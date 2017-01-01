1 Январь 2017

- Выборы - Гульнара Каримова - Лекторий - Видео - Политика - Экономика - Миграция  - История - Права человека - Религия - Общество - Андижан-2005 - Культура и искусство  - Хлопок

 

Панорама региона

Настоящее время В 2016 году свидетельство на переселение в Россию получило в полтора раза больше граждан Таджикистана, чем год назад

Tengrinews.kz Ерлан Идрисов получил новую должность

Интерфакс Талибы остались довольны итогами московских консультаций по Афганистану

Газета.Uz О проблемах туризма в Узбекистане поговорили откровенно

АНТ Туркменистан в 2016 году: Дискриминация и тотальный контроль на фоне ухудшения экономики

Азиятерра «Президентская трасса» в Ташкенте заработала в прежнем режиме

Deutsche Welle В Турции сделан еще один шаг к введению президентской формы правления

Настоящее время 2016-й – удачный год для Эмомали Рахмона, а для Таджикистана?

Азаттык Узбекистан при новом руководстве

Анадолу Замир Кабулов: У Москвы нет мирного плана по Афганистану

Eurasianet Китай: Уйгуров заставляют сдавать паспорта полиции «на сохранение»

ВВС Гражданская война в Таджикистане: воспоминания очевидцев

Азия-плюс Иран ведет переговоры о строительстве железной дороги со странами Центральной Азии

Озоди «Нас оклеветали. Мы никогда не были в Сирии и даже не знаем такую страну»

Заноза Данияр Нарымбаев отпущен по условно-досрочному освобождению

Спутник Алишер Усманов предрек хорошее будущее Узбекистану во главе с Мирзиёевым

Exclusive.kz Казахстан-2016: итоги уходящего года

НГ В Узбекистане завершилась эпоха Каримова

РенТВ СМИ: в Афганистане обезглавили женщину за посещение магазина без мужа

CAAN Казахстан в 2016 году: Внешнеполитические достижения


Архив

Карты

Афганистан

Казахстан

Кыргызстан

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан

Фергана как город

Новости Центральной Азии: Пакистан

Пакистан: Предчувствие военного переворота?

Пакистан: Предчувствие военного переворота?

26.12.2011 22:05 msk Политика Пакистан

И без того сложнейшая, запутанная ситуация, которая сложилась в Центральной Азии, в первую очередь, вокруг Афганистана, а также на всем «Большом Ближнем Востоке», пополнилась новой интригой. Из Пакистана стали поступать сведения, вроде бы свидетельствующие о том, что в этой стране вот-вот произойдет военный переворот. Слухи о том, что пакистанские генералы намерены отстранить от власти президента Асифа Зардари, стали распространяться в начале декабря. Поводом послужил его внезапный отъезд в Дубай для лечения. Однако в местных газетах тотчас появилась версия о скорой отставке главы государства якобы по состоянию здоровья. Страна погрузилась в состояние, которое можно было бы назвать «ужас нерожденного».

«Уступят» ли США Пакистан Китаю?

«Уступят» ли США Пакистан Китаю?

14.06.2011 14:41 msk Пакистан Анализ

Уничтожение Усамы бен Ладена под Исламабадом заметно повлияло на американо-пакистанские отношения. «Двуличие» Пакистана, который вроде бы действовал в качестве союзника США в войне с «джихадом», но одновременно укрывал бен Ладена и тысячи отдельных талибов, сильно разозлило целый ряд американских политиков. В Пакистане же опасаются, что после ухода НАТО из Афганистана в 2014 году Вашингтон бросит своего вчерашнего союзника, и «на стороне» ищут гарантии того, что страна не станет жертвой конфликта после ухода из региона западных войск. Есть у Пакистана могущественный партнер, который с удовольствием стал бы новым его «патроном». И партнера этого Вашингтон вряд ли будет игнорировать. Речь идет о Китае.

Пакистан: Между «талибанизацией» и модернизацией

Пакистан: Между «талибанизацией» и модернизацией

17.02.2011 01:12 msk Пакистан Анализ

Способна ли революционная волна, поднятая Тунисом и Египтом, захлестнуть Пакистан? По мнению обозревателя «Ферганы» Михаила Калишевского, Пакистан обладает рядом особенностей, не позволяющих проводить прямые аналогии с событиями в арабских странах и дающих возможность как затормозить процессы радикализации, так и увести их еще дальше. Опасность в том, что в случае реализации сценария условной «исламской революции» речь может идти не только о превращении Пакистана в «джихадистское» государство с ядерным оружием, но и о распаде пакистанской государственности как таковой. Последствия подобного тектонического геополитического сдвига будут кошмарны.

