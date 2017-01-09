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9 Январь 2017
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Новости Центральной Азии: Кыргызстан
Кыргызстан: Пострадавшие в июне 2010 года по-прежнему всем должны
16.11.2012 17:28 msk Кыргызстан Анализ
Следствием киргизского феномена смены власти - с помощью митингов - стало избыточное количество охранников Белого дома. В дни проведения у здания каких-нибудь митингов, даже малочисленных, к службе государственной охраны (СГО) добавляются подразделения внутренних войск МВД, Национальной гвардии, кинологи. Бывает, акция в пятьдесят человек, а охранников – несколько сотен. Возможно, причина в том, что нынешние руководители Кыргызстана пришли к власти именно посредством митингов, назвав их впоследствии революциями. Но действительно ли оправдана высокая концентрация в Белом доме стражей порядка и военных и о чем она свидетельствует?
14.11.2012 16:10 msk Кыргызстан Права человека
13 ноября 2012 года жалоба кыргызстанского правозащитника и журналиста Азимжана Аскарова, осужденного на пожизненное заключение в июне 2010 года, была направлена в Комитет ООН по правам человека. Этнический узбек Аскаров, исчерпав все возможности найти правду в Кыргызстане, обратился в ООН с жалобой на пытки и несправедливый суд. 20 ноября в Нью-Йорке имя Азимжана Аскарова назовут среди четырех других лауреатов ежегодной Международной премии за свободу прессы, однако сама награда будет ждать героя, пока тот не окажется на свободе, такова принципиальная позиция организаторов - Комитета защиты журналистов. «Я уверен в своей правоте и невиновности», - повторяет Аскаров в письме, которое будет зачитано на церемонии оглашения премии.
14.11.2012 11:29 msk Кыргызстан Анализ
В Кыргызстане резко возросла заболеваемость гепатитом А. Как сообщили «Фергане» в отделе мониторинга департамента профилактики заболеваний и экспертизы Минздрава республики, по сравнению с прошлым годом число заболевших выросло вдвое, и это, к сожалению, далеко не предел: каждые сутки регистрируются многие десятки, а то и сотни новых случаев. Только за одну неделю октября этот диагноз был поставлен 1400 пациентам. Одновременно с эпидемией гепатита в стране вспыхнула и эпидемия острой кишечной инфекции. В причинах подобного явления пытался разобраться бишкекский обозреватель «Ферганы» Александр Шахназаров.
13.11.2012 13:37 msk Кыргызстан Общество
С каждым годом в Кыргызстане проходит все больше митингов и других протестных акций: люди выходят на пикеты, перекрывают дороги, захватывают здания. И ни один митинг уже не обходится без ОБОНа - «отрядов баб особого назначения». Цель этих «боевых подруг» - не только выйти и покричать о несправедливости. ОБОН устроен сложнее - это не просто бабья толпа, там есть лидеры и «пушечное мясо», из ОБОНа можно попасть в политику, свой ОБОН есть в каждом регионе. Центр помощи женщинам представил Отчет, в котором исследовал это относительно новое для Кыргызстана социальное явление. «Фергана» поговорила с авторами исследования и узнала детали работы ОБОНа, который используется как в политических, так и бизнес-интересах и имеет своих лидеров почти в каждом селе страны.
04.11.2012 01:31 msk Кыргызстан Общество
В Кыргызстане резко выросли цены на продовольственные товары, в частности, на муку. По данным Всемирной продовольственной программы ООН, сильнее всего мука подорожала в Нарынской области, которая и так считается наиболее бедной в Кыргызстане. Корреспондент «Ферганы» отправилась в отдаленные села Нарынской области, чтобы посмотреть, как там выживают люди. О жизни в селах, где все, кто может работать, уехали на заработки, а остались лишь многодетные матери с пьющими мужьями, о жизни в глиняных мазанках, где вместо стекол клеенка, а из еды - лишь хлеб и картошка размером с орех, - эксклюзивный репортаж «Ферганы».
20.10.2012 11:10 msk Кыргызстан Интервью
В середине октября в Кыргызстане побывал Верховный комиссар Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по делам национальных меньшинств Кнут Воллебек. За три дня своего визита он посетил юг республики, а также встретился с представителями власти. По итогам своей поездки господин Воллебек дал эксклюзивное интервью «Фергане», в котором отметил, что основополагающие причины, которые привели к беспорядкам и насилию в июне 2010 года, до сих пор не были рассмотрены, что в стране существуют проблемы с исполнением справедливого правосудия в рассмотрении уголовных дел. Однако, по его словом, для восстановления нормальной жизни сделано многое, ситуация на юге страны в значительной степени улучшилась, а представители различных сообществ стали больше общаться между собой.
