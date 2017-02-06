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Новости Центральной Азии: Афганистан
Эксперт Валерий Иванов: Самое благоприятное время для восстановления экономики Афганистана было упущено
03.08.2012 16:59 msk Афганистан Анализ
Нужно спокойнее относиться к различным прогнозам российских аналитиков, которые считают, что, с одной стороны, США потерпели сокрушительное поражение в Афганистане и бесславно уходят из региона, а с другой стороны, те же эксперты утверждают, что в Центральной Азии нарастает американская экспансия. На самом деле, для анализа ситуации в Афганистане необходимо рассмотреть многие военно-политические аспекты, в том числе реальные военные успехи международных сил и правительственных войск, реальные потери и поражения талибов, обострение противоречий внутри самого «Талибана» и очевидное ослабление позиций талибов в афганском обществе, которое все чаще принимает форму вооруженного противостояния между талибами и рядовыми представителями пуштунских племен. Свой прогноз развития ситуации в Афганистане после 2014 года дает обозреватель «Ферганы.Ру» Михаил Калишевский.
25.04.2012 00:53 msk Афганистан Анализ
В Москве прошло заседание Клуба мировой экономики и мировой политики на тему «Ситуация в Афганистане и судьба Центральной Азии», посвященное возможному развитию событий в регионе после 2014 года (назначенная дата вывода американских войск). В заседании приняли участие спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов и генсек ОДКБ Николай Бордюжа. «Америка проиграла, но остается в Афганистане», «талибы скоро снова придут к власти» и «в ОДКБ нет нужного уровня солидарности, чтобы выстраивать коллективную стратегию» - вот основные идеи, высказанные российскими экспертами в режиме «Чэтем-хаус».
30.11.2011 21:18 msk Афганистан Интервью
Афганистан должен получить нейтралитет до ухода армии США. Это будет означать, что Вашингтон добровольно пошел на ограничение своего влияния и намерен уважать афганский нейтралитет, добиваясь такого же отношения и от других стран. Китай, в свою очередь, очень заинтересован в превращении Афганистана в нейтральное государство и надеется увеличить свое экономическое и политическое влияние в этой стране. «Только так мы сможем защитить уже сделанные вложения и создать условия для реализации новых экономических проектов», - заявил в интервью «Фергане» директор Центра исследования Южной Азии Циньхуа (Китай) Джанг Ли.
17.11.2011 13:49 msk Афганистан Интервью
После убийства под Исламабадом главы «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена отношения между США и Пакистаном резко ухудшились. Вашингтон обвиняет Исламабад в поддержке террористов и нежелании бороться с экстремизмом, Пакистан отвергает эти обвинения и считает США дестабилизирующей силой в регионе. Американцы должны уйти из Афганистана и как можно скорее, только тогда появится возможность посадить противоборствующие стороны за стол переговоров, убежден бывший начальник Межведомственной разведки Пакистана генерал-лейтенант, Асад Дуррани (Asad Durrani), с которым побеседовал корреспондент «Ферганы».
15.11.2011 14:30 msk Афганистан Интервью
За годы войны в Афганистане наблюдался подъем национального самосознания нацменьшинств, они идентифицировали себя как народы со своими национальными интересами и хотят получить полные права. В стране усиливается раскол, есть немало различных факторов, которые мешают проживающим в ИРА этносам прийти к единому мнению. Не могут договориться по афганской проблеме и страны региона. У них настолько отличаются режимы и внешнеполитическая ориентация, что пока не то что об интеграции, а просто об элементах коллективного сотрудничества, общих политических проектах говорить не приходится, считает заведующий сектором Афганистана Института востоковедения Российской академии наук Виктор Коргун, с которым побеседовал корреспондент «Ферганы».
10.11.2011 16:34 msk Афганистан Интервью
8-9 ноября в Дубае проходила международная встреча экспертов «Афганистан в 2001—2011 годы: на пути к устойчивому государству и обществу», в которой приняли участие политологи, специалисты по международным отношениям, социологи, историки, военные аналитики, журналисты из Афганистана, Пакистана, Китая, России, Индии, Ирана, Германии, Казахстана, Таджикистана. Своим видением задач, которые стоят сегодня перед экспертами, занимающимися анализом ситуации в Афганистане и поиском пути ее стабилизации в интервью «Фергане» поделился один из организаторов международной встречи, исполнительный директор Центра политических технологий «Политконтакт» Андрей Медведев.
