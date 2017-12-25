В Ашхабаде кооперативные дома передадут в собственность государства

Ашхабадские пятиэтажки. Фото "Ферганы"

В столице Туркмении – Ашхабаде началась работа по передаче кооперативных домов в собственность государства, передает «Хроника Туркменистана». С 20 декабря работники городского и районного хякимликов (администраций) обходят квартиры кооперативных домов с предупреждением о том, что собственник жилья изменится.

Для подписи жильцам предоставляют заранее подготовленный протокол собрания членов кооператива. Как пишет издание, подавляющее большинство жителей подписывает его, не вдаваясь в суть написанного, тем самым лишая себя собственности в виде кооперативного жилья и безвозмездно передавая его государству.

Поручение о передаче кооперативного жилья в госсобственность туркменское правительство выпустило еще в феврале этого года. В мае для его исполнения министерство коммунального хозяйства выпустило приказ, на который и ссылаются городские чиновники. В этом документе смену собственника объясняют необходимостью провести капитальный ремонт в домах к V Азиатским играм. Они, впрочем, завершились три месяца назад.

Первые жилищные кооперативы появились Советском Союзе в 1921 году. К 1937-му такие объединения прекратили свое существование и были вновь возрождены лишь спустя двадцать лет. Тогда этого требовал острый дефицит жилья, который возник из-за резкого роста городского населения. На строительство привлекались средства пайщиков, но при этом государство давало ссуду в размере 70% стоимости жилья сроком на 20 лет. Собственником квартиры являлся кооператив до тех пор, пока не был полностью оплачен паевой взнос.

Доля ЖСК в общем объеме строительства жилья СССР не превышала 10% — их покупали, в основном, состоятельные люди. Кроме того, на вступление в советские кооперативы также была очередь, при этом пайщики теряли право на получение бесплатного жилья от государства.