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9 Январь 2017
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Новости Центральной Азии: Пакистан
Пакистан: Предчувствие военного переворота?
14.06.2011 14:41 msk Пакистан Анализ
Уничтожение Усамы бен Ладена под Исламабадом заметно повлияло на американо-пакистанские отношения. «Двуличие» Пакистана, который вроде бы действовал в качестве союзника США в войне с «джихадом», но одновременно укрывал бен Ладена и тысячи отдельных талибов, сильно разозлило целый ряд американских политиков. В Пакистане же опасаются, что после ухода НАТО из Афганистана в 2014 году Вашингтон бросит своего вчерашнего союзника, и «на стороне» ищут гарантии того, что страна не станет жертвой конфликта после ухода из региона западных войск. Есть у Пакистана могущественный партнер, который с удовольствием стал бы новым его «патроном». И партнера этого Вашингтон вряд ли будет игнорировать. Речь идет о Китае.
17.02.2011 01:12 msk Пакистан Анализ
Способна ли революционная волна, поднятая Тунисом и Египтом, захлестнуть Пакистан? По мнению обозревателя «Ферганы» Михаила Калишевского, Пакистан обладает рядом особенностей, не позволяющих проводить прямые аналогии с событиями в арабских странах и дающих возможность как затормозить процессы радикализации, так и увести их еще дальше. Опасность в том, что в случае реализации сценария условной «исламской революции» речь может идти не только о превращении Пакистана в «джихадистское» государство с ядерным оружием, но и о распаде пакистанской государственности как таковой. Последствия подобного тектонического геополитического сдвига будут кошмарны.
18.09.2009 13:26 msk Пакистан Терроризм
На территории Вазиристана – части контролируемой правительством Пакистана Зоны племен – скрываются более пяти тысяч членов Исламского движения Узбекистана. Такие сенсационные цифры озвучили в пакистанских СМИ секретарь администрации Зоны племен Хабибулла Хан Хаттак и пакистанский сенатор от партии Джамаат-и-Ислами Мухаммад Ибрагим Хан. Последний располагает доказательствами того, что узбекские боевики попадают в Вазиристан в том числе и через международный аэропорт Исламабада, а администрации Зоны племен об этом хорошо известно. Сенатор Ибрагим Хан согласился более подробно рассказать об этой и других темах в эксклюзивном интервью «Фергане.Ру».
19.05.2009 12:12 msk Политика Пакистан
Армия Пакистана, получив приказ уничтожить всех экстремистов и террористов в стране, пытается отбить у талибов главный город долины реки Сват – Мингору. На окраинах города сегодня идут тяжелые бои. Против 4-5 тысяч мятежников брошены 15 тысяч солдат правительственных войск. Военные вертолеты и самолеты бомбят укрепления боевиков «Талибана», а местные жители массово покидают регион, опасаясь за свою жизнь. По данным УВКБ ООН, число беженцев достигло двух миллионов человек.
08.08.2007 10:53 msk Политика Пакистан
Постановление об аресте Беназир Бхутто отменено решением Высшего суда страны. Теперь экс-премьер Пакистана может беспрепятственно вернуться в страну, чтобы помочь президенту Мушаррафу сохранить в стране демократию и предотвратить исламскую революцию.
11.07.2007 12:28 msk Пакистан Религия
В Исламабаде продолжается спецоперация «Тишина», в ходе которой правительственные войска штурмовали Красную мечеть («Лал Масджид»), где около недели укрывались вооруженные студенты-радикалы. По данным военных, уже убиты 88 боевиков, еще 50 человек получили ранения, еще около 50 сдались. Некоторые наблюдатели заявляют, что в Пакистане началась большая война. В стране, где подавляющее большинство населения исповедует ислам, силовое решение ситуации вокруг Красной мечети в Исламабаде может привести к дальнейшей радикализации ислама.
02.05.2007 00:02 msk Пакистан Анализ
Попытки представить усиливающееся соперничество различных государств за влияние в Центральной Азии как продолжение некогда развивавшейся во второй половине XIX – начале ХХ вв. «Большой игры», участниками которой являлись имперские Россия и Великобритания, не соответствуют исторической реальности.
16.04.2007 15:12 msk Пакистан