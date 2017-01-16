16 Январь 2017

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Лента.Ру В Казахстане арестовали бывшего замглавы администрации президента

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Мигрант.Фергана.Ру МВД России в Таджикистане назвало причину больших очередей

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Eurasianet Узбекистан: Многочисленность женщин-мардикеров отражает ситуацию с безработицей в стране

Азия-плюс Мечта Леокадии Ковтун. Почему ветераны ВОВ становятся в Таджикистане бездомными?

Мигрант.Фергана.Ру Трудовые мигранты — потенциал для развития российского экономического рынка

Афганистан.Ру США признали факт гибели 33 мирных жителей в ходе ноябрьской зачистки в Кундузе

Tengrinews.kz Казахстан: Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев арестован

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Новости Центральной Азии: Казахстан

Давление на СМИ в Казахстане: международные организации грустят

Давление на СМИ в Казахстане: международные организации грустят

26.11.2012 19:37 msk Казахстан Общество

Редакции оппозиционных казахстанских СМИ выступили с единым заявлением, в котором обратились к коллегам, к казахстанским и мировым общественным и правозащитным организациям, к Европарламенту и Конгрессу США с просьбой о помощи и защите. Прокуратура Алма-Аты подала в суд иски о признании экстремистскими эти СМИ и оппозиционные партии и движения, и журналисты уверены: суд над ними будет скорым и неправым. Международные правозащитные организации уже осудили новую инициативу прокуратуры, однако в этих заявлениях все отчетливей проступает полнейшее неверие в то, что Казахстан намерен двигаться в сторону цивилизованного мира. О международной реакции на происходящее в Казахстане - журналист Андрей Гришин.

В Казахстан бежать опасно: Астана игнорирует международные нормы

В Казахстан бежать опасно: Астана игнорирует международные нормы

30.10.2012 10:43 msk Казахстан Права человека

Уже семь месяцев в следственном изоляторе Актюбинска находится 37-летний гражданин Узбекистана Хайрулло Турсунов, которому грозит экстрадиция на родину по запросу узбекских властей. В сентябре в Алма-Ате был задержан 32-летний узбекский беженец Максет Джаббарбергенов, который был объявлен в межгосударственный розыск за свою приверженность христианству. Вряд ли они избегут участи 29 узбекских беженцев-мусульман, год назад выданных Узбекистану. С некоторых пор Астана не соблюдает международные нормы в сфере защиты прав человека и не гарантирует безопасности ищущим убежища людям.

Газета «Взгляд»: Ураном банкует Казахстан

Газета «Взгляд»: Ураном банкует Казахстан

05.10.2012 15:35 msk Казахстан Обзор прессы

2 октября 2012 года казахстанская газета «Взгляд» опубликовала интервью лидера партии «Руханият» Серикжана Мамбеталина, в котором он объясняет, что такое Международный банк ядерного топлива (МБЯТ), который намереваются разместить на территории Казахстана, и какие риски возникают при этом для республики. Серикжан Мамбеталин предлагает сделать обсуждение вопроса о МБЯТ открытым и публичным, выяснить, что именно и где будет храниться, как будут решены вопросы экологии и охраны объекта, и потом вынести вопрос о Банке ядерного топлива на всенародный референдум. «Фергана» предлагает вашему вниманию статью казахстанских коллег.

Казахстан: Беженец-протестант арестован и может быть экстрадирован в Узбекистан

Казахстан: Беженец-протестант арестован и может быть экстрадирован в Узбекистан

12.09.2012 21:27 msk Казахстан Религия

5 сентября в Алма-Ате (Казахстан) был задержан узбекский беженец, христианин-пятидесятник Максет Джаббарбергенов, и 7 сентября Бостандыский районный суд выдал санкцию на его арест до сорока дней. За это время Генеральная прокуратура должна решить, подлежит ли протестант экстрадиции. Возможно, спешный арест спокойно проживавшего в Казахстане христианина был демонстративной акцией, приуроченной к визиту узбекского президента Ислама Каримова в Астану. В любом случае, судьбой Джаббарбергенова уже заинтересовались правозащитники, которые готовы в случае экстрадиции сразу задействовать институты ООН.

Казахстанские оралманы: Крах операции «переселенец»?

