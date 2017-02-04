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Новости Центральной Азии: Кыргызстан
04.11.2012 01:31 msk
Кыргызстан
Общество
В Кыргызстане резко выросли цены на продовольственные товары, в частности, на муку. По данным Всемирной продовольственной программы ООН, сильнее всего мука подорожала в Нарынской области, которая и так считается наиболее бедной в Кыргызстане. Корреспондент «Ферганы» отправилась в отдаленные села Нарынской области, чтобы посмотреть, как там выживают люди. О жизни в селах, где все, кто может работать, уехали на заработки, а остались лишь многодетные матери с пьющими мужьями, о жизни в глиняных мазанках, где вместо стекол клеенка, а из еды - лишь хлеб и картошка размером с орех, - эксклюзивный репортаж «Ферганы».
20.10.2012 11:10 msk
Кыргызстан
Интервью
В середине октября в Кыргызстане побывал Верховный комиссар Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по делам национальных меньшинств Кнут Воллебек. За три дня своего визита он посетил юг республики, а также встретился с представителями власти. По итогам своей поездки господин Воллебек дал эксклюзивное интервью «Фергане», в котором отметил, что основополагающие причины, которые привели к беспорядкам и насилию в июне 2010 года, до сих пор не были рассмотрены, что в стране существуют проблемы с исполнением справедливого правосудия в рассмотрении уголовных дел. Однако, по его словом, для восстановления нормальной жизни сделано многое, ситуация на юге страны в значительной степени улучшилась, а представители различных сообществ стали больше общаться между собой.
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