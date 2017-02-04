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Новости Центральной Азии: Узбекистан
23.10.2012 13:40 msk
Узбекистан
Культура и искусство
Вот уже пятый год подряд, начиная с апреля 2007-го, режиссёр Олег Карпов проводит в Ташкенте независимый мини-фестиваль videoART.uz. Изначально выходивший раз в два-три месяца, фестиваль набрал темп в 2008 году (тогда было аж семь его «выпусков»), чуть не оборвался в 2009-м, перешёл на кочевую жизнь, выждал мрачный период начала 2010 года, а в следующем набрал материала всего на два показа. И вот наконец в июне этого года случился CAFIF, первый в своём роде крупный фестиваль независимого кино стран Центральной Азии. Его узбекскую программу, в сущности представленную работами видеоартистов, единодушно признали продолжением так долго молчавшего videoART.uz. Юбилейная программа фестиваля была составлена из пятнадцати короткометражных фильмов, очень разных по продолжительности – от минуты и до двадцати. Почти половина из них непосредственно связана с темой любви. Пять предстают как путевые заметки: действие двух происходит заграницей, элементами одного стали фотографические изображения Великобритании, другой фиксирует жизнь старинного каракалпакского посёлка Каратау, ещё один – блошиного рынка на Янгиабаде. Почётными гостями мини-фестиваля стали кинорежиссёр Алишер Хамдамов, прозаик и поэт Рифат Гумеров, организатор фестиваля любительских фильмов «Она Ер» Николай Чижов, киновед Алексей Улько, который, кроме того, представлял свою трилогию «UK: Textures, Sculptures, Structures».
17.10.2012 19:56 msk
Религия
Узбекистан
Врачи осторожно говорят, что узбекский имам, живущий в Швеции и переживший нападение киллера, идет на поправку, хотя до сих пор находится в коме. Расследование покушения на Обидхона Назарова, произошедшее в феврале 2012 года в Швеции, вроде бы тоже продвигается. Однако это не успокаивает беженцев-«религиозников», которые напуганы и ищут возможности уехать из маленького шведского городка Стромсунд, где жил авторитетный мусульманский лидер. Ожидая от узбекских властей только плохое и считая, что режим способен устроить покушение даже в спокойной Европе, беженцы из Узбекистана торопливо меняют место жительства и имена.
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