Казахстанские оралманы: Крах операции «переселенец»?

24.05.2012 22:24 msk Казахстан Общество

Забастовка нефтяников Жанаозена, закончившаяся кровавым расстрелом 16 декабря, подняла в Казахстане тему ассимиляции оралманов - соотечественников, этнических казахов, вернувшихся на родину. Вновь заговорили о том, что в Мангистауской области работают, в основном, оралманы, которые и взбунтовались против власти. В оралманах видят угрозу, оралманов побаиваются, оралманам отказывают в помощи и сочувствии. 29 января 2012 года президент Казахстана объявил о приостановке программы по переселению оралманов. А сами они все чаще задумываются о возвращении в Монголию или Китай: там если и не легче, то уж точно безопасней.

«Лагерь оппозиции» у памятника Абаю Кунанбаеву разогнан. Да здравствует Абай?

«Лагерь оппозиции» у памятника Абаю Кунанбаеву разогнан. Да здравствует Абай?

16.05.2012 21:20 msk Политика Казахстан

Пока эта статья готовилась к публикации, лагерь оппозиции у Чистых прудов в центре Москвы был ликвидирован по решению суда. Сегодня часть протестующих переместилась и пытается продолжать свои акции в другом месте. Аллеи и газоны возле памятника Абаю опустели. Но имя «непонятного казаха» Абая Кунанбаева теперь известно многим. Ведь неожиданно для всех он стал настоящим символом российской уличной фронды.

Правозащитница Алина Орлова: «Борьба с бытовым насилием - пришло время стирать стереотипы»

09.05.2012 16:31 msk Казахстан Права человека

В Казахстане вот уже два года действует Закон «О профилактике бытового насилия». Однако, как и до введения закона в действие, проблема остается актуальной. Виной тому - несовершенство законодательной базы, а также традиции, негативно влияющие на правоприменительную практику. О том, как соблюдаются и защищаются права женщин в Северо-Казахстанской области, о возможностях более эффективной работы упомянутого закона корреспондент «Ферганы» побеседовал с руководителем общественного объединения «Центр поддержки женщин» города Петропавловск Алиной Орловой.

Мухтар Тайжан: «Когда народ расправит плечи, то начнет спрашивать, где его богатства?..»

Мухтар Тайжан: «Когда народ расправит плечи, то начнет спрашивать, где его богатства?..»

05.05.2012 00:47 msk Казахстан Интервью

1 мая в Республике Казахстан отмечали государственный праздник - День единства народа Казахстана. Вопреки содержанию речей, звучащих с высоких трибун, многие в Казахстане считают, что о реальном единстве народа говорить пока не приходится. К числу людей, разделяющих такое мнение, относится экономист и общественный деятель Мухтар Тайжан. В беседе с журналистами «Ферганы» он заявил, что, по его мнению, казахстанское обществе разобщено и запугано. Кроме того, власть в республике заинтересована в том, чтобы сохранять эту ненормальную ситуацию и дальше.

Независимые профсоюзы Казахстана: Нужны всем или не нужны никому?

Независимые профсоюзы Казахстана: Нужны всем или не нужны никому?

21.04.2012 17:53 msk Экономика Казахстан

Ускоренная урбанизация и рост промышленного производства – реалии сегодняшнего Казахстана. Но «новая индустриализация» сопровождается и ростом числа конфликтов между трудовыми коллективами и инвесторами. Для того, чтобы трудовые споры не выплеснулись в насильственное противостояние, как это было недавно в Жанаозене, на переговорах нужен независимый посредник. На Западе эту роль играют профессиональные союзы. Но готовы ли они сыграть эту роль в РК, востребованы ли сейчас в этой центральноазиатской республике независимые профобъединения? Для того, чтобы выяснить это, корреспондент «Ферганы» встретился с рабочими активистами в нескольких индустриальных центрах Казахстана.

Конфликт в Темиртау: Хроническая стадия

Конфликт в Темиртау: Хроническая стадия

13.04.2012 23:06 msk Экономика Казахстан

В прошедшем году крупный трудовой конфликт в Казахстане возник не только в Жанаозене, где он, как известно, вылился в кровавые столкновения. Трудовой спор начался и на АО «АрселорМиттал Темиртау» в Карагандинской области (в советском прошлом — комбинат «Кармет»). Спор этот не решился пока никак: руководство индийской транснациональной компании явно не готово идти на уступки. Между тем, терпение металлургов и угольщиков постепенно иссякает. В том, каковы причины противостояния в Темиртау, разбирался корреспондент «Ферганы» Алексей Василивецкий.

