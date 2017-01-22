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22 Январь 2017
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Новости Центральной Азии: Узбекистан
«Успехистан», или Проделки ташкентских труффатори и не только…
24.10.2012 00:46 msk Узбекистан Культура и искусство
Культуролог Алексей Улько считает, что независимое кино Узбекистана начало постепенно «освобождаться от сплава ориентализма и сенсационализма, свойственного пост-колониальному и пост-советскому искусству». Его эссе — об этом процессе художественной трансформации, происходящем на фоне мэйнстрима, «представляющего традиционную культуру как идиллическую, лишенную каких-либо проблем и содержания экзотику», практически редуцированную до наработанных стереотипов «национальной одежды» и «национальной кухни»...
23.10.2012 13:40 msk Узбекистан Культура и искусство
Вот уже пятый год подряд, начиная с апреля 2007-го, режиссёр Олег Карпов проводит в Ташкенте независимый мини-фестиваль videoART.uz. Изначально выходивший раз в два-три месяца, фестиваль набрал темп в 2008 году (тогда было аж семь его «выпусков»), чуть не оборвался в 2009-м, перешёл на кочевую жизнь, выждал мрачный период начала 2010 года, а в следующем набрал материала всего на два показа. И вот наконец в июне этого года случился CAFIF, первый в своём роде крупный фестиваль независимого кино стран Центральной Азии. Его узбекскую программу, в сущности представленную работами видеоартистов, единодушно признали продолжением так долго молчавшего videoART.uz. Юбилейная программа фестиваля была составлена из пятнадцати короткометражных фильмов, очень разных по продолжительности – от минуты и до двадцати. Почти половина из них непосредственно связана с темой любви. Пять предстают как путевые заметки: действие двух происходит заграницей, элементами одного стали фотографические изображения Великобритании, другой фиксирует жизнь старинного каракалпакского посёлка Каратау, ещё один – блошиного рынка на Янгиабаде. Почётными гостями мини-фестиваля стали кинорежиссёр Алишер Хамдамов, прозаик и поэт Рифат Гумеров, организатор фестиваля любительских фильмов «Она Ер» Николай Чижов, киновед Алексей Улько, который, кроме того, представлял свою трилогию «UK: Textures, Sculptures, Structures».
23.10.2012 13:01 msk Узбекистан Общество
В Швеции проживает довольно много вынужденных переселенцев из Узбекистана, их дети ходят в шведские школы. У них пятидневная учебная неделя, различные экскурсии и поездки за счет учебных заведений - и конечно, никаких сборов металлолома, макулатуры или сельхозработ, с родителей тоже никаких денег не требуют. Детям-мусульманам предоставляется «халяльное» питание и уроки родного (узбекского) языка. Корреспондент «Ферганы» поговорил с эмигрантами о том, комфортно ли их детям в шведских школах и как построен процесс обучения.
22.10.2012 15:31 msk Блоги Узбекистан
На днях в издании World Politics Review была опубликована статья Узбекистан – ключ к региональной безопасности». Личность ее автора, Ричарда Вейца, - военного аналитика из США, директора Центра военно-политического анализа Института Хадсона, - заинтересовала узбекского блогера Ядгора Норбутаева, который в присущей ему манере решил изложить свое мнение по поводу позиции американского обозревателя. Попутно он выявил одну любопытную деталь в статье Вейца, которая усилиями переводчика была заретуширована, дабы не заострять на ней внимание проницательного читателя.
17.10.2012 19:56 msk Религия Узбекистан
Врачи осторожно говорят, что узбекский имам, живущий в Швеции и переживший нападение киллера, идет на поправку, хотя до сих пор находится в коме. Расследование покушения на Обидхона Назарова, произошедшее в феврале 2012 года в Швеции, вроде бы тоже продвигается. Однако это не успокаивает беженцев-«религиозников», которые напуганы и ищут возможности уехать из маленького шведского городка Стромсунд, где жил авторитетный мусульманский лидер. Ожидая от узбекских властей только плохое и считая, что режим способен устроить покушение даже в спокойной Европе, беженцы из Узбекистана торопливо меняют место жительства и имена.
16.10.2012 16:36 msk Блоги Узбекистан
Узбекский блоггер Ядгор Норбутаев продолжает пристально наблюдать за внешнеполитическими инициативами президента республики Ислама Каримова. В этот раз наш автор делится своими соображениями о боеготовности узбекистанской армии, а также совершает виртуальное путешествие в Баку по следам визита Ислама Каримова в Азербайджан.
