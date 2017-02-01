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Новости Центральной Азии: Туркмения
Туркменистан: Веселится и ликует весь народ
09.10.2012 15:30 msk Права человека Туркмения
В последнее время Туркменистан покидает все больше граждан - в поисках лучшей жизни. По неофициальным данным, за 9 месяцев текущего года за пределы страны выехало свыше 150 тысяч граждан, из них более 110 тысяч - невозвращенцы. В основном люди выезжают из страны по туристическим визам. «На самом деле никакие они не туристы, а оформившие турпутевку обычные челноки, безработные и молодежь, - поясняет ситуацию в беседе с NBCA источник в Миграционной службе Ашхабада. - Ведь для граждан такой способ остается единственной возможностью выезда за границу».
02.10.2012 12:47 msk Туркмения Разное
«Корпус мира» завершает 19-летнее присутствие в Туркменистане: в сентябре 2012 года последние восемнадцать волонтеров должны покинуть страну. Два бывших волонтера рассказали корреспонденту «Ферганы», в каких условиях приходилось работать, какие отношения складывались с представителями властей и какие ограничения накладывались на их деятельность. Волонтеры считают, что в стране не осталось работы, которую им позволили бы делать, и «Корпусу мира» ничего не оставалось, кроме как уйти.
29.08.2012 20:11 msk Права человека Туркмения
В последнее время не менее пяти раз в разных регионах Туркменистана люди бастовали из-за задержек с выплатами заработной платы. Во всех случаях власти «гасили» активность протестующих экономическими методами.
27.08.2012 10:25 msk Туркмения Хлопок
В Туркменистане стартовала хлопкоуборочная страда. Несмотря на то, что крестьянам-арендаторам в уборке хлопка дополнительные помощники не нужны, чиновники на местах по устному распоряжению областных руководителей (хякимов) продолжают отправлять государственных служащих на хлопок. В итоге сотни учителей, врачей, почтальонов, электриков, газовиков и других работников бюджетной сферы и своими прямыми обязанностями толком не занимаются, и собранного хлопка от их участия в общенародном деле не прибавляется. В результате сбой вносится в работу многих учреждений, страдают простые граждане.
21.08.2012 02:04 msk Туркмения Книжечки
08.08.2012 23:05 msk Туркмения
В июле 2012 года генеральный прокурор Туркменистана Яранмурад Язмурадов нечаянно разгласил статистику автомобильных аварий. Выяснилось, что с 2008 года только с участием грузовиков китайского производства в Туркмении произошло 160 дорожно-транспортных происшествий. Генпрокурор связал столь большое количество ДТП с техническими характеристиками этой марки автомобиля, которые не соответствуют местным климатическим условиям. К сожалению, общая статистика ДТП в Туркменистане недоступна простым смертным, но корреспонденту «Ферганы» Тойлы Аширмурадову удалось побеседовать с офицером дорожной полиции, который рассказал об авариях на дорогах и их причинах.
07.08.2012 14:38 msk Туркмения Спорт
Олимпиада в Лондоне скоро завершится. Туркменские болельщики не ожидали от своих олимпийцев каких-то выдающихся достижений. Их и не случилось. Но то, как преподносят участие туркменских атлетов в Олимпиаде местные СМИ, заслуживает особого внимания. Как же обстоят дела в туркменском спорте? Как и в других сферах жизни: напоказ все хорошо, все плохое прячут вглубь, чтобы никто не видел и не слышал. В стране до недавнего времени не было толковой программы развития спорта. Впрочем, нет ее и сейчас, ведь принятая в 2011 «Национальная программа поддержки и развития физкультуры и спорта в Туркменистане на 2011-2020 годы» подразумевает лишь строительство спортивных сооружений, включая объекты зимних видов спорта. На них были потрачены сотни миллионов долларов. Но на новые стадионы и в спортивные залы пускают далеко не всех, сообщает корреспондент «Ферганы» Тойлы Аширмурадов.
12.07.2012 14:53 msk Туркмения Общество
В 2010 году в Туркменистане была раскрыта сеть мошенников, которые продавали на рынках школьные учебники, предназначенные для бесплатного распространения в районных и сельских школах Лебапского велаята (области). В то время в русских классах туркменских школ катастрофически не хватало учебников, целыми классами дети занимались по четырем-пяти потрепанным книгам. Новые учебники можно было купить на рынках примерно по 3 доллара за книгу, но это было слишком дорого для многодетных семей. Корреспондент «Ферганы» вспоминает, чем закончилось то уголовное преследование: тюремные сроки получили завхоз местного управления образования и несколько рыночных торговцев, а ответственным чиновникам удалось избежать наказания.