Жену канадского хоккеиста выслали из Астаны, потому что она всему удивлялась

Жену канадского хоккеиста выслали из Астаны, потому что она всему удивлялась

12.04.2012 17:33 msk Казахстан Разное

Из Казахстана выслана жена канадского хоккеиста Кевина Даллмэна, Стейси. Некоторые СМИ утверждают, что его контракт с астанинским хоккейным клубом «Барыс» расторгнут, представители клуба это не подтверждают, хотя уверены, что вскоре Даллмэн покинет Казахстан по «семейным обстоятельствам». Причина скандала - блог Стейси Даллмэн, где она бесхитростно удивлялась устройству казахстанской жизни. «Это наш бухгалтер придумал все это дерьмо, или весь Казахстан так работает?» - поражалась Стейси Даллмэн, которая теперь «наконец-то дома - и счастлива».

Доступ к сайту Социалистического движения Казахстана был заблокирован по требованию английской адвокатской конторы

Доступ к сайту Социалистического движения Казахстана был заблокирован по требованию английской адвокатской конторы

19.03.2012 17:32 msk Казахстан Свобода слова

На минувшей неделе в Казахстане блокировали сайт Социалистического движения — Socialismkz.info. Администрация интернет-ресурса уже привыкла, что казахстанские власти находятся с ним в состоянии перманентной войны: то организуют хакерские атаки, то блокируют доступ на территории Казахстана. Однако нынешняя причина блокировки аккаунта удивила: перекрыть доступ потребовала английская адвокатская контора «Шилингс» в ответ на претензии к сайту со стороны акционерного общества «АрселорМиттал Темиртау».

Свободу передвижения казахстанцев отстаивает... африканец

Свободу передвижения казахстанцев отстаивает... африканец

14.03.2012 21:43 msk Казахстан Права человека

Гражданин Мали Идрисса Траоре, имеющий вид на жительство в Казахстане, подал в Комитет ООН по правам человека жалобу на нарушение казахстанскими властями Международного Пакта о гражданских и политических правах. Поводом стал произошедший с Траоре инцидент: он был обвинен миграционной полицией в проживании не по месту регистрации. Однако малиец убежден, что это не является правонарушением. Он занял принципиальную позицию и начал контрнаступление, пытаясь защитить, как выяснилось позже, не только права иностранцев, но и всех граждан Казахстана, которые с недавних пор стали заложниками ограничительной системы.

Казахстан: Личное дело Игоря Винявского

Казахстан: Личное дело Игоря Винявского

23.02.2012 10:38 msk Казахстан Права человека

Главный редактор казахстанской газеты «Взгляд» Игорь Винявский второй месяц сидит в следственном изоляторе Государственного Комитета нацбезопасности республики. Его обвиняют в призывах к насильственному свержению или изменению конституционного строя. Поводом для ареста журналиста послужили листовки, найденные два года назад в чужой машине. Причиной - поддержка газетой бастующих нефтяников и жесткая оппозиционная позиция, занятая редакцией еженедельника после жанаозенского расстрела. «Фергана» решила поближе познакомиться с коллегой и задать ему несколько вопросов личного характера, поскольку о ходе следствия расспрашивать запрещено.

Неуважаемый суд Мухтара Аблязова

Неуважаемый суд Мухтара Аблязова

17.02.2012 19:52 msk Политика Казахстан

Бывший глава казахстанского БТА Банка Мухтар Аблязов приговорен Лондонским Высоким судом к 22 месяцам тюрьмы за неуважение к суду, поскольку давал ложные показания по поводу своих активов и вводил суд в заблуждение. Всего же БТА Банк подал в английские суды девять исков к бывшему банкиру, общая сумма претензий - более $5 млрд. Сам Аблязов отрицает все обвинения и считает, что БТА, который с 2009 года на 75% принадлежит государству, преследует его за оппозиционную деятельность: инсайдеры связывают имя Аблязова с финансированием оппозиционных партий и СМИ.

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