Пакистан: «Узбекские боевики активизировали свою деятельность в Вазиристане»

Пакистан: «Узбекские боевики активизировали свою деятельность в Вазиристане»

18.09.2009 13:26 msk Пакистан Терроризм

На территории Вазиристана – части контролируемой правительством Пакистана Зоны племен – скрываются более пяти тысяч членов Исламского движения Узбекистана. Такие сенсационные цифры озвучили в пакистанских СМИ секретарь администрации Зоны племен Хабибулла Хан Хаттак и пакистанский сенатор от партии Джамаат-и-Ислами Мухаммад Ибрагим Хан. Последний располагает доказательствами того, что узбекские боевики попадают в Вазиристан в том числе и через международный аэропорт Исламабада, а администрации Зоны племен об этом хорошо известно. Сенатор Ибрагим Хан согласился более подробно рассказать об этой и других темах в эксклюзивном интервью «Фергане.Ру».

«Сват – это только начало». Пакистан просит миллиарды долларов на завоевание умов, сердец и территорий

«Сват – это только начало». Пакистан просит миллиарды долларов на завоевание умов, сердец и территорий

19.05.2009 12:12 msk Политика Пакистан

Армия Пакистана, получив приказ уничтожить всех экстремистов и террористов в стране, пытается отбить у талибов главный город долины реки Сват – Мингору. На окраинах города сегодня идут тяжелые бои. Против 4-5 тысяч мятежников брошены 15 тысяч солдат правительственных войск. Военные вертолеты и самолеты бомбят укрепления боевиков «Талибана», а местные жители массово покидают регион, опасаясь за свою жизнь. По данным УВКБ ООН, число беженцев достигло двух миллионов человек.

Пакистан: Президент Мушарраф готов помириться с Беназир Бхутто

08.08.2007 10:53 msk Политика Пакистан

Постановление об аресте Беназир Бхутто отменено решением Высшего суда страны. Теперь экс-премьер Пакистана может беспрепятственно вернуться в страну, чтобы помочь президенту Мушаррафу сохранить в стране демократию и предотвратить исламскую революцию.

Пакистан на грани войны? Силовой штурм Красной мечети может вызвать дальнейшую радикализацию ислама

11.07.2007 12:28 msk Пакистан Религия

В Исламабаде продолжается спецоперация «Тишина», в ходе которой правительственные войска штурмовали Красную мечеть («Лал Масджид»), где около недели укрывались вооруженные студенты-радикалы. По данным военных, уже убиты 88 боевиков, еще 50 человек получили ранения, еще около 50 сдались. Некоторые наблюдатели заявляют, что в Пакистане началась большая война. В стране, где подавляющее большинство населения исповедует ислам, силовое решение ситуации вокруг Красной мечети в Исламабаде может привести к дальнейшей радикализации ислама.

Миф «Большой игры»: Пакистанская версия

02.05.2007 00:02 msk Пакистан Анализ

Попытки представить усиливающееся соперничество различных государств за влияние в Центральной Азии как продолжение некогда развивавшейся во второй половине XIX – начале ХХ вв. «Большой игры», участниками которой являлись имперские Россия и Великобритания, не соответствуют исторической реальности.

Вазиристан решил окончательно избавиться от иностранных боевиков

16.04.2007 15:12 msk Пакистан

В воскресенье, 15 апреля, в области Вана (Южный Вазиристан, Пакистан) Лойя Джирга (совет старейшин), возглавляемая Муллой Вазиром, обнародовала мирное соглашение, состоящее из пяти пунктов. Первым пунктом договора стал запрет на предоставление защиты или прибежища любому иностранному боевику. Тот из местных жителей, кто бросит вызов закону, окажется перед фактом уничтожения его дома и выплаты штрафа до одного миллиона рупий ($16,666), а кроме того - будет выслан из области.

Хроника событий

 Хроника (архив)

ЧИТАЙТЕ НАС В ФЕЙСБУКЕ!

Статистика


Яндекс цитирования