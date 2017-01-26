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26 Январь 2017
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Мигрант.Фергана.Ру Снова о магазине «Продукты» в Москве. Казахстанец рассказал, как его насильно удерживали в рабстве
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Zanoza Приговор Аскарову - узаконенная пытка на государственном уровне
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Настоящее время Глава МВД Таджикистана приказал милиционерам страны похудеть
Мигрант.Фергана.Ру Казахстанский омбудсмен просит российских коллег помочь защитить мигрантов от рабского труда
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Новости Центральной Азии: Казахстан
Давление на СМИ в Казахстане: международные организации грустят
30.10.2012 10:43 msk Казахстан Права человека
Уже семь месяцев в следственном изоляторе Актюбинска находится 37-летний гражданин Узбекистана Хайрулло Турсунов, которому грозит экстрадиция на родину по запросу узбекских властей. В сентябре в Алма-Ате был задержан 32-летний узбекский беженец Максет Джаббарбергенов, который был объявлен в межгосударственный розыск за свою приверженность христианству. Вряд ли они избегут участи 29 узбекских беженцев-мусульман, год назад выданных Узбекистану. С некоторых пор Астана не соблюдает международные нормы в сфере защиты прав человека и не гарантирует безопасности ищущим убежища людям.
05.10.2012 15:35 msk Казахстан Обзор прессы
2 октября 2012 года казахстанская газета «Взгляд» опубликовала интервью лидера партии «Руханият» Серикжана Мамбеталина, в котором он объясняет, что такое Международный банк ядерного топлива (МБЯТ), который намереваются разместить на территории Казахстана, и какие риски возникают при этом для республики. Серикжан Мамбеталин предлагает сделать обсуждение вопроса о МБЯТ открытым и публичным, выяснить, что именно и где будет храниться, как будут решены вопросы экологии и охраны объекта, и потом вынести вопрос о Банке ядерного топлива на всенародный референдум. «Фергана» предлагает вашему вниманию статью казахстанских коллег.
12.09.2012 21:27 msk Казахстан Религия
5 сентября в Алма-Ате (Казахстан) был задержан узбекский беженец, христианин-пятидесятник Максет Джаббарбергенов, и 7 сентября Бостандыский районный суд выдал санкцию на его арест до сорока дней. За это время Генеральная прокуратура должна решить, подлежит ли протестант экстрадиции. Возможно, спешный арест спокойно проживавшего в Казахстане христианина был демонстративной акцией, приуроченной к визиту узбекского президента Ислама Каримова в Астану. В любом случае, судьбой Джаббарбергенова уже заинтересовались правозащитники, которые готовы в случае экстрадиции сразу задействовать институты ООН.
24.05.2012 22:24 msk Казахстан Общество
Забастовка нефтяников Жанаозена, закончившаяся кровавым расстрелом 16 декабря, подняла в Казахстане тему ассимиляции оралманов - соотечественников, этнических казахов, вернувшихся на родину. Вновь заговорили о том, что в Мангистауской области работают, в основном, оралманы, которые и взбунтовались против власти. В оралманах видят угрозу, оралманов побаиваются, оралманам отказывают в помощи и сочувствии. 29 января 2012 года президент Казахстана объявил о приостановке программы по переселению оралманов. А сами они все чаще задумываются о возвращении в Монголию или Китай: там если и не легче, то уж точно безопасней.
16.05.2012 21:20 msk Политика Казахстан
Пока эта статья готовилась к публикации, лагерь оппозиции у Чистых прудов в центре Москвы был ликвидирован по решению суда. Сегодня часть протестующих переместилась и пытается продолжать свои акции в другом месте. Аллеи и газоны возле памятника Абаю опустели. Но имя «непонятного казаха» Абая Кунанбаева теперь известно многим. Ведь неожиданно для всех он стал настоящим символом российской уличной фронды.
09.05.2012 16:31 msk Казахстан Права человека
В Казахстане вот уже два года действует Закон «О профилактике бытового насилия». Однако, как и до введения закона в действие, проблема остается актуальной. Виной тому - несовершенство законодательной базы, а также традиции, негативно влияющие на правоприменительную практику. О том, как соблюдаются и защищаются права женщин в Северо-Казахстанской области, о возможностях более эффективной работы упомянутого закона корреспондент «Ферганы» побеседовал с руководителем общественного объединения «Центр поддержки женщин» города Петропавловск Алиной Орловой.
05.05.2012 00:47 msk Казахстан Интервью
1 мая в Республике Казахстан отмечали государственный праздник - День единства народа Казахстана. Вопреки содержанию речей, звучащих с высоких трибун, многие в Казахстане считают, что о реальном единстве народа говорить пока не приходится. К числу людей, разделяющих такое мнение, относится экономист и общественный деятель Мухтар Тайжан. В беседе с журналистами «Ферганы» он заявил, что, по его мнению, казахстанское обществе разобщено и запугано. Кроме того, власть в республике заинтересована в том, чтобы сохранять эту ненормальную ситуацию и дальше.
