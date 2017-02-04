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Новости Центральной Азии: Афганистан
03.08.2012 16:59 msk
Афганистан
Анализ
Нужно спокойнее относиться к различным прогнозам российских аналитиков, которые считают, что, с одной стороны, США потерпели сокрушительное поражение в Афганистане и бесславно уходят из региона, а с другой стороны, те же эксперты утверждают, что в Центральной Азии нарастает американская экспансия. На самом деле, для анализа ситуации в Афганистане необходимо рассмотреть многие военно-политические аспекты, в том числе реальные военные успехи международных сил и правительственных войск, реальные потери и поражения талибов, обострение противоречий внутри самого «Талибана» и очевидное ослабление позиций талибов в афганском обществе, которое все чаще принимает форму вооруженного противостояния между талибами и рядовыми представителями пуштунских племен. Свой прогноз развития ситуации в Афганистане после 2014 года дает обозреватель «Ферганы.Ру» Михаил Калишевский.
10.11.2011 16:34 msk
Афганистан
Интервью
8-9 ноября в Дубае проходила международная встреча экспертов «Афганистан в 2001—2011 годы: на пути к устойчивому государству и обществу», в которой приняли участие политологи, специалисты по международным отношениям, социологи, историки, военные аналитики, журналисты из Афганистана, Пакистана, Китая, России, Индии, Ирана, Германии, Казахстана, Таджикистана. Своим видением задач, которые стоят сегодня перед экспертами, занимающимися анализом ситуации в Афганистане и поиском пути ее стабилизации в интервью «Фергане» поделился один из организаторов международной встречи, исполнительный директор Центра политических технологий «Политконтакт» Андрей Медведев.
09.11.2011 18:10 msk
Политика
Афганистан
В американской стратегии по Афганистану этому государству отводится роль страны-ядра, связывающего такие проекты, как «Большой Ближний Восток», «Большая Центральная Азия», «Большая Южная Азия». Особое место Афганистану предназначается также в проекте «Новый шелковый путь», разработанном американцами для установления контроля над трансконтинентальными коммуникациями посредством реализации проекта ТРАСЕКА. Эта и другие темы обсуждались во второй день международной экспертной конференции в Дубае, в которой приняли участие аналитики из Афганистана, Великобритании, Германии, Голландии, Индии, Ирана, Китая, Пакистана, России, США и Таджикистана.
02.11.2011 11:40 msk
Афганистан
Колонка эксперта
8-9 ноября в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов пройдет международная встреча экспертов: «Афганистан в 2001-2011 годах: на пути к устойчивому государству и обществу». Организаторами мероприятия выступили Общественное объединение «Афганский центр «Ариана»» (Алма-Ата, Казахстан), Автономная некоммерческая организация «Центр политических технологий «ПолитКонтакт»» (Москва, Россия), Центр исследования Афганистана и региона (Душанбе, Таджикистан). Во встрече примут участие эксперты из Афганистана, Великобритании, Германии, Голландии, Индии, Ирана, Китая, Пакистана, России, США и Таджикистана.
26.09.2011 18:50 msk
Афганистан
Анализ
15 лет назад, 27 сентября 1996 года, отряды талибов практически без боя вошли в Кабул и ворвались на территорию миссии ООН, где вот уже четыре года укрывался бывший президент Афганистана Наджибулла. В тот же день, после зверских пыток, талибы казнили его вместе с братом Шахпуром Ахмадзаем. Годовщина этих ужасных событий дает повод для проведения всевозможных параллелей между ситуацией, сложившейся в Афганистане после вывода оттуда советских войск, и современным положением в этой стране в свете запланированного на 2014 год завершения миссии коалиционных сил ISAF. Очевидная схожесть многих обстоятельств тогда и сейчас не может не рождать соответствующих аллюзий, а, главное, соответствующих прогнозов, сулящих нынешнему прозападному режиму в Кабуле не менее трагическую участь, чем участь просоветского режима Наджибуллы. Несомненно, подобного рода прогнозы имеют под собой основания, тем не менее, слишком увлекаться параллелями и аллюзиями все же не стоит.
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