10.07.2012 14:52 msk Туркмения Общество
Медицинские центры «Эне Мяхри», построенные в туркменских областных центрах и столице, называются в местной прессе «гордостью туркменской медицины». Однако, как стало известно «Фергане», акты о приеме зданий так и не подписаны - за красивым фасадом спрятано множество серьезных строительных недоделок и огрехов. Деньги на строительство переведены полностью несколько лет назад, турецкие фирмы-подрядчики ушли из страны, а чиновники Минздрава отказываются принимать здания, перекладывая эту повинность на главврачей. Но и те, обычно послушные и покорные, отказываются брать на себя такую ответственность.
03.07.2012 21:45 msk Экономика Туркмения
Более двадцати лет Туркменистан и Азербайджан ведут спор за право собственности на расположенное на Каспии месторождение, именуемое по-ашхабадски «Сердар», а по-бакински – «Кяпаз». В июне 2012 года отношения между двумя соседними странами в очередной раз обострились после того, как азербайджанские пограничники жестко остановили туркменский корабль, прибывший на месторождение с научно-исследовательскими целями. Ашхабад уверен, что «Сердар» расположен в туркменском секторе Каспия, Баку настаивает, что «Кяпаз» находится в азербайджанской части моря.
29.06.2012 17:43 msk Права человека Туркмения
В Туркменистане нередко проводятся суды над целыми группами обвиняемых. По словам местных адвокатов, следственные органы стараются привлечь к ответственности как можно больше людей не столько для выявления всей преступной цепочки и наказания всех виновных, сколько чтобы показать вышестоящему начальству свою прыть и профессионализм. Это приводит к тому, что на скамье подсудимых очень часто оказываются рядовые исполнители, вина которых может состоять в одной бездумно поставленной подписи на финансовых документах. Если уголовное дело «раскрутили» следственные отделы местных управлений Министерства национальной безопасности, подзащитному помочь уже практически невозможно - он точно будет осужден.
17.05.2012 15:53 msk История Туркмения
В Туркменистане раскрыта и научно подтверждена тайна происхождения человеческой культуры на всех континентах планеты Земля. Как выяснил заслуженный деятель науки и техники Туркменистана, академик, профессор геофизики и геологии Одек Одеков, и ацтеки, и инки, и айны, и шумеры, и даже скандинавы произошли от древних туркмен - и даже, по сути, сами являлись древними туркменами, которые, мигрируя в Европу, Азию и Америку, щедро несли в мир свою высокую культуру, знания и цивилизацию. Практически всем, что сегодня есть у человечества, мир изначально обязан древним туркменам, - просто за то, что они были.
11.05.2012 15:46 msk Туркмения Общество
В Туркменистане травят собак, подбрасывая начиненную ядом или стеклом колбасу на помойки. Псы - и домашние, и бездомные - умирают в страшных мучениях, крича и воя от боли больше часа. В Ашхабаде бездомных животных уничтожают жестоко и механистично, рассыпая отраву по городу или подбрасывая ее под двери жилых квартир. А еще - швыряя собак под пресс в яме на окраине столицы: президент до того ненавидит собак, что впадает в бешенство, если видит какого-нибудь пса на улице. Известная правозащитница из Ашхабада Наталия Шабунц, женщина отчаянной храбрости, передала в редакцию «Ферганы» статью о собачьей доле в Туркменистане.
04.05.2012 15:11 msk Права человека Туркмения
В Туркмении от обширного инсульта умер 62-летний русский, гражданин Туркменистана. Его младшему брату, гражданину Украины, не разрешили приехать на похороны - миграционная служба отказала во въездной визе без объяснения причин. Умерший до последнего работал на ответственном и опасном участке работы, имел звания Заслуженного работника здравоохранения и ветерана труда. Его отец был комдивом танковой дивизии в Теджене, отец его жены, тоже русской, - создавал в Туркменистане гражданскую авиацию и был заслуженным летчиком ТССР и СССР. Сотрудники миграционной службы тверды: они стоят «на страже завоеваний независимости и мирного труда туркменского народа», и, «если потребуется, готовы отдать свои жизни».