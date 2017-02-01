Главный редактор «Ферганы» побывал в палате одной из московских больниц, где после покушения находится известный журналист и оппозиционный политик из Таджикистана Дододжон Атовуллоев. Сегодня, спустя неделю после нападения и ранения в живот, Дододжон Атовуллоев чувствует себя вполне нормально. Он горячо благодарит врачей, спасших ему жизнь, и всех друзей, оказавшихся рядом в трудную минуту. По просьбе нашей редакции Дододжон сказал несколько слов на видеокамеру.