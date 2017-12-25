Президент Узбекистана анонсировал реформу Службы национальной безопасности

Рустам Иноятов. Фото с сайта Uzxalqharakati.com

В Узбекистане должен быть принят закон «О Службе национальной безопасности», который будет регламентировать деятельность спецслужб. С таким заявлением, как передает «Газета.уз», выступил президент республики Шавкат Мирзиёев, обращаясь 22 декабря к депутатам Олий Мажлиса (парламента).

«В настоящее время органы Службы национальной безопасности, - напомнил глава государства, - действуют на основе положения, утвержденного правительством 26 лет назад. Неприкосновенность этого положения в течение четверти века и оценка любой проблемы в качестве угрозы национальной безопасности привели к безосновательному расширению полномочий данного ведомства».

По словам президента, необходимость реформы СНБ продиктована новыми угрозами безопасности республики, которые обусловлены активизацией миграционных процессов, а следовательно - распространением терроризма и экстремизма.

Служба национальной безопасности Узбекистана была создана в 1991 году распоряжением кабинета министров республики, который на тот момент возглавлял Ислам Каримов. СНБ создавалась на базе республиканского КГБ и со временем стала самой влиятельной силовой структурой в Узбекистане. С 1995 года ее возглавляет Рустам Иноятов - на данный момент, по мнению экспертов, второй по влиятельности человек в стране после президента.

Международные наблюдатели и правозащитники, неоднократно критиковавшие власти Узбекистана за нарушение прав человека и несоблюдение гражданских свобод, обычно отмечали особую роль СНБ в преследовании инакомыслящих.