекистане снизили норму обязательной продажи предприятиями-экспортерами валютной выручки
Озоди «Пусть отменят визу». Репортаж с таджикско-узбекской границы
Азия-плюс В чьих интересах создается Единый коммутационный центр в Таджикистане?
Российская газета В Киргизии не хватает денег на содержание библиотек
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Новости Центральной Азии: Турция
«Наполеон» - «Наполеончик» - «Летучий голландец». К 130-летию со дня рождения
21.11.2011 13:56 msk Блоги Турция
Турция и Иордания пригрозили сирийскому правительству созданием так называемых «зон безопасности» или «буферных зон» на территории Сирии, или, иначе, возможной военной интервенцией. Это может привести к тому, что конфликт перерастет в полноценную гражданскую войну, где целью одной из сторон будет жестокое подавление выступлений суннитских радикалов, а второй - свержение режима Асада с попутной резней господствующего меньшинства алавитов, изгнанием христиан и установлением религиозной теократии суннитского толка. О ситуации в очередной мятежной стране арабского мира рассказывает Алексей Волосевич.
11.09.2011 15:50 msk Турция Анализ
Вот уже вторую неделю мир наблюдает за беспрецедентным обострением отношений между Турцией и Израилем. Еще совсем недавно эти страны считались едва ли не союзниками. И обе эти страны остаются главными региональными союзниками Соединенных Штатов Америки. И, тем не менее, наиболее нетерпеливые обозреватели уже прогнозируют чуть ли ни начало вооруженного конфликта между ними. О том, в чем причины данного конфликта, и как он может развиваться дальше – размышляет политический обозреватель Михаил Калишевский.
08.08.2008 15:08 msk История Турция
Слово «узбек» для Турции не является чем-то экзотичным. Оно часто используется в качестве имени или фамилии человека, названиях различных фирм и даже целых поселений. К примеру, на западе от города Измир находится село Узбек, которое в последние годы стало очень популярным среди любителей природы и летнего отдыха. Местное население не владеет узбекским языком, но некоторые его представители рассказывают древнее предание об основателе села – некоем Узбеке.
01.08.2008 10:46 msk Турция Чужие города
Как в любом портовом городе, все улицы Стамбула ведут к морю. Еще не видя его, ты уже ощущаешь присутствие водной стихии по свежему ветру и запаху соли и водорослей. Центральное место стамбульского морского пейзажа занимают мосты, связующие берега пролива Босфора. С ближайшего к Босфору Галатского моста отчетливо видна одноименная остроконечная башня, возвышающаяся над расположенной на европейском берегу частью города. Именно здесь в первой трети семнадцатого века был совершен первый в мире полет из Европы в Азию.
19.07.2008 23:57 msk История Турция
Популярная в конце восьмидесятых годов узбекская певица, уроженка Ургенча Шахсанам Кылычева в 1992 году стала «невозвращенкой». Прибыв в составе узбекской группы в Турцию на гастроли, которые длились в течение месяца, по завершении тура она отказалась возвращаться в Узбекистан. В незнакомой стране ей пришлось начать жизнь с нуля. Несмотря на все трудности и невзгоды, спустя пять лет ей удалось стать поп-звездой в Турции. Однако с тех пор она ни разу не побывала на родине. Но Шахсанам Кылычева не оставляет надежды. Более того, она уверена, что достойна правительственной награды Узбекистана за популяризацию узбекской культуры за рубежом.
07.07.2008 13:14 msk Турция Чужие города
Стамбул не зря обладает репутацией перекрестка культур: в пространственном измерении он ухитрился расположиться сразу в двух частях света, одной ногой утвердившись в Европе, другой в Азии. Сам же он не похож ни на Запад, ни на Восток, являясь исключительно продуктом их смешения. Стамбул давно уже не является столицей Турции, но он по-прежнему остается ее сердцем, крупнейшим промышленным, деловым и торговым центром. А любопытствующему туристу этот город готов преподнести немало сюрпризов. Порой не очень приятных.
02.07.2008 13:33 msk Турция Анализ
09.06.2008 20:16 msk История Турция
«Мне кажется, что узбеки, наверное, из-за экономических проблем, немножко начали забывать смысл таких слов, как «независимость» и «свобода», - делится своим мнением сценарист Сабир Сейхан, житель Стамбула, этнический узбек, эмигрировавший с территории современного Узбекистана в младенчестве. Он часто бывает на своей исторической родине и на ситуацию в Узбекистане имеет свою точку зрения. «Проблемы, которые в настоящее время переживает Узбекистан, вовсе и не являются проблемами. Если человек любит свою родину, то он должен любить ее такой, какой она есть на самом деле – с ее грязью, рваными штанами, безумными людьми», - убежден Сейхан, беседу с которым «Фергана.Ру» предлагает вниманию своих читателей.
29.05.2008 15:53 msk История Турция
27.05.2008 11:24 msk Экономика Турция
«Для честных бизнесменов в Узбекистане нет проблем в ведении бизнеса. Из всех стран Центральной Азии самые благоприятные условия для иностранных капиталовложений созданы именно в Узбекистане. Я не верю, что у иностранцев, ведущих в Узбекистане бизнес, имеются большие проблемы», - заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Узбекистана в Турции Ульфат Кадыров, выступая в прямом эфире второго канала Турецкой государственной телерадиовещательной корпорации.
17.05.2008 22:13 msk История Турция
После Второй мировой войны в Турции нашли приют многие туркестанцы, оказавшиеся в немецком плену. Один из них - Атабек Хургенч (Сандыкогли). Восьмидесятишестилетний старик выглядит бодро, только слышит плохо, поэтому разговаривать с ним надо громким голосом. Многие события он помнит детально и охотно о них рассказывает. За все время беседы с автором этих строк он лишь один раз произнес слово «Узбекистан», когда затронул тему разделения Туркестана на пять республик.
06.05.2008 16:55 msk История Турция
22.03.2008 10:59 msk История Турция
В Турции Восточный Новый год Навруз не является официальным праздником и выходным днем. Однако это не значит, что его никто не празднует. 21 марта в городе Адане, находящемся на юго-востоке Турции, тюркские диаспоры - культурные общества туркестанцев, азербайджанцев, туркмен, балканских турков, а также азербайджанцев из Карса и Ардахана - совместно отметили праздник весны. По приглашению узбекской диаспоры сюда приехали даже артисты из Узбекистана - заслуженные артисты республики певица Таджибар Азизова и танцовщица Нигора Назарова. 22-23 марта они выступят и в Стамбуле.
18.03.2008 13:42 msk Религия Турция