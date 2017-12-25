Первые ракетки Узбекистана и Казахстана начнут сезон в Австралии

Денис Истомин. Фото Carine06 с сайта Wikipedia.org

В Австралии с 15 по 28 января пройдет первый в 2018 году турнир «Большого шлема» Australian Open. В соревнованиях примут участие в том числе узбекистанец Денис Истомин (63 место в рейтинге ATP), казахстанцы Михаил Кукушкин (74) и Александр Бублик (115), а также представительницы Казахстана Юлия Путинцева (52) и Зарина Дияс (66). Информация об этом опубликована на официальном сайте турнира.

Открытый чемпионат Австралии пройдет в городе Мельбурн, в шести спортивных комплексах, основные матчи состоятся на Rod Laver Arena, Margaret Court Arena и Hisense Arena, способных принять за весь период до 15 миллионов болельщиков.

Всего будет разыграно пять разрядов: мужской одиночный, женский одиночный, мужской парный, женский парный, микст. Юниоры и инвалиды-колясочники будут состязаться в аналогичных категориях, за исключением микста.

Первая ракетка Узбекистана Денис Истомин дважды доходил до 2-го раунда Australian Open (2012, 2015). Также среди достижений узбекистанца «серебро» в одиночном и парном разрядах на Азиатских играх в Гуанчжоу (2010), «бронза» в парном разряде на Азиатских играх в Инчхоне (2014).

Казахстанец Михаил Кукушкин на этапе в Австралии в 2012 году дошел до 4-го раунда. Кукушкин также выиграл «золото» на Азиатских играх в Инчхоне (2014). Александр Бублик выступает за сборную Казахстана с 2016 года, ранее он защищал цвета российского флага. В 2017 году в Австралии Бублик дошел до 2-го раунда турнира. Юлия Путинцева также выступала за сборную России, но с 2012 года переехала в Казахстан. Среди достижений теннисистки шесть побед в турнирах ITF. В Австралии она также сыграет не в первый раз: в 2016 году в одиночном разряде Путинцева дошла до 3-го раунда. В активе Зарины Дияс 7 титулов ITF и 1 WTA. На Australian Open Зарина доходила до 3-го раунда в 2014-2015 годах в одиночном разряде, и до 2-го раунда – в парном (2015).

Следует отметить, что турнир проходит с 1905 года. Победителю турнира в мужском разряде вручается Кубок Нормана Брукса, названный в честь австралийского теннисиста, который внес серьезный вклад в развитие чемпионата и был победителем турнира в 1911 году. Победительнице женского турнира вручается Кубок памяти Дафны Акхерст, названный в честь австралийской теннисистки, пять раз выигравшей соревнования в 1925-26 и 1928-30 годах.