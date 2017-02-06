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6 Февраль 2017
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Kloop.kg Арест за «лайк», депортация за пост в фэйсбуке и взлом сайта ГКНБ. Кыргызстан «частично свободен» в интернете
Материк Граждане России умирают в Туркменистане как заложники
АНТ Убиенный алабай — талисман Азиатских игр 2017 года?
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Азия-плюс В Таджикистане "ходят" фальшивые деньги. Граждан просят быть бдительными
Озоди Доверие к имамам в Таджикистане существенно снизилось
Коммерсант.Uz Солнечная энергетика в Узбекистане: три причины невостребованности
Азиятерра В Узбекистане собираются принять нормативный акт о минимальных социальных стандартах
Ливень Таджикистан: Местные жители годами уничтожают лес из-за энергокризиса
Газета.Uz В Узбекистане снизили норму обязательной продажи предприятиями-экспортерами валютной выручки
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Азия-плюс В чьих интересах создается Единый коммутационный центр в Таджикистане?
Российская газета В Киргизии не хватает денег на содержание библиотек
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Новости Центральной Азии: Таджикистан
Власти Таджикистана стремятся оградить молодежь от «западного влияния»
08.10.2012 18:46 msk Таджикистан
Летом 2012 года в Таджикистане были задержаны трое граждан Кыргызстана. В машине одного из них были обнаружены три бочки с ртутью. Всех задержанных препроводили в следственный изолятор №2 города Худжанда, прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта, совершенные организованной группой лиц, в крупном размере». Дело было бы ординарным, если бы одним из задержанных не оказался депутат городского Кенеша (совета) Баткена, владелец конезавода Икрам Сыдыков, человек богатый, который вряд ли стал бы рисковать ради трех бочек с ртутью. В защиту И.Сыдыкова уже выступили его коллеги-депутаты, мэр Баткена обратился с ходатайством к Эмомали Рахмону, а адвокат задержанного утверждает, что Сыдыков обладает депутатской неприкосновенностью и должен быть освобожден. В деле разбирался корреспондент «Ферганы» Тилав Расул-заде.
02.10.2012 18:11 msk Права человека Таджикистан
В Таджикистане обвиняемые в преступлениях продолжают погибать при загадочных обстоятельствах еще на стадии предварительного следствия. Несколько человек скончались после того, как выпрыгнули из окон зданий правоохранительных органов. А недавно в следственном изоляторе №1 города Душанбе родственникам заключенного было выдано его изуродованное тело – со множеством следов от побоев и сильных ожогов в форме утюга. Но в ГУИН наличие таких следов обосновали попытками врачей реанимировать тело заключенного, которого, якобы, никто не избивал, он сам попытался совершить самоубийство…
25.09.2012 12:14 msk Таджикистан Свобода слова
Медиа-сообщество хочет, чтобы власть повернулась к нему лицом
31.07.2012 11:04 msk Политика Таджикистан
В ноябре 2013 года в Таджикистане должны пройти президентские выборы. По мнению независимого политолога Бахтиера Саттори, эта кампания будет отличаться от предыдущих. Около миллиона потенциальных избирателей сегодня работают за пределами республики, основная часть – в России. Этот миллион граждан находится вне зоны непосредственного влияния официальной пропаганды, не подпадает под влияние агитации предвыборных штабов возможных претендентов на президентский пост. Но зато недавно на глазах таджикских трудовых мигрантов развернулась борьба за легитимность итогов голосования в России, где остро и с шумом прошли парламентские, а затем и президентские выборы. Мигранты стали свидетелями протестных акций, а некоторые и сами принимали в них участие, накапливая и коммуникативный, и политический опыт.
27.07.2012 15:07 msk Таджикистан Анализ
Боевая спецоперация, начатая 24 июля правительством Таджикистана в Горном Бадахшане, все еще не завершена: боевики согласились сдать оружие, но не выдают властям подозреваемых в убийстве генерала ГКНБ Назарова. По некоторым признакам, власти готовят второй штурм: уход правительственных войск с пустыми руками будет означать окончательную потерю контроля Душанбе над автономией. Источник «Ферганы» в Хороге рассказывает об отношениях генерала Назарова с местным авторитетом, людей которого обвиняют в убийстве генерала, и о настроениях в Хороге: местные жители воспринимают происходящее как карательную операцию против памирцев, а не поиск отдельных подозреваемых, и в случае продолжения боевых действий сопротивление правительственным войскам может принять массовый характер.
25.07.2012 14:11 msk Политика Таджикистан
Ситуация в Горном Бадахшане меняется каждый час. Криминальная разборка, в результате которой был убит генерал ГКНБ Назаров, привела к масштабной войсковой спецоперации в Горном Бадахшане, в результате которой, по официальным данным, погибло 42 человека, по неофициальным - более 150. В отличие от представителей международных организаций, которые были предупреждены и эвакуированы, местные жители оставались в своих домах и попали под обстрелы и бомбежки. Спецоперация выгодна и власти Таджикистана, и наркокартелям: с одной стороны, могут быть уничтожены антиправительственные вооруженные формирования, которые сегодня существуют на Памире, а с другой, чем серьезней беспорядки в ГБАО, тем проще контрабандистам. Спецоперация подняла волну антирахмоновских настроений среди памирцев-исмалитов, которые и так не были лояльно настроены по отношению к власти. По информации «Ферганы», почти 250 исмаилитов готовы прийти из Афганистана на помощь единоверцам.
