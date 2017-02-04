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Новости Центральной Азии: Казахстан
24.05.2012 22:24 msk
Казахстан
Общество
Забастовка нефтяников Жанаозена, закончившаяся кровавым расстрелом 16 декабря, подняла в Казахстане тему ассимиляции оралманов - соотечественников, этнических казахов, вернувшихся на родину. Вновь заговорили о том, что в Мангистауской области работают, в основном, оралманы, которые и взбунтовались против власти. В оралманах видят угрозу, оралманов побаиваются, оралманам отказывают в помощи и сочувствии. 29 января 2012 года президент Казахстана объявил о приостановке программы по переселению оралманов. А сами они все чаще задумываются о возвращении в Монголию или Китай: там если и не легче, то уж точно безопасней.
05.05.2012 00:47 msk
Казахстан
Интервью
1 мая в Республике Казахстан отмечали государственный праздник - День единства народа Казахстана. Вопреки содержанию речей, звучащих с высоких трибун, многие в Казахстане считают, что о реальном единстве народа говорить пока не приходится. К числу людей, разделяющих такое мнение, относится экономист и общественный деятель Мухтар Тайжан. В беседе с журналистами «Ферганы» он заявил, что, по его мнению, казахстанское обществе разобщено и запугано. Кроме того, власть в республике заинтересована в том, чтобы сохранять эту ненормальную ситуацию и дальше.
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