17.10.2012 12:38 msk Экономика Кыргызстан
В Кыргызстане успешно работает программа помощи малоимущим сельским женщинам: международные организации предоставляет им безвозмездную помощь в виде лучших голландских семян, и женщины, пройдя необходимые тренинги, не только начинают успешно выращивать овощи для себя и своей семьи, но и получать прибыль, продавая излишки урожая или занимаясь консервированием овощей и фруктов на экспорт. Встав на ноги, бывшие малоимущие организовывают сельские фонды взаимопомощи и сами уже предоставляют семена тем, кто хочет начать зарабатывать. Корреспондент «Ферганы» познакомилась с этими успешными женщинами, которые еще три года назад находились за чертой бедности.
14.10.2012 16:45 msk Экономика Кыргызстан
Несмотря на то, что Кыргызстан объявил сына бывшего президента страны в розыск через Интерпол еще два года назад, вероятность того, что Максима Бакиева выдадут на родину, чрезвычайно мала. Однако и в самом роскошном районе Лондона ему больше уже не жить. Бывшему «принцу» - сыну авторитарного правителя Киргизии и влиятельному чиновнику, - придется отвечать перед судом в США. Как стало известно «Фергане», окружная прокуратура Манхэттена (центрального района Нью-Йорка) подозревает М.Бакиева в проведении незаконных операций на рынке ценных бумаг и использовании инсайдерской информации.
13.10.2012 15:39 msk Экономика Кыргызстан
В Кыргызстане третий месяц подряд растет цена на муку. С июля 2012 года ее стоимость увеличилась, в среднем, на 47 процентов в сельской местности и на 36 процентов - в городах. Добавим, что в этом году Кыргызстан смог обеспечить себя зерном лишь на 40 процентов, и если в 2011 году страна закупала у Казахстана пшеницу по 150 долларов США за тонну, то в этом пришлось приобретать уже по 340. «Фергана» попыталась разобраться, что происходит на рынке зерна и муки в Кыргызстане и как рост цен отражается на уязвимых слоях населения, в рационе которых хлеб – один из основных продуктов.
08.10.2012 14:28 msk Кыргызстан Разное
В 2013 году в Кыргызстане пройдет Всемирный форум по сохранению популяции снежного барса на Земле. Эти животные признаны символом, «визитной карточкой» Кыргызстана - однако государство не помогает ни Каракольскому Центру защиты диких животных лечить и содержать барсов, ни Сарычат-Эрташскому заповеднику - там барсов поддерживают на американские деньги. Чтобы отправить двух слепнущих барсят на лечение в Казахстан, киргизским чиновникам потребовалось три года, - в результате время было упущено, зрение барсам вернули только на 20-30 процентов. О том, кто и как сегодня заботится о барсах в Кыргызстане, «Фергана» поговорила с директором Каракольского центра Салтанат Сеитовой.
04.10.2012 13:35 msk Политика Кыргызстан
Зачем третьего октября 2012 года лидеру оппозиционной партии «Ата-Журт» Камчыбеку Ташиеву понадобилось лезть во двор парламента через забор, если он уже два года как депутат и каждый день входит туда через дверь? Что это - жест отчаяния, истерика политика, загнанного в угол, или хорошо продуманный пиар-ход? Прежде всего - неумелая, отчаянная и, вероятно, последняя, попытка придать своей сходящей со сцены фигуре политический вес и характер жертвы режима. Получится ли?
29.09.2012 23:32 msk Кыргызстан Права человека
26 сентября 2012 года в столице Польши, Варшаве, в рамках ежегодного совещания по выполнению обязательств, посвященным человеческому измерению, состоялся Круглый стол на тему «Национальные меньшинства в Кыргызстане: В поисках панацеи». Инициатором данного мероприятия выступил Институт Алишера Навои - общественная организация, созданная вскоре после июньских событий 2010 года. Одной из целей организации является проведение мониторинга нарушений прав национальных меньшинств в Кыргызстане.
29.09.2012 11:15 msk Экономика Кыргызстан
В советское время город Кара-Балта был «почтовым ящиком», закрытым для посторонних: в 1955 году здесь был построен горнорудный урановый комбинат (КГРК). В начале двухтысячных годов предприятие переживало тяжелые времена. В 2007 году пакет акций предприятия приобрела российская группа компаний «Ренова». Как это повлияло на судьбу комбината? Беседуем с председателем совета директоров КГРК, доктором геолого-минералогических наук Апасом Джумагуловым.
24.09.2012 17:44 msk Политика Кыргызстан
В ходе недавнего визита президента России Владимира Путина в Бишкек были подписаны такие договоры, которые возымеют огромное влияние не только на развитие двусторонних отношений, но и на внутриполитическую ситуацию в Кыргызстане. Это и соглашение о создании в Кыргызстане российской объединенной военной базы, которая, при необходимости, сможет оказать этому центральноазиатскому государству помощь в защите суверенитета. И соглашения сразу по двум каскадам ГЭС, в проекты строительства которых могут войти и внешние участники - Казахстан и Узбекистан. Подписанные документы анализирует обозреватель «Ферганы» Александр Травников.