19.04.2012 19:15 msk Таджикистан Свободная трибуна
Таджикский бизнесмен Нуриддин Махкамов снова решил обратить внимание президента Таджикистана на свою проблему. Как «Фергана» сообщала ранее, Махкамов пострадал от рейдерства со стороны шурина таджикского президента – главы «Ориенбанка» Хасана Садуллоева. Автор открытого письма к руководителю Таджикистана обвиняет его шурина в незаконном присвоении денег, а самого Рахмона — в попустительстве родственнику, нарушении Конституции и нежелании заниматься проблемами рядовых граждан. Кроме того, Махкамов просит соотечественников поддержать его и помочь подать иск в международный суд, чтобы добиться разрешения этого конфликта.
19.04.2012 13:50 msk Таджикистан Общество
В городах и районах Согдийской области Таджикистана вовсю идет охота за крышками канализационных люков. Как правило, чаще всего этим занимаются местные бомжи, которые сдают их сборщикам металлолома, а те отправляют добычу в Китай. Местные чиновники знают об этой проблеме, но до сих пор не смогли или не захотели найти способ ее решения. По их словам, узнав, что какой-то люк остался без крышки, они сразу же устанавливают на него новую, которую, впрочем, ждет участь предшественницы. Между тем, в 2011 году в результате падения в открытые канализационные колодцы получили различные травмы как минимум десять человек.
09.04.2012 20:37 msk Права человека Таджикистан
Пропавший из Москвы гражданин Таджикистана Низомхон Джураев обнаружился в Душанбе: по местному телевидению показали его покаянное заявление о добровольном возвращении на родину. В 2011 году Россия была готова экстрадировать Джураева, но Европейский суд по правам человека запретил это делать. И тогда правоохранители Москвы и Душанбе разработали многоходовую операцию, которая позволила «обойти» решение ЕСПЧ. О том, почему невозможно поверить в «добровольное» возвращение Джураева - в интервью его адвоката Анны Ставицкой.
11.03.2012 16:28 msk Таджикистан Свобода слова
В Душанбе отметили 100-летие таджикской печати: 12 марта 1912 года вышел первый номер газеты «Священная Бухара». На торжественном заседании, посвященном Дню печати, президент Рахмон предложил больше не сажать журналистов за клевету и оскорбления, сделав эти преступления административными, однако ни слова не сказал о смягчении уголовного наказания за критику в адрес главы государства. Как будет выполняться указание и каким штрафом заменят лишение свободы, пока неясно. На церемонии произошел и еще один казус: впервые в День печати не вручали премию имени Лахути - журналистский «Оскар» Таджикистана. «Фергана» узнала, почему.
31.01.2012 15:39 msk Таджикистан
Таджикский оппозиционер Дододжон Атовуллоев, на которого 12 января было совершено покушение, выписан из московского Института Скорой помощи, «шикарно» себя чувствует и собирается сначала заграницу долечиваться, а потом - продолжать борьбу. Какой смысл в этой борьбе, почему он не хочет поселиться в маленьком домике у моря и что вообще происходит в его жизни, - Додо рассказал редактору «Ферганы» Марии Яновской.
19.01.2012 21:39 msk Таджикистан Интересные люди
07.01.2012 12:26 msk
Права человека
Таджикистан
Сын главы Таджикской железной дороги Амонулло Хукумова (Хукуматулло) - Рустам Хукумов, ранее осужденный в России на длительный срок лишения свободы за контрабанду 9 килограммов героина, оправдан и освобожден в связи с непричастностью к преступлению. Об этом сообщил в своем блоге адвокат Хукумова Константин Рыбалов. По мнению защитника, причудливая судьба сына выскопоставленного таджикского чиновника не имеет никакого отношения к так называемому "делу летчиков", сначала осужденных, а потом освобожденных таджикским судом.
21.11.2011 12:41 msk
Экономика
Таджикистан
1 ноября 2011 года на веб-сайте «Озоди.org» (таджикской службы Радио «Свобода») было опубликовано интервью предпринимателя Нуриддина Махкамова, пострадавшего, по его словам, от рейдерства со стороны шурина президента Таджикистана – известного бизнесмена и главы «Ориёнбанка» Хасана Садуллоева. На русском языке это интервью еще не распространялось. По данным «Ферганы», русскоязычные СМИ Таджикистана попросту побоялись его размещать. Мы публикуем текст беседы с пострадавшим предпринимателем полностью.
Таджикистан-Россия: Сын высокого начальника, осужденный за контрабанду наркотиков, признан невиновным
Семь лет борьбы с банком. Таджикский предприниматель против шурина президента
Другие статьи
07.01.2012 12:26 msk Права человека Таджикистан
Сын главы Таджикской железной дороги Амонулло Хукумова (Хукуматулло) - Рустам Хукумов, ранее осужденный в России на длительный срок лишения свободы за контрабанду 9 килограммов героина, оправдан и освобожден в связи с непричастностью к преступлению. Об этом сообщил в своем блоге адвокат Хукумова Константин Рыбалов. По мнению защитника, причудливая судьба сына выскопоставленного таджикского чиновника не имеет никакого отношения к так называемому "делу летчиков", сначала осужденных, а потом освобожденных таджикским судом.
21.11.2011 12:41 msk Экономика Таджикистан
1 ноября 2011 года на веб-сайте «Озоди.org» (таджикской службы Радио «Свобода») было опубликовано интервью предпринимателя Нуриддина Махкамова, пострадавшего, по его словам, от рейдерства со стороны шурина президента Таджикистана – известного бизнесмена и главы «Ориёнбанка» Хасана Садуллоева. На русском языке это интервью еще не распространялось. По данным «Ферганы», русскоязычные СМИ Таджикистана попросту побоялись его размещать. Мы публикуем текст беседы с пострадавшим предпринимателем полностью.