09.11.2011 18:10 msk Политика Афганистан
В американской стратегии по Афганистану этому государству отводится роль страны-ядра, связывающего такие проекты, как «Большой Ближний Восток», «Большая Центральная Азия», «Большая Южная Азия». Особое место Афганистану предназначается также в проекте «Новый шелковый путь», разработанном американцами для установления контроля над трансконтинентальными коммуникациями посредством реализации проекта ТРАСЕКА. Эта и другие темы обсуждались во второй день международной экспертной конференции в Дубае, в которой приняли участие аналитики из Афганистана, Великобритании, Германии, Голландии, Индии, Ирана, Китая, Пакистана, России, США и Таджикистана.
08.11.2011 18:15 msk Политика Афганистан
8 ноября в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов Дубае началась международная экспертная конференция «Афганистан в 20001-2011 годах: на пути к устойчивому обществу и государству». Цель встречи — анализ основных итогов особого для Афганистана и мира этапа — первой декады XXI века, как периода реализованных и упущенных возможностей и определения перспектив развития афганского общества и государства. Эксперты из разных стран обсуждают позиции США, НАТО и России в ситуации внутри и вокруг Афганистана, в котором сегодня до предела обострены религиозные, национальные, региональные противоречия.
02.11.2011 11:40 msk Афганистан Колонка эксперта
8-9 ноября в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов пройдет международная встреча экспертов: «Афганистан в 2001-2011 годах: на пути к устойчивому государству и обществу». Организаторами мероприятия выступили Общественное объединение «Афганский центр «Ариана»» (Алма-Ата, Казахстан), Автономная некоммерческая организация «Центр политических технологий «ПолитКонтакт»» (Москва, Россия), Центр исследования Афганистана и региона (Душанбе, Таджикистан). Во встрече примут участие эксперты из Афганистана, Великобритании, Германии, Голландии, Индии, Ирана, Китая, Пакистана, России, США и Таджикистана.
26.09.2011 18:50 msk Афганистан Анализ
15 лет назад, 27 сентября 1996 года, отряды талибов практически без боя вошли в Кабул и ворвались на территорию миссии ООН, где вот уже четыре года укрывался бывший президент Афганистана Наджибулла. В тот же день, после зверских пыток, талибы казнили его вместе с братом Шахпуром Ахмадзаем. Годовщина этих ужасных событий дает повод для проведения всевозможных параллелей между ситуацией, сложившейся в Афганистане после вывода оттуда советских войск, и современным положением в этой стране в свете запланированного на 2014 год завершения миссии коалиционных сил ISAF. Очевидная схожесть многих обстоятельств тогда и сейчас не может не рождать соответствующих аллюзий, а, главное, соответствующих прогнозов, сулящих нынешнему прозападному режиму в Кабуле не менее трагическую участь, чем участь просоветского режима Наджибуллы. Несомненно, подобного рода прогнозы имеют под собой основания, тем не менее, слишком увлекаться параллелями и аллюзиями все же не стоит.
21.09.2011 02:30 msk Политика Афганистан
То, что произошло в Кабуле вчера, напомнило события десятилетней давности, когда было совершено покушение на Ахмад-Шаха Масуда. Террористы, прибывшие к Масуду под видом репортеров, привели в действие взрывное устройство, заложенное в телекамеру. А вечером 20 сентября 2011 года террорист-смертник оборвал жизнь известного политика и богослова Бурханутдина Раббани при помощи бомбы, спрятанной в тюрбане... И тот, и другой убитый были представителями этнического меньшинства - таджиками.
Что значила фигура Раббани для современного Афганистана? Каковы могут быть последствия его гибели? На эти вопросы «Ферганы» отвечают авторитетные эксперты.
12.09.2011 17:02 msk Афганистан Анализ
Президент Афганистана Хамид Карзай не намерен баллотироваться на третий срок. Это заявление вызвало в стране оживленные комментарии и даже послужило началом для обсуждения возможных кандидатур на пост главы государства. Между тем, если рассмотреть реально сложившееся положение дел в Афганистане, то становится понятно и очевидно, что Хамид Карзай - это лучший в нынешних условиях президент страны и лучший из любых возможных кандидатов. В пользу этого утверждения можно привести сразу несколько аргументов.
08.09.2011 11:40 msk Афганистан Культура и искусство
Ровно десять лет назад, 10 сентября 2001 года, от ран, полученных в результате покушения, скончался легендарный афганский моджахед Ахмад Шах Масуд. Сегодня о нем вспоминает и рассказывает старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии наук Александр Князев. А.Князев был хорошо знаком с Масудом, в 1990-х годах многократно встречался с ним в Афганистане, бывал вместе на фронте, в различных поездках.
28.08.2011 20:54 msk Афганистан Анализ
Зачем США нужен Афганистан? Председатель Движения развития Юрий Крупнов в авторской передаче Александра Сладкова "Военная программа. НАТО в Афганистане" (телеканал "Россия", 2010) по-своему отвечает на этот вопрос.