21.04.2012 17:53 msk Экономика Казахстан
Ускоренная урбанизация и рост промышленного производства – реалии сегодняшнего Казахстана. Но «новая индустриализация» сопровождается и ростом числа конфликтов между трудовыми коллективами и инвесторами. Для того, чтобы трудовые споры не выплеснулись в насильственное противостояние, как это было недавно в Жанаозене, на переговорах нужен независимый посредник. На Западе эту роль играют профессиональные союзы. Но готовы ли они сыграть эту роль в РК, востребованы ли сейчас в этой центральноазиатской республике независимые профобъединения? Для того, чтобы выяснить это, корреспондент «Ферганы» встретился с рабочими активистами в нескольких индустриальных центрах Казахстана.
13.04.2012 23:06 msk Экономика Казахстан
В прошедшем году крупный трудовой конфликт в Казахстане возник не только в Жанаозене, где он, как известно, вылился в кровавые столкновения. Трудовой спор начался и на АО «АрселорМиттал Темиртау» в Карагандинской области (в советском прошлом — комбинат «Кармет»). Спор этот не решился пока никак: руководство индийской транснациональной компании явно не готово идти на уступки. Между тем, терпение металлургов и угольщиков постепенно иссякает. В том, каковы причины противостояния в Темиртау, разбирался корреспондент «Ферганы» Алексей Василивецкий.
12.04.2012 17:33 msk Казахстан Разное
Из Казахстана выслана жена канадского хоккеиста Кевина Даллмэна, Стейси. Некоторые СМИ утверждают, что его контракт с астанинским хоккейным клубом «Барыс» расторгнут, представители клуба это не подтверждают, хотя уверены, что вскоре Даллмэн покинет Казахстан по «семейным обстоятельствам». Причина скандала - блог Стейси Даллмэн, где она бесхитростно удивлялась устройству казахстанской жизни. «Это наш бухгалтер придумал все это дерьмо, или весь Казахстан так работает?» - поражалась Стейси Даллмэн, которая теперь «наконец-то дома - и счастлива».
19.03.2012 17:32 msk Казахстан Свобода слова
На минувшей неделе в Казахстане блокировали сайт Социалистического движения — Socialismkz.info. Администрация интернет-ресурса уже привыкла, что казахстанские власти находятся с ним в состоянии перманентной войны: то организуют хакерские атаки, то блокируют доступ на территории Казахстана. Однако нынешняя причина блокировки аккаунта удивила: перекрыть доступ потребовала английская адвокатская контора «Шилингс» в ответ на претензии к сайту со стороны акционерного общества «АрселорМиттал Темиртау».
14.03.2012 21:43 msk Казахстан Права человека
Гражданин Мали Идрисса Траоре, имеющий вид на жительство в Казахстане, подал в Комитет ООН по правам человека жалобу на нарушение казахстанскими властями Международного Пакта о гражданских и политических правах. Поводом стал произошедший с Траоре инцидент: он был обвинен миграционной полицией в проживании не по месту регистрации. Однако малиец убежден, что это не является правонарушением. Он занял принципиальную позицию и начал контрнаступление, пытаясь защитить, как выяснилось позже, не только права иностранцев, но и всех граждан Казахстана, которые с недавних пор стали заложниками ограничительной системы.
23.02.2012 10:38 msk Казахстан Права человека
Главный редактор казахстанской газеты «Взгляд» Игорь Винявский второй месяц сидит в следственном изоляторе Государственного Комитета нацбезопасности республики. Его обвиняют в призывах к насильственному свержению или изменению конституционного строя. Поводом для ареста журналиста послужили листовки, найденные два года назад в чужой машине. Причиной - поддержка газетой бастующих нефтяников и жесткая оппозиционная позиция, занятая редакцией еженедельника после жанаозенского расстрела. «Фергана» решила поближе познакомиться с коллегой и задать ему несколько вопросов личного характера, поскольку о ходе следствия расспрашивать запрещено.
17.02.2012 19:52 msk Политика Казахстан
Бывший глава казахстанского БТА Банка Мухтар Аблязов приговорен Лондонским Высоким судом к 22 месяцам тюрьмы за неуважение к суду, поскольку давал ложные показания по поводу своих активов и вводил суд в заблуждение. Всего же БТА Банк подал в английские суды девять исков к бывшему банкиру, общая сумма претензий - более $5 млрд. Сам Аблязов отрицает все обвинения и считает, что БТА, который с 2009 года на 75% принадлежит государству, преследует его за оппозиционную деятельность: инсайдеры связывают имя Аблязова с финансированием оппозиционных партий и СМИ.