08.10.2012 21:03 msk Блоги Узбекистан
Сообщение о прибытии в Узбекистан группы из семнадцати американских генералов и адмиралов местная общественность восприняла с недоумением: что же им тут понадобилось? И почему информация о генеральском десанте появилась только в узбекских СМИ? Докопаться до истины оказалось довольно трудно, но обозреватель и блогер Ядгор Норбутаев не поленился и выяснил, что программа, в рамках которой в Узбекистан прибыла столь внушительно прозвучавшая делегация, - секретная, офицеры эти – люди непростые, а поставленные перед ними задачи должны были бы, пожалуй, насторожить узбекские власти…
04.10.2012 17:37 msk Блоги Узбекистан
Визит Ислама Каримова в Ашхабад в туркменской прессе освещался очень скудно, о прибытии высокого гостя сообщалось как о некотором второстепенном событии. Да и узбекский официоз на этот раз не разразился, как обычно, бурными восторгами. Может показаться, что Гурбангулы Бердымухаммедов специально не выказывал прежнего почтения своему узбекскому коллеге и, похоже, даже испытал некоторую радость, когда проводил этого «мощного старика». Куда же девалось прежнее радушие молодого туркменского президента? Постоянный автор «Ферганы», блогер из Узбекистана Ядгор Норбутаев подводит итоги встречи Каримова и Бердымухамедова.
01.10.2012 22:18 msk Узбекистан Свободная трибуна
Узбекистану необходимы реформы, это очевидно. Вопрос в том, кто и когда сможет их провести. По мнению узбекского оппозиционера Пулата Ахунова, сегодня реформирование Узбекистана невозможно – пока у власти Ислам Каримов, а на местах – коррумпированные чиновники. Возрождение страны и преобразования будут возможны только со сменой власти, поскольку реформы обязательно должны быть инициированы сверху, только в этом случае есть шанс на успех. В сегодняшней статье Пулат Ахунов размышляет над поставленным выше вопросом и определяет тех, кто, в конце концов, возьмет на себя ответственность за судьбу Узбекистана.
01.10.2012 16:58 msk Блоги Узбекистан
Почему в Узбекистане государственные СМИ так фальшиво-оптимистичны? Как следует читать все эти статьи об «экономическом потенциале Узбекистана, который вызывает восхищение»? Как читать это вранье о «неуклонном экономическом росте и процветании», если ты точно знаешь, что вокруг - нищета, медицина разваливается, на бизнес оказывается беспрецедентное давление, а образование падает в черную дыру? Блоггер Ядгор Норбутаев предлагает свой способ чтения подобных текстов, который он назвал «Эффектом Хитрого Кролика».
26.09.2012 15:42 msk Узбекистан Хлопок
С первых дней хлопкоуборочного сезона-2012 «Фергана» получает от своих источников и читателей в Узбекистане сообщения об участии в сборе урожая студентов и горожан. Отличие нынешнего сезона – отказ от массового вывоза на поля школьников. Впрочем, несовершеннолетних на полях еще немало: студентам младших курсов колледжей - по 15-16 лет. Вместо детей власти решили усилить мобилизацию взрослого населения. Рассказывают читатели «Ферганы».
24.09.2012 11:32 msk Интервью Узбекистан
В последние годы и месяцы политическое и экономическое взаимодействие США и Узбекистана активно развивается. Это вызывает живой интерес и даже некоторую озабоченность в правительственных кабинетах других стран, а также становится предметом живого обсуждения в прессе и причиной распространения слухов в экспертной среде. «Фергана» взяла интервью у Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенных Штатов Америки в Ташкенте Джорджа Крола. Опытный дипломат, господин Крол практически не ответил ни на один вопрос, уходя от темы или подменяя ответы цитатами из пресс-релизов Государственного департамента. Впрочем, посол любой страны — совсем не тот человек, который будет говорить именно то, что думает. Он озвучивает официальную позицию страны, которую представляет. И эта позиция сильно отличается от того, что хотели бы услышать люди, которые связывают с Америкой надежды на скорые демократические перемены в Узбекистане.
17.09.2012 22:50 msk Узбекистан Общество
Еще несколько лет назад Ташкент считался вполне благополучным и спокойным городом: вечером по большинству районов можно было гулять без опаски. На сегодняшний день, и это очевидно многим, в узбекской столице происходит возрождение уличного криминала. Формы грабежей и «кидалова» начинают носить все более организованный и опасный характер. И даже сама государственная полиция перестала выполнять функции охраны общественного порядка, и более того - милицейское «крышевание» уличного криминала становится общей тенденцией. Подробнее - в статье обозревателя «Ферганы» Максима Бейлиса.
12.09.2012 11:43 msk Экономика Узбекистан
В конце августа Государственный комитет по статистике и занятости населения сообщил, что в почти 29-миллионном Узбекистане уровень безработицы снизился и составил 4,8% от экономически активного населения. В течение первого полугодия было создано более полумиллиона новых рабочих мест, почти 70% из них приходится на сельскую местность. Хотя на самом деле безработица в стране гораздо выше. К примеру, по данным Всемирного банка, ее уровень в Узбекистане может составлять от 20% до 30% в зависимости от региона.