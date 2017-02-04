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Новости Центральной Азии: Туркмения
17.05.2012 15:53 msk
История
Туркмения
В Туркменистане раскрыта и научно подтверждена тайна происхождения человеческой культуры на всех континентах планеты Земля. Как выяснил заслуженный деятель науки и техники Туркменистана, академик, профессор геофизики и геологии Одек Одеков, и ацтеки, и инки, и айны, и шумеры, и даже скандинавы произошли от древних туркмен - и даже, по сути, сами являлись древними туркменами, которые, мигрируя в Европу, Азию и Америку, щедро несли в мир свою высокую культуру, знания и цивилизацию. Практически всем, что сегодня есть у человечества, мир изначально обязан древним туркменам, - просто за то, что они были.
04.05.2012 15:11 msk
Права человека
Туркмения
В Туркмении от обширного инсульта умер 62-летний русский, гражданин Туркменистана. Его младшему брату, гражданину Украины, не разрешили приехать на похороны - миграционная служба отказала во въездной визе без объяснения причин. Умерший до последнего работал на ответственном и опасном участке работы, имел звания Заслуженного работника здравоохранения и ветерана труда. Его отец был комдивом танковой дивизии в Теджене, отец его жены, тоже русской, - создавал в Туркменистане гражданскую авиацию и был заслуженным летчиком ТССР и СССР. Сотрудники миграционной службы тверды: они стоят «на страже завоеваний независимости и мирного труда туркменского народа», и, «если потребуется, готовы отдать